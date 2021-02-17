Україні зросла захворюваність на COVID-19. За минулу добу коронавірус підтвердили ще у 4 286 українців. Вчені дослідили, що імунітет до COVID-19 може тривати щонайменше 9 місяців. Британія закликає припинити війни у світі, щоб подолати пандемію. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 17 лютого.

Новини про коронавірус в Україні 17 лютого

Статистика поширення коронавірусу в країні

Джерело: фейсбук Максима Степанова

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Станом на 17 лютого в Україні зареєстровано 1 280 904 випадки зараження коронавірусом SARS-CoV-2. За добу зафіксували 4 286 нових хворих. З них 304 дитини та 329 медпрацівників. Впродовж 16 лютого в Україні зареєстрували ще 147 померлих внаслідок COVID-19, внаслідок чого загальна кількість летальних випадків через хворобу зросла до 24 689.

Натомість виписали 5 927 людей. Загалом від коронавірусу одужали 1 128 895 мешканців України.

Ситуація з тестуванням

Від учора в Україні провели 64 842 тестів на коронавірус. З них:

методом ПЛР – 25 782,

методом ІФА – 16 647,

експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 22 413.

Загалом від початку пандемії в країні здійснили 6 596 588 ПЛР-тестувань.

Кількість нових хворих в регіонах:

Київ – 366 випадків;

Вінницька область – 351 випадок;

Волинська область – 117 випадків;

Дніпропетровська область – 137 випадків;

Донецька область – 98 випадків;

Житомирська область – 118 випадків;

Закарпатська область – 275 випадків;

Запорізька область – 149 випадків;

Івано-Франківська область – 646 випадків;

Київська область – 185 випадків;

Кіровоградська область – 52 випадки;

Луганська область – 51 випадок;

Львівська область – 183 випадки;

Миколаївська область – 47 випадків;

Одеська область – 186 випадків;

Полтавська область – 77 випадків;

Рівненська область – 139 випадків;

Сумська область – 67 випадків;

Тернопільська область – 122 випадки;

Харківська область – 243 випадки;

Херсонська область – 15 випадків;

Хмельницька область – 198 випадків;

Черкаська область – 44 випадки;

Чернівецька область – 386 випадків;

Чернігівська область – 34 випадки.

*У статистиці відсутні дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя.



Ризик смерті від коронавірусу / Джерело: European Journal of Epidemiology / Інфографіка 24 каналу

Степанова можуть зняти з посади

Джерело: 24 канал

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової і митної політики Данило Гетманцев заявив, що якщо до кінця тижня в Україні не почнеться вакцинація, то очільника МОЗ Максима Степанова можуть відправити у відставку.

До слова, Максим Степанов розраховує, що вакцинація розпочнеться до кінця тижня.



Етапи вакцинації / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

Новини про коронавірус у світі 17 лютого

Статистика поширення COVID-19 в світі

Джерело: Апарат РНБО України

Від початку пандемії у світі виявили понад 109 мільйонів випадків зараження коронавірусною інфекцією SARS-CoV-2. Понад 61 мільйон людей вже одужав, але 2 419 645 хворих померли від ускладнень, спричинених COVID-19.

Імунітет до коронавірусу триває щонайменше 9 місяців

Джерело: Danderyds Sjukhus

Вчені зі Швеції провели дослідили наявність антитіл у співробітників лікарні Дандерюда. У 96% перехворілих на коронавірус антитіла до хвороби виявили через 9 місяців після початку дослідження.

Весною 2020 року дослідники відібрали зразки у 2 149 людей. Але в останній, тобто 3 фазі дослідження, кров здали лише 1 884 з них (88% від початкової групи). У 19% з цих учасників виявили антитіла до SARS-CoV-2.

Результати дослідження:

З тих 370 людей, у яких розвинулися антитіла до SARS-CoV-2, 96% все ще мали їх через 9 місяців.

Дві третини перехворілих також мають певну Т-клітинну пам'ять, специфічну для SARS CoV-2. Це інша форма імунітету до коронавірусу.

У менше ніж 2% людей без антитіл виявили специфічну пам'ять Т-клітин до коронавірусу. Це підтверджує попередні дослідження, які свідчать про те, що відсутність антитіл – не ознака відсутності імунітету.

Серед 340 людей з антитілами коронавірус повторно виявили лише у 1% учасників, що вказує на низький ризик повторного зараження.

Британія закликала припинити усі війни заради вакцинації

Джерело: CNN

Велика Британія закликає всі країни світу припинити будь-які бойові дії для проведення вакцинації від COVID-19. Відповідну ініціативу представлять у середу, 17 лютого, на Радбезі ООН.

Існує ризик, що через військові конфлікти понад 160 мільйонів людей по всьому світу можуть залишитися без щеплень від коронавірусу. Про це повідомив глава британського МЗС Домінік Рааб.

До слова, на окупованому Донбасі бойовики не дають доступу місцевим жителям ані до препаратів, ані до необхідного лікування. Олексій Резніков заявив, що такі дії окупантів – це "медичний геноцид".

Бельгійців закликають не купувати підроблені російські вакцини

Джерело: The Brussels Times

Національний кризовий центр Бельгії повідомив про появу низки підроблених вакцин проти коронавірусу. Більшість з препаратів мають саме російське походження. Наразі в Бельгії активно розвивається кампанія з вакцинації проти коронавірусу.

"Водночас ми попереджаємо всіх про підроблені вакцини, переважно російського походження", – зазначила Сабіна Штордер з урядової оперативної групи вакцинації.

Вона наголосила, що ці вакцини не пройшли належного тестування на безпеку та ефективність.



Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу