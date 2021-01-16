В Україні триває локдаун, добовий приріст хворих на COVID-19 майже 8 тисяч. Міністерство охорони здоров'я обіцяє старт вакцинації в лютому, зокрема вакцинами Pfizer чи Moderna. В Індії тим часом розпочали наймасовішу вакцинацію населення, а в Великій Британії в усіх туристів вимагають ПЛР-тест на COVID-19. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 16 січня.

Новини про коронавірус в Україні 16 січня

Добова статистика COVID-19

За добу 15 січня в Україні діагноз коронавірус поставили 7 729 людям. З них 245 – діти та 369 – медпрацівники. Найбільше інфікувань – у Києві та у Запорізькій області. Про одужання повідомили 9 792 інфікованих.

Від учора внаслідок ускладненого перебігу хвороби, на жаль, померли 144 пацієнти. 2 083 хворих потрапили до лікарень.

Днем раніше Новини про коронавірус 15 січня: масова вакцинація в Україні, COVID-19 серед дітей

Статистика в регіонах:

місто Київ – 821 випадок;

Вінницька область – 228 випадків;

Волинська область – 204 випадки;

Дніпропетровська область – 586 випадків;

Донецька область – 540 випадків;

Житомирська область – 200 випадків;

Закарпатська область – 147 випадків;

Запорізька область – 696 випадків;

Івано-Франківська область – 168 випадків;

Київська область – 474 випадки;

Кіровоградська область – 92 випадки;

Луганська область – 155 випадків;

Львівська область – 485 випадків;

Миколаївська область – 409 випадків;

Одеська область – 325 випадків;

Полтавська область – 350 випадків;

Рівненська область – 243 випадки;

Сумська область – 237 випадків;

Тернопільська область – 145 випадків;

Харківська область – 285 випадків;

Херсонська область – 63 випадки;

Хмельницька область – 210 випадків;

Черкаська область – 323 випадки;

Чернівецька область – 209 випадків;

Чернігівська область – 134 випадки.

Коронавірус у Збройних силах України

Станом на 16 січня в Збройних Силах України на COVID-19 хворіє – 788 людей. Всього за час пандемії від коронавірусної хвороби видужали 14098 військовослужбовців, натомість померли від ускладнень – 38.

Від учора в Збройних силах України зареєстрували 70 нових випадків передачі коронавірусної хвороби. З 70 хворих госпіталізації до закладів охорони здоров'я потребували 7 осіб.

До теми Зростання безробіття та попит на медиків: як карантин змінив ринок праці

У МОЗ проти передчасного повернення початкової школи до навчання

Якщо з наступного тижня учні початкової школи повернуться до звичайного режиму навчання, то це може нівелювати результати жорсткого локдауну. У МОЗ рекомендували місцевій владі порадитись з епідеміологами перед тим, як ухвалювати неправильні рішення.

Чинники проти передчасного початку навчання:

Зростання рівня інфікування серед дітей.

Інкубаційний період захворювань, який ще триває після новорічних та різдвяних свят.

Безсимптомний перебіг коронавірусу у дітей, отже можливість перехресного зараження.

Можливість інфікування дітьми груп ризику.



Що відомо про карантин та локдаун в Україні / Інфографіка 24 каналу

Україна отримає перші вакцини від COVID-19 у лютому: Pfizer або Moderna

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко дав гарантію, що вакцина від коронавірусу в Україні буде. І станеться це найімовірніше вже в лютому. Мовиться не лише про вакцини CoronaVac від китайців із Sinovac Biotech, а і від компаній Pfizer і Moderna.

Новини про коронавірус в світі 16 січня

Згідно з даними РНБО України, від початку пандемії у світі зафіксували майже 94 мільйони хворих на коронавірус. Більш ніж 51 мільйон людей вже одужали, але 2 010 695 пацієнтів померли внаслідок ускладнень.

Активних хворих в світі – понад 40 мільйонів.

Країни з найбільшою кількістю хворих на COVID-19

США – 23 533 259;

Індія – 10 542 841;

Бразилія – 8 393 492;

Росія – 3 507 201;

Велика Британія – 3 325 646.

В Китаї побудували лікарню за 5 днів на 1,5 тисячі палат

В провінції Хебей за 5 днів побудували спеціалізовану лікарню на 1,5 тисяч палат для хворих на коронавірус. У місті зафіксували низку інфікувань коронавірусом.

Кожна палата площею 18 квадратних метрів обладнана ліжком, електронагрівачем, туалетом та раковиною. Також там доступний Wi-Fi, повідомляє Xinhua.

Будівництво проєкту розпочалося 10 січня після того, як у місті було повідомлено про низку випадків COVID-19.