Новини про коронавірус 17 березня: рекорд смертності в Україні, локдаун у Львові

Одна людина в Україні вже отримала другу дозу COVID-вакцини AstraZeneca. У Львові від 19 березня вводять локдаун. В Україні рекордний добовий приріст смертності від початку пандемії. Довели ефективність ультразвуку в руйнуванні коронавірусу. ВООЗ рекомендує продовжити вакцинацію препаратом АstraZeneca. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 17 березня.

Новини про коронавірус в Україні 17 березня

Статистика коронавірусу в Україні

Джерело: фейсбук Максима Степанова

За минулу добу в Україні виявили 11 833 нових випадки зараження коронавірусом. З них 609 дітей та 388 медпрацівників.

До теми Новини про коронавірус 16 березня: нова мутація в Росії, скільки вакцин утилізували в Україні

За цей самий до лікарень госпіталізували 4 887 хворих. Ще 289 людей померли від ускладнень, викликаних коронавірусом. Це рекордний показник від початку пандемії в Країні. Натомість одужало – 5 467 пацієнтів.

захворіло – 1 489 023 людини;

одужало – 1 237 676 пацієнтів;

летальних випадків – 28 986.

Впродовж 16 березня в Україні провели 50 966 тестувань методом ПЛР, 22 035 – методом ІФА, 48 143 – досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2. Загалом від початку пандемії в Україні провели 7 467 108 ПЛР-тестувань.

Приріст захворюваності в регіонах:

Київ – 1 121 випадок;

Вінницька область – 750 випадків;

Волинська область – 239 випадків;

Дніпропетровська область – 539 випадків;

Донецька область – 373 випадки;

Житомирська область – 482 випадки;

Закарпатська – 557 випадків;

Запорізька область – 348 випадків;

Івано-Франківська область – 506 випадків;

Київська область – 630 випадків;

Кіровоградська область – 112 випадків;

Луганська область – 110 випадків;

Львівська область – 884 випадки;

Миколаївська область – 452 випадки;

Одеська область – 883 випадки;

Полтавська область – 265 випадків;

Рівненська область – 433 випадки;

Сумська область – 283 випадки;

Тернопільська область – 485 випадків;

Харківська область – 750 випадків;

Херсонська область – 66 випадків;

Хмельницька область – 703 випадки;

Черкаська область – 297 випадків;

Чернівецька область – 481 випадок;

Чернігівська область – 84 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Вакцинація в Україні: одна людина вже отримала другу дозу препарату

Джерело: 24 канал

Від початку кампанії масової вакцинації проти коронавірусу в Україні 71 923 людей вже отримали щонайменше одну дозу препарату. 1 людина вже повністю завершила вакцинацію від COVID-19. Другу дозу вакцини проти COVID-19 отримала лікарка, яка працювала за контрактом у Мальдівській Республіці, де й отримала перше щеплення вакциною AstraZeneca (Covishield).

За минулу добу проти коронавