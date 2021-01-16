Новини про коронавірус 16 січня: масова вакцинація в Індії, позиція ВООЗ щодо "ковід" паспортів
В Україні триває локдаун, добовий приріст хворих на COVID-19 майже 8 тисяч. Міністерство охорони здоров'я обіцяє старт вакцинації в лютому, зокрема вакцинами Pfizer чи Moderna. В Індії тим часом розпочали наймасовішу вакцинацію населення, а в Великій Британії в усіх туристів вимагають ПЛР-тест на COVID-19. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 16 січня.
Новини про коронавірус в Україні 16 січня
Добова статистика COVID-19
За добу 15 січня в Україні діагноз коронавірус поставили 7 729 людям. З них 245 – діти та 369 – медпрацівники. Найбільше інфікувань – у Києві та у Запорізькій області. Про одужання повідомили 9 792 інфікованих.
Від учора внаслідок ускладненого перебігу хвороби, на жаль, померли 144 пацієнти. 2 083 хворих потрапили до лікарень.
Днем раніше Новини про коронавірус 15 січня: масова вакцинація в Україні, COVID-19 серед дітей
Статистика в регіонах:
- місто Київ – 821 випадок;
- Вінницька область – 228 випадків;
- Волинська область – 204 випадки;
- Дніпропетровська область – 586 випадків;
- Донецька область – 540 випадків;
- Житомирська область – 200 випадків;
- Закарпатська область – 147 випадків;
- Запорізька область – 696 випадків;
- Івано-Франківська область – 168 випадків;
- Київська область – 474 випадки;
- Кіровоградська область – 92 випадки;
- Луганська область – 155 випадків;
- Львівська область – 485 випадків;
- Миколаївська область – 409 випадків;
- Одеська область – 325 випадків;
- Полтавська область – 350 випадків;
- Рівненська область – 243 випадки;
- Сумська область – 237 випадків;
- Тернопільська область – 145 випадків;
- Харківська область – 285 випадків;
- Херсонська область – 63 випадки;
- Хмельницька область – 210 випадків;
- Черкаська область – 323 випадки;
- Чернівецька область – 209 випадків;
- Чернігівська область – 134 випадки.
Коронавірус у Збройних силах України
Станом на 16 січня в Збройних Силах України на COVID-19 хворіє – 788 людей. Всього за час пандемії від коронавірусної хвороби видужали 14098 військовослужбовців, натомість померли від ускладнень – 38.
Від учора в Збройних силах України зареєстрували 70 нових випадків передачі коронавірусної хвороби. З 70 хворих госпіталізації до закладів охорони здоров'я потребували 7 осіб.
До теми Зростання безробіття та попит на медиків: як карантин змінив ринок праці
У МОЗ проти передчасного повернення початкової школи до навчання
Якщо з наступного тижня учні початкової школи повернуться до звичайного режиму навчання, то це може нівелювати результати жорсткого локдауну. У МОЗ рекомендували місцевій владі порадитись з епідеміологами перед тим, як ухвалювати неправильні рішення.
Чинники проти передчасного початку навчання:
- Зростання рівня інфікування серед дітей.
- Інкубаційний період захворювань, який ще триває після новорічних та різдвяних свят.
- Безсимптомний перебіг коронавірусу у дітей, отже можливість перехресного зараження.
- Можливість інфікування дітьми груп ризику.
Що відомо про карантин та локдаун в Україні / Інфографіка 24 каналу
Україна отримає перші вакцини від COVID-19 у лютому: Pfizer або Moderna
Головний санітарний лікар Віктор Ляшко дав гарантію, що вакцина від коронавірусу в Україні буде. І станеться це найімовірніше вже в лютому. Мовиться не лише про вакцини CoronaVac від китайців із Sinovac Biotech, а і від компаній Pfizer і Moderna.
Новини про коронавірус в світі 16 січня
Згідно з даними РНБО України, від початку пандемії у світі зафіксували майже 94 мільйони хворих на коронавірус. Більш ніж 51 мільйон людей вже одужали, але 2 010 695 пацієнтів померли внаслідок ускладнень.
Активних хворих в світі – понад 40 мільйонів.
Країни з найбільшою кількістю хворих на COVID-19
- США – 23 533 259;
- Індія – 10 542 841;
- Бразилія – 8 393 492;
- Росія – 3 507 201;
- Велика Британія – 3 325 646.
В Китаї побудували лікарню за 5 днів на 1,5 тисячі палат
В провінції Хебей за 5 днів побудували спеціалізовану лікарню на 1,5 тисяч палат для хворих на коронавірус. У місті зафіксували низку інфікувань коронавірусом.
Кожна палата площею 18 квадратних метрів обладнана ліжком, електронагрівачем, туалетом та раковиною. Також там доступний Wi-Fi, повідомляє Xinhua.
Будівництво проєкту розпочалося 10 січня після того, як у місті було повідомлено про низку випадків COVID-19.
У ВООЗ закликали країни не вимагати від туристів вакцинації
Комітет Всесвітньої організації охорони здоров'я із надзвичайних ситуацій рекомендує країнам не вимагати доказів вакцинації від COVID-19 від туристів, які до них прибувають.
Комітет рекомендував країнам вживати скоординованих заходів щодо забезпечення безпеки поїздок, а також ділитися досвідом і кращими практиками з ВООЗ.
Які країни заявили про намір ввести COVID-паспорта
- Польща. Документ нібито буде надавати людям низку переваг під час карантинних обмежень.
- Данія. В уряді країни запевняють, що паспорт буде корисним при поїздках за кордон.
- Угорщина. Без паспорта у людей начебто будуть труднощі із відвідуванням громадських місць.
- Велика Британія. Країна розробляє програму, яка буде підтверджувати вакцинацію.
- В Україні, ймовірно, теж будуть паспорти та інші документи, що підтверджують вакцинацію.
У Британії вимагатимуть від туристів тест на коронавірус
У Великій Британії з 18 січня вимагатимуть негативний тест на COVID-19 від усіх, хто прибуває з-за кордону. У такий спосіб влада сподівається вберегти Туманний Альбіон від нових мутованих штамів недуги.
Дія обмежень для прибулих з-за кордону триватиме щонайменше до 15 лютого. До цього часу, сподіваються в уряді Британії, вдасться завершити вакцинацію груп ризику.
Індія почала найбільшу в світі кампанію вакцинації від COVID-19
У світі 16 січня почалася наймасштабніша кампанія з вакцинації. Приблизно 300 мільйонів жителів Індії отримають вакцину від COVID-19.
У перший день вакцинації планують зробити приблизно 100 щеплень в кожному з 3006 центрів країни. На другому етапі планують вакцинувати 270 мільйонів осіб, зокрема людей віком від 50 років, а також тих осіб, що мають супутні захворювання.
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Дослідження про коронавірус
Ризики смерті вдвічі нижчі: ДНК-тест виявляє пневмонію у пацієнтів з COVID-19
Розробили ДНК-тест для швидкого виявлення вторинних інфекцій у хворих на коронавірус. Тест визначає пацієнтів, у яких ризик розвитку пневмонії на ШВЛ вдвічі вище.
Для кого потрібний тестДля пацієнтів з важким перебігом COVID-19 механічна вентиляція часто є єдиним способом вижити, оскільки лікарі використовують протизапальну терапію для лікування запалених легень.Тест дає лікарям інформацію, необхідну для початку лікування впродовж декількох годин, а не днів, а тому скорегувати лікування легше, відтак і визначити доцільність приймання антибіотиків.
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