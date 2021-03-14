Новини про коронавірус 14 березня: новий альянс розподілу вакцин, фактор розвитку ускладнень

В Україні за добу зареєстрували понад 9 тисяч хворих на коронавірус. Водночас динаміка вакцинованих проти COVID-19 сповільнилась, від учора щеплення отримали 3 596 людей. Німецька компанія BioNTech створила альянс фармацевтичних компаній для ліквідації нестачі вакцин проти коронавірусу в Європі. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 14 березня.

Новини про коронавірус в Україні 14 березня

Актуальна статистика COVID-19

Джерело: фейсбук Максима Степанова

За добу в Україні захворіли на коронавірус 9 012 людей, серед них 491 дитина та 193 медпрацівники. Найбільше інфікованих зареєстрували на Житомирщині, аж 923 випадки.

Днем раніше Кому не можна вакцинуватися, кількість щеплень до літа 2021

Госпіталізації потребували 4 216 пацієнтів з діагнозом COVID-19. Регіони повідомили про 145 смертельних випадків внаслідок інфікування SARS-CoV-2. Натомість видужали – 2 743 українці.

Ситуація з тестуванням

Лабораторії МОЗ здійснили 60 522 тестувань за добу:

методом ПЛР – 31 598,

методом ІФА – 6 132,

досліджень експрес-тестами на антиген – 22 792.

Від початку епідемії в Україні провели 7 360 066 ПЛР-тестувань.

Захворюваність на COVID-19 в областях: добовий показник

м. Київ – 439 випадків;

Вінницька область – 634 випадки;

Волинська область – 150 випадків;

Дніпропетровська область – 660 випадків;

Донецька область – 346 випадків;

Житомирська область – 923 випадки;

Закарпатська – 311 випадків;

Запорізька область – 114 випадків;

Івано-Франківська область – 461 випадок;

Київська область – 552 випадки;

Кіровоградська область – 56 випадків;

Луганська область – 27 випадків;

Львівська область – 590 випадків;

Миколаївська область – 344 випадки;

Одеська область – 485 випадків;

Полтавська область – 105 випадків;

Рівненська область – 155 випадків;

Сумська область – 309 випадків;

Тернопільська область – 365 випадків;

Харківська область – 569 випадків;

Херсонська область – 71 випадок;

Хмельницька область – 533 випадки;

Черкаська область – 142 випадки;

Чернівецька область – 477 випадків;

Чернігівська область – 194 випадки.

Порошенко закликав українців вакцинуватися

За весь час пандемії COVID-19 в Україні захворіли – 1 460 756 людей. Станом на 14 березня видужали – 1 222 516 хворих. Водночас померли від ускладнень – 28 303 пацієнти.

Джерело: фейсбук Петра Порошенка

Петро Порошенко закликав українців прищеплюватися від COVID-19. Втім, не так давно п'ятий президент публічно у парламенті назвав вакцину Covishield гі*ном.

У нещодавньому інтерв'ю Марина Порошенко зазначила, що прищеплюватися обов'язково потрібно. На своїй сторінці у фейсбуці Петро Порошенко опублікував відео цього інтерв'ю і написав, що повністю погоджується із дружиною.

Скільки українців отримали щеплення проти коронавірусу

Джерело: телеграм-канал "Коронавірус Інфо"

За минулу добу істотно знизилася динаміка вакцинації проти коронавірусу – вакцину проти коронавірусу отримали 3 596 людей. Втім, днем раніше вакцинували понад 9 000 людей – вдвічі більше.

Кількість щеплень, проведених у регіонах за останню добу:

Вінницька область – 10 щеплень;

Волинська область – 120 щеплень;

Дніпропетровська область – 80 щеплень;

Донецька область – 130 щеплень;

Житомирська область – 110 щеплень;

Закарпатська область – 210 щеплень;

Запорізька область – 10 щеплень;

Івано-Франківська область – 214 щеплень;

Київська область – 260 щеплень;

Кіровоградська область – 90 щеплень;

Луганська область – 370 щеплень;

Львівська область – 80 щеплень;

Миколаївська область – 120 щеплень;

Одеська область – 130 щеплень;

Полтавська область – 82 щеплення;

Рівненська область – 110 щеплень;

Сумська область – 70 щеплень;

Тернопільська область – 210 щеплень;

Харківська область – 120 щеплень;

Херсонська область – 230 щеплень;

Хмельницька область – 270 щеплень;

Чернівецька область – 290 щеплень;

Чернігівська область – 170 щеплень;

Черкаська область – 110 щеплень.

Загалом з початку кампанії вакцинації в Україні першу дозу вакцини отримали 51 137 осіб.



Як записатись на вакцинацію проти коронавірусу в Україні / Інфографіка 24 канал

Новини про коронавірус у світі 14 березня

Статистика поширення COVID-19

Джерело: Апарат РНБО України

Від початку пандемії у світі зафіксували понад 119 мільйонів випадків зараження коронавірусом. Більш ніж 67,7 мільйона людей вже подолали хворобу, але 2 648 441 інфікований помер від ускладнень, спричинених хворобою.

Novavax – вакцина, яку чекає Україна, ефективна до 96%

Джерело: NBC News

Сукупно ефективність вакцини Novavax становить 90%. Виробник заявив, що розроблений ними препарат на 100% ефективний проти тяжкого перебігу хвороби або смерті внаслідок COVID-19.

Проти південноафриканського штаму коронавірусу вакцина Novavax захищає на 55% людей без ВІЛ, але все ж повністю запобігає важкому перебігу хвороби. Водночас ефективність щеплення у ПАР, де проводили дослідження щодо південноафриканського штаму, знизилася приблизно до 49%, коли в аналіз додали дані ВІЛ-позитивних учасників. Попередні результати досліджень показали, що вакцина Novavax на 95,6% ефективна проти початкового варіанту коронавірусу і на 85,6% проти британського штаму, в результаті чого її загальна ефективність становила 89,3%.

Створили новий альянс розподілу вакцин у світі

Джерело: The Wall Street Journal

Німецька компанія BioNTech створила альянс фармацевтичних компаній для ліквідації нестачі вакцин проти коронавірусу в Європі. До альянсу увійшли 13 фармацевтичних організацій.

Серед фармкомпаній, які ввійшли до програми – Novartis AG, Merck KGaA і Sanofi SA. Вони поставили перед собою спільне завдання — виробити 2 млрд доз вакцини до кінця 2021 року.

Єврокомісія висловила свою позицію щодо несправедливого розподілу вакцин

Джерело: сайт Європейської комісії

Європейська комісія підтримала позицію кількох країн-членів ЄС у тому, що вакцини від коронавірусу мають розподіляти пропорційно кількості населення. В іншому випадку вже до літа країни-члени опиняться у дуже нерівній ситуації.

Мер Ніцци просить дозволити йому закупити для міста "Супутник V"

Джерело: твіттер Крістіана Естрозі

Мер Ніцци Крістіан Естрозі попросив у французької влади надати дозвіл на ввезення незатвердженої у Євросоюзі вакцини "Супутник V". Очільник міста зауважив, що зможе домовитись про тисячі доз препарату. Своє рішення політик пояснює бажанням прискорити процес вакцинації у країні.

Звичайний аспірин знизив ризики інфікування коронавірусом на 30%

Джерело: Університет Бар-Ілан

Ізраїльські вчені оцінили вплив прийому низьких доз аспірину серед більш ніж 10 тисяч людей і з'ясували, що аспірин запобігає інфікуванню, а якщо й хворіють, то швидше одужують.

Крім протизапальних ефектів аспірин має здатність модулювати вроджені та набуті імунні реакції та допомагає організму боротися з деякими вірусними інфекціями.

Не тільки ожиріння, але і недостатня вага – фактори ризику коронавірусу

Приймання аспірину для профілактики серцево-судинних захворювань на 30% знижував вірогідність інфікування.

Джерело: New Atlas

Індекс маси тіла впливає на тяжкість перебігу коронавірусу. Вчені попередньо встановили, що люди з надмірною вагою мають вищі ризики ускладнень внаслідок коронавірусу. Нове дослідження свідчить про те, що ускладнення розвиваються також і у випадку недостатньої ваги.

Цікаво, що найнижча ймовірність госпіталізації спостерігалася серед тих, хто набрав 23 – 25 одиниць за шкалою ІМТ, тобто знаходився біля верхньої межі здорового діапазону.