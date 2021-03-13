В Україні за минулу добу, 12 березня, зафіксували 13 276 випадків інфікування коронавірусом. Також 9 304 особи щеплено проти коронавірусної інфекції вакциною Covisheld. Очільник МОЗ Максим Степанов закликає міста не чекати червону зону, а самим посилювати карантин. ЄС видаватиме COVID-паспорти лише після щеплень 4 вакцинами. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 13 березня.

Новини про коронавірус в Україні

Актуальна статистика COVID-19

Джерело: фейсбук Максима Степанова

За минулу добу, 12 березня, в Україні виявили 13 276 нових випадків інфікування коронавірусною інфекцією. Зокрема, захворіли 710 дітей та 382 медпрацівники.

Також за минулу добу госпіталізовано 3 967 осіб. 243 людини померли від ускладнень, викликаних коронавірусом, одужало – 4 897 пацієнтів.

За весь час пандемії в Україні

захворіло – 1 451 744 особи;

одужало - 1 219 773 особи;

летальних випадків – 28 158.

Ситуація з тестуванням

12 березня було здійснено 99 270 тестувань (зокрема методом ПЛР – 46 361, методом ІФА – 18 658, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 34 251). З початку пандемії проведено 7 328 468 ПЛР-тестувань.

Кількість захворювань на коронавірус в регіонах за 12 березня:

м. Київ – 1 049 випадків;

Вінницька область – 933 випадки;

Волинська область – 261 випадок;

Дніпропетровська область – 693 випадки;

Донецька область – 464 випадки;

Житомирська область – 971 випадок;

Закарпатська - 625 випадків;

Запорізька область – 345 випадків;

Івано-Франківська область – 719 випадків;

Київська область – 913 випадків;

Кіровоградська область – 84 випадки;

Луганська область – 91 випадок;

Львівська область – 879 випадків;

Миколаївська область – 378 випадків;

Одеська область – 767 випадків;

Полтавська область – 244 випадки;

Рівненська область – 380 випадків;

Сумська область – 275 випадків;

Тернопільська область – 399 випадків;

Харківська область – 837 випадків;

Херсонська область – 84 випадки;

Хмельницька область – 605 випадків;

Черкаська область – 313 випадків;

Чернівецька область – 625 випадків;

Чернігівська область – 342 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Скільки людей вакцинувалося

Джерело: Телеграм-канал "Коронавірус_інфо"

За минулу добу, 12 березня, 9 304 особи щеплено проти коронавірусної інфекції вакциною Covisheld (AstraZeneca). Від початку кампанії 47 541 людина отримали вакцину проти коронавірусу.

Кількість щеплень, проведених у регіонах 12 березня

Вінницька область – 400 щеплень;

Волинська область – 310 щеплень;

Дніпропетровська область – 550 щеплень;

Донецька область – 540 щеплень;

Житомирська область – 170 щеплень;

Закарпатська область – 280 щеплень;

Запорізька область – 360 щеплень;

Івано-Франківська область – 374 щеплення;

Київська область – 690 щеплень;

Кіровоградська область – 220 щеплень;

Луганська область – 160 щеплень;

Львівська область – 330 щеплень;

м. Київ – 340 щеплень;

Миколаївська область – 430 щеплень;

Одеська область – 210 щеплень;

Полтавська область – 530 щеплень;

Рівненська область – 280 щеплень;

Сумська область – 440 щеплень;

Тернопільська область – 570 щеплень;

Харківська область – 290 щеплень;

Херсонська область – 560 щеплень;

Хмельницька область – 250 щеплень;

Чернівецька область – 420 щеплень;

Чернігівська область – 130 щеплень;

Черкаська область – 470 щеплень.

Ляшко пояснив, чому вакцинація в Україні йде повільно

Джерело: НВ

В Україні триває перший етап вакцинації від коронавірусу COVID-19. Темпи цього процесу наразі є повільнішими, ніж планували у МОЗ. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко наголосив, що не варто порівнювати ситуації в Україні з іншими країнами, де кампанія з імунопрофілактики триває вже понад 2 місяці.

