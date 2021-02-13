Україна готується до старту масової вакцинації, зокрема у МОЗ остаточно повідомили, що першою прибуде вакцина AstraZeneca. У США запропонували використовувати препарати для розрідження крові у випадку важкого перебігу COVID-19. Дослідження підтвердило недієвість цинку та вітаміну С для пацієнтів з коронавірусом. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 13 лютого.

Новини про коронавірус в Україні 13 лютого

Актуальна статистика

Джерело: фейсбук Максима Степанова

Станом на 13 лютого за добу в Україні захворіли 5 182 людини, зокрема 330 дітей та 226 медпрацівників. Госпіталізували до лікарень 1889 пацієнтів.

Днем раніше Новини про коронавірус 12 лютого: таємні домовляння щодо AstraZeneca, новий тест

Від ускладнень коронавірусної хвороби та супутніх захворювань впродовж останньої доби померли 111 пацієнтів. Натомість видужали – 6 144 мешканці України з підтвердженим діагнозом COVID-19.

Ситуація з тестуванням: за добу лабораторії провели 40 806 тестувань, зокрема методом ПЛР – 25 059, методом ІФА – 15 747.

Загальна кількість проведених ПЛР-тестувань в Україні станом на сьогодні – 6 525 209.

За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 1 268 049 людей, з них станом на 13 лютого видужали 1 112 299 пацієнтів. Та, на жаль, від ускладнень хвороби померли 24 285.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 320 випадків;

Вінницька область – 365 випадків;

Волинська область – 112 випадків;

Дніпропетровська область – 173 випадки;

Донецька область – 140 випадків;

Житомирська область – 234 випадки;

Закарпатська область – 485 випадків;

Запорізька область – 136 випадків;

Івано-Франківська область – 668 випадків;

Київська область – 265 випадків;

Кіровоградська область – 34 випадки;

Луганська область – 55 випадків;

Львівська область – 329 випадків;

Миколаївська область – 79 випадків;

Одеська область – 183 випадки;

Полтавська область – 137 випадків;

Рівненська область – 114 випадків;

Сумська область – 130 випадків;

Тернопільська область – 135 випадків;

Харківська область – 289 випадків;

Херсонська область – 23 випадки;

Хмельницька область – 127 випадків;

Черкаська область – 164 випадки;

Чернівецька область – 384 випадки;

Чернігівська область – 101 випадок.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

У лавах ЗСУ ще одна втрата від коронавірусу

Джерело: Командування Медичних сил ЗСУ

Коронавірус продовжує стрімко поширюватися у лавах Збройних сил України. За минулу добу, 12 лютого, зафіксували 48 випадків зараження COVID-19 серед військових. Від ускладнень хвороби 12 лютого помер один працівник Збройних сил.

Загалом інфекція забрала життя 44 бійців ЗСУ.Станом на 13 лютого коронавірусом хворіє 543 українських військових. Від початку пандемії перемогти інфекцію змогли 15 409 військовослужбовці. Смертельна хвороба забрала життя 44 людей.

Україна таки отримає AstraZeneca раніше за Pfizer

Джерело: "РБК-Україна"

Віктор Ляшко заявив, що вже наступного тижня Україна отримає першу партію вакцини від коронавірусу. Це буде препарат від AstraZeneca.

Вакцинація стартує вже наступного дня після отримання вакцини.

За словами Ляшка, вже до кінця лютого Україна може отримати 1 мільйон доз британсько-шведського препарату AstraZeneca. Найімовірніше, вакцину доставлятимуть 2 партіями: по 500 тисяч доз.



Чи готові українці вакцинуватися проти COVID-19 / Джерело: "Рейтинг" / Інфографіка 24 каналу

Акутально Локдаун не такий нищівний для економіки: свіже дослідження

Новини про коронавірус в світі

Статистика поширення COVID-19

Джерело: Апарат РНБО України

Від початку пандемії у світі зареєстрували понад 108 мільйонів інфікованих коронавірусною інфекцією SARS-CoV-2. З них понад 60 мільйонів вже одужали, але 2 383 776 пацієнтів померли від ускладнень COVID-19 та супутніх захворювань.

Джерело: DOMO tracker – including WHO, CDC, Johns Hopkins University, Worldometer, IHME, The COVID Tracking Project

Китай відмовився надавати дані про перші випадки COVID-19 в країні, – заява ВООЗ

Джерело: The Wall Street Journal

Влада Китаю відмовилися надавати Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) інформацію про ранні випадки інфікування SARS-CoV-2. Такі дії Китаю ускладнюють дослідження походження коронавірусу.

Останні дослідження про коронавірус

Вітамін С та цинк неефективні у лікуванні коронавірусу

Джерело: JAMA Network Open

Вітамін С та цинк не допомагають вилікуватися від COVID-19. Добавки не сприяють одужанню навіть якщо вживати їх у значних дозах. До такого висновку дійшла команда клініки Клівленда. Вчені провели перше ґрунтовне дослідження популярних добавок.

Побічні наслідки неконтрольованого споживання добавок:

Цинк у великих дозах викликає металевий присмак, сухість у роті і шлунково-кишкову непереносимість.

Аскорбінова кислота може викликати шлунково-кишкову непереносимість.

Цікаво Як довго триватиме захист вакцини проти коронавірусу: чи будуть щеплення щосезонними

У Франції людям, які перехворіли на COVID-19, рекомендують одну дозу вакцини

Джерело: MedicalPress

Французьке МОЗ рекомендує людям, які вже перехворіли на COVID-19, робити щеплення лише разово, тобто вводити одну дозу препарату. Франція перша країна, яка випустила таку пораду.

Це пов’язано з тим, що клінічні випробування показали, що імунітет проти хвороби був значно вище після того, як люди отримали дві вакцини.

AstraZeneca протестує ефективність своєї вакцини для дітей

Джерело: ABC

Оксфордський університет і компанія AstraZeneca оголосили про початок досліджень ефективності своєї вакцини проти COVID-19 для дітей та підлітків.

Для участі в тестуванні залучать 300 добровольців у віці від 6 до 17 років. Дослідження стартують вже цього місяця, в лютому 2021 року.

Про старт досліджень своїх вакцин для молодших груп населення також повідомили компанії Pfizer та Moderna. Лише в планах подібні дослідження також у компаній Johnson & Johnson та Novavax.



Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

У США запропонували нові препарати для лікування COVID-19

Джерело: MedicalPress

Пацієнти, які отримували препарати для розрідження крові впродовж першої доби після того, як потрапляли в лікарню з COVID-19, мали вищі шанси на життя.

Дослідники з США та Великобританії зазначили, що такі результати доводять доцільність раннього використання цих ліків серед пацієнтів в лікарнях з COVID-19.