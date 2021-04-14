Новини про коронавірус 14 квітня: у Києві продовжили локдаун, з'явився новий штам з 34 мутаціями

Локдаун у Києві продовжили до 30 квітня. Ще 2 області опинилися на межі червоної зони. Johnson & Johnson відклала поставки вакцини до ЄС. Вчені знизили ефективність вакцини Moderna проти коронавірусу. В Анголі виявили новий штам коронавірусу з 34 мутаціями. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 14 квітня.

Новини про коронавірус в Україні 14 квітня

Статистика поширення COVID-19 в країні

Джерело: фейсбук Максима Степанова

За минулу добу в україні виявили 14 553 інфікованих коронавірусом SARS-CoV-2. З них 612 дітей та 426 медпрацівників

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В Україні досі високий рівень госпіталізацій. За цей самий період до лікарень потрапили 5 063 хворих. Високою залишається й летальність – від учора внаслідок COVID-19 померли 467 пацієнтів. Але є і хороші показники – за добу виписали 12 384 пацієнтів.

За весь час пандемії в Україні️

виявили хворих – 1 887 338;

одужало – 1 442 618 людей;

померло – 38 225 інфікованих.

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Все, що треба знати про профілактику коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

Ситуація з тестуванням

За минулу добу в Україні провели 54 353 тести методом ПЛР. Натомість методом ІФА – 22 539 досліджень, а досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 57 450. Загалом впродовж пандемії в Україні здійснили 8 770 753 ПЛР-тестувань.

Темпи вакцинації в країні

Впродовж 13 квітня проти коронавірусу вакцинували 15 152 українці.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні вакцинували 403 553 людини. З них тільки 5 отримали 2 дози вакцини, тобто повністю закінчили вакцинацію.

️Щеплення проводилось 108 мобільними бригадами з імунізації та 658 пунктами щеплення.

️Станом на 13 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 449 960 людей.



Як записатися на вакцинацію / Інфографіка 24 каналу

Кількість нових хворих та щеплень в регіонах за добу:

Київ – 1 457 випадків / 1 970 щеплень;

Вінницька область – 380 випадків/ 210 щеплень;

Волинська область – 374 випадки / 470 щеплень;

Дніпропетровська область – 606 випадків / 1 710 щеплень;

Донецька область – 837 випадків / 470 щеплень;

Житомирська область – 392 випадки / 620 щеплень;

Закарпатська – 157 випадків / 470 щеплень;

Запорізька область – 876 випадків / 670 щеплень;

Івано-Франківська область – 162 випадки / 487 щеплень;

Київська область – 845 випадків/ 0 щеплень;

Кіровоградська область – 120 випадків/ 350 щеплень;

Луганська область – 321 випадок / 330 щеплень;

Львівська область – 963 випадки / 2 670 щеплень;

Миколаївська область – 422 випадки / 450 щеплень;

Одеська область – 906 випадків / 650 щеплень;

Полтавська область – 900 випадків / 490 щеплень;

Рівненська область – 616 випадків / 370 щеплень;

Сумська область – 463 випадки / 270 щеплень;

Тернопільська область – 469 випадків / 600 щеплень;

Харківська область – 1 255 випадків / 390 щеплень;

Херсонська область – 208 випадків / 280 щеплень;

Хмельницька область – 854 випадки / 640 щеплень;

Черкаська область – 581 випадок / 0 щеплень;

Чернівецька область – 204 випадки / 310 щеплень;

Чернігівська область – 185 випадків / 275 щеплень.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Локдаун у Києві продовжили до 30 квітня

Джерело: 24 канал

Посилені карантинні обмеження у Києві продовжили до 30 квітня. Вони передбачать вільні перевезення громадським транспортом, роботу дитячих садочків та інших навчальних закладів.

Які обмеження діятимуть у Києві до 30 квітня

заборонено користуватися громадським транспортом особам без спецперепустки;

заборонена робота дитячих садочків;

школи, виші та інші навчальні заклади працюватимуть у дистанційному режимі;

заборонена робота продуктових ярмарків;

салони краси та спортивні клуби можуть приймати клієнтів лише за попереднім записом.

Ще дві області опинилися на межі червоної зони

Джерело: МОЗ

Черкаська та Донецька області можуть скоро опинитися у червоній зоні карантину. У цих регіонах більше ніж три дні перевищені два показники значного поширення COVID-19. Це ще не означає, що у двох областях вводять обмеження, які передбачає червона зона карантину. Однак, зовсім скоро це може статися за рішенням державної комісії з техногенної безпеки.

Ситуація з коронавірусом в Україні стабілізується, – Радуцький

Джерело: 24 канал

Україна виходить на плато з захворюваності на коронавірус. Ситуація в країні з новими випадками і госпіталізаціями стабілізувалася. Карантин вводиться як відповідь на кількість хворих і госпіталізованих. Про це повідомив глава парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький в ефірі одного з українських телеканалів.

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Новини про коронавірус у світі 14 квітня

Поширення коронавірусу у світі

Джерело: Апарат РНБО України

Від початку пандемії у світі виявили понад 137 мільйонів хворих на коронавірус. Більш ніж 78 мільйонів хворих вже одужали, але 2 959 827 пацієнтів померли. Нині хвороба найстрімкіше поширюється в Індії (184 372 випадків за добу) та у Бразилії, де за добу зафіксували 82 186 нових випадків інфікувань.

Johnson & Johnson відклала поставки вакцини до ЄС: чи це ускладнить ситуацію в Європі

Джерело: Associated Press

Спершу США рекомендували призупинити вакцинацію від коронавірусу препаратом Johnson & Johnson через виникнення тромбозу у шести пацієнтів, а згодом компанія вирішила відкласти поставки до ЄС. Іноземні ЗМІ пишуть, що ця відстрочка ще більш ускладнить ситуацію в Європі. Зауважимо, що ЄС зіткнувся з нестачею вакцин від COVID-19 через виявлені проблеми з вакциною AstraZeneca.

Вчені знизили ефективність вакцини Moderna проти коронавірусу

Джерело: Deutsche Welle

Американська компанія Moderna дещо знизила показник ефективності розробленої нею вакцини від коронавірусу після третьої фази досліджень. В кінці 2020 року Moderna оцінювала ефективність вакцини в 94,1% проти всіх випадків з симптомами. Згідно з новими даними, вакцина в 90% випадків запобігає зараженню коронавірусом, а в 95% випадків дозволяє уникнути важкого перебігу хвороби. Це стало відомо під час III фази клінічних досліджень, у яких взяли участь понад 30 тисяч осіб. Зауважимо, що фаза III ще триває. Впродовж року компанія буде ділитися оновленими даними, включаючи інформацію про ефективність вакцини.



Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

В Анголі виявили новий штам коронавірусу з 34 мутаціями

Джерело: Мedrxiv.org

У туристів в аеропорту Анголи виявили штам коронавірусної інфекції, який має 34 мутації. Новий варіант вірусу отримав тимчасове позначення A. VOI.V2. Науковці припускають, що він може бути заразнішим і чинити більший вплив на імунітет людини. Але для остаточних висновків замало даних. Адже поки що було зареєстровано всього 3 випадки інфікування новим штамом коронавірусу.