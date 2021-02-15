Новини про коронавірус 15 лютого: нові дані про штам з ПАР, рекорд госпіталізацій у Чернівцях

У Чернівцях готуються до плану "Б" після рекорду з госпіталізацій. Перших хворих на коронавірус в Ухані було більше, ніж вважали. У вакцинованих проти грипу і пневмококу дітей рідше з'являються симптоми коронавірусу. Люди, які перехворіли на COVID-19, легко заражаються новим штамом з ПАР. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 15 лютого.

Новини про коронавірус в Україні 15 лютого

Статистика поширення коронавірусу в країні

Джерело: фейсбук Максима Степанова

За минулу добу в Україні виявили 2 332 хворих на коронавірус. Серед них 160 дітей та 47 медпрацівників.

Госпіталізації потребували 1 145 пацієнтів з підтвердженим COVID-19, або симптомами хвороби. На жаль, від ускладнень коронавірусу впродовж доби померли 62 пацієнти. Натомість одужало – 2 478 людей.

Кількість хворих в регіонах за добу:

Київ – 211 випадків;

Вінницька область – 142 випадки;

Волинська область – 45 випадків;

Дніпропетровська область – 106 випадків;

Донецька область – 28 випадків;

Житомирська область – 150 випадків;

Закарпатська область – 113 випадків;

Запорізька область – 46 випадків;

Івано-Франківська область – 457 випадків;

Київська область – 171 випадок;

Кіровоградська область – 3 випадки;

Луганська область – 9 випадків;

Львівська область – 123 випадки;

Миколаївська область – 77 випадків;

Одеська область – 75 випадків;

Полтавська область – 21 випадок;

Рівненська область – 15 випадків;

Сумська область – 47 випадків;

Тернопільська область – 79 випадків;

Харківська область – 59 випадків;

Херсонська область – 31 випадок;

Хмельницька область – 10 випадків;

Черкаська область – 66 випадків;

Чернівецька область – 225 випадків;

Чернігівська область – 23 випадки.

Від початку пандемії в Україні зафіксували 1 273 475 випадків зараження коронавірусом. З них 1 116 779 пацієнтів одужали, але померли, на жаль, 24 392 хворих.

Ситуація з тестуванням в Україні

Джерело: фейсбук Максима Степанова

Впродовж попередньої доби, 14 лютого, українські лабораторії МОЗ провели 13 740 тестувань на коронавірус. З них методом ПЛР – 11 073, а методом ІФА – 2 667.

Загалом в Україні провели уже 6 551 858 ПЛР-тестувань.

У Чернівцях готуються до плану "Б" після рекорду з госпіталізацій: що він передбачає

Джерело: фейсбук Наталії Гусак

На Буковині повідомили про нові значні спалахи коронавірусу, при цьому найбільший приріст хворих реєструють у Чернівцях. Миулого тижня у місті впродовж однієї доби сталося рекордні 114 госпіталізацій. Відтак, Чернівці готують до впровадження плану "Б", зокрема через рекордну кількість людей, які потребують госпіталізації. Відтак, у місті розгорнуть додаткові ліжка для пацієнтів із коронавірусом в одному з корпусів дитячої лікарні.

До теми Коронавірус в Росії: померло понад 80 тисяч людей

Новини про коронавірус у світі 15 лютого

Джерело: Апарат РНБО України

Від початку пандемії у світі виявили понад 108 мільйонів випадків зараження коронавірусною інфекцією SARS-CoV-2. Понад 61 мільйон людей вже одужав, але 2 39 858 хворих померли від ускладнень, спричинених COVID-19.

Джерело: DOMO tracker – including WHO, CDC, Johns Hopkins University, Worldometer, IHME, The COVID Tracking Project

Перших хворих на коронавірус в Ухані було більше ніж вважали, – ВООЗ

Джерело: CNN

Члени місії ВООЗ, які досліджували виникнення COVID-19 в китайському місті Ухань, виявили свідчення того, що епідемія могла розпочатися раніше ніж вважали. Тепер фахівці шукають доступ до зразків крові, який Китай поки що не надав їм. У грудні 2019 року китайські вчені представили 174 випадки коронавірусу в районі Уханю та за його межами. З них 100 були підтверджені лабораторними тестами, 74 – шляхом клінічного діагнозу захворювання пацієнта. Це означає, що лікарі виявляли лише тих людей, які хворіли на коронавірус у важкій формі. Тому якщо врахувати й потенційно легкий перебіг захворювання, то на кінець 2019 року в Ухані були принаймні 1000 хворих на COVID-19. Крім того, фахівці ВООЗ виявили 13 різних мутацій коронавірусу, які існували в грудні. Їхнє відстеження може допомогти встановити географію й час поширення коронавірусу до спалаху.

Австралія та Нова Зеландія вже отримали вакцини проти COVID-19

Джерело: Інтерфакс-Україна

Австралійський міністр охорони здоров'я Грега Ханта розповів, що до країни прибув вантаж зі 142 тисячами доз вакцини. Вакцинація проти COVID-19 в Австралії стартує 22 лютого. Також про отримання 60 тисяч доз вакцини від Pfizer і BioNTech повідомила пем'єрка Нової Зеландії Джасінда Ардерн. За її словами, попередньо препарат пройде перевірку на безпеку, а в суботу розпочнеться вакцинація прикордонних службовців.

Результати вакцинації в Ізраїлі вакциною Pfizer: чи виправдав препарат сподівання

Джерело: U.S. News

Дві дози вакцини Pfizer на 94% знижують ймовірність інфікування SARS-CoV-2. Це підтверджує досвід вакцинації проти коронавірусу в Ізраїлі. Крім того, завдяки вакцинації вдається знизити на 92% ймовірність розвитку важкого перебігу серед тих вакцинованих, які все ж інфікувалися SARS-CoV-2. Від початку кампанії імунізації в Ізраїлі першу дозу вакцини отримали майже 4 мільйони громадян, тоді як 2,5 мільйона ізраїльтян встигли отримали вже 2 дози вакцини. Втім нині зростає кількість випадків важкого перебігу COVID-19 серед молодого населення, їх почали вакцинувати найпізніше.



Ризик смерті від коронавірусу / Джерело: European Journal of Epidemiology / Інфографіка 24 каналу

До теми Чи можуть невакциновані діти відвідувати садочки та школи: пояснення експертки

Дослідження коронавірусу

У вакцинованих проти грипу і пневмококу дітей рідше з'являються симптоми коронавірусу

Джерело: MU School of Medicine

Дослідники вивчили медичні карти 905 дітей, у яких був підтверджений COVID-19 з лютого по серпень минулого року, і розподілили їх на групи: безсимптомні носії, легкий, помірний і тяжкий перебіг захворювання. Отримані дані вчені порівняли з інформацією про вакцинацію проти грипу з вересня 2019 по квітень 2020 і проти пневмокока впродовж усього життя. Виявилося, що щеплені проти грипу діти частіше переносили коронавірус безсимптомно в порівнянні з однолітками, які не отримали вакцину. Більш того, у них рідше виявлялися симптоми інших респіраторних захворювань. У дітей, які отримали вакцину проти пневмокока, симптоми коронавірусу також проявлялися значно рідше в порівнянні з нещепленими пацієнтами.

Більшість заражень відбуваються через безсимптомних носіїв коронавірусу

Джерело: CDC

В американських Центрах контролю профілактики захворювань (CDC) вважають, що безсимптомні носії відповідальні приблизно за 59% випадків зараження коронавірусом.

Люди, які перехворіли на COVID-19, легко заражаються новим штамом з ПАР, – ВООЗ

Джерело: CNBC

Попередні дослідження свідчать про те, що люди, які перехворіли на COVID-19, тобто мають антитіла, масово інфікуються новим, більш контагіозним варіантом коронавірусу – 501Y.V2.