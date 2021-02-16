В Україні цього тижня повинна стартувати вакцинація проти COVID-19. В Уряді повідомили про затримання партій вакцин від виробників – логістичні та бюрократичні труднощі. Захворюваність в країні все ще висока, у Франківську ситуація критична. Велика Британія заявила про реєстрацію нової мутації коронавірусу. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 16 лютого.

Новини про коронавірус в Україні 16 лютого

Статистика поширення коронавірусу в країні

Джерело: фейсбук Максима Степанова

Станом на 16 лютого в Україні добова захворюваність на коронавірус становить 3 143 випадки – захворіли 182 дитини та 179 медпрацівників. Впродовж доби до лікарень госпіталізували 915 людей. Відомо, що від ускладнен коронавірусу померли 150 пацієнтів, натомість видужали – 6 189 людей.

За весь час пандемії в Україні: захворіли – 1 276 618 людей;

одужали – 1 122 968 пацієнтів;

померли – 24 542 хворих на COVID-19.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 308 випадків;

Вінницька область – 210 випадків;

Волинська область – 95 випадків;

Дніпропетровська область – 85 випадків;

Донецька область – 60 випадків;

Житомирська область – 18 випадків;

Закарпатська область – 204 випадки;

Запорізька область – 95 випадків;

Івано-Франківська область – 621 випадок;

Київська область – 136 випадків;

Кіровоградська область – 20 випадків;

Луганська область – 26 випадків;

Львівська область – 115 випадків;

Миколаївська область – 55 випадків;

Одеська область – 127 випадків;

Полтавська область – 149 випадків;

Рівненська область – 88 випадків;

Сумська область – 7 випадків;

Тернопільська область – 67 випадків;

Харківська область – 131 випадок;

Херсонська область – 6 випадків;

Хмельницька область – 50 випадків;

Черкаська область – 99 випадків;

Чернівецька область – 343 випадки;

Чернігівська область – 28 випадків.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Ситуація з тестуванням

За минулу добу лабораторії провели 39 401 тестування, зокрема 18 948 – методом ПЛР, ще 11 339 – методом ІФА, та 9114 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2.

Загальна кількість ПЛР-тестувань з початку пандемії – 6 570 806.

У лікарні Франківська критична ситуація

В Івано-Франківській Центральній міській клінічній лікарні, яка приймає пацієнтів з COVID-19, зайняті всі ліжкомісця. Хворі вимушені лежати у коридорах, їдальнях і кабінетах лікарів. Про це під час оперативної наради в Івано-Франківську повідомила начальниця управління охорони здоров'я міської ради Марія Бойко.

У Сумах лікарі не хотіли приймати жінку, бо боялися COVID-19: вона померла

Джерело: ТСН

У Сумах оголосили про підозру двом лікарям, які вчасно не госпіталізували 78-річну жінку. Медики підозрювали в неї коронавірус, хоч тест на наявність хвороби був негативним. У підсумку жінка померла.

У квітні 2020 року швидка більш ніж 3 години возила по місті жінку з ускладненим диханням, температурою і високим рівнем цукру в крові.

Головне про вакцинацію проти СOVID-19 в Україні

Розраховую, що цього тижня зробимо перше щеплення, – Степанов

Медична інфраструктура вже готова до початку вакцинації. Однак Україна чекає поставки вакцин. Як тільки препарати доставлять, почнуть робити щеплення. Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, за його словами, виникли певні логістичні проблеми.

Крім того, Степанов нагадав, що до середини лютого мали надійти 117 тисяч доз Pfizer від COVAX. З доставленням цих препаратів теж виникли труднощі, але уже бюрократичні, які начебто не залежать від України.



Етапи вакцинації / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

Спроба зриву вакцинації, – Степанов про розслідування НАБУ

Очільник МОЗ Максим Степанов розповів, що Міністерство охорони здоров’я сьогодні, 16 лютого, отримало від Національного антикорупційного бюро вимогу про надання інформації про всі перемовини з виробниками стосовно закупівлі вакцин проти коронавірусу в Україні.

Максим Степанов вважає, що розслідування НАБУ стосовно можливих зловживань під час закупівлі вакцин проти коронавірусу негативно вплине на переговори з виробниками.

В Україні подали на реєстрацію вакцину AstraZeneca

Джерело: пресслужба ЦГЗ

В Україні у понеділок, 15 лютого, подали заявку про державну реєстрацію в Україні вакцини Oxford/AstraZeneca проти COVID-19 під зобов’язання для екстреного медичного застосування.

Довідка: Україна отримала інформацію від COVAX про постачання вакцин від виробника Oxford/AstraZeneca у розмірі від 2,2 до 3,7 мільйона доз у І–ІІ кварталі 2021 року. Також вакцину уряд закупить за державні кошти напряму у виробників.

Що відомо про AstraZeneca? Це векторна вакцина, яку розробив Оксфордський університет та британсько-шведська компанія AstraZeneca. Для повної імунізації потрібні дві дози вакцини з інтервалом у 28 днів. Може зберігатися до шести місяців при температурі від +2 до +8 С. Представник AstraZeneca у Скандинавії заявив, що вакцину вже отримали мільйони людей по цілому світі.

Чи готова Україна до роботи з COVID-вакцинами

Джерело: Укрінформ

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, які потужності має Україна для зберігання вакцин проти коронавірусу та чи вистачить грошей на розвиток необхідної логістики.

Вакцина Pfizer повинна зберігатися при температурі при – 80°C. В Україні є 3 компанії, здатні забезпечити такі умови зберігання . Але їхні потужності обмежені 300 тисячами доз на тиждень. За розрахунками МОЗ, цього вистачить для дотримання циклічності використання та завозу нових партій.

. Але їхні потужності обмежені 300 тисячами доз на тиждень. За розрахунками МОЗ, цього вистачить для дотримання циклічності використання та завозу нових партій. Для зберігання вакцин, які потребують від – 8 до + 8°C, умови є. Зокрема, є окреме державне підприємство з відповідними складськими приміщеннями, а також численні приватні компанії.



Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

Новини про коронавірус у світі 16 лютого

Статистика поширення COVID-19 в світі

Джерело: Апарат РНБО України

Від початку пандемії у світі виявили понад 109 мільйонів випадків зараження коронавірусною інфекцією SARS-CoV-2. Понад 61 мільйон людей вже одужав, але 2 408 713 хворих померли від ускладнень, спричинених COVID-19.

Джерело: DOMO tracker – including WHO, CDC, Johns Hopkins University, Worldometer, IHME, The COVID Tracking Project

Обов'язкові "карантинні" готелі у Британії прийняли перших туристів: яка вартість ізоляції

Джерело: BBC

Мандрівники, які прибувають до Великої Британії з 33 країн ризику, мають дотримуватися нових суворих правил в'їзду – 10-денна самоізоляція в спеціальному готелі за власний кошт.

До "червоного списку" країн, зокрема, увійшли Португалія, Бразилія та ПАР.

Окрім негативного тесту ще перед польотом, люди зобов'язані сплатити 1750 фунтів та забронювати кімнату у спеціально визначених готелях. У цю суму входять витрати, пов'язані з трансфером, проживанням і повторним тестуванням. В уряді попередили про жорсткі штрафи – аж до тюремних вироків за обман на кордоні.

Дослідження про коронавірус

У Великій Британії виявили новий різновид COVID-19

Джерело: Guardian

Дослідники з університету Единбурга виявили ще один різновид коронавірусу у Великій Британії, який вже встиг поширитися в 10 країнах.

Новий різновид коронавірусу був виявлений за допомогою секвенування генома в 10 країнах. Він отримав назву B1525.

Вчені вважають, що новий варіант має схожість з британською мутацією коронавірусу B117. Також дослідники переймаються про те, чи B1525 володіє "потенційно тривожним набором мутацій", серед яких зміна E484K у шиповидному білку, яка робить вірус більш стійким до антитіл.