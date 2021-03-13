Новини про коронавірус 13 березня: умови для посилення карантину, вакцинація набирає обертів
В Україні за минулу добу, 12 березня, зафіксували 13 276 випадків інфікування коронавірусом. Також 9 304 особи щеплено проти коронавірусної інфекції вакциною Covisheld. Очільник МОЗ Максим Степанов закликає міста не чекати червону зону, а самим посилювати карантин. ЄС видаватиме COVID-паспорти лише після щеплень 4 вакцинами. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 13 березня.
Джерело:24 канал
Новини про коронавірус в Україні
Актуальна статистика COVID-19
Джерело: фейсбук Максима Степанова
За минулу добу, 12 березня, в Україні виявили 13 276 нових випадків інфікування коронавірусною інфекцією. Зокрема, захворіли 710 дітей та 382 медпрацівники.
Також за минулу добу госпіталізовано 3 967 осіб. 243 людини померли від ускладнень, викликаних коронавірусом, одужало – 4 897 пацієнтів.
За весь час пандемії в Україні
захворіло – 1 451 744 особи;
одужало - 1 219 773 особи;
летальних випадків – 28 158.
Ситуація з тестуванням
12 березня було здійснено 99 270 тестувань (зокрема методом ПЛР – 46 361, методом ІФА – 18 658, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 34 251). З початку пандемії проведено 7 328 468 ПЛР-тестувань.
Кількість захворювань на коронавірус в регіонах за 12 березня:
- м. Київ – 1 049 випадків;
- Вінницька область – 933 випадки;
- Волинська область – 261 випадок;
- Дніпропетровська область – 693 випадки;
- Донецька область – 464 випадки;
- Житомирська область – 971 випадок;
- Закарпатська - 625 випадків;
- Запорізька область – 345 випадків;
- Івано-Франківська область – 719 випадків;
- Київська область – 913 випадків;
- Кіровоградська область – 84 випадки;
- Луганська область – 91 випадок;
- Львівська область – 879 випадків;
- Миколаївська область – 378 випадків;
- Одеська область – 767 випадків;
- Полтавська область – 244 випадки;
- Рівненська область – 380 випадків;
- Сумська область – 275 випадків;
- Тернопільська область – 399 випадків;
- Харківська область – 837 випадків;
- Херсонська область – 84 випадки;
- Хмельницька область – 605 випадків;
- Черкаська область – 313 випадків;
- Чернівецька область – 625 випадків;
- Чернігівська область – 342 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Скільки людей вакцинувалося
Джерело: Телеграм-канал "Коронавірус_інфо"
За минулу добу, 12 березня, 9 304 особи щеплено проти коронавірусної інфекції вакциною Covisheld (AstraZeneca). Від початку кампанії 47 541 людина отримали вакцину проти коронавірусу.
Кількість щеплень, проведених у регіонах 12 березня
- Вінницька область – 400 щеплень;
- Волинська область – 310 щеплень;
- Дніпропетровська область – 550 щеплень;
- Донецька область – 540 щеплень;
- Житомирська область – 170 щеплень;
- Закарпатська область – 280 щеплень;
- Запорізька область – 360 щеплень;
- Івано-Франківська область – 374 щеплення;
- Київська область – 690 щеплень;
- Кіровоградська область – 220 щеплень;
- Луганська область – 160 щеплень;
- Львівська область – 330 щеплень;
- м. Київ – 340 щеплень;
- Миколаївська область – 430 щеплень;
- Одеська область – 210 щеплень;
- Полтавська область – 530 щеплень;
- Рівненська область – 280 щеплень;
- Сумська область – 440 щеплень;
- Тернопільська область – 570 щеплень;
- Харківська область – 290 щеплень;
- Херсонська область – 560 щеплень;
- Хмельницька область – 250 щеплень;
- Чернівецька область – 420 щеплень;
- Чернігівська область – 130 щеплень;
- Черкаська область – 470 щеплень.
Ляшко пояснив, чому вакцинація в Україні йде повільно
Джерело: НВ
В Україні триває перший етап вакцинації від коронавірусу COVID-19. Темпи цього процесу наразі є повільнішими, ніж планували у МОЗ. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко наголосив, що не варто порівнювати ситуації в Україні з іншими країнами, де кампанія з імунопрофілактики триває вже понад 2 місяці.
За його словами, Україна зараз має аналогічні показники за кількістю проведених щеплень за добу, наприклад, з Францією. Мовиться про початок вакцинальної кампанії в обох країнах.
Ми трошки відстаємо від графіків, але тут втрутилися святкові дні. Адже роз'їхались багато лікарів, які після 8 березня беруться до роботи. Нічого страшного, ми це надолужимо,
– підкреслив Ляшко.
Він запевнив, що після того, як щеплення почали проводити у всіх закладах охорони здоров'я, спроможності мобільних бригад виростуть в рази, а вакцинація набиратиме темпи.
Як записатись на вакцинацію проти коронавірусу в Україні / Інфографіка 24 канал
Радуцький пояснив, коли посилять карантин
Джерело: PavlovskyNews
Михайло Радуцький назвав фактори, за яких Україна повернеться з адаптивного до загальнонаціонального карантину. За його словами, це станеться тоді, коли понад половина областей стануть "червоними".
Іншою причиною для запровадження загальнонаціонального карантину є заповненість ліжок у лікарнях України на понад 70%. Радуцький наголосив, що нові карантинні заборони не передбачені, лише повернення до старих.
Степанов закликав міста не чекати червону зону, а самим посилювати карантин
Джерело: "Свобода слова Савіка Шустера"
Максим Степанов звернувся до мерів міст у яких погіршується ситуація з коронавірусом. Він закликав чиновників не чекати на вказівки уряду, а схвалювати рішення самостійно.
Чиновник наголосив, що з такою пропозицією він вже звернувся до мера Львова Андрія Садового. Адже ситуація з коронавірусом на Львівщині погіршується, а регіон наближається до червоної зони.
Карта епідеміологічних зон України / Інфографіка 24 каналу
Новини про коронавірус в світі
Статистика поширення COVID-19
Джерело: Апарат РНБО України
Від початку пандемії у світі зафіксували понад 118 мільйонів випадків зараження коронавірусом. Більш ніж 67 мільйонів людей вже подолали хворобу, але 2 630 238 інфікованих померли від ускладнень, спричинених хворобою.
Грузія отримала першу партію вакцини AstraZeneca
Джерело: Фейсбук-сторінка Іраклі Гарібашвілі
У Грузію прибула перша партія вакцини AstraZeneca-SKBio проти коронавірусу в кількості 43,2 тисячі доз. Препарат розроблений британсько-шведською компанією AstraZeneca спільно з Оксфордським університетом.
Вакцина AstraZeneca-SKBio вироблена за ліцензією на підприємстві в Південній Кореї. Надалі нова поставка цієї вакцини буде здійснена в квітні.
Процес вакцинації почнеться в Грузії 15 березня. Першими отримають вакцину медичні працівники.
Країни ЄС вимагають пом'якшити правила в'їзду туристів до Європи
Джерело: Bloomberg
Деякі країни Європи прагнуть пом'якшити правила в'їзду для громадян держав, які не є членами ЄС. За даними Bloomberg, країни, які бажають пом'якшення обмежень, пропонують перейти до системи, яка дозволить туристам приїжджати в ЄС, якщо вони:
- вакциновані проти коронавірусу,
- перехворіли COVID-19,
- мають негативний результат ПЛР-тесту.
ЄС видаватиме COVID-паспорти лише після щеплень певними вакцинами
Джерело: Euronews
Країни-члени ЄС можуть використовувати будь-які вакцини. Про це заявив єврокомісар з правових питань Дідьє Рейндерс. Однак тоді вони не зможуть отримати COVID-паспорти для вільних поїздок у майбутньому.
Євросоюз видаватиме людям COVID-паспорти лише після щеплення вакцинами, які затверджені регулятором ЄС.
Які вакцини затверджені в ЄС:
- Pfizer/BioNtech,
- AstraZeneca,
- Moderna,
- Johnson&Johnson (Janssen).
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