Новини про коронавірус 14 квітня: у Києві продовжили локдаун, з'явився новий штам з 34 мутаціями

Джерело:24 канал
Локдаун у Києві продовжили до 30 квітня. Ще 2 області опинилися на межі червоної зони. Johnson & Johnson відклала поставки вакцини до ЄС. Вчені знизили ефективність вакцини Moderna проти коронавірусу. В Анголі виявили новий штам коронавірусу з 34 мутаціями. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 14 квітня.
Джерело: фейсбук Максима Степанова
За минулу добу в україні виявили 14 553 інфікованих коронавірусом SARS-CoV-2. З них 612 дітей та 426 медпрацівників
Днем раніше Новини про коронавірус 13 квітня: британський штам вражає вагітних, Pfizer їде в Україну
В Україні досі високий рівень госпіталізацій. За цей самий період до лікарень потрапили 5 063 хворих. Високою залишається й летальність – від учора внаслідок COVID-19 померли 467 пацієнтів. Але є і хороші показники – за добу виписали 12 384 пацієнтів.
Все, що треба знати про профілактику коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу
За минулу добу в Україні провели 54 353 тести методом ПЛР. Натомість методом ІФА – 22 539 досліджень, а досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 57 450. Загалом впродовж пандемії в Україні здійснили 8 770 753 ПЛР-тестувань.
Як записатися на вакцинацію / Інфографіка 24 каналу
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Джерело: 24 канал
Посилені карантинні обмеження у Києві продовжили до 30 квітня. Вони передбачать вільні перевезення громадським транспортом, роботу дитячих садочків та інших навчальних закладів.
Джерело: МОЗ
Черкаська та Донецька області можуть скоро опинитися у червоній зоні карантину. У цих регіонах більше ніж три дні перевищені два показники значного поширення COVID-19. Це ще не означає, що у двох областях вводять обмеження, які передбачає червона зона карантину. Однак, зовсім скоро це може статися за рішенням державної комісії з техногенної безпеки.
Джерело: 24 канал
Україна виходить на плато з захворюваності на коронавірус. Ситуація в країні з новими випадками і госпіталізаціями стабілізувалася. Карантин вводиться як відповідь на кількість хворих і госпіталізованих. Про це повідомив глава парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький в ефірі одного з українських телеканалів.
До теми Чи можна купити в Україні офіційно ввезену COVID-вакцину
Джерело: Апарат РНБО України
Від початку пандемії у світі виявили понад 137 мільйонів хворих на коронавірус. Більш ніж 78 мільйонів хворих вже одужали, але 2 959 827 пацієнтів померли. Нині хвороба найстрімкіше поширюється в Індії (184 372 випадків за добу) та у Бразилії, де за добу зафіксували 82 186 нових випадків інфікувань.
Джерело: Associated Press
Спершу США рекомендували призупинити вакцинацію від коронавірусу препаратом Johnson & Johnson через виникнення тромбозу у шести пацієнтів, а згодом компанія вирішила відкласти поставки до ЄС. Іноземні ЗМІ пишуть, що ця відстрочка ще більш ускладнить ситуацію в Європі. Зауважимо, що ЄС зіткнувся з нестачею вакцин від COVID-19 через виявлені проблеми з вакциною AstraZeneca.
Джерело: Deutsche Welle
Американська компанія Moderna дещо знизила показник ефективності розробленої нею вакцини від коронавірусу після третьої фази досліджень. В кінці 2020 року Moderna оцінювала ефективність вакцини в 94,1% проти всіх випадків з симптомами. Згідно з новими даними, вакцина в 90% випадків запобігає зараженню коронавірусом, а в 95% випадків дозволяє уникнути важкого перебігу хвороби. Це стало відомо під час III фази клінічних досліджень, у яких взяли участь понад 30 тисяч осіб. Зауважимо, що фаза III ще триває. Впродовж року компанія буде ділитися оновленими даними, включаючи інформацію про ефективність вакцини.
Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу
Джерело: Мedrxiv.org
У туристів в аеропорту Анголи виявили штам коронавірусної інфекції, який має 34 мутації. Новий варіант вірусу отримав тимчасове позначення A. VOI.V2. Науковці припускають, що він може бути заразнішим і чинити більший вплив на імунітет людини. Але для остаточних висновків замало даних. Адже поки що було зареєстровано всього 3 випадки інфікування новим штамом коронавірусу.