Новини про коронавірус 15 лютого: нові дані про штам з ПАР, рекорд госпіталізацій у Чернівцях
У Чернівцях готуються до плану "Б" після рекорду з госпіталізацій. Перших хворих на коронавірус в Ухані було більше, ніж вважали. У вакцинованих проти грипу і пневмококу дітей рідше з'являються симптоми коронавірусу. Люди, які перехворіли на COVID-19, легко заражаються новим штамом з ПАР. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 15 лютого.
Джерело:24 Канал
Новини про коронавірус в Україні 15 лютого
Статистика поширення коронавірусу в країні
Джерело: фейсбук Максима Степанова
За минулу добу в Україні виявили 2 332 хворих на коронавірус. Серед них 160 дітей та 47 медпрацівників.
Госпіталізації потребували 1 145 пацієнтів з підтвердженим COVID-19, або симптомами хвороби. На жаль, від ускладнень коронавірусу впродовж доби померли 62 пацієнти. Натомість одужало – 2 478 людей.
Кількість хворих в регіонах за добу:
- Київ – 211 випадків;
- Вінницька область – 142 випадки;
- Волинська область – 45 випадків;
- Дніпропетровська область – 106 випадків;
- Донецька область – 28 випадків;
- Житомирська область – 150 випадків;
- Закарпатська область – 113 випадків;
- Запорізька область – 46 випадків;
- Івано-Франківська область – 457 випадків;
- Київська область – 171 випадок;
- Кіровоградська область – 3 випадки;
- Луганська область – 9 випадків;
- Львівська область – 123 випадки;
- Миколаївська область – 77 випадків;
- Одеська область – 75 випадків;
- Полтавська область – 21 випадок;
- Рівненська область – 15 випадків;
- Сумська область – 47 випадків;
- Тернопільська область – 79 випадків;
- Харківська область – 59 випадків;
- Херсонська область – 31 випадок;
- Хмельницька область – 10 випадків;
- Черкаська область – 66 випадків;
- Чернівецька область – 225 випадків;
- Чернігівська область – 23 випадки.
Ситуація з тестуванням в Україні
Джерело: фейсбук Максима Степанова
Впродовж попередньої доби, 14 лютого, українські лабораторії МОЗ провели 13 740 тестувань на коронавірус. З них методом ПЛР – 11 073, а методом ІФА – 2 667.
Загалом в Україні провели уже 6 551 858 ПЛР-тестувань.
У Чернівцях готуються до плану "Б" після рекорду з госпіталізацій: що він передбачає
Джерело: фейсбук Наталії Гусак
На Буковині повідомили про нові значні спалахи коронавірусу, при цьому найбільший приріст хворих реєструють у Чернівцях. Миулого тижня у місті впродовж однієї доби сталося рекордні 114 госпіталізацій. Відтак, Чернівці готують до впровадження плану "Б", зокрема через рекордну кількість людей, які потребують госпіталізації. Відтак, у місті розгорнуть додаткові ліжка для пацієнтів із коронавірусом в одному з корпусів дитячої лікарні.
До теми Коронавірус в Росії: померло понад 80 тисяч людей
Новини про коронавірус у світі 15 лютого
Джерело: Апарат РНБО України
Від початку пандемії у світі виявили понад 108 мільйонів випадків зараження коронавірусною інфекцією SARS-CoV-2. Понад 61 мільйон людей вже одужав, але 2 39 858 хворих померли від ускладнень, спричинених COVID-19.
Джерело: DOMO tracker – including WHO, CDC, Johns Hopkins University, Worldometer, IHME, The COVID Tracking Project
Перших хворих на коронавірус в Ухані було більше ніж вважали, – ВООЗ
Джерело: CNN
Члени місії ВООЗ, які досліджували виникнення COVID-19 в китайському місті Ухань, виявили свідчення того, що епідемія могла розпочатися раніше ніж вважали. Тепер фахівці шукають доступ до зразків крові, який Китай поки що не надав їм. У грудні 2019 року китайські вчені представили 174 випадки коронавірусу в районі Уханю та за його межами. З них 100 були підтверджені лабораторними тестами, 74 – шляхом клінічного діагнозу захворювання пацієнта. Це означає, що лікарі виявляли лише тих людей, які хворіли на коронавірус у важкій формі. Тому якщо врахувати й потенційно легкий перебіг захворювання, то на кінець 2019 року в Ухані були принаймні 1000 хворих на COVID-19. Крім того, фахівці ВООЗ виявили 13 різних мутацій коронавірусу, які існували в грудні. Їхнє відстеження може допомогти встановити географію й час поширення коронавірусу до спалаху.
Австралія та Нова Зеландія вже отримали вакцини проти COVID-19
Джерело: Інтерфакс-Україна
Австралійський міністр охорони здоров'я Грега Ханта розповів, що до країни прибув вантаж зі 142 тисячами доз вакцини. Вакцинація проти COVID-19 в Австралії стартує 22 лютого. Також про отримання 60 тисяч доз вакцини від Pfizer і BioNTech повідомила пем'єрка Нової Зеландії Джасінда Ардерн. За її словами, попередньо препарат пройде перевірку на безпеку, а в суботу розпочнеться вакцинація прикордонних службовців.
Результати вакцинації в Ізраїлі вакциною Pfizer: чи виправдав препарат сподівання
Джерело: U.S. News
Дві дози вакцини Pfizer на 94% знижують ймовірність інфікування SARS-CoV-2. Це підтверджує досвід вакцинації проти коронавірусу в Ізраїлі. Крім того, завдяки вакцинації вдається знизити на 92% ймовірність розвитку важкого перебігу серед тих вакцинованих, які все ж інфікувалися SARS-CoV-2. Від початку кампанії імунізації в Ізраїлі першу дозу вакцини отримали майже 4 мільйони громадян, тоді як 2,5 мільйона ізраїльтян встигли отримали вже 2 дози вакцини. Втім нині зростає кількість випадків важкого перебігу COVID-19 серед молодого населення, їх почали вакцинувати найпізніше.
Ризик смерті від коронавірусу / Джерело: European Journal of Epidemiology / Інфографіка 24 каналу
До теми Чи можуть невакциновані діти відвідувати садочки та школи: пояснення експертки
Дослідження коронавірусу
У вакцинованих проти грипу і пневмококу дітей рідше з'являються симптоми коронавірусу
Джерело: MU School of Medicine
Дослідники вивчили медичні карти 905 дітей, у яких був підтверджений COVID-19 з лютого по серпень минулого року, і розподілили їх на групи: безсимптомні носії, легкий, помірний і тяжкий перебіг захворювання. Отримані дані вчені порівняли з інформацією про вакцинацію проти грипу з вересня 2019 по квітень 2020 і проти пневмокока впродовж усього життя. Виявилося, що щеплені проти грипу діти частіше переносили коронавірус безсимптомно в порівнянні з однолітками, які не отримали вакцину. Більш того, у них рідше виявлялися симптоми інших респіраторних захворювань. У дітей, які отримали вакцину проти пневмокока, симптоми коронавірусу також проявлялися значно рідше в порівнянні з нещепленими пацієнтами.
Більшість заражень відбуваються через безсимптомних носіїв коронавірусу
Джерело: CDC
В американських Центрах контролю профілактики захворювань (CDC) вважають, що безсимптомні носії відповідальні приблизно за 59% випадків зараження коронавірусом.
Люди, які перехворіли на COVID-19, легко заражаються новим штамом з ПАР, – ВООЗ
Джерело: CNBC
Попередні дослідження свідчать про те, що люди, які перехворіли на COVID-19, тобто мають антитіла, масово інфікуються новим, більш контагіозним варіантом коронавірусу – 501Y.V2.
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