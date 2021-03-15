Новини про коронавірус 15 березня: безпечність AstraZeneca, наскільки ефективна перша доза

Джерело:24 канал
В Україні висока захворюваність на коронавірус, в уряді все частіше говорять про введення загальнонаціонального локдауну, зокрема від завтра у Львові школи переходять на дистанційне навчання. На Прикарпатті дещо стабілізувалась епідеміологічна ситуація. AstraZeneca заявила про безпечність вакцини. Це останні новини про SARS-Cov-2 в Україні та світі 15 березня.
Джерело: фейсбук Максима Степанова
За минулу добу захворіли на коронавірус 6 792 українці, серед них 326 дітей та 109 медпрацівників. Госпіталізації потребували 2 497 пацієнтів. На жаль, 130 хворих на коронавірус померли від ускладнень. Водночас 3 491 особа одужала.
Днем раніше Українці не обиратимуть вакцини, фактор розвитку ускладнень
Ситуація з тестуванням
За добу 14 березня лабораторії МОЗ опрацювали 27 598 зразків:
За весь час пандемії в Україні проведено 7 377 404 ПЛР-тестувань.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Загалом з початку пандемії в Україні на коронавірус захворіли – 1 467 548 людей. З них станом на 15 березня видужали 1 226 007 пацієнтів, натомість від ускладнень хвороби померли – 28 433 пацієнти.
Джерело: Офіс Президента
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що в Івано-Франківській області відбулася стабілізація ситуації після запровадження червоного рівня епідемічної небезпеки.
Попри стабілізацію ситуації на Прикарпатті, область досі залишається серед лідерів за кількістю активних хворих.
Зверніть увагу У Львові починає діяти перший етап локдауну: школярів переведуть на дистанційне навчання
Віцеспікерка Олена Кондратюк пропонує терміново провести спільне засідання парламенту та уряду або спеціальне засідання Ради національної безпеки й оборони України. Заступниця голови парламенту вважає, що слід напрацювати спільний план на випадок нового жорсткого локдауну.
На погоджувальній раді в парламенті віцеспікерка заявила, що всі гілки влади мають бути готовим до нового локдауну через зростання нових заражень COVID-19.Довідка: наразі в Україні діє адаптивний карантин, який уряд вкотре продовжив 17 лютого уряд. Обмеження діятимуть до 30 квітня 2021 року.
Правила адаптивного карантину / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу
Джерело: Офіс Президента
Президент України Володимир Зеленський наголосив, що людям необхідно постійно роз'яснювати питання, пов'язані з вакцинацією проти COVID-19. Тож він поцікавився в МОЗ, яка реакція на щеплення виникає в українців.
Зеленський наголосив на тому, що перше щеплення проти коронавірусу хоч і знижує ризик зараження, але не захищає повністю від хвороби. Крім того, маски потрібно носити обов'язково.Важливо! Європейське агентство з лікарських засобів офіційно підтвердило те, що вакцина AstraZeneca не збільшує ризику утворення тромбів.
Джерело: телеграм-канал "Коронавірус_інфо"
За минулу добу, 14 березня 2021 року, в Україні щеплено проти коронавірусної інфекції препаратом Covisheld (AstraZeneca) 2 018 людей. Від початку кампанії масової вакцинації проти коронавірусу щеплено 53 155 осіб, вони отримали першу дозу препарату.
Як записатись на вакцинацію проти коронавірусу в Україні / Інфографіка 24 канал
Джерело: Апарат РНБО України
Кількість людей, які інфікувались коронавірус наблизилась до показника 120 мільйонів. Близько 68 мільйонів хворих уже подолали хворобу, але 2 653 743 інфікованих померли від ускладнень, спричинених хворобою.
Джерело: сайт уповноваженого МЗС Китаю у Гонконзі
З 15 березня іноземці та члени їхніх сімей, які хочуть відвідати материковий Китай, повинні будуть надати той пакет документів, що й до пандемії.Зверніть увагу! Послаблення стосуються лише тих, хто отримав дві дози китайської вакцини або одну дозу, але не пізніше, ніж за 14 днів до подачі заяви.
Туристам не потрібно мати з собою негативний ПЛР-тест або заповнювати спеціальну декларацію. Вони повинні лише пред'явити сертифікат про щеплення.
Джерело: фейсбук Маріяни Ніколової
Туристичний сезон в Болгарії розпочнеться 1 травня. Вимоги для в'їзду туристів у Болгарії вже розробили та узгодили.
Джерело: Daily Mail
Через пандемію COVID-19 світ переживає бум пластичних операцій, зокрема, чоловіки і жінки частіше стали звертатися до медиків щодо трансплантації волосся.
Пандемія спричинила 40-процентний бум на трансплантації волосся. Чоловіки пояснюють це тим, що комфортніше проходити реабілітацію вдома під час карантину.
Дослідження про коронавірус
Джерело: British Medical Journal
Питання про те, наскільки небезпечний коронавірус для вагітних жінок і їхніх дітей, залишається одним із найбільш наболілих. Оновлений глобальний огляд підтвердив, що майбутні мами перебувають в групі високого ризику під час пандемії.
Ризик смерті від коронавірусу / Джерело: European Journal of Epidemiology / Інфографіка 24 каналу
Джерело: astrazeneca.com
У британсько-шведській фармацевтичній компанії AstraZeneca заявили про безпеку своєї вакцини проти коронавірусу на тлі новин про припинення її використання низкою країн.
В офіційній заяві компанія запевняє, що їхня вакцина є безпечною для використання на основі чітких наукових даних і проведених досліджень.