Новини про коронавірус 13 квітня: британський штам вражає вагітних, Pfizer їде в Україну

Очільник МОЗ заявив, що можливості медичної системи України вичерпано. Також міністр повідомив, що вакцина проти коронавірусу компанії Pfizer-BioNTech приїде в Україну цього тижня. На Філіппінах чоловіка фізхично покарали за порушення карантину, через що він помер. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 13 квітня.

Новини про коронавірус в Україні

Статистика COVID-19

Джерело: 24 канал

Станом на 6 квітня в Україні зафіксували 1 769 164 інфікованих коронавірусом SARS-CoV2-2. За минулу добу виявили 13 276 хворих, з них 508 дітей та 338 медпрацівників.

Днем раніше Новини про коронавірус 12 квітня: в Україні почали використовувати нову вакцину, зміна зонування

Найбільший добовий приріст захворюваності зареєстрували у 5 регіонах України. А саме в Києві (1 432), Одеській (1 436), Львівській (1 105), Київській (889) та Харківській (878) областях.

За цей самий період від недуги померли 430 інфікованих. Загалом від початку пандемії в Україні померли вже 35 017 хворих на коронавірус. Натомість виписали ще 10 240 пацієнтів. Загалом недугу подолали вже 1 362 379 мешканців країни.

Темпи вакцинації в країні

Вчора, 5 квітня, щеплення проти коронавірусу зробили 12 856 мешканців України. Загалом від початку вакцинальної кампанії першу дозу вакцини отримали 304 678 людей. Тільки 2 людини отримали 2 ін'єкції, тобто повністю завершили вакцинацію.

Нові хворі та щеплення в регіонах за минулу добу

Київ – 1 432 випадки/ 1 710 щеплень;

Вінницька область – 446 випадків/ 750 щеплень;

Волинська область – 317 випадків/ 420 щеплень;

Дніпропетровська область – 844 випадки/ 1 010 щеплень;

Донецька область – 523 випадки/ 580 щеплень;

Житомирська область – 213 випадків/ 470 щеплень;

Закарпатська – 389 випадків/ 240 щеплень;

Запорізька область – 611 випадків/ 710 щеплень;

Івано-Франківська область – 85 випадків/ 667 щеплень;

Київська область – 889 випадків/ 0 щеплень;

Кіровоградська область – 99 випадків/ 470 щеплень;

Луганська область – 217 випадків/ 420 щеплень;

Львівська область – 1 105 випадків/ 660 щеплень;

Миколаївська область – 369 випадків/ 430 щеплень;

Одеська область – 1 436 випадків/ 500 щеплень;

Полтавська область – 730 випадків/ 720 щеплень;

Рівненська область – 503 випадки/ 429 щеплень;

Сумська область – 205 випадків/ 360 щеплень;

Тернопільська область – 511 випадків/ 440 щеплень;

Харківська область – 878 випадків/ 660 щеплень;

Херсонська область – 111 випадків/ 10 щеплень;

Хмельницька область – 352 випадки/ 410 щеплень;

Черкаська область – 599 випадків/ 420 щеплень;

Чернівецька область – 361 випадок/ 270 щеплень;

Чернігівська область – 51 випадок/ 100 щеплень.

Станом на 5 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записались всього 413 561 громадян України.

*У статистиці відсутні дані з тимчасово окупованих Росією територій Донецької, Луганської областей, АР Крим та міста Севастополя.

Pfizer приїде в Україну цього тижня

Джерело: 24 канал

Сьогодні, 13 квітня,в Україні розпочалась вакцинація препаратом CoronaVac. Очільник МОЗ Максим Степанов розповів, що наступна на черзі – Pfizer-BioNTech.

COVAX підтвердило Україні постачання 8 мільйонів доз вакцин. Міністр розповів, що в рамках програми вже цього тижня в Україну надійде 177 тисяч доз вакцини Pfizer-BioNTech. Її планують використовувати в будинках інтернатах та в будинках для осіб похилого віку.

У Дніпрі від коронавірусу померла породілля

Джерело: "Суспільне"

У Дніпрі померла 28-річна породілля, яка хворіла на коронавірус. Останні декілька тижнів вона перебувала на апараті ШВЛ.

Генеральний директор лікарні імені Мечникова Сергій Риженко розповів, що жінці зробили кесарів розтин. Після чого 3 тижні перебувала у реанімації. Нині у закладі у важкому стані перебувають ще 6 породіль. У них від 60% до 90% ураження легень. Всі дітки народилися здорові.

Лікар-анастезіолог Сергій Дубров повідомив, що коронавірус став агресивнішим до вагітних жінок. Якщо на початку пандемії у більшості вагітних перебіг був легким, то тепер все більше породіль потрапляють до реанімації. Дубров пов'язує це з поширенням "британського" штаму SARS-CoV-2.

Можливості медичної системи України вичерпано, – Степанов

Джерело: Інтерфакс-Україна

Можливості медичної системи в Україні вичерпалися. Кількість ліжок з киснем для пацієнтів, хворих на коронавірус COVID-19, досягла максимуму. Про це очільник українського МОЗ Максим Степанов повідомив під час брифінгу 6 квітня. За його словами, кількість нових випадків та смертей продовжує зростати.

Він зауважив, що кількість смертельних випадків зросла на 400 у порівнянні з попереднім тижнем. Протягом 29 березня – 4 квітня COVID-19 підхопили 103 497 тисячі українців. Станом на 6 квітня в українських медзакладах перебуває понад 47 тисяч хворих. При цьому, у країні максимально збільшили кількість ліжок із киснем – до 67 тисяч.

Як записатися на вакцинацію / Інфографіка 24 каналу

"Британський" штам коронавірусу зафіксували на Житомирщині

Джерело: Житомирський обласний лабораторний центр

На Житомирщині офіційно підтвердили "британський" штам коронавірусу. Його виявили у зразках хворих із Житомира та 6 районів області.

Житомирський обласний лабораторний центр повідомив, що з області до референс-лабораторії ВООЗ у Лондоні відправили 20 підтверджених позитивних клінічних зразків від пацієнтів з 10 районів.

"Циркуляція мутованих штамів, які мають британське походження (генетична лінія В.1.1.7 (VOC-20DEC-01. "UK" variant), встановлена на територіях Чуднівського, Радомишльського, Бердичівського, Черняхівського, Хорошівського, Новоград-Волинського районів та міста Житомира)", – повідомили у лабораторному центрі.



Зони карантину в Україні / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

Новини про коронавірус у світі

Захворюваність зростає сім тижнів поспіль, попри вакцинацію

Джерело: Апарат РНБО України

Від початку пандемії у світі зафіксували понад 136 мільйонів хворих на коронавірус. Майже 77 мільйонів інфікованих подолали хворобу. Втім, 2 946 126 пацієнтів пішли з життя від ускладнень, спричинених недугою.

У Польщу доставили додаткові дози вакцини Pfizer

Джерело: Polskie Radio

У понеділок 6 квітня до Польщі прибула партія зі 870 тисяч доз вакцини Pfizer. Вони розподіляються по пунктах вакцинації.

Окрім того, у неділю 11 квітня Польща очікує додаткові партії вакцини AstraZeneka. Загалом впродовж квітня до Польщі мають доставити 7 мільйонів доз вакцин проти коронавірусу. Загалом у країну вже доставили 8 078 060 доз вакцин проти коронавірусу, 7 186 140 з них доставили на пункти щеплення.

Британський штам коронавірусу небезпечний для дітей

Джерело: CDC

Останнім часом вчені відкрито визнають, що недооцінювали загрозу коронавірусу для дітей. Так, Центри з контролю і профілактиці захворювань США заявили про те, що реальна захворюваність серед неповнолітніх в десять разів вища за офіційні дані. З появою мутантних штамів ця загроза могла істотно зрости.

Також в адміністрації президента США повідомили, що країна зіткнеться з "серйозними проблемами" в боротьбі з пандемією до літа. За словами експертів, британський штам B.1.1.7, який стрімко поширюється в Штатах, легше заражає дітей.

На Філіппінах чоловіка змусили присідати 300 разів через порушення карантину і він помер

Джерело: BBC

У провінції Кавіте на острові Лусон помер чоловік, якого поліція змусила виконати 300 присідань. Він порушив комендантську годину. Про те, що сталося з чоловіком, розповіла його сім'я. Даррена Манаог Пенаредондо та ще декількох людей зупинили офіцери поліції після 18:00.

Через порушення комендантської години правоохоронці змусили їх синхронно присідати 100 разів. Якщо їм не вдавалося зробити це одночасно, їх змушували присідати знову. У підсумку група виконала 300 вправ. Чоловік повернувся додому о 6 ранку і поскаржився на біль. Наступного дня чоловік впав і перестав дихати.

Мер міста наказав начальнику поліції провести ретельне розслідування і назвав таке покарання тортурами.