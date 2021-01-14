В Україні за минулу добу, 13 січня, виявили 7 925 нових хворих на коронавірус. Польща планує видавати паспорти вакцинації після щеплення від COVID-19. У Китаї почали фіксувати перші летальні випадки від ускладнень, викликаних вірусом, з початку травня. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 14 січня.

Новини про коронавірус в Україні 14 січня

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Станом на 14 січня в Україні з початку поширення коронавірусної хвороби захворіло 1 138 764 особи. За минулу добу, 13 січня, кількість інфікованих збільшилася на 7 925.

Станом на 14 січня одужало – 837 063 хворих, натомість померли під час перебігу захворювання 20 376 пацієнтів.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 794 випадки;

Вінницька область – 214 випадків;

Волинська область – 221 випадок;

Дніпропетровська область – 317 випадків;

Донецька область – 588 випадків;

Житомирська область – 373 випадки;

Закарпатська область – 119 випадків;

Запорізька область – 554 випадки;

Івано-Франківська область – 141 випадок;

Київська область – 410 випадків;

Кіровоградська область – 83 випадки;

Луганська область – 214 випадків;

Львівська область – 482 випадки;

Миколаївська область – 460 випадків;

Одеська область – 357 випадків;

Полтавська область – 345 випадків;

Рівненська область – 280 випадків;

Сумська область – 265 випадків;

Тернопільська область – 209 випадків;

Харківська область – 378 випадків;

Херсонська область – 117 випадків;

Хмельницька область – 229 випадків;

Черкаська область – 307 випадків;

Чернівецька область – 196 випадків;

Чернігівська область – 272 випадки.

COVID-19 в Збройних Силах України

У лавах Збройних Сил України станом на 14 січня 2021 року є 933 хворих на COVID-19. Водночас на ізоляції перебувають 23 військовослужбовців. Упродовж останньої доби виявили 92 нові випадки інфікування коронавірусом. Зокрема, з них госпіталізували 22 військовослужбовців. За даними ЗСУ, усі пацієнти отримують необхідне лікування, а їхній стан є задовільним.



Головне про карантин в Україні / Інфографіка 24 каналу

Степанов просить не маніпулювати даними щодо вакцини від Sinovac

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що, попри те, що Україна підписала договір про поставку COVID-вакцини саме з китайською компанією Sinovac, відомство веде переговори ще з низкою компаній. Він зауважив, що інформація щодо нібито неякісної вакцини для України – "маніпуляції, які намагаються розганятись деякими політдіячами, у яких крім балаканини нічого немає".

Нагадаємо, результати дослідження, проведеного у Бразилії, свідчать, що ефективність препарату SinoVac становить 50,38%. У МОЗ кажуть, що Україна закупить китайську вакцину від коронавірусу лише у тому випадку, якщо її ефективність становитиме не менше 70%, а як ні, то компанія поверне гроші.



План вакцинації українців від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Новини про коронавірус у світі 14 січня

Згідно з даними РНБО України, від початку пандемії у світі зафіксували понад 92 мільйони хворих на коронавірус. Більш ніж 51 мільйон людей вже одужали, але 1 979 960 пацієнтів померли внаслідок ускладнень.

Країни з найбільшою кількістю хворих на COVID-19

США – 23 077 437;

Індія – 10 512 093;

Бразилія – 8 256 536;

Росія – 3 459 237;

Велика Британія – 3 220 956.

В Китаї знову фіксують смертельні випадки COVID-19

В Китаї вперше від травня помер пацієнт з коронавірусом. Яка ситуація із захворюваністю на COVID-19 в Китаї станом на 14 січня – повідомив Державний комітет з питань гігієни та охорони здоров'я КНР.

Крім цього, за минулу добу підтвердили 138 нових випадків захворювання.

Другий рік пандемії може бути важчим, – ВООЗ

У Всесвітній організації охорони здоров’я припускають, що другий рік пандемії коронавірусу може виявитися важчим ніж перший. Це пов'язано з мутацією COVID-19. В Організації зауважили, що передача вірусу від людини до людини прискорилася.

У Кенії виявили ще 16 нових видів COVID-19

Вчені з Кенійського медичного дослідницького інституту попередили, що в їхній країні виявили новий штам коронавірусу. Він зовсім не схожий на той, які знайшли у Великобританії та Південній Африці.

Так, у період з червня по жовтень вчені виявили, що з 16 видів – 12 послідовностей були унікальними. Тести проводили у ​​8 округах:

Найробі,

Каджіадо,

Кіліфі,

Таїта Тавета,

Тана,

Момбаса,

Квале,

Ламу.

Втім, переважна більшість мутацій нових видів – незначні і мають незначний вплив. Однак поки що занадто рано говорити з упевненістю, як новий вид недуги впливає на характер захворюваності в країні.

Польща планує видавати паспорти вакцинації після щеплення від COVID-19

Поляки, які вакцинуються від коронавірусу, зможуть отримати сертифікат про підтвердження щеплення, після того, як отримають другу дозу вакцини. Такий документ надаватиме людям низку переваг під час обмежень.

Після вакцинації підтвердження надійде у вигляді QR-коду, який можна буде завантажити з особистого кабінету на сайті електронного уряду чи облікового запису системи охорони здоров'я. Або ж його можна видрукувати у пункті вакцинації.

Вакциновані люди зможуть користуватися послугами охорони здоров'я без додаткового тестування. Також їм не доведеться ізолюватися після контакту з хворою на коронавірус людиною.



Вакцинація проти коронавірусу у різних країнах світу / Інфографіка 24 канал