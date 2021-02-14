Новини про коронавірус 14 лютого: безсимптомні хворі, сертифікати вакцинації

Джерело:24 Канал
Станом на 14 лютого в Україні зафіксували 3 094 нових випадки зараження COVID-19. ЄС планує запровадити "сертифікат вакцинації". Вакцина від Pfizer є ефективною проти нових штамів коронавірусу з ПАР і Британії. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 14 лютого.
Джерело: фейсбук Максима Степанова
Загалом з початку пандемії коронавірусу в Україні 1 271 143 особи захворіли. За минулу добу кількість підтверджених випадків зросла на 3 094.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (483), Чернівецькій (272), Житомирській (220), Дніпропетровській (212) та Закарпатській (207) областях.
Також за минулу добу, 13 лютого, госпіталізовано 1 917 українців. На жаль, 45 людей померли від ускладнень. Одужало 2 002 особи.
За минулу добу здійснено 19 211 тестувань (методом ПЛР – 15 576, методом ІФА – 3 635). Загалом з початку пандемії проведено 6 540 785 ПЛР-тестувань.
Вчені Національної академії наук України проаналізували динаміку поширення COVID-19 та оновили прогноз розвитку епідемії коронавірусної інфекції в Україні на наступний період 9-22 лютого 2021 року.
Так, вчені прогнозують, що загальна динаміка захворюваності та смертності в Україні зменшиться. Середня кількість нових випадків зараження на коронавірус складе близько 3,5 тисячі протягом тижня 9-15 лютого і близько 3,3 тисячі випадків протягом тижня 16-22 лютого.
За минулу добу в Збройних силах України зареєстровано 21 новий випадок коронавірусу. Це удвічі менше, ніж було напередодні. Загалом хворіє 540 військових.
Чи готові українці вакцинуватися проти COVID-19 / Джерело: "Рейтинг" / Інфографіка 24 каналу
Джерело: Апарат РНБО України
Від початку пандемії у світі зареєстрували понад 108 мільйонів інфікованих коронавірусною інфекцією SARS-CoV-2. З ни майже 61 мільйон уже одужав, але 2 393 950 пацієнтів померли від ускладнень COVID-19 та супутніх захворювань.
Єврокомісар з питань охорони здоров'я Стелла Кіріакідес наголосила, що закриття кордонів не настільки ефективно в боротьбі з коронавірусом, як вакцинація і дотримання правил гігієни.
"Страх перед мутаціями коронавірусу зрозумілий. Але правда в тому, що кордони вірус не стримують. Тільки вакцинація та дотримання правил гігієни можуть допомогти від мутацій. Я вважаю неправильним повертатися до ситуації, коли в Європі в березні 2020 року були закриті кордони", – сказала вона.
Європейський союз планує запровадити "сертифікат вакцинації" для людей, які зробили щеплення проти коронавірусної інфекції.
Це буде медичний документ, який не даватиме жодних привілеїв, до прикладу, можливості вільно подорожувати.
Вчені із Чиказького університету дослідили те, що безсимптомних хворих насправді значно більше, ніж вважалося раніше. Як повідомили дослідники, лише 13-18% заражених коронавірусом виявилися хворими із симптомами.
Модель дослідження змогла відрізнити симптоматичні випадки, які не зареєстровані через відсутність тестів, від безсимптомних у людей, які навіть не підозрювали про інфікування коронавірусом. Відтак за версією дослідження безсимптомних випадків існує набагато більше, ніж про це вважали раніше.
COVID-вакцина від компанії Pfizer справді є ефективною проти нових штамів коронавірусу, які з’явилися у Великій Британії і ПАР. Про це свідчать нові дослідження вчених Оксфордського університету. Дослідники виявили, що антитіла після вакцинації Pfizer виявляють нові мутовані варіанти коронавірусу і нейтралізують їх.
МОЗ Японії в неділю, 14 лютого, видало дозвіл на застосування в країні вакцини проти коронавірусної інфекції компанії Pfizer.
Найімовірніше, вакцинація розпочнеться у Токіо у середу, 17 лютого. Препарат будуть вводити двома дозами з інтервалом з три тижні.
Першими вакцину отримають 20 тисяч медичних працівників, які взяли участь в дослідженні з метою виявити можливі побічні ефекти препарату. Згодом з березня будуть щепити ще 3,7 мільйона співробітників сфери охорони здоров'я, з квітня – 36 мільйонів людей, які старше 65 років.
Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу