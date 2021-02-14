Новини про коронавірус 14 лютого: безсимптомні хворі, сертифікати вакцинації

Станом на 14 лютого в Україні зафіксували 3 094 нових випадки зараження COVID-19. ЄС планує запровадити "сертифікат вакцинації". Вакцина від Pfizer є ефективною проти нових штамів коронавірусу з ПАР і Британії. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 14 лютого.

Новини про коронавірус в Україні 14 лютого

Актуальна статистика

Джерело: фейсбук Максима Степанова

Загалом з початку пандемії коронавірусу в Україні 1 271 143 особи захворіли. За минулу добу кількість підтверджених випадків зросла на 3 094.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (483), Чернівецькій (272), Житомирській (220), Дніпропетровській (212) та Закарпатській (207) областях.

Також за минулу добу, 13 лютого, госпіталізовано 1 917 українців. На жаль, 45 людей померли від ускладнень. Одужало 2 002 особи.

Ситуація із тестуванням

За минулу добу здійснено 19 211 тестувань (методом ПЛР – 15 576, методом ІФА – 3 635). Загалом з початку пандемії проведено 6 540 785 ПЛР-тестувань.

За весь час пандемії в Україні

захворіло – 1 271 143 особи;

одужало – 1 114 301;

летальних випадків – 24 330.

Кількість захворювань на коронавірус в регіонах за добу:

м. Київ – 82 випадки;

Вінницька область – 125 випадків;

Волинська область – 78 випадків;

Дніпропетровська область – 212 випадків;

Донецька область – 126 випадків;

Житомирська область – 220 випадків;

Закарпатська область – 207 випадків;

Запорізька область – 34 випадки;

Івано-Франківська область – 483 випадки;

Київська область – 184 випадки;

Кіровоградська область – 11 випадків;

Луганська область – 22 випадки;

Львівська область – 164 випадки;

Миколаївська область – 121 випадок;

Одеська область – 71 випадок;

Полтавська область – 34 випадки;

Рівненська область – 33 випадки;

Сумська область – 87 випадків;

Тернопільська область – 126 випадків;

Харківська область – 93 випадки;

Херсонська область – 37 випадків;

Хмельницька область – 121 випадок;

Черкаська область – 80 випадків;

Чернівецька область – 272 випадки;

Чернігівська область – 71 випадок.

Вчені НАН України оновили прогноз щодо поширення COVID-19

Вчені Національної академії наук України проаналізували динаміку поширення COVID-19 та оновили прогноз розвитку епідемії коронавірусної інфекції в Україні на наступний період 9-22 лютого 2021 року.

Так, вчені прогнозують, що загальна динаміка захворюваності та смертності в Україні зменшиться. Середня кількість нових випадків зараження на коронавірус складе близько 3,5 тисячі протягом тижня 9-15 лютого і близько 3,3 тисячі випадків протягом тижня 16-22 лютого.

Середня кількість летальних випадків від ускладнень, викликаних коронавірусом, за добу складе 122 протягом тижня 9-15 лютого і зменшиться у середньому до 113 16-22 лютого. У прогнозі йдеться про зростання кількості нових випадків коронавірусу у п'яти областях України: Івано-Франківській, Закарпатській, Хмельницькій, Чернівецькій та Вінницькій.

Коронавірус у ЗСУ

За минулу добу в Збройних силах України зареєстровано 21 новий випадок коронавірусу. Це удвічі менше, ніж було напередодні. Загалом хворіє 540 військових.

Станом на 14 лютого 2021 року в Збройних Силах України зареєстрували 21 новий випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. Для порівняння, добу перед тим у ЗСУ виявили 48 випадків коронавірусної хвороби.



Чи готові українці вакцинуватися проти COVID-19 / Джерело: "Рейтинг" / Інфографіка 24 каналу

Новини про коронавірус в світі 14 лютого

Статистика поширення COVID-19

Джерело: Апарат РНБО України

Від початку пандемії у світі зареєстрували понад 108 мільйонів інфікованих коронавірусною інфекцією SARS-CoV-2. З ни майже 61 мільйон уже одужав, але 2 393 950 пацієнтів померли від ускладнень COVID-19 та супутніх захворювань.

Вакцинація є більш ефективною в боротьбі з COVID, ніж закриття кордонів

Єврокомісар з питань охорони здоров'я Стелла Кіріакідес наголосила, що закриття кордонів не настільки ефективно в боротьбі з коронавірусом, як вакцинація і дотримання правил гігієни.

"Страх перед мутаціями коронавірусу зрозумілий. Але правда в тому, що кордони вірус не стримують. Тільки вакцинація та дотримання правил гігієни можуть допомогти від мутацій. Я вважаю неправильним повертатися до ситуації, коли в Європі в березні 2020 року були закриті кордони", – сказала вона.

Сертифікати вакцинації

Європейський союз планує запровадити "сертифікат вакцинації" для людей, які зробили щеплення проти коронавірусної інфекції.

Це буде медичний документ, який не даватиме жодних привілеїв, до прикладу, можливості вільно подорожувати.

Понад 80% хворих на коронавірус є безсимптомними

Вчені із Чиказького університету дослідили те, що безсимптомних хворих насправді значно більше, ніж вважалося раніше. Як повідомили дослідники, лише 13-18% заражених коронавірусом виявилися хворими із симптомами.

Модель дослідження змогла відрізнити симптоматичні випадки, які не зареєстровані через відсутність тестів, від безсимптомних у людей, які навіть не підозрювали про інфікування коронавірусом. Відтак за версією дослідження безсимптомних випадків існує набагато більше, ніж про це вважали раніше.

Вакцина від Pfizer є ефективною проти нових штамів коронавірусу з ПАР і Британії

COVID-вакцина від компанії Pfizer справді є ефективною проти нових штамів коронавірусу, які з’явилися у Великій Британії і ПАР. Про це свідчать нові дослідження вчених Оксфордського університету. Дослідники виявили, що антитіла після вакцинації Pfizer виявляють нові мутовані варіанти коронавірусу і нейтралізують їх.

В Японії схвалили вакцину Pfizer від COVID-19

МОЗ Японії в неділю, 14 лютого, видало дозвіл на застосування в країні вакцини проти коронавірусної інфекції компанії Pfizer.

Найімовірніше, вакцинація розпочнеться у Токіо у середу, 17 лютого. Препарат будуть вводити двома дозами з інтервалом з три тижні.

Першими вакцину отримають 20 тисяч медичних працівників, які взяли участь в дослідженні з метою виявити можливі побічні ефекти препарату. Згодом з березня будуть щепити ще 3,7 мільйона ​​співробітників сфери охорони здоров'я, з квітня – 36 мільйонів людей, які старше 65 років.



Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу