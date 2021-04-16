Новини про коронавірус 16 квітня: Pfizer в Україні, COVID-19 у молодих людей

За минулу добу в Україні зафіксували 17 479 випадків інфікування коронавірусною інфекцією. В Україну прибула перша партія вакцин Pfizer. Науковці вважають, що у молодих людей, які не хворіли на COVID-19, ризик заразиться коронавірусом в п'ять разів вищий. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 61 квітня.

Новини про коронавірус в Україні 16 квітня

Статистика коронавірусу в Україні

Джерело: фейсбук Максима Степанова

За минулу добу в Україні виявили ще 17 479 хворих на коронавірус SARS-CoV-2. Загалом станом на 16 квітня в країні зареєстровано 1 921 244 пацієнти з COVID-19.

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Відомо, що серед нових 17 479 пацієнтів – 709 дітей та 378 медпрацівників. Особливо невтішними залишаються показники госпіталізацій та смертей. Впродовж минулої доби, 15 квітня, до лікарень потрапили 4 348 пацієнтів з COVID-19 або підозрою на хворобу. З життя пішли ще 438 хворих.

Натомість виписали 12 054 людини. Ці пацієнти або одужали, або закінчили самоізоляцію внаслідок легкого або безсимптомного перебігу COVID-19.

Від початку пандемії в Україні:

виявили – 1 921 244 інфікованих;

одужало – 1 465 820 хворих;

померло – 39 096 пацієнтів;

проведено ПЛР-тестувань – 8 869 518.

Темпи вакцинальної кампанії

Впродовж 15 квітня в Україні зробили 13 520 щеплень проти COVID-19. Загалом від початку вакцинальної кампанії щепили 432 817 людей. З них 432 815 отримали 1 дозу. Натомість закінчили вакцинацію (тобто отримали 2 дози) – 5 людей. З них двоє отримали 1 дозу закордоном.

Станом на 15 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 458 153 людини.

Кількість нових хворих та вакцинованих в регіонах:

Київ – 1 609 випадків зараження/ 1 770 щеплень;

Вінницька область – 404 випадки зараження/ 225 щеплень;

Волинська область – 426 випадків зараження/ 688 щеплень;

Дніпропетровська область – 1 332 випадки зараження/ 385 щеплень;

Донецька область – 686 випадків зараження/ 460 щеплень;

Житомирська область – 530 випадків зараження/ 678 щеплень;

Закарпатська – 162 випадки зараження/ 420 щеплень;

Запорізька область – 787 випадків зараження/ 558 щеплень;

Івано-Франківська область – 150 випадків зараження/ 497 щеплень;

Київська область – 926 випадків зараження/ 97 щеплень;

Кіровоградська область – 182 випадки зараження/ 300 щеплень;

Луганська область – 290 випадків зараження/ 200 щеплень;

Львівська область – 1 365 випадків зараження/ 2 650 щеплень;

Миколаївська область – 400 випадків зараження/ 237 щеплень;

Одеська область – 1 315 випадків зараження/ 893 щеплення;

Полтавська область – 688 випадків зараження/ 352 щеплення;

Рівненська область – 554 випадки зараження/ 470 щеплень;

Сумська область – 723 випадки зараження/ 250 щеплень;

Тернопільська область – 460 випадків зараження/ 487 щеплень;

Харківська область – 1 377 випадків зараження/ 230 щеплень;

Херсонська область – 316 випадків зараження/ 280 щеплень;

Хмельницька область – 892 випадки зараження/ 680 щеплень;

Черкаська область – 953 випадки зараження/ 165 щеплень;

Чернівецька область – 276 випадків зараження/ 310 щеплень;

Чернігівська область – 676 випадків зараження/ 238 щеплень.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

В Україну прибула перша партія вакцин Pfizer

Джерело: телеканал "Дом"

16 квітня в Україну прибула перша партія вакцини Pfizer-BioNTech у розмірі 117 тисяч доз. Літак із препаратами прибув до аеропорту "Київ" близько 10 ранку.

Віктор Ляшко заявив, що 18 квітня цією вакциною зроблять перші ін'єкції в будинках для літніх людей.

Цю партію вакцин Pfizer-BioNTech поставили в Україну безкоштовно в рамках механізму COVAX. Загалом завдяки цій ініціативі ми повинні отримати 8 мільйонів доз вакцин від різних виробників. 117 тисяч доз Pfizer поставили у спеціальних боксах. Їх завантажили у вантажівку американської фірми UPS, яка займається логістикою та експрес-доставками. На відео можна побачити представників ВООЗ, ЮНІСЕФ та головного санлікаря країни Віктора Ляшка.

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Вакцина приїхала літаком SprintAir / Фото Олега Климчука, 24 канал

Партію вакцини розвантажили фактично за 10 хвилин. Вантажівкою її відвезуть до центрального складу, звідки препарати розподілять між регіонами України. Віктор Ляшко розповів, що перші уколи зроблять у неділю, 18 березня.

Раніше Максим Степанов розповів, що Pfizer направлять у спеціалізовані будинки-інтернати, тобто для людей похилого віку та соціальних працівників. Після цього вакцину отримають співробітники Державної служби надзвичайних ситуацій та прикордонники.

Все, що треба знати про профілактику коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Степанов висловився про паспорти вакцинації в Україні

Джерело: 24 канал

У МОЗ оцінили готовність України до введення паспортів вакцинації. Там пояснили, що питання ще потребує обговорення, проте держава готова до будь-якого розвитку подій.

Степанов запевнив, що зі свого боку фахівці МОЗ та Мінцифри постійно спілкуються з європейськими партнерами. Зокрема – про те, у який спосіб у ЄС вводитимуть ці паспорти.

"Ми повністю готові до будь-якого розвитку подій. Тому що наша електронна система охорони здоров'я е-Health готова до вивантаження будь-яких даних", – заявив урядовець.



Головне про карантин в Україні / Джерело МОЗ / Інфографіка 24 каналу

Новини про коронавірус у світі 16 квітня

Поширення коронавірусу у світі

Джерело: Апарат РНБО України

Від початку пандемії у світі зареєстрували понад 139 мільйонів випадків інфікування коронавірусом. Більш ніж 79 мільйонів пацієнтів вже одужали, але 2 986 501 хворий помер. Зараз хвороба найстрімкіше поширюється в Індії (217 353 випадки за добу) та у Бразилії, де за добу зафіксували 73 174 нових випадків інфікувань.

У Канаді виявили зв'язок Covishield з тромбозами

Джерело: МОЗ Канади

У Канаді вважають, що випадки тромбоемболічних ускладнень у вакцинованих проти коронавірусу можуть бути пов'язані із введенням препарату CoviShield. У МОЗ Канади відмовилися обмежувати використання вакцини для певних груп населення. Адже "факторів ризику виявлено не було".

Аби попередити людей, на самому продукті оновили інформацію. Там вказані усі можливі побічні наслідки, їхні ознаки й симптоми.

Росія повернула Словаччині гроші за вакцину

Джерело: Deutsche Welle

У Словаччині знову виник скандал довкола російської вакцини "Супутник V". Зокрема, Росія повернула гроші за вже переданий препарат.

Приводом для повернення грошей стало дослідження Словацького державного інституту контролю за ліками. Зокрема, там мовилося про те, що вакцина "Супутник V", яку Росія продала до Євросоюзу, не відповідає тій, яку схвалив авторитетний науковий журнал The Lancet.

Віцепрем'єр Словаччини Ігор Матович заявив, що мовиться про 200 тисяч доз вакцини. Зважаючи на це, домовленість країн про постачання 2 мільйонів доз препарату, яку уклав попередній уряд Словаччини, може розірватись.

Дослідження про ризик повторного зараження COVID-19 у молодих людей

Джерело: The Lancet

У молоді, яка не хворіла на COVID-19, ризик заразиться коронавірусом в п'ять разів вищий, ніж у тих, хто вже хворів.

Вчені вважають, що ризик повторного зараження пов'язаний з рівнем різних видів антитіл в крові.

Антитіла до коронавірусу на початку дослідження були лише у 33% людей, які пізніше були інфіковані.

У серопозитивних учасників, які не заразилися повторно, ці антитіла зустрічалися в 83% випадків.

У людей, які не мали імунітету на початку дослідження, при інфікуванні антитіла вироблялися краще, ніж у тих, які заразилися повторно. У порівнянні з інфікованими вперше, в учасників з реінфекцією вірусне навантаження була нижчим в середньому приблизно в 10 разів. Однак його значення вказували на те, що при повторній інфекції багато з них можуть заражати інших людей.