За його словами, Україна зараз має аналогічні показники за кількістю проведених щеплень за добу, наприклад, з Францією. Мовиться про початок вакцинальної кампанії в обох країнах.

Ми трошки відстаємо від графіків, але тут втрутилися святкові дні. Адже роз'їхались багато лікарів, які після 8 березня беруться до роботи. Нічого страшного, ми це надолужимо,

– підкреслив Ляшко.

Він запевнив, що після того, як щеплення почали проводити у всіх закладах охорони здоров'я, спроможності мобільних бригад виростуть в рази, а вакцинація набиратиме темпи.



Як записатись на вакцинацію проти коронавірусу в Україні / Інфографіка 24 канал

Радуцький пояснив, коли посилять карантин

Джерело: PavlovskyNews

Михайло Радуцький назвав фактори, за яких Україна повернеться з адаптивного до загальнонаціонального карантину. За його словами, це станеться тоді, коли понад половина областей стануть "червоними".

Іншою причиною для запровадження загальнонаціонального карантину є заповненість ліжок у лікарнях України на понад 70%. Радуцький наголосив, що нові карантинні заборони не передбачені, лише повернення до старих.

Степанов закликав міста не чекати червону зону, а самим посилювати карантин

Джерело: "Свобода слова Савіка Шустера"

Максим Степанов звернувся до мерів міст у яких погіршується ситуація з коронавірусом. Він закликав чиновників не чекати на вказівки уряду, а схвалювати рішення самостійно.

Чиновник наголосив, що з такою пропозицією він вже звернувся до мера Львова Андрія Садового. Адже ситуація з коронавірусом на Львівщині погіршується, а регіон наближається до червоної зони.



Карта епідеміологічних зон України / Інфографіка 24 каналу

Новини про коронавірус в світі

Статистика поширення COVID-19

Джерело: Апарат РНБО України

Від початку пандемії у світі зафіксували понад 118 мільйонів випадків зараження коронавірусом. Більш ніж 67 мільйонів людей вже подолали хворобу, але 2 630 238 інфікованих померли від ускладнень, спричинених хворобою.

Грузія отримала першу партію вакцини AstraZeneca

Джерело: Фейсбук-сторінка Іраклі Гарібашвілі

У Грузію прибула перша партія вакцини AstraZeneca-SKBio проти коронавірусу в кількості 43,2 тисячі доз. Препарат розроблений британсько-шведською компанією AstraZeneca спільно з Оксфордським університетом.

Вакцина AstraZeneca-SKBio вироблена за ліцензією на підприємстві в Південній Кореї. Надалі нова поставка цієї вакцини буде здійснена в квітні.

Процес вакцинації почнеться в Грузії 15 березня. Першими отримають вакцину медичні працівники.

Країни ЄС вимагають пом'якшити правила в'їзду туристів до Європи

Джерело: Bloomberg

Деякі країни Європи прагнуть пом'якшити правила в'їзду для громадян держав, які не є членами ЄС. За даними Bloomberg, країни, які бажають пом'якшення обмежень, пропонують перейти до системи, яка дозволить туристам приїжджати в ЄС, якщо вони:

вакциновані проти коронавірусу,

перехворіли COVID-19,

мають негативний результат ПЛР-тесту.

ЄС видаватиме COVID-паспорти лише після щеплень певними вакцинами

Джерело: Euronews

Країни-члени ЄС можуть використовувати будь-які вакцини. Про це заявив єврокомісар з правових питань Дідьє Рейндерс. Однак тоді вони не зможуть отримати COVID-паспорти для вільних поїздок у майбутньому.

Євросоюз видаватиме людям COVID-паспорти лише після щеплення вакцинами, які затверджені регулятором ЄС.

Які вакцини затверджені в ЄС: