Новини про коронавірус в Україні 15 травня

Статистика поширення вірусу в країні

Джерело: фейсбук Максима Степанова

За минулу добу в Україні виявили 6 796 хворих на коронавірус, з них 347 дітей та 233 медпрацівники. До лікарень госпіталізували 2 197 людей.

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Ще 322 пацієнти померли. Це значно більше, ніж позаминулої доби, коли з життя пішли 287 людей.

Натомість 17 202 інфікованих виписали – вони отримали негативний результат ПЛР-тесту або закінчили термін самоізоляції.

Ситуація з тестуванням в країні

За минулу добу, 14 травня, в Україні зробили 76 496 тестів на коронавірус, з них:

методом ПЛР – 34 108,

методом ІФА – 14 028,

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 28 360.

Від початку пандемії в Україні: Виявили хворих – 2 150 244;

Одужали – 1 849 803 людини;

Померли – 47 942 пацієнти;

Проведено ПЛР-тестувань – 9 824 399.

Темпи вакцинації в Україні

Впродовж 14 травня в Україні зробили 3 638 щеплень проти коронавірусу. Вакцинація проводилась 271 мобільною бригадою з імунізації та 910 пунктами щеплення.

Загалом від початку вакцинальної кампанії в Україні щепили 936 499 людей. З них завершили вакцинацію, тобто отримали 2 дози вакцини, 13 661 людина.

Станом на 14 травня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 553 415 людей.

Кількість нових хворих та щеплень в регіонах:

Київ – 544 випадки/ 1 652 щеплення;

Вінницька область – 141 випадок/ 894 щеплення;

Волинська область – 206 випадків/ 742 щеплення;

Дніпропетровська область – 518 випадків/ 1 817 щеплень;

Донецька область – 480 випадків/ 1 174 щеплення;

Житомирська область – 140 випадків/ 926 щеплень;

Закарпатська – 97 випадків/ 1 085 щеплень;

Запорізька область – 342 випадки/ 1 021 щеплення;

Івано-Франківська область – 115 випадків/ 1 378 щеплень;

Київська область – 318 випадків/ 678 щеплень;

Кіровоградська область – 95 випадків/ 488 щеплень;

Луганська область – 159 випадків/ 593 щеплення;

Львівська область – 432 випадки/ 2 026 щеплень;

Миколаївська область – 212 випадків/ 617 щеплень;

Одеська область – 351 випадок/ 1 364 щеплення;

Полтавська область – 298 випадків/ 1 512 щеплень;

Рівненська область – 353 випадки/ 874 щеплення;

Сумська область – 190 випадків/ 339 щеплень;

Тернопільська область – 153 випадки/ 688 щеплень;

Харківська область – 630 випадків/ 620 щеплень;

Херсонська область – 186 випадків/ 511 щеплень;

Хмельницька область – 192 випадки/ 1 038 щеплень;

Черкаська область – 345 випадків/ 417 щеплень;

Чернівецька область – 88 випадків/ 590 щеплень;

Чернігівська область – 211 випадків/ 594 щеплення.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Чи загрожує Україні "чорний грибок", який поширюється на тлі COVID-19

Джерело: Obozrevatel

Нині на тлі коронавірусу в Індії поширюється так званий "чорний грибок" (мукормікоз). Від недуги масово страждають люди, які перехворіли на COVID-19. Це опортуністична інфекція, яка виникає у вигідних для неї умовах на тлі послаблення організму людини. Але поки що в Україні не зафіксовано спалахів мукормікозу.

Степанов назвав умови своєї відставки з МОЗ

Джерело: 24 канал

В ефірі одного з телеканалів очільник МОЗ Максим Степанов назвав умову, за якої подасть у відставку з Кабінету міністрів. Він також заявив, що не писав ніякої заяви на звільнення. Міністр зауважив, що для того, аби його зняли з посади, це рішення має підтримати необхідна кількість депутатів – 226.

Без масок, дистанції і з дивними вимогами: у Львові влаштували мітинг проти вакцинації – фото

Джерело: 24 канал

У Львові 15 травня люди вийшли на мітинг, виступаючи проти вакцинації від коронавірусу. На мітингу зібрались кілька десятків людей. Демонстрація відбулась біля собору Святого Юра. Протестувальники тримали у руках плакати зі словами "Права людини" та скандували "Ми люди чи хто? Люди!" На демонстрацію прийшли люди різного віку. Там помітили також дітей. Крім прапорів із написами, львів'яни тримали український стяг. Усі присутні були без масок. Дистанції також ніхто не дотримувався. Дехто з присутніх навіть обурився, коли мітингувальник одягнув маску.



Мітинг біля собору / Фото Яромира Вдовича, 24 канал

Українські військові медики отримали зі США спеціальні захисні костюми

Джерело: Командування Медичних сил Збройних Сил України

Українські військові медики отримали 5000 комплектів спеціальних захисних костюмів та бахіл. Це відбулося за сприяння Агентства зменшення загрози Міністерства оборони США. Засоби індивідуального захисту найближчим часом передадуть у регіональні санітарно-епідеміологічні управління та мобільні лабораторії, які перебувають у районі проведення Операції Об'єднаних сил. Медики використовуватимуть їх під час догляду за хворими на коронавірус та під час проведення лабораторних аналізів.

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Новини про коронавірус у світі 15 травня

Статистика поширення COVID-19

Джерело: РНБО України

Від початку пандемії COVID-19 у світі зафіксували понад 161 мільйон інфікованих коронавірусом SARS-CoV-2. Більш ніж 97 мільйонів пацієнтів подолали хворобу. Натомість 3 573 410 хворих пішли з життя через ускладнення, спричинені недугою.

Близько 60 мільйонів людей по всьому світу нині продовжують своє лікування. Найважча ситуація в Індії – там за останню добу зареєстрували 326 098 нових хворих та 3 890 летальних випадків.

У Білорусі виявили новий штам COVID-19: він адаптувався до місцевих умов

Джерело: "Беларусь сегодня"

Білоруські науковці зафіксували на території країни поширення нового штаму. Це місцевий варіант, який адаптувався до навколишніх умов. Білоруський варіант коронавірусу менш агресивний, ніж індійський. Але його особливості повністю ще не вивчили.

Літньому чоловіку помилково вкололи 6 доз COVID-вакцини

Джерело: Portfolio.hu

7 травня в Угорщині 69-річному Ласло Сакачу помилково вкололи 6 доз вакцини проти коронавірусу від компанії Pfizer-BioNTech. Коли чоловік повернувся додому, лікар зателефонував йому та попросив повернутися, тому що йому ввели занадто багато вакцини. Чоловіка одразу скерували до лікарні швидкої допомоги, впродовж декількох годин у нього тримались температура 37°C та тиск до 180. Але, на думку чоловіка, його тиск піднявся внаслідок стресової ситуації. Щеплений провів у лікарні ніч. Йому не дали ніяких ліків та відпустили додому вже наступного дня.

ВООЗ закликає не вакцинувати проти коронавірусу дітей: причина

Джерело: BBC

У США та Канаді проти COVID-19 вже вакцинують дітей та підлітків. До цього готується і ЄС. Тим часом Всесвітня організація охорони здоров'я закликає цього не робити й віддати дози біднішим країнам. Оскільки тим часом як одні країни вакцинують дітей, в інших державах препаратів не вистачає навіть на всіх медичних працівників.

Другий рік пандемії буде смертоноснішим, ніж перший, – ВООЗ

Джерело: The Guardian

У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що другий рік пандемії буде більш смертоносним, ніж перший. Особливо в організації стурбовані ситуацією з коронавірусом в Індії.