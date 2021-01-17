За минулу добу в Україні на коронавірус захворіли ще 5 990 людей, померли від ускладнень – 116, понад 8 тисяч пацієнтів одужали. Щеплення проти COVID-19 спричинило параліч обличчя у 13 ізраїльтян. У Вашингтоні щепленим проти COVID-19 будуть роздавати канабіс. Бразилія відмовилася реєструвати російський препарат "Спутник V" як вакцину. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 17 січня.

Новини про коронавірус в Україні 17 січня

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Добова статистика COVID-19

За минулу добу, 16 січня, в Україні на коронавірус захворіли ще 5 990 людей. Хворобу зафіксували у 177 дітей та 236 медпрацівників. Лікарі госпіталізували 2 131 особу.

За весь час пандемії в Україні

захворіло – 1 160 682 особи;

одужало – 865 960 осіб;

летальних випадків – 20 802;

проведено ПЛР-тестувань – 5 953 987.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Києві (793), Київській (362), Запорізькій (332), Одеській (330) та Миколаївській (328) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу

Київ – 793 випадки;

Вінницька область – 176 випадків;

Волинська область – 178 випадків;

Дніпропетровська область – 309 випадків;

Донецька область – 234 випадки;

Житомирська область – 155 випадків;

Закарпатська область – 141 випадок;

Запорізька область – 332 випадки;

Івано-Франківська область – 153 випадки;

Київська область – 362 випадки;

Кіровоградська область – 35 випадків;

Луганська область – 101 випадок;

Львівська область – 315 випадків;

Миколаївська область – 328 випадків;

Одеська область – 330 випадків;

Полтавська область – 299 випадків;

Рівненська область – 145 випадків;

Сумська область – 224 випадки;

Тернопільська область – 107 випадків;

Харківська область – 315 випадків;

Херсонська область – 90 випадків;

Хмельницька область – 168 випадків;

Черкаська область – 307 випадків;

Чернівецька область – 195 випадків;

Чернігівська область – 198 випадків.

Коронавірус у ЗСУ

У Збройних Силах України станом на 17 січня коронавірусом хворіє 808 військовослужбовців та працівників ЗСУ. Всього за час пандемії одужало 14 131 особа. На жаль, не змогли побороти недугу 38 людей.

За минулу добу зареєстровано 53 нові випадки захворювання на COVID-19. На ізоляції та самоізоляції перебуває 20 осіб. У 3 військовослужбовців карантинні обмеження закінчуються у найближчі 3 доби.



Що відомо про карантин та локдаун в Україні / Інфографіка 24 каналу

Новини про коронавірус у світі 17 січня

Згідно з даними Worldometers, від початку пандемії у світі зафіксували понад 95 мільйонів хворих на коронавірус. Майже 52 мільйони людей вже одужали, але 2 033 105 пацієнтів померли внаслідок ускладнень.

Активних хворих в світі – понад 40 мільйонів.

Країни з найбільшою кількістю хворих на COVID-19

США – 24 308 366;

Індія – 10 560 536;

Бразилія – 8 456 705;

Росія – 3 568 209;

Велика Британія – 3 357 361.

Кількість померлих від коронавірусу у світі перевищила два мільйони

Загалом з початку пандемії у світі, станом на 17 січня, від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією, померло 2 032 111 людей.

У яких країнах найбільше померло людей від COVID-19

США – 405 261,

Індія – 152 311,

Бразилія – 209 350,

Росія – 65 566,

Велика Британія – 88 590.

У Данії виявили новий штам коронавірусу з ПАР

У Копенгагенському університеті у Данії повідомили, що вперше виявили новий штам коронавірусної інфекції із ПАР. Мутацію коронавірусу підтвердили у чоловіка на острові Зеландія, який нещодавно повернувся з ОАЕ.

До слова, вчені вважають, що мутований штам коронавірусу під назвою B.1.351 / 501Y є більш заразним.

Очільник МЗС Німеччини виступив за послаблення карантину

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас пропонує дещо послабити карантин у країні. Мовиться про переваги для людей, які зроблять вакцинацію проти COVID-19. Втім, така заява чиновника суперечить позиції уряду, який навпаки планує зробити обмеження жорсткішими.

Після щеплення люди повинні мати можливість відвідувати ресторани та кінотеатри. Зауважимо, глава міністерства внутрішніх справ Хорст Зеехофер попереджав, що послаблення обмежень для щеплених людей можуть спричинити розкол у суспільстві.

Бразилія відмовилася від російської вакцини проти COVID-19

Низка країн світу відмовилася купувати російську так звану вакцину проти коронавірусу "Спутник V". 16 січня Національне агентство з санітарного нагляду Бразилії Anvisa відхилило запит щодо використання російської вакцини в країні.

Вакцину не схвалили, бо вона "не відповідає мінімальним запропонованим критеріям". Мовилося про 10 мільйонів доз препарату. Вони повинні були б стати доступними для застосування у першому кварталі 2021 року.

Кожному британцю запропонують першу дозу вакцини проти COVID-19 до вересня

Міністр закордонних справ Великої Британії пообіцяв кожному повнолітньому жителю забезпечити першу дозу вакцини проти коронавірусу до вересня 2021 року. Так, вакцину буде запропоновано лише повнолітнім британцям. Про це заявив перший державний секретар Великої Британії і глава МЗС Домінік Рааб.

У Вашингтоні щепленим проти COVID-19 будуть безкоштовно роздавати канабіс

У столиці США організують безкоштовну роздачу марихуани всім людям, які отримають вакцину проти коронавірусної інфекції.

У цей спосіб хочуть закликати людей проходити вакцинацію проти коронавірусу, а також популяризувати ідею легалізації канабісу. Роздавати марихуану планують вирощену виключно в природних умовах, без застосування пестицидів і інших синтетичних добрив.

13 ізраїльтянам паралізувало обличчя внаслідок щеплення проти COVID-19

В Ізраїлі 13 людей зазнали побічного ефекту внаслідок отримання вакцини проти COVID-19. У пацієнтів щеплення викликало легкий параліч обличчя.

Чоловік, який вакцинувався проти коронавірусу, відзначив, що оніміння обличчя тривало близько 28 годин. Пацієнт також зауважив, що параліч обличчя поки що повністю не пройшов. Втім додав, вакцинація не викликала ніяких побічних ефектів, крім цього.

Також житель Ізраїлю не впевнений, чи збирається отримати другу дозу вакцини проти COVID-19. Але наголосив на тому, що ця ситуація є рідкістю. Тому важливо, аби люди не уникали вакцинації.



Вакцинація проти коронавірусу у різних країнах світу / Інфографіка 24 канал