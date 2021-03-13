Новини про коронавірус 13 березня: умови для посилення карантину, вакцинація набирає обертів

Джерело:24 канал
В Україні за минулу добу, 12 березня, зафіксували 13 276 випадків інфікування коронавірусом. Також 9 304 особи щеплено проти коронавірусної інфекції вакциною Covisheld. Очільник МОЗ Максим Степанов закликає міста не чекати червону зону, а самим посилювати карантин. ЄС видаватиме COVID-паспорти лише після щеплень 4 вакцинами. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 13 березня.
Новини про коронавірус в Україні
Джерело: фейсбук Максима Степанова
За минулу добу, 12 березня, в Україні виявили 13 276 нових випадків інфікування коронавірусною інфекцією. Зокрема, захворіли 710 дітей та 382 медпрацівники.
Також за минулу добу госпіталізовано 3 967 осіб. 243 людини померли від ускладнень, викликаних коронавірусом, одужало – 4 897 пацієнтів.
захворіло – 1 451 744 особи;
одужало - 1 219 773 особи;
летальних випадків – 28 158.
12 березня було здійснено 99 270 тестувань (зокрема методом ПЛР – 46 361, методом ІФА – 18 658, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 34 251). З початку пандемії проведено 7 328 468 ПЛР-тестувань.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Джерело: Телеграм-канал "Коронавірус_інфо"
За минулу добу, 12 березня, 9 304 особи щеплено проти коронавірусної інфекції вакциною Covisheld (AstraZeneca). Від початку кампанії 47 541 людина отримали вакцину проти коронавірусу.
Джерело: НВ
В Україні триває перший етап вакцинації від коронавірусу COVID-19. Темпи цього процесу наразі є повільнішими, ніж планували у МОЗ. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко наголосив, що не варто порівнювати ситуації в Україні з іншими країнами, де кампанія з імунопрофілактики триває вже понад 2 місяці.
За його словами, Україна зараз має аналогічні показники за кількістю проведених щеплень за добу, наприклад, з Францією. Мовиться про початок вакцинальної кампанії в обох країнах.
Ми трошки відстаємо від графіків, але тут втрутилися святкові дні. Адже роз'їхались багато лікарів, які після 8 березня беруться до роботи. Нічого страшного, ми це надолужимо,
– підкреслив Ляшко.
Він запевнив, що після того, як щеплення почали проводити у всіх закладах охорони здоров'я, спроможності мобільних бригад виростуть в рази, а вакцинація набиратиме темпи.
Як записатись на вакцинацію проти коронавірусу в Україні / Інфографіка 24 канал
Джерело: PavlovskyNews
Михайло Радуцький назвав фактори, за яких Україна повернеться з адаптивного до загальнонаціонального карантину. За його словами, це станеться тоді, коли понад половина областей стануть "червоними".
Іншою причиною для запровадження загальнонаціонального карантину є заповненість ліжок у лікарнях України на понад 70%. Радуцький наголосив, що нові карантинні заборони не передбачені, лише повернення до старих.
Джерело: "Свобода слова Савіка Шустера"
Максим Степанов звернувся до мерів міст у яких погіршується ситуація з коронавірусом. Він закликав чиновників не чекати на вказівки уряду, а схвалювати рішення самостійно.
Чиновник наголосив, що з такою пропозицією він вже звернувся до мера Львова Андрія Садового. Адже ситуація з коронавірусом на Львівщині погіршується, а регіон наближається до червоної зони.
Карта епідеміологічних зон України / Інфографіка 24 каналу
Джерело: Апарат РНБО України
Від початку пандемії у світі зафіксували понад 118 мільйонів випадків зараження коронавірусом. Більш ніж 67 мільйонів людей вже подолали хворобу, але 2 630 238 інфікованих померли від ускладнень, спричинених хворобою.
Джерело: Фейсбук-сторінка Іраклі Гарібашвілі
У Грузію прибула перша партія вакцини AstraZeneca-SKBio проти коронавірусу в кількості 43,2 тисячі доз. Препарат розроблений британсько-шведською компанією AstraZeneca спільно з Оксфордським університетом.
Вакцина AstraZeneca-SKBio вироблена за ліцензією на підприємстві в Південній Кореї. Надалі нова поставка цієї вакцини буде здійснена в квітні.
Процес вакцинації почнеться в Грузії 15 березня. Першими отримають вакцину медичні працівники.
Джерело: Bloomberg
Деякі країни Європи прагнуть пом'якшити правила в'їзду для громадян держав, які не є членами ЄС. За даними Bloomberg, країни, які бажають пом'якшення обмежень, пропонують перейти до системи, яка дозволить туристам приїжджати в ЄС, якщо вони:
Джерело: Euronews
Країни-члени ЄС можуть використовувати будь-які вакцини. Про це заявив єврокомісар з правових питань Дідьє Рейндерс. Однак тоді вони не зможуть отримати COVID-паспорти для вільних поїздок у майбутньому.
Євросоюз видаватиме людям COVID-паспорти лише після щеплення вакцинами, які затверджені регулятором ЄС.
Які вакцини затверджені в ЄС: