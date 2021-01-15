Володимир Зеленський не задоволений роботою очільника МОЗ Максима Степанова стосовно закупівлі вакцин. Міністр повідомив, що масова вакцинація українців від коронавірусу розпочнеться вже у лютому. За минулу добу у країні зафіксували 8 199 нових хворих. У світі виявили понад 93 мільйони інфікованих на COVID-19. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 15 січня.

Новини про коронавірус в Україні 15 січня

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Станом на 15 січня в Україні зафіксовано 1 146 963 хворих на коронавірус COVID-19. Серед нових хворих – 236 дітей та 315 медпрацівників.

Впродовж 14 січня у зв'язку з одужанням виписали 10 328 пацієнтів. Але, на жаль, підтвердили смерть ще 166 хворих. За цей самий період в Україні провели 49 596 тестів на COVID-19. З них методом ПЛР – 30 225, а решта 19 370 – методом ІФА.

Коронавірус в регіонах України: добовий приріст

Київ – 896 випадків;

Вінницька область – 209 випадків;

Волинська область – 127 випадків;

Дніпропетровська область – 533 випадки;

Донецька область – 443 випадки;

Житомирська область – 214 випадків;

Закарпатська область – 100 випадків;

Запорізька область – 629 випадків;

Івано-Франківська область – 173 випадки;

Київська область – 588 випадків;

Кіровоградська область – 78 випадків;

Луганська область – 179 випадків;

Львівська область – 525 випадків;

Миколаївська область – 489 випадків;

Одеська область – 592 випадки;

Полтавська область – 287 випадків;

Рівненська область – 242 випадки;

Сумська область – 344 випадки;

Тернопільська область – 191 випадок;

Харківська область – 310 випадків;

Херсонська область – 121 випадок;

Хмельницька область – 146 випадків;

Черкаська область – 281 випадок;

Чернівецька область – 227 випадків;

Чернігівська область – 275 випадків.

Загальна статистика захворюваності в Україні станом на 15 січня Від початку пандемії в Україні виявили 1 146 963 випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2. 847 391 хворих вже одужали. Але 20 542 пацієнти померли від ускладнень, спричинених хворобою. Загалом станом на ранок 15 січня в Україні провели 5 905 076 тестувань методом ПЛР.

Коли в Україні розпочнеться масова вакцинація

Масова вакцинація українців від коронавірусу розпочнеться вже у лютому. Україна зробила серйозні кроки у бік країн, які є виробниками вакцин. Українці також отримають паспорти здоров'я та усі інші документи, які видаватимуть громадянам Європейського союзу. Про це сказав глава Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов.

Глава МОЗ раніше також заявляв, що масову вакцинацію в Україні планують завершити вже до березня 2022 року. Однак все залежатиме від кількості вакцин, які доставлятимуть у країну.



Вакцинація в Україні / Інфографіка 24 канал

Коронавірус у ЗСУ

За добу 14 січня у лавах ЗСУ виявили 55 нових випадків інфікування коронавірусом. Таким чином зараз на COVID-19 хворіє 841 український військовий. На жаль, недуга вже встигла забрати 38 життів. За час пандемії одужали 13 975 осіб. На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 21 особа. У 6 військовослужбовців ізоляція закінчується у найближчих три доби.

Діти в Україні та світі стали частіше хворіти на COVID-19

Станом на 15 січня 2021 року в Україні серед дітей виявили 61 333 випадків зараження коронавірусом. За останні кілька місяців почастішали випадки симптомного перебігу COVID-19. Раніше у дітей COVID-19 частіше протікав безсимптомно. Але останнім часом "коронавірус помолодшав", заявив Максим Степанов.

В останні місяці серед дітей почастішали випадки симптомного перебігу коронавірусу. Також маленькі пацієнти частіше потребують госпіталізації.



Головне про карантин в Україні / Інфографіка 24 каналу

У Ізраїлі розслідують версію з контрабандою COVID-вакцини в Україну

Поліція Ізраїлю розслідує можливе незаконне постачання вакцини проти коронавірусу в Україну. Результати повинні з'явитися невдовзі. Про це заявив голова департаменту міжнародних відносин міністерства охорони здоров'я Ізраїлю Ашер Єшайху Салмон.

"Поліція проводить розслідування цієї історії, й наскільки мені відомо, наразі не встановлено, чи дійсно був випадок контрабанди вакцини з Ізраїлю до України. Переконаний, що розслідування буде проведене відповідним чином, і якщо такий випадок дійсно мав місце, винні будуть притягнуті до відповідальності. У нашому розумінні це дуже серйозний злочин", – сказав Салмон.

Нагадаємо, деякі ЗМІ повідомили, що в Україну з Ізраїлю нібито таємно завезли партію вакцини проти коронавірусу від компанії Pfizer. Першоджерелом цієї інформації є бізнесмен Михайло Бродський.

Зеленський не задоволений Степановим стосовно закупівлі вакцин

У ЗМІ з'явилася інформація, що в Офісі Президента не задоволені темпами й успіхами переговорного процесу Максима Степанова стосовно закупівлі вакцин проти коронавірусу в Україну.

Так, Pfizer і Moderna 8 місяців чекали запитів від МОЗ України. Нині в процес пошуків вакцини активно включився Офіс Президента. Також переговори доручили вести всім послам.

Pfizer і Moderna 8 місяців чекали якихось запитів від МОЗ. Як так вийшло, що інші навіть менш багаті країни зуміли домовитися з ними, а ми не змогли? Це питання. З AstraZeneka є інша проблема: їх представництво в Україні належить росіянам, це ускладнює переговори через політичну складову,

– розповів журналістам РБК співрозмовник.

Новини про коронавірус у світі 15 січня

Згідно з даними РНБО України, від початку пандемії у світі зафіксували понад 93 мільйони хворих на коронавірус. Більш ніж 51 мільйон людей вже одужали, але 1 995 567 пацієнтів померли внаслідок ускладнень.

Країни з найбільшою кількістю хворих на COVID-19

США – 23 314 238;

Індія – 10 527 683;

Бразилія – 8 324 294;

Росія – 3 483 531;

Велика Британія – 3 269 757.

В одній жінці коронавірус мутував 18 разів

Вчені з Росії повідомили про жінку, у якій коронавірус придбав 18 нових мутацій. Вона хворіла понад 4 місяці. Дослідження опубліковане на сайті Virological.org, але наголосимо, що це препринт, який ще не пройшов рецензування.

Російські вчені секвенували геном зразка вірусу з носогорла, зібраного 20 серпня. Для порівняння вони секвенували й зразок мазка жінки, від якої 47-річна пацієнтка, скоріше за все, заразилася. В результаті з'ясувалося, що від Уханьського штаму SARS-CoV-2 зразок росіянки відрізняють 25 генетичних змін. 18 з них виявились специфічними. Автори роботи уточнили, що 18 незалежних нових мутацій, накопичених з 10 квітня по 20 серпня, перевищують середню швидкість еволюції SARS-CoV-2. Окрім цього, присутні мутації S-білка, які виявляли й у заражених коронавірусом норок.

Одноразова вакцина проти COVID показала ефективність на початку дослідження

Однофазна вакцина проти COVID-19 від компанії Johnson & Johnson продемонструвала хороші результати під час ранніх клінічних випробувань. Усі щеплені 805 учасників отримали імунну відповідь, яка зберігається щонайменше 2 місяці.

Розробники кажуть, що ця вакцина повинна бути ефективнішою за будь-яку з затверджених вакцин. Оскільки для того, щоб викликати імунну реакцію, вона опирається на ДНК-технологію, а не на РНК-повідомлення.



Вакцинація проти коронавірусу у різних країнах світу / Інфографіка 24 канал