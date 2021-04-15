Україна запропонувала провести третій етап випробувань ізраїльської вакцини. 16 квітня в Україну може прибути партія вакцин Pfizer. На Полтавщині та у Запоріжжі запрацювали посилені карантинні обмеження. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 15 квітня.

Новини про коронавірус в Україні 15 квітня

Статистика коронавірусу в Україні

Джерело: фейсбук Максима Степанова

За минулу добу в Україні виявили 16 427 хворих на коронавірус, серед них 628 дітей та 383 медпрацівники. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли 433 хворих.

Днем раніше Новини про коронавірус 14 квітня: у Києві продовжили локдаун, з'явився новий штам з 34 мутаціями

До лікарень госпіталізували 4 229 пацієнтів з підтвердженим COVID-19 чи підозрою на хворобу. Натомість виписали 11 148 людей.

Впродовж 14 квітня лабораторії провели 51 344 тестування методом ПЛР. Також 20 017 тестів провели методом ІФА, а досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 48 254.

За весь час пандемії в Україні: виявили 1 903 765 хворих;

одужало – 1 453 766 інфікованих;

померли від ускладнень – 38 658 пацієнтів.

Темпи вакцинальної кампанії в Україні

Від учора щеплення проти коронавірусу отримали ще 15 744 людини. Загалом, від початку вакцинальної кампанії вакциновано 419 297 людей, з них отримали 1 дозу – 419 295 людей. А ось завершили вакцинацію, тобто отримали 2 дози – 5 людей. 2 з них отримали першу дозу закордоном.

Станом на 14 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 454 315 людей.

Статистика інфікованих та вакцинованих в регіонах за добу:

Київ – 1 625 випадків/ 2 220 щеплень;

Вінницька область – 450 випадків/ 195 щеплень;

Волинська область – 397 випадків/ 503 щеплення;

Дніпропетровська область – 1 005 випадків/ 2 560 щеплень;

Донецька область – 961 випадок/ 440 щеплень;

Житомирська область – 648 випадків/ 826 щеплень;

Закарпатська – 305 випадків/ 310 щеплень;

Запорізька область – 1 015 випадків/ 540 щеплень;

Івано-Франківська область – 194 випадки/ 516 щеплень;

Київська область – 835 випадків/ 112 щеплень;

Кіровоградська область – 183 випадки/ 680 щеплень;

Луганська область – 292 випадки/ 250 щеплень;

Львівська область – 748 випадків/ 2 340 щеплень;

Миколаївська область – 404 випадки/ 470 щеплень;

Одеська область – 881 випадок/ 540 щеплень;

Полтавська область – 627 випадків/ 410 щеплень;

Рівненська область – 505 випадків/ 330 щеплень;

Сумська область – 644 випадки/ 330 щеплень;

Тернопільська область – 403 випадки/ 380 щеплень;

Харківська область – 1 168 випадків/ 230 щеплень;

Херсонська область – 324 випадки/ 390 щеплень;

Хмельницька область – 1 088 випадків/ 720 щеплень;

Черкаська область – 747 випадків/ 0 щеплень;

Чернівецька область – 252 випадки/ 260 щеплень;

Чернігівська область – 726 випадків/ 192 щеплення.

* Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Все, що треба знати про профілактику коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Кличко розповів про перемовини з виробниками вакцини: у МОЗ все заперечують

Джерело: "Радіо НВ"

Мер Києва Віталій Кличко розповів про стан переговорів щодо закупівлі вакцин для щеплення від COVID-19. За його словами, зараз влада столиці нібито веде складні переговори з виробниками. Кличко каже, що намагається самостійно розв'язувати проблему відсутності вакцин, оскільки уряд повністю провалив закупівлі та щеплення населення. Тож Кличко та його команда вирішили допомогти державі з вакцинуванням. Водночас заступник міністра Степанова та головний санітарний лікар України Віктор Ляшко підкреслює, що з виробниками вакцин ведуть перемовини лише уряди. Кабмін дозволів на закупівлю вакцин Києвом не надавав.

У Черкаській області 5 днів поспіль не провели жодного щеплення проти COVID-19

Джерело: РНБО України

У Черкаській області вже 5 днів поспіль не робили жодного щеплення проти коронавірусу. Востаннє в області щепили проти COVID-19 ще 9 квітня. Черкаська облдержадміністрація ще 12 квітня повідомила, що в області не залишилося жодної дози вакцини Covishield. Вчора область отримала 4720 доз препарату Sinovac. Вакцинацію обіцяють продовжити 15 квітня.

Україна запропонувала провести третій етап випробувань ізраїльської вакцини

Джерело: фейсбук Євгена Корнійчука

Ізраїль закінчить другий етап випробувань своєї вакцини проти COVID-19 в середині літа. Українська сторона запропонувала провести третій етап в Україні з подальшою можливістю виробництва препарату. Якщо Україна візьме участь у випробуваннях, це може пришвидшити доступ країни до отримання препарату.

Скільки українців хочуть отримати російську вакцину проти коронавірусу

Джерело: "Рейтинг"

Переважна більшість українців підтримує відмову від російської вакцини "Супутник V". Дослідження її ефективності неодноразово піддавали сумніву. 63% опитаних українців підтримують те, що в Україні не планують використовувати російську вакцину, а 23% мають протилежну думку. Таких людей найбільше серед мешканців Півдня і Сходу.

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16 квітня в Україну може прибути партія вакцин Pfizer, – Степанов

Джерело: 24 канал

Вакцини компанії Pfizer в обсязі 117 тисяч доз мають прибути в Україну вже завтра 16 квітня. Поставка очікується в рамках ініціативи COVAX. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час спілкування з журналістами.

Пік третьої хвилі пандемії минув: які регіони залишатимуться в червоній зоні

Джерело: 24 канал

Україна пройшла пік захворюваності на COVID-19, однак східні регіони залишатимуться у червоній зоні до стабілізації показників. Директор Центру громадського здоров'я України Роман Родина розповів, що епіцентр захворюваності перемістився із заходу України на схід.

На Полтавщині запрацювали посилені карантинні обмеження: перелік заборон

Джерело: 24 канал

У Полтавській області відсьогодні, 15 квітня, посилили протиепідемічні заходи. Ще раніше регіон потрапив до червоної зони карантину, а значить там діятимуть найжорсткіші карантинні обмеження.

Які обмеження на Полтавщині:

Заборонили діяльність барів, ресторанів, кафе, окрім доставки, їжі на винос та закладів громадського харчування в аеропорту, діяльність спортзалів, ТРЦ, фітнес-центрів, басейнів.

діяльність барів, ресторанів, кафе, окрім доставки, їжі на винос та закладів громадського харчування в аеропорту, діяльність спортзалів, ТРЦ, фітнес-центрів, басейнів. Обмежили проведення усіх масових заходів, крім офіційних спортивних заходів, включених до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, та матчів командних ігрових видів спорту професійних спортивних клубів без глядачів.

проведення усіх масових заходів, крім офіційних спортивних заходів, включених до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, та матчів командних ігрових видів спорту професійних спортивних клубів без глядачів. Усі школярі, діти в садочка та студенти, крім 6-курсників та інтернів, що здобувають освіту за медичними напрямами та залучені у подоланні наслідків гострої респіраторної хвороби COVID-19, переходять на дистанційне навчання.

В області заборонять перевезення пасажирів міським і внутрішньообласним громадським транспортом. Виключенням будуть лише працівники установ критичної інфраструктури. Вони зможуть їздити за спеціальними перепустками.

Посилення карантину в Запоріжжі: вводять спецперепустки на транспорт

Джерело: Міськрада Запоріжжя

У Запоріжжі вирішили посилити карантинні обмеження. Зокрема, це стосується громадського транспорту. З п'ятниці, 16 квітня, у ньому перевозитимуть лише за спецперепустками. Громадським транспортом тут зможуть користуватися лише працівники критичної інфраструктури.



Головне про карантин в Україні / Джерело МОЗ / Інфографіка 24 каналу

На Рівненщині послаблять карантин

Джерело: Рівненська міська рада

Рішення про послаблення карантину в Рівному прийняла комісія з надзвичайних ситуацій. Відповідно до протоколів, школярі нарешті повернуться за парти, зможуть відвідувати позашкільні заняття, пільговики – знову їздити у транспорті безоплатно. Але все ж пасажирів перевозитимуть лише на сидячих місцях. Але міська рада також ухвалила рішення про посилений контроль мобільними рейдовими бригадами у закладах освіти, громадського харчування, спорту, ринках, тощо.

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Новини про коронавірус у світі 15 квітня

Поширення коронавірусу у світі

Джерело: Апарат РНБО України

Від початку пандемії у світі зареєстрували понад 138 мільйонів випадків інфікування коронавірусом. Більш ніж 78 мільйонів пацієнтів вже одужали, але 2 973 183 хворих померли. Зараз хвороба найстрімкіше поширюється в Індії (20 739 випадків за добу) та у Бразилії, де за добу зафіксували 73 513 нових випадків інфікувань.

Іванка Трамп вакцинувалась від коронавірусу

Джерело: інстаграм Іванки Трамп

Донька 45-го президента США Дональда Трампа – Іванка Трамп 14 квітня отримала щеплення від COVID-19. Жінка закликає своїх прихильників та всіх американців вакцинуватись від небезпечної хвороби. Варто додати, що у грудні 2020 року батько Іванки – тоді ще президента США Дональд Трамп заявляв, що не планує найближчим часом вакцинуватись, аби щеплення отримали більш потребуючі групи населення. Перед цим восени він та його дружина Меланія перехворіли на коронавірус.