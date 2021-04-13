Новини про коронавірус 13 квітня: британський штам вражає вагітних, Pfizer їде в Україну

Джерело:24 канал
Очільник МОЗ заявив, що можливості медичної системи України вичерпано. Також міністр повідомив, що вакцина проти коронавірусу компанії Pfizer-BioNTech приїде в Україну цього тижня. На Філіппінах чоловіка фізхично покарали за порушення карантину, через що він помер. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 13 квітня.
Джерело: 24 канал
Станом на 6 квітня в Україні зафіксували 1 769 164 інфікованих коронавірусом SARS-CoV2-2. За минулу добу виявили 13 276 хворих, з них 508 дітей та 338 медпрацівників.
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Найбільший добовий приріст захворюваності зареєстрували у 5 регіонах України. А саме в Києві (1 432), Одеській (1 436), Львівській (1 105), Київській (889) та Харківській (878) областях.
За цей самий період від недуги померли 430 інфікованих. Загалом від початку пандемії в Україні померли вже 35 017 хворих на коронавірус. Натомість виписали ще 10 240 пацієнтів. Загалом недугу подолали вже 1 362 379 мешканців країни.
Вчора, 5 квітня, щеплення проти коронавірусу зробили 12 856 мешканців України. Загалом від початку вакцинальної кампанії першу дозу вакцини отримали 304 678 людей. Тільки 2 людини отримали 2 ін'єкції, тобто повністю завершили вакцинацію.Станом на 5 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записались всього 413 561 громадян України.
*У статистиці відсутні дані з тимчасово окупованих Росією територій Донецької, Луганської областей, АР Крим та міста Севастополя.
Джерело: 24 канал
Сьогодні, 13 квітня,в Україні розпочалась вакцинація препаратом CoronaVac. Очільник МОЗ Максим Степанов розповів, що наступна на черзі – Pfizer-BioNTech.
COVAX підтвердило Україні постачання 8 мільйонів доз вакцин. Міністр розповів, що в рамках програми вже цього тижня в Україну надійде 177 тисяч доз вакцини Pfizer-BioNTech. Її планують використовувати в будинках інтернатах та в будинках для осіб похилого віку.
Джерело: "Суспільне"
У Дніпрі померла 28-річна породілля, яка хворіла на коронавірус. Останні декілька тижнів вона перебувала на апараті ШВЛ.
Генеральний директор лікарні імені Мечникова Сергій Риженко розповів, що жінці зробили кесарів розтин. Після чого 3 тижні перебувала у реанімації. Нині у закладі у важкому стані перебувають ще 6 породіль. У них від 60% до 90% ураження легень. Всі дітки народилися здорові.
Лікар-анастезіолог Сергій Дубров повідомив, що коронавірус став агресивнішим до вагітних жінок. Якщо на початку пандемії у більшості вагітних перебіг був легким, то тепер все більше породіль потрапляють до реанімації. Дубров пов'язує це з поширенням "британського" штаму SARS-CoV-2.
Джерело: Інтерфакс-Україна
Можливості медичної системи в Україні вичерпалися. Кількість ліжок з киснем для пацієнтів, хворих на коронавірус COVID-19, досягла максимуму. Про це очільник українського МОЗ Максим Степанов повідомив під час брифінгу 6 квітня. За його словами, кількість нових випадків та смертей продовжує зростати.
Він зауважив, що кількість смертельних випадків зросла на 400 у порівнянні з попереднім тижнем. Протягом 29 березня – 4 квітня COVID-19 підхопили 103 497 тисячі українців. Станом на 6 квітня в українських медзакладах перебуває понад 47 тисяч хворих. При цьому, у країні максимально збільшили кількість ліжок із киснем – до 67 тисяч.
Як записатися на вакцинацію / Інфографіка 24 каналу
Джерело: Житомирський обласний лабораторний центр
На Житомирщині офіційно підтвердили "британський" штам коронавірусу. Його виявили у зразках хворих із Житомира та 6 районів області.
Житомирський обласний лабораторний центр повідомив, що з області до референс-лабораторії ВООЗ у Лондоні відправили 20 підтверджених позитивних клінічних зразків від пацієнтів з 10 районів.
"Циркуляція мутованих штамів, які мають британське походження (генетична лінія В.1.1.7 (VOC-20DEC-01. "UK" variant), встановлена на територіях Чуднівського, Радомишльського, Бердичівського, Черняхівського, Хорошівського, Новоград-Волинського районів та міста Житомира)", – повідомили у лабораторному центрі.
Зони карантину в Україні / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу
Джерело: Апарат РНБО України
Від початку пандемії у світі зафіксували понад 136 мільйонів хворих на коронавірус. Майже 77 мільйонів інфікованих подолали хворобу. Втім, 2 946 126 пацієнтів пішли з життя від ускладнень, спричинених недугою.
Джерело: Polskie Radio
У понеділок 6 квітня до Польщі прибула партія зі 870 тисяч доз вакцини Pfizer. Вони розподіляються по пунктах вакцинації.
Окрім того, у неділю 11 квітня Польща очікує додаткові партії вакцини AstraZeneka. Загалом впродовж квітня до Польщі мають доставити 7 мільйонів доз вакцин проти коронавірусу. Загалом у країну вже доставили 8 078 060 доз вакцин проти коронавірусу, 7 186 140 з них доставили на пункти щеплення.
Джерело: CDC
Останнім часом вчені відкрито визнають, що недооцінювали загрозу коронавірусу для дітей. Так, Центри з контролю і профілактиці захворювань США заявили про те, що реальна захворюваність серед неповнолітніх в десять разів вища за офіційні дані. З появою мутантних штамів ця загроза могла істотно зрости.
Також в адміністрації президента США повідомили, що країна зіткнеться з "серйозними проблемами" в боротьбі з пандемією до літа. За словами експертів, британський штам B.1.1.7, який стрімко поширюється в Штатах, легше заражає дітей.
Джерело: BBC
У провінції Кавіте на острові Лусон помер чоловік, якого поліція змусила виконати 300 присідань. Він порушив комендантську годину. Про те, що сталося з чоловіком, розповіла його сім'я. Даррена Манаог Пенаредондо та ще декількох людей зупинили офіцери поліції після 18:00.
Через порушення комендантської години правоохоронці змусили їх синхронно присідати 100 разів. Якщо їм не вдавалося зробити це одночасно, їх змушували присідати знову. У підсумку група виконала 300 вправ. Чоловік повернувся додому о 6 ранку і поскаржився на біль. Наступного дня чоловік впав і перестав дихати.
Мер міста наказав начальнику поліції провести ретельне розслідування і назвав таке покарання тортурами.