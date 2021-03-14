Новини про коронавірус 14 березня: новий альянс розподілу вакцин, фактор розвитку ускладнень

Джерело:24 канал
В Україні за добу зареєстрували понад 9 тисяч хворих на коронавірус. Водночас динаміка вакцинованих проти COVID-19 сповільнилась, від учора щеплення отримали 3 596 людей. Німецька компанія BioNTech створила альянс фармацевтичних компаній для ліквідації нестачі вакцин проти коронавірусу в Європі. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 14 березня.
Джерело: фейсбук Максима Степанова
За добу в Україні захворіли на коронавірус 9 012 людей, серед них 491 дитина та 193 медпрацівники. Найбільше інфікованих зареєстрували на Житомирщині, аж 923 випадки.
Днем раніше Кому не можна вакцинуватися, кількість щеплень до літа 2021
Госпіталізації потребували 4 216 пацієнтів з діагнозом COVID-19. Регіони повідомили про 145 смертельних випадків внаслідок інфікування SARS-CoV-2. Натомість видужали – 2 743 українці.
Лабораторії МОЗ здійснили 60 522 тестувань за добу:
Від початку епідемії в Україні провели 7 360 066 ПЛР-тестувань.За весь час пандемії COVID-19 в Україні захворіли – 1 460 756 людей. Станом на 14 березня видужали – 1 222 516 хворих. Водночас померли від ускладнень – 28 303 пацієнти.
Джерело: фейсбук Петра Порошенка
Петро Порошенко закликав українців прищеплюватися від COVID-19. Втім, не так давно п'ятий президент публічно у парламенті назвав вакцину Covishield гі*ном.
У нещодавньому інтерв'ю Марина Порошенко зазначила, що прищеплюватися обов'язково потрібно. На своїй сторінці у фейсбуці Петро Порошенко опублікував відео цього інтерв'ю і написав, що повністю погоджується із дружиною.
Джерело: телеграм-канал "Коронавірус Інфо"
За минулу добу істотно знизилася динаміка вакцинації проти коронавірусу – вакцину проти коронавірусу отримали 3 596 людей. Втім, днем раніше вакцинували понад 9 000 людей – вдвічі більше.Загалом з початку кампанії вакцинації в Україні першу дозу вакцини отримали 51 137 осіб.
Як записатись на вакцинацію проти коронавірусу в Україні / Інфографіка 24 канал
Джерело: Апарат РНБО України
Від початку пандемії у світі зафіксували понад 119 мільйонів випадків зараження коронавірусом. Більш ніж 67,7 мільйона людей вже подолали хворобу, але 2 648 441 інфікований помер від ускладнень, спричинених хворобою.
Джерело: NBC News
Сукупно ефективність вакцини Novavax становить 90%. Виробник заявив, що розроблений ними препарат на 100% ефективний проти тяжкого перебігу хвороби або смерті внаслідок COVID-19.
Проти південноафриканського штаму коронавірусу вакцина Novavax захищає на 55% людей без ВІЛ, але все ж повністю запобігає важкому перебігу хвороби. Водночас ефективність щеплення у ПАР, де проводили дослідження щодо південноафриканського штаму, знизилася приблизно до 49%, коли в аналіз додали дані ВІЛ-позитивних учасників. Попередні результати досліджень показали, що вакцина Novavax на 95,6% ефективна проти початкового варіанту коронавірусу і на 85,6% проти британського штаму, в результаті чого її загальна ефективність становила 89,3%.
Джерело: The Wall Street Journal
Німецька компанія BioNTech створила альянс фармацевтичних компаній для ліквідації нестачі вакцин проти коронавірусу в Європі. До альянсу увійшли 13 фармацевтичних організацій.
Серед фармкомпаній, які ввійшли до програми – Novartis AG, Merck KGaA і Sanofi SA. Вони поставили перед собою спільне завдання — виробити 2 млрд доз вакцини до кінця 2021 року.
Джерело: сайт Європейської комісії
Європейська комісія підтримала позицію кількох країн-членів ЄС у тому, що вакцини від коронавірусу мають розподіляти пропорційно кількості населення. В іншому випадку вже до літа країни-члени опиняться у дуже нерівній ситуації.
Джерело: твіттер Крістіана Естрозі
Мер Ніцци Крістіан Естрозі попросив у французької влади надати дозвіл на ввезення незатвердженої у Євросоюзі вакцини "Супутник V". Очільник міста зауважив, що зможе домовитись про тисячі доз препарату. Своє рішення політик пояснює бажанням прискорити процес вакцинації у країні.
Джерело: Університет Бар-Ілан
Ізраїльські вчені оцінили вплив прийому низьких доз аспірину серед більш ніж 10 тисяч людей і з'ясували, що аспірин запобігає інфікуванню, а якщо й хворіють, то швидше одужують.
Крім протизапальних ефектів аспірин має здатність модулювати вроджені та набуті імунні реакції та допомагає організму боротися з деякими вірусними інфекціями.Приймання аспірину для профілактики серцево-судинних захворювань на 30% знижував вірогідність інфікування.
Джерело: New Atlas
Індекс маси тіла впливає на тяжкість перебігу коронавірусу. Вчені попередньо встановили, що люди з надмірною вагою мають вищі ризики ускладнень внаслідок коронавірусу. Нове дослідження свідчить про те, що ускладнення розвиваються також і у випадку недостатньої ваги.
Цікаво, що найнижча ймовірність госпіталізації спостерігалася серед тих, хто набрав 23 – 25 одиниць за шкалою ІМТ, тобто знаходився біля верхньої межі здорового діапазону.