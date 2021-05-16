Новини про коронавірус в Україні 16 травня

Статистика поширення вірусу в країні

Джерело: фейсбук Максима Степанова

В Україні за минулу добу, 15 травня, підтвердили 3 620 нових випадків інфікування коронавірусною інфекцією.

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Також за минулу добу госпіталізовано 2 208 осіб. На жаль, 133 людей померли від ускладнень, викликаних коронавірусом, одужала – 7 921 особа.

За добу здійснено 38 911 тестувань (методом ПЛР – 17 389, методом ІФА – 3 848, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 17 674).

За весь час пандемії в Україні захворіло – 2 153 864 особи;

одужало – 1 857 724 особи;

летальних випадків – 48 075;

проведено ПЛР-тестувань – 9 841 788.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (530), Київській (277), Донецькій (260), Одеській (231) та Херсонській (194) областях.

Ситуація з вакцинацією

За минулу добу, 15 травня, в Україні 6 164 людини щеплено проти COVID-19.

939 238 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 939 236 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 17 086 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).

Щеплення проводилось 142 мобільними бригадами з імунізації та 308 пунктами щеплення. Станом на 15 травня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 556 117 людей.

Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень :

м. Київ – 137 випадків/ 336 щеплень;

Вінницька область – 62 випадки/ 238 щеплень;

Волинська область – 100 випадків/ 165 щеплень;

Дніпропетровська область – 530 випадків/ 131 щеплення;

Донецька область – 260 випадків/ 189 щеплень;

Житомирська область – 126 випадків/ 201 щеплення;

Закарпатська – 22 випадки/ 80 щеплень;

Запорізька область – 115 випадків/ 84 щеплення;

Івано-Франківська область – 87 випадків/ 281 щеплення;

Київська область – 277 випадків/ 339 щеплень;

Кіровоградська область – 49 випадків/ 196 щеплень;

Луганська область – 21 випадок/ 100 щеплень;

Львівська область – 113 випадків/ 302 щеплення;

Миколаївська область – 131 випадок/ 135 щеплень;

Одеська область – 231 випадок/ 482 щеплення;

Полтавська область – 90 випадків/ 371 щеплення;

Рівненська область – 115 випадків/ 171 щеплення;

Сумська область – 172 випадки/ 244 щеплення;

Тернопільська область – 118 випадків/ 248 щеплень;

Харківська область – 182 випадки/ 400 щеплень;

Херсонська область – 194 випадки/ 392 щеплення;

Хмельницька область – 138 випадків/ 288 щеплень;

Черкаська область – 106 випадків/ 57 щеплень;

Чернівецька область – 74 випадки/ 436 щеплень;

Чернігівська область – 170 випадків/ 298 щеплень.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Лікарі прогнозують індійським штам коронавірусу в Україні

Джерело: ТСН

Київська лікарка-епідеміологиня Національної експертної групи з інфекційного контролю (NEGIC) Катерина Сояк заявила, що вже зовсім скоро в Україні може з'явитися індійський штам коронавірусу.

З приводу нової хвилі, в Україні дуже складно щось прогнозувати. В принципі, індійський штам вірусу цілком може з'явитися і в нашій країні, через те, що кордони у нас не те, щоб відкриті, але потрапити в Україну можна. І самоізоляція наша, зокрема, не дуже ефективно працює, тому, мені здається, що занесення індійського" штаму цілком можливе,

– сказала епідеміологиня.

Новий штам коронавірусу може спричинити чергову хвилю захворюваності в Україні. З цим погоджуються медики.

"Буде воно чи ні, це інше питання. Але якщо буде, то, звичайно ж, з нашими карантинними заходами, з нашими заходами інфекційного контролю, існує велика вірогідність того, що ще одна така хвиля можлива", – додала вона.

"Помаранчева" лише одна область України, решта – "жовті"

Джерело: МОЗ

Станом на 16 травня у помаранчевій зоні карантину в Україні залишилась лише Черкаська область. Решта регіонів відповідають показникам жовтої зони. Такі дані оприлюднило Міністерство охорони здоров'я. У майже всіх областях нормам відповідають епідеміологічні показники. Зокрема, щодо госпіталізацій та охоплення тестуванням на коронавірус.

На Черкащині, яка лише напередодні повернулась у "помаранчевий" перелік, є деякі перевищення норми. Мовиться про коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19. При нормі 20%, у Черкаській області протягом 14 та 15 травня було 20,8% та 20,7%.



Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Новини про коронавірус у світі 16 травня

Статистика поширення COVID-19

Джерело: РНБО України

Від початку пандемії COVID-19 у світі зафіксували понад 162 мільйони інфікованих коронавірусом SARS-CoV-2. Понад 98 мільйонів пацієнтів подолали хворобу. Натомість 3 368 672 хворих пішли з життя через ускладнення, спричинені недугою.

Приблизно 60 мільйонів людей по всьому світу нині продовжують своє лікування.

У Німеччині вважають, що доведеться повторно вакцинуватися від COVID-19

Джерело: Deutsche Welle

Світ бореться з пандемією COVID-19 за допомогою карантинних обмежень і вакцинації. Експерти Постійної комісії з вакцинації в Німеччині (STIKO) висловили думку, що, ймовірно, німцям доведеться повторно вакцинуватися проти коронавірусу.

Глава комісії Томас Мертенс з вакцинації в Німеччині (STIKO) вважає, що нинішні щеплення проти коронавірусної інфекції будуть не останніми.

Вірус не піде від нас. Тому нинішні щеплення від коронавірусу будуть не останніми. Потрібно бути готовими до того, що в майбутньому році, можливо, всім нам доведеться освіжити щеплення,

– заявив Томас Мертенс.