Новини про коронавірус 15 березня: безпечність AstraZeneca, наскільки ефективна перша доза

В Україні висока захворюваність на коронавірус, в уряді все частіше говорять про введення загальнонаціонального локдауну, зокрема від завтра у Львові школи переходять на дистанційне навчання. На Прикарпатті дещо стабілізувалась епідеміологічна ситуація. AstraZeneca заявила про безпечність вакцини. Це останні новини про SARS-Cov-2 в Україні та світі 15 березня.

Новини про коронавірус в Україні

Поширення COVID-19

Джерело: фейсбук Максима Степанова

За минулу добу захворіли на коронавірус 6 792 українці, серед них 326 дітей та 109 медпрацівників. Госпіталізації потребували 2 497 пацієнтів. На жаль, 130 хворих на коронавірус померли від ускладнень. Водночас 3 491 особа одужала.

Днем раніше Українці не обиратимуть вакцини, фактор розвитку ускладнень

Ситуація з тестуванням

За добу 14 березня лабораторії МОЗ опрацювали 27 598 зразків:

методом ПЛР – 17 338,

методом ІФА – 3 236,

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 7 024.

За весь час пандемії в Україні проведено 7 377 404 ПЛР-тестувань.

Статистика коронавірусу: добовий показник

м. Київ – 313 випадків;

Вінницька область – 426 випадків;

Волинська область – 129 випадків;

Дніпропетровська область – 439 випадків;

Донецька область – 85 випадків;

Житомирська область – 778 випадків;

Закарпатська – 333 випадки;

Запорізька область – 61 випадок;

Івано-Франківська область – 330 випадків;

Київська область – 464 випадки;

Кіровоградська область – 10 випадків;

Луганська – 19 випадків;

Львівська область – 552 випадки;

Миколаївська область – 310 випадків;

Одеська область – 407 випадків;

Полтавська область – 165 випадків;

Рівненська область – 111 випадків;

Сумська область – 197 випадків;

Тернопільська область – 274 випадки;

Харківська область – 373 випадки;

Херсонська область – 53 випадки;

Хмельницька область – 329 випадків;

Черкаська область – 144 випадки;

Чернівецька область – 396 випадків;

Чернігівська область – 94 випадки.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Загалом з початку пандемії в Україні на коронавірус захворіли – 1 467 548 людей. З них станом на 15 березня видужали 1 226 007 пацієнтів, натомість від ускладнень хвороби померли – 28 433 пацієнти.

На Прикарпатті після введення локдауну ситуація почала стабілізуватися

Джерело: Офіс Президента

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що в Івано-Франківській області відбулася стабілізація ситуації після запровадження червоного рівня епідемічної небезпеки.

Попри стабілізацію ситуації на Прикарпатті, область досі залишається серед лідерів за кількістю активних хворих.

Зверніть увагу У Львові починає діяти перший етап локдауну: школярів переведуть на дистанційне навчання

Керівництво Ради розглядає можливість введення нового локдауну вже незабаром

Віцеспікерка Олена Кондратюк пропонує терміново провести спільне засідання парламенту та уряду або спеціальне засідання Ради національної безпеки й оборони України. Заступниця голови парламенту вважає, що слід напрацювати спільний план на випадок нового жорсткого локдауну.

На погоджувальній раді в парламенті віцеспікерка заявила, що всі гілки влади мають бути готовим до нового локдауну через зростання нових заражень COVID-19.

наразі в Україні діє адаптивний карантин, який уряд вкотре продовжив 17 лютого уряд. Обмеження діятимуть до 30 квітня 2021 року.



Правила адаптивного карантину / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

Перше щеплення проти COVID-19 знижує ймовірність зараження на 76%

Джерело: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що людям необхідно постійно роз'яснювати питання, пов'язані з вакцинацією проти COVID-19. Тож він поцікавився в МОЗ, яка реакція на щеплення виникає в українців.

Зеленський наголосив на тому, що перше щеплення проти коронавірусу хоч і знижує ризик зараження, але не захищає повністю від хвороби. Крім того, маски потрібно носити обов'язково.

За добу понад 2 тисячі українців отримали вакцину проти COVID-19

Європейське агентство з лікарських засобів офіційно підтвердило те, що вакцина

Джерело: телеграм-канал "Коронавірус_інфо"

За минулу добу, 14 березня 2021 року, в Україні щеплено проти коронавірусної інфекції препаратом Covisheld (AstraZeneca) 2 018 людей. Від початку кампанії масової вакцинації проти коронавірусу щеплено 53 155 осіб, вони отримали першу дозу препарату.

Кількість щеплень, проведених у регіонах за 14 березня

Вінницька область – 10 щеплень;

Волинська область – 90 щеплень;

Дніпропетровська область – 170 щеплень;

Донецька область – 260 щеплень;

Житомирська область – 70 щеплень;

Закарпатська область – 30 щеплень;

Івано-Франківська область – 18 щеплень;

Київська область – 230 щеплень;

Кіровоградська область – 30 щеплень;

Луганська область – 170 щеплень;

Львівська область – 50 щеплень;

Миколаївська область – 80 щеплень;

Одеська область – 160 щеплень;

Полтавська область – 80 щеплень;

Сумська область – 50 щеплень;

Тернопільська область – 100 щеплень;

Харківська область – 60 щеплень;

Херсонська область – 100 щеплень;

Хмельницька область – 60 щеплень;

Чернівецька область –120 щеплень;

Чернігівська область – 80 щеплень.



Як записатись на вакцинацію проти коронавірусу в Україні / Інфографіка 24 канал

Новини про коронавірус у світі 15 березня

Статистика поширення COVID-19

Джерело: Апарат РНБО України

Кількість людей, які інфікувались коронавірус наблизилась до показника 120 мільйонів. Близько 68 мільйонів хворих уже подолали хворобу, але 2 653 743 інфікованих померли від ускладнень, спричинених хворобою.

Китай спрощує в'їзд для іноземців, які зробили щеплення проти COVID-19

Джерело: сайт уповноваженого МЗС Китаю у Гонконзі

З 15 березня іноземці та члени їхніх сімей, які хочуть відвідати материковий Китай, повинні будуть надати той пакет документів, що й до пандемії.

Послаблення стосуються лише тих, хто отримав дві дози китайської вакцини або одну дозу, але не пізніше, ніж за 14 днів до подачі заяви.

Туристам не потрібно мати з собою негативний ПЛР-тест або заповнювати спеціальну декларацію. Вони повинні лише пред'явити сертифікат про щеплення.

Болгарія відкриється для туристів, але є певні обмеження

Джерело: фейсбук Маріяни Ніколової

Туристичний сезон в Болгарії розпочнеться 1 травня. Вимоги для в'їзду туристів у Болгарії вже розробили та узгодили.

Перетнути кордон і відвідати болгарські курорти зможуть:

ті, хто перехворів коронавірусом;

люди, яких вакцинували;

ті, хто має негативний тест на COVID-19.

Пандемія призвела до сплеску попиту на трансплантацію волосся

Джерело: Daily Mail

Через пандемію COVID-19 світ переживає бум пластичних операцій, зокрема, чоловіки і жінки частіше стали звертатися до медиків щодо трансплантації волосся.

Пандемія спричинила 40-процентний бум на трансплантації волосся. Чоловіки пояснюють це тим, що комфортніше проходити реабілітацію вдома під час карантину.

Дослідження про коронавірус

Як часто вагітні хворіють на коронавірус та чим це небезпечно

Джерело: British Medical Journal

Питання про те, наскільки небезпечний коронавірус для вагітних жінок і їхніх дітей, залишається одним із найбільш наболілих. Оновлений глобальний огляд підтвердив, що майбутні мами перебувають в групі високого ризику під час пандемії.

COVID-19 діагностують в однієї з десяти вагітних або жінок, які недавно народили.

або жінок, які недавно народили. В цілому, за час поки тривало дослідження, в групі пацієнток зареєстрували 339 смертельних випадків від різних причин з підтвердженим COVID-19.

При цьому показники мертвонароджень і неонатальної смерті у майбутніх матерів з коронавірусом або підозрою на інфекцію досить низький.

Однак у жінок з COVID-19 найчастіше наступають передчасні пологи, а їхніх дітей поміщають в неонатальні відділення.



Ризик смерті від коронавірусу / Джерело: European Journal of Epidemiology / Інфографіка 24 каналу

AstraZeneca заявила про безпечність своєї вакцини

Джерело: astrazeneca.com

У британсько-шведській фармацевтичній компанії AstraZeneca заявили про безпеку своєї вакцини проти коронавірусу на тлі новин про припинення її використання низкою країн.

В офіційній заяві компанія запевняє, що їхня вакцина є безпечною для використання на основі чітких наукових даних і проведених досліджень.