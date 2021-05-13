Новини про коронавірус 13 травня: занижена смертність в Україні, прогнозують зростання хворих

За минулу добу в Україні виявили 6 813 хворих на коронавірус, але знову прогнозують зростання захворюваності. Норвегія офіційно відмовилася від вакцини AstraZeneca. В Україні летальність від COVID у 2020 році є втричі вищою, ніж в офіційній статистиці. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 13 травня.

Новини про коронавірус в Україні 13 травня

Статистика поширення вірусу

Джерело: фейсбук Максима Степанова

За минулу добу в Україні зареєстрували 6 813 хворих на коронавірус. Серед них 289 дітей та 160 медпрацівників.

Днем раніше Новини про коронавірус 12 травня: COVID-паспорт в Україні, дослідження про імунітет

За цей самий період до лікарень госпіталізували 2 569 хворих. На жаль, від ускладнень, викликаних коронавірусом, померло 346 людей. Ще 19 507 пацієнтів одужали.

Впродовж вчорашнього дня в Україні провели 89 490 тестувань на коронавірус. З них методом ПЛР – 35 366, методом ІФА – 15 261, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 38 863.

За весь час пандемії в Україні виявили – 2 135 886 хворих;

одужали – 1 816 643 людини;

померло – 47 333 пацієнти;

проведено ПЛР-тестувань – 9 756 402.

Темпи вакцинації в країні

Впродовж 12 травня в Україні проти коронавірусу вакцинували 20 386 людей. Щеплення проводилось 268 мобільними бригадами з імунізації та 829 пунктами щеплення.

Від початку вакцинальної кампанії в країні щепили 901 107 людей. З них завершили вакцинацію (тобто отримали 2 дози) лише 3 828 українців.

Станом на 12 травня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 543 099 людей.

Добовий приріст хворих та вакцинованих в регіонах

Київ – 726 випадків/ 1 610 щеплень;

Вінницька область – 128 випадків/ 715 щеплень;

Волинська область – 226 випадків/ 515 щеплень;

Дніпропетровська область – 553 випадки/ 1 550 щеплень;

Донецька область – 587 випадків/ 996 щеплень;

Житомирська область – 118 випадків/ 1 052 щеплення;

Закарпатська – 104 випадки/ 681 щеплення;

Запорізька область – 432 випадки/ 1 351 щеплення;

Івано-Франківська область – 170 випадків/ 906 щеплень;

Київська область – 260 випадків/ 869 щеплень;

Кіровоградська область – 117 випадків/ 527 щеплень;

Луганська область – 126 випадків/ 448 щеплень;

Львівська область – 259 випадків/ 1 221 щеплення;

Миколаївська область – 244 випадки/ 738 щеплень;

Одеська область – 196 випадків/ 1 199 щеплень;

Полтавська область – 307 випадків/ 522 щеплення;

Рівненська область – 459 випадків/ 676 щеплень;

Сумська область – 159 випадків/ 400 щеплень;

Тернопільська область – 129 випадків/ 893 щеплення;

Харківська область – 635 випадків/ 899 щеплень;

Херсонська область – 158 випадків/ 75 щеплень;

Хмельницька область – 232 випадки/ 965 щеплень;

Черкаська область – 327 випадків/ 549 щеплень;

Чернівецька область – 74 випадки/ 477 щеплень;

Чернігівська область – 87 випадків/ 552 щеплення.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

В Україні знову прогнозують зростання кількості хворих на коронавірус

Джерело: НАН України

На наступному тижні, 17 – 23 травня, в Україні очікують збільшення кількості хворих на коронавірус. Це пов'язано із нормалізацією кількості тестувань після травневих свят. Крім зростання кількості хворих на коронавірус, науковці очікують і зростання смертей від ускладнень інфекції. Зростання буде незначним.

В Україні летальність від COVID у 2020 році є вищою втричі, – НАН

Джерело: НАН України

Національна академія наук України переглянула дані стосовно летальності від коронавірусу. Вчені вважають, що реальна смертність від COVID-19 у 2020 році в країні була майже втричі більшою, ніж публікували в статистиці МОЗ. Кількість жертв пандемії в Україні разом з окупованими нині територіями становить не 46 737, а 138 507, тобто у 2,96 раза більше. За словами вчених, такі дані підтверджує і Інститут показників і оцінки здоров'я (IHME), розташований в США.

Ляшко розповів, у скількох українців проявились побічні реакції після вакцинації

Джерело: Радіо Свобода

За останніми актуальними даними Міністерства охорони здоров'я, на побічні реакції після щеплення проти коронавірусу поскаржилося 0,22% українців від загальної кількості провакцинованих. Впродовж 30 днів після щеплення будь-яка реакція або погіршення стану здоров'я розцінюється як подія, яка збіглася в часі з вакцинацією. У випадку наявності будь-яких погіршень здоров'я, МОЗ проводить відповідне розслідування: чи це було внаслідок вакцинації чи це збіглося в часі з вакцинацією. Серед найпоширеніших реакцій на вакцинацію – біль у місці щеплення, почервоніння, алергічна реакція, головний біль, підвищення температури.

До теми Пандемії COVID-19 можна було запобігти: коментарі незалежних експертів

Новини про коронавірус у світі 13 травня

Статистика поширення COVID-19

Джерело: РНБО України

Від початку пандемії COVID-19 у світі виявили понад 160 мільйонів випадків інфікування коронавірусом SARS-CoV-2. Більш ніж 96 мільйонів пацієнтів подолали хворобу. Натомість 3 331 147 хворих, на жаль, пішли з життя внаслідок ускладнень, спричинених недугою. Нині найважча ситуація в Індії. Вже другий день поспіль там фіксують понад 4 тисячі смертей за добу.

Норвегія офіційно відмовилася від вакцини AstraZeneca

Джерело: The Local

Прем'єр-міністр Норвегії Ерна Солберг оголосила, що країна офіційно виключила препарат AstraZeneca з програми вакцинації через рідкісні, але серйозні побічні ефекти. Уряд також підтримав призупинення використання вакцини Johnson & Johnson, однак запропонує її тим, хто хоче добровільно зробити щеплення саме цим препаратом. Норвегія передасть свої дози вакцини AstraZeneca іншим країнам.