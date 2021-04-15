Новини про коронавірус 15 квітня: коли поставлять Pfizer, посилення карантину у 2 регіонах

Джерело:24 канал
Україна запропонувала провести третій етап випробувань ізраїльської вакцини. 16 квітня в Україну може прибути партія вакцин Pfizer. На Полтавщині та у Запоріжжі запрацювали посилені карантинні обмеження. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 15 квітня.
Джерело: фейсбук Максима Степанова
За минулу добу в Україні виявили 16 427 хворих на коронавірус, серед них 628 дітей та 383 медпрацівники. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли 433 хворих.
Днем раніше Новини про коронавірус 14 квітня: у Києві продовжили локдаун, з'явився новий штам з 34 мутаціями
До лікарень госпіталізували 4 229 пацієнтів з підтвердженим COVID-19 чи підозрою на хворобу. Натомість виписали 11 148 людей.
Впродовж 14 квітня лабораторії провели 51 344 тестування методом ПЛР. Також 20 017 тестів провели методом ІФА, а досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 48 254.
Від учора щеплення проти коронавірусу отримали ще 15 744 людини. Загалом, від початку вакцинальної кампанії вакциновано 419 297 людей, з них отримали 1 дозу – 419 295 людей. А ось завершили вакцинацію, тобто отримали 2 дози – 5 людей. 2 з них отримали першу дозу закордоном.
Станом на 14 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 454 315 людей.
* Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Все, що треба знати про профілактику коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
Джерело: "Радіо НВ"
Мер Києва Віталій Кличко розповів про стан переговорів щодо закупівлі вакцин для щеплення від COVID-19. За його словами, зараз влада столиці нібито веде складні переговори з виробниками. Кличко каже, що намагається самостійно розв'язувати проблему відсутності вакцин, оскільки уряд повністю провалив закупівлі та щеплення населення. Тож Кличко та його команда вирішили допомогти державі з вакцинуванням. Водночас заступник міністра Степанова та головний санітарний лікар України Віктор Ляшко підкреслює, що з виробниками вакцин ведуть перемовини лише уряди. Кабмін дозволів на закупівлю вакцин Києвом не надавав.
Джерело: РНБО України
У Черкаській області вже 5 днів поспіль не робили жодного щеплення проти коронавірусу. Востаннє в області щепили проти COVID-19 ще 9 квітня. Черкаська облдержадміністрація ще 12 квітня повідомила, що в області не залишилося жодної дози вакцини Covishield. Вчора область отримала 4720 доз препарату Sinovac. Вакцинацію обіцяють продовжити 15 квітня.
Джерело: фейсбук Євгена Корнійчука
Ізраїль закінчить другий етап випробувань своєї вакцини проти COVID-19 в середині літа. Українська сторона запропонувала провести третій етап в Україні з подальшою можливістю виробництва препарату. Якщо Україна візьме участь у випробуваннях, це може пришвидшити доступ країни до отримання препарату.
Джерело: "Рейтинг"
Переважна більшість українців підтримує відмову від російської вакцини "Супутник V". Дослідження її ефективності неодноразово піддавали сумніву. 63% опитаних українців підтримують те, що в Україні не планують використовувати російську вакцину, а 23% мають протилежну думку. Таких людей найбільше серед мешканців Півдня і Сходу.
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Джерело: 24 канал
Вакцини компанії Pfizer в обсязі 117 тисяч доз мають прибути в Україну вже завтра 16 квітня. Поставка очікується в рамках ініціативи COVAX. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час спілкування з журналістами.
Джерело: 24 канал
Україна пройшла пік захворюваності на COVID-19, однак східні регіони залишатимуться у червоній зоні до стабілізації показників. Директор Центру громадського здоров'я України Роман Родина розповів, що епіцентр захворюваності перемістився із заходу України на схід.
Джерело: 24 канал
У Полтавській області відсьогодні, 15 квітня, посилили протиепідемічні заходи. Ще раніше регіон потрапив до червоної зони карантину, а значить там діятимуть найжорсткіші карантинні обмеження.
Джерело: Міськрада Запоріжжя
У Запоріжжі вирішили посилити карантинні обмеження. Зокрема, це стосується громадського транспорту. З п'ятниці, 16 квітня, у ньому перевозитимуть лише за спецперепустками. Громадським транспортом тут зможуть користуватися лише працівники критичної інфраструктури.
Головне про карантин в Україні / Джерело МОЗ / Інфографіка 24 каналу
Джерело: Рівненська міська рада
Рішення про послаблення карантину в Рівному прийняла комісія з надзвичайних ситуацій. Відповідно до протоколів, школярі нарешті повернуться за парти, зможуть відвідувати позашкільні заняття, пільговики – знову їздити у транспорті безоплатно. Але все ж пасажирів перевозитимуть лише на сидячих місцях. Але міська рада також ухвалила рішення про посилений контроль мобільними рейдовими бригадами у закладах освіти, громадського харчування, спорту, ринках, тощо.
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Джерело: Апарат РНБО України
Від початку пандемії у світі зареєстрували понад 138 мільйонів випадків інфікування коронавірусом. Більш ніж 78 мільйонів пацієнтів вже одужали, але 2 973 183 хворих померли. Зараз хвороба найстрімкіше поширюється в Індії (20 739 випадків за добу) та у Бразилії, де за добу зафіксували 73 513 нових випадків інфікувань.
Джерело: інстаграм Іванки Трамп
Донька 45-го президента США Дональда Трампа – Іванка Трамп 14 квітня отримала щеплення від COVID-19. Жінка закликає своїх прихильників та всіх американців вакцинуватись від небезпечної хвороби. Варто додати, що у грудні 2020 року батько Іванки – тоді ще президента США Дональд Трамп заявляв, що не планує найближчим часом вакцинуватись, аби щеплення отримали більш потребуючі групи населення. Перед цим восени він та його дружина Меланія перехворіли на коронавірус.