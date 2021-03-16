В Україні добовий показник захворюваності на COVID-19 близько 10 тисяч пацієнтів. У Львові та Києві, ймовірно, введуть карантинні обмеження червоного рівня. Водночас в столиці розпочинають вакцинацію літніх людей. В Раді зареєстрували новий законопроєкт щодо вакцин. В Росії виявили нову мутацію. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 16 березня.

Новини про коронавірус в Україні

Статистика поширення COVID-19

Джерело: фейсбук Максима Степанова

За минулу добу в країні виявили ще 9 642 інфікованих, серед них 474 дитини та 313 медпрацівників. Госпіталізації потребували 2 005 хворих. Від ускладнень коронавірусу померли – 264 пацієнти. Водночас видужали – 6 202 людини.

Днем раніше Коронавірус у Ляшка, локдаун запобіг спалаху нової інфекції

Лабораторії МОЗ провели 18 275 досліджень методом ІФА та 19 496 досліджень експрес-тестами на антиген до вірусу SARS-CoV-2.

Добовий приріст захворюваності:

Київ – 999 випадків;

Вінницька область – 924 випадки;

Волинська область – 176 випадків;

Дніпропетровська область – 269 випадків;

Донецька область – 286 випадків;

Житомирська область – 130 випадків;

Закарпатська – 554 випадки;

Запорізька область – 307 випадків;

Івано-Франківська область – 467 випадків;

Київська область – 512 випадків;

Кіровоградська область – 46 випадків;

Луганська область – 101 випадок;

Львівська область – 1 065 випадків;

Миколаївська область – 416 випадків;

Одеська область – 728 випадків;

Полтавська область – 313 випадків;

Рівненська область – 235 випадків;

Сумська область – 155 випадків;

Тернопільська область – 287 випадків;

Харківська область – 596 випадків;

Херсонська область – 30 випадків;

Хмельницька область – 253 випадки;

Черкаська область – 243 випадки;

Чернівецька область – 527 випадків;

Чернігівська область – 23 випадки.

*Відсутні дані з тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської областей, АР Крим та міста Севастополя.

Загалом від початку пандемії коронавірус діагностували 1 477 190 мешканцям України. Станом на 16 березня 1 232 209 з них вже одужали. Втім, 28 697 людей померли від ускладнень хвороби.

"Британський" штам коронавірусу виявили у ще двох областях України

Джерело: Центр громадського здоров'я

Декілька днів тому Україна отримала результати тестів з німецької клініки "Шаріте". Штам коронавірусу з Британії виявили у 6 зразках з двох різних областей – у Вінницькій та Закарпатській. Це штами генетичної лінії B.1.1.7, мутації N501Y V1 та del HV69/70.

Натомість циркуляцію мутованих штамів, які мають південноафриканське (В1.351) або бразильське (В1.1.28.1) походження Україні не виявлено.

У Львові виділили 366 додаткових ліжок для хворих на COVID-19

Джерело: фейсбук Андрія Садового

На Львівщині вже 2 тиждень зростає кількість хворих на COVID-19. Мер Андрій Садовий повідомив, що в місті облаштують додаткові ліжко-місця в поліклініках для госпіталізації. Зокрема, на першому етапі планують створити 366 ліжок у 5 лікарнях.

Де облаштують додаткові ліжка: амбулаторне відділення, яке розташовується у 8-й лікарні — 36 ліжок;

2 поліклінічне відділення на вулиці Мазепи — 150 ліжок;

4 поліклініка на проспекті Червоної Калини — 60 ліжок;

2 поліклініка на вулиці Симоненка — 70 ліжок;

10 клінічна лікарня на вулиці Бой-Желенського — 50 ліжок.

Києву загрожує локдаун

У Києві вже невдовзі можуть посилити карантинні заходи. Річ у тім, що в столиці щодня зростає кількість хворих на коронавірус. Дається взнаки й тотальна нестача місць у реанімаціях і лікарнях.

Про необхідність посилення карантинних заходів сьогодні заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Чиновник зазначив, що це потрібно для запобігання потраплянь до червоної зони нових регіонів. Мовиться про області, де ситуація може стати вкрай критичною.

Як зазначив у коментарі 24 каналу голова Держпродспоживслужби у Києві Олег Рубан, рішення про потрапляння столиці до червоної зони карантину має ухвалити уряд.



Правила адаптивного карантину / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

Скільки вакцин проти коронавірусу утилізували в Україні

Джерело: Суспільне

Заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Микичак розповіла, що від початку кампанії вакцинації проти коронавірусу в Україні утилізували 199 доз вакцини AstraZeneca. В кожному випадку МОЗ проведе розслідування, чому так сталося.

Пояснення: у кожному флаконі вакцини Covishield міститься 10 доз вакцини. Після відкриття флакону весь його вміст повинен бути використаний впродовж 6 годин. Повторне охолодження або використання вакцини суворо заборонене.

В Україні проти COVID-19 вакцинували ще 8 928 людей

Джерело: телеграм-канал "Коронавірус_інфо"

Від початку вакцинальної кампанії в Україні станом на 16 березня проти коронавірусу вакцинували 62 083 людини. Найшвидші темпи вакцинації у Донецькій області, найменшу кількість людей імунізували у Чернігівській області (1 226).

Щеплення проводилось 193 мобільними бригадами з імунізації.

Кількість щеплень, проведених у регіонах за останню добу:

Вінницька область – 440 щеплень;

Волинська область – 270 щеплень;

Дніпропетровська область – 490 щеплень;

Донецька область – 600 щеплень;

Житомирська область – 130 щеплень;

Закарпатська область – 190 щеплень;

Запорізька область – 240 щеплень;

Івано-Франківська область – 490 щеплень;

Київська область – 600 щеплень;

Кіровоградська область – 180 щеплень;

Луганська область – 220 щеплень;

Львівська область – 349 щеплень;

Київ – 560 щеплень;

Миколаївська область – 240 щеплень;

Одеська область – 270 щеплень;

Полтавська область – 690 щеплень;

Рівненська область – 300 щеплень;

Сумська область – 280 щеплень;

Тернопільська область – 590 щеплень;

Харківська область – 259 щеплень;

Херсонська область – 360 щеплень;

Хмельницька область – 410 щеплень;

Чернівецька область – 370 щеплень;

Чернігівська область – 220 щеплень;

Черкаська область – 180 щеплень.



Як записатись на вакцинацію проти коронавірусу в Україні / Інфографіка 24 канал

Зверніть увагу У Києві почнуть щеплювати від COVID-19 літніх людей

В Раді зареєстрували законопроєкт, який звільнить виробників вакцин від відповідальності

В Україні виробників вакцин можуть позбавити відповідальності за побічні ефекти вакцинації. Законопроєкт потрібний для отримання вакцин за програмою COVAX. Ініціатором законопроєкту є прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Якщо закон приймуть, він діятиме впродовж 4 років з дня опублікування.

Коронавірус у Ляшка після вакцинації: пояснили причину

Джерело: Громадське радіо

Гендиректор Центру громадського здоров'я Роман Родина пояснив, що антитіла у Віктора Ляшка просто ще не виробились. Адже встановлено, що вони починають працювати на 22 – 25 день після вакцинації проти COVID-19. У випадку Віктора Ляшка між вакцинацією й інфікуванням минуло 13 днів. А інкубаційний період коронавірусу становить максимум 14 днів.

Інфікування Ляшка просто збіглося з вакцинацією. І це зовсім не означає, що вакцина стала причиною розвитку хвороби. Крім того, іноді людина приходить на щеплення вже зараженою.

Новини про коронавірус у світі 16 березня

Статистика поширення COVID-19

Джерело: Апарат РНБО України

Кількість людей, які інфікувались коронавірус понад 120 мільйонів. Близько 68 мільйонів хворих уже подолали хворобу, але 2 661 054 інфікованих померли від ускладнень, спричинених хворобою.

У столиці Норвегії ввели найсуворіший за час пандемії карантин

Джерело: Polsatnews

У норвезькій столиці Осло на тлі погіршення ситуації з COVID-19 ввели жорсткий карантин. Нові обмеження стануть найсуворішими за весь час пандемії. До 7 квітня залишаються закритими всі магазини (окрім продуктових), ресторани, культурні установи та тренажерні зали.

Актуально Президент Бразилії вчетверте змінив главу МОЗ за час пандемії COVID-19

Пандемія дуже негативно вплинула на психіку та поведінку людей

Джерело: Nature

Вчені виявили нові "побічні ефекти" пандемії для психіки, боротися з якими доведеться довгі роки. COVID-19 завдавав удару по психічному здоров'ю мільярдів людей: за останніми даними, кожна третя доросла людина відчуває важкий стрес.

Вчені з'ясували, що пережитий стрес втрати доходу або проблем зі здоров'ям під час самоізоляції пов'язаний зі зниженням когнітивних здібностей – пам'яті, уваги, здатності до навчання.



Що відомо про постковідний синдром / Джерело: medRxiv / Інфографіка 24 каналу

В Росії виявили найнебезпечніший штам коронавірусу, проти якого можуть не діяти вакцини

Джерело: Росспоживнагляд

Росспоживнагляд виявив в Росії штам коронавірусу B.1.351, який вперше знайшли в ПАР в кінці 2020 року. Він відрізняється високою смертністю. За повідомленням російського відомства, останнім часом зібрали 8 159 зразків для молекулярно-генетичного моніторингу ізолятів SARS-CoV-2 на території країни.

В основному матеріал для дослідження брали у людей, які повернулися з-за кордону та інших осіб, що підлягають обстеженню з урахуванням епідеміологічних ризиків.