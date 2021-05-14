Новини про коронавірус в Україні 14 травня

Статистика поширення COVID-19

Джерело: МОЗ

Станом на 14 травня в Україні зареєстровано понад 2,1 мільйона інфікованих коронавірусом. За минулу добу виявили 7 562 нових хворих, серед них 336 дітей та 216 медпрацівників. 13 травня, від хвороби померли 287 мешканців України. Ще 15 958 пацієнтів одужали.

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Впродовж минулої доби в Україні провели 79 452 тести на коронавірус, зокрема: методом ПЛР – 33 889, методом ІФА – 14 118, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 31 445).

Від початку пандемії в Україні: Виявили – 2 143 448 хворих на коронавірус;

Одужали – 1 832 601 людина;

Померли – 47 620 пацієнтів;

Темпи вакцинації

За минулу добу в Україні проти коронавірусу вакцинували 21 587 людей. Щеплення проводилось 237 мобільними бригадами з імунізації та 731 пунктом щеплення. При цьому в Херсонській області не зробили жодного щеплення від COVID-19.

Загалом від початку вакцинальної кампанії щеплення отримали 918 164 людини. Завершили вакцинацію, тобто отримали 2 дози, всього 8 358 українців.

Станом на 13 травня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 550 017 людей.

Кількість нових хворих та вакцинованих в регіонах за добу:

Київ – 681 випадок/ 2 249 щеплень;

Вінницька область – 126 випадків/ 554 щеплення;

Волинська область – 228 випадків/ 884 щеплення;

Дніпропетровська область – 487 випадків/ 1 222 щеплення;

Донецька область – 445 випадків/ 1 244 щеплення;

Житомирська область – 211 випадків/ 989 щеплень;

Закарпатська – 105 випадків/ 1 337 щеплень;

Запорізька область – 301 випадок/ 705 щеплень;

Івано-Франківська область – 186 випадків/ 1 339 щеплень;

Київська область – 301 випадок/ 944 щеплення;

Кіровоградська область – 127 випадків/ 314 щеплень;

Луганська область – 186 випадків/ 557 щеплень;

Львівська область – 350 випадків/ 1 384 щеплення;

Миколаївська область – 285 випадків/ 471 щеплення;

Одеська область – 368 випадків/ 984 щеплення;

Полтавська область – 325 випадків/ 926 щеплень;

Рівненська область – 357 випадків/ 944 щеплення;

Сумська область – 249 випадків/ 422 щеплення;

Тернопільська область – 200 випадків/ 896 щеплень;

Харківська область – 665 випадків/ 649 щеплень;

Херсонська область – 250 випадків/ 34 щеплення;

Хмельницька область – 334 випадки/ 1 037 щеплень;

Черкаська область – 449 випадків/ 468 щеплень;

Чернівецька область – 95 випадків/ 478 щеплень;

Чернігівська область – 251 випадок/ 556 щеплень.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Скільки коштує одна доза COVID-вакцини в Україні: Степанов назвав ціну

Очільник МОЗ Максим Степанов розповів, скільки в Україні коштує одна доза вакцини проти коронавірусу. При цьому він зауважив, що умови контрактів не дозволяють розголошувати вартість конкретних препаратів.

За словами Степанова, середня ціна однієї дози вакцини проти коронавірусу в Україні становить 7,52 долара (приблизно 193 гривень).

Литва надасть Україні 100 тисяч доз вакцин проти коронавірусу

Джерело: твітер Габріелюса Ландсбергіса

Уряд Литви погодив виділення 200 тисяч доз COVID-вакцин країнам Східного партнерства. Україна отримає половину – 100 тисяч доз. Також 15 тисяч вакцин нададуть Грузії, а 11 тисяч доз – Молдові.

Про це розповів міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс. Поки що невідомо, що саме це буде за препарат та коли саме його поставлять в Україну.

В Україну прибуде нова партія AstraZeneca

Джерело: Укрінформ

Наступна партія вакцини проти коронавірусу AstraZeneca надійде в Україну 24 – 25 травня. Наразі запас препарату в країні на межі, у деяких пунктах вакцинації вже припинили ним щепити.

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко зазначив, наступна партія вакцини від AstraZeneca налічуватиме 700 тисяч доз. При цьому Ляшко не уточнив звідки її привезуть.

У Моршині вакцинували 61% населення міста

Джерело: Радіо Свобода

У Моршині Львівської області триває експеримент від МОЗ – нині там вакцинують все доросле населення. Метою є отримання колективного імунітету, аби зробити місто безпечнішим та відкрити курорт.

Пілотний проєкт з вакцинації розпочався 16 квітня. У місті розгорнули масштабну інформаційну кампанію, щоб заохотити людей до вакцинації. Станом на 13 травня Моршині проти коронавірусу вакцинували вже 61% населення. Щоправда, лише першою дозою.

Ляшко розповів, як боротися з наслідками COVID-19

Ляшко розповів, що за рік обмежень майже кожного українця торкнулася пандемічна втома, багато відчувають стрес, впадають у стан апатії та депресії. Також люди, які перехворіли на коронавірус, потребують відновлення.

За словами Ляшка, спорт допоможе запобігти тяжким наслідкам після коронавірусу. Достатньо всього 150 хвилин на тиждень. Але, на жаль, рівень фізичної активності поки що низький навіть серед підлітків та молодих людей.

Варто знати "Божевільні крапельниці": поширені помилки лікування коронавірусу в Україні

Новини про коронавірус у світі 14 травня

Статистика поширення COVID-19

Джерело: РНБО України

Від початку пандемії COVID-19 у світі виявили понад 161 мільйон випадків інфікування коронавірусом SARS-CoV-2. Більш ніж 97 мільйонів пацієнтів подолали хворобу. Натомість 3 344 002 хворих, на жаль, померли внаслідок ускладнень, спричинених недугою.

Активних хворих у світі близько 60 мільйонів людей. Найважча ситуація в Індії – за останню добу інфікувались 343 тисячі осіб, померли – 4 тисячі хворих. Загальна кількість інфікованих в країні – понад 24 тисячі.

Найбільше хворих на COVID-19 в світі зареєстрували у США – понад 32 мільйони.

В Огайо розіграють 5 мільйонів доларів серед тих, хто вакцинується

Джерело: CBS News

Влада Огайо пообіцяла розіграти 5 мільйонів доларів серед повнолітніх мешканців штату, які отримали хоча б одну дозу вакцини від коронавірусу. Всього проведуть 5 розіграшів, переможці яких отримають по 1 мільйону доларів.

Гроші на подарунки та проведення розіграшів братимуть з федеральних фондів допомоги при COVID-19. На що початково виділили ці кошти, він не повідомив.

Переможців обиратимуть із загальнодоступної бази даних реєстрації виборців штату. Ті, кого у цій базі немає, зможуть зареєструватися через спеціальний вебсайт.

Дослідження про коронавірус

Назвали симптоми, які підвищують ризик смерті від коронавірусу

Джерело: JAMA

Коронавірус викликає неврологічні симптоми у більшості пацієнтів з COVID-19 – від втрати нюху до інсульту. Міжнаціональне дослідження виявило потенційні групи ризику хворих, які можуть бути схильні до таких станів і підвищеного ризику смертності.

Найчастіше пацієнти скаржилися на головний біль – 37%.

Другим поширеним симптомом виявилася втрата нюху і смаку, про що повідомили 26% хворих.

Що стосується неврологічних станів, які були діагностовані медиками, то найбільш частим ускладненням виявилася енцефалопатія – дифузне ураження головного мозку і відмирання його клітин. Такий стан характеризується спутаним свідомістю і маренням.

Увага! Пацієнти, у яких були клінічно діагностовані подібні ускладнення, схильні до високого ризику смертності від COVID-19 в порівнянні з хворими, які самі повідомляли про свої симптоми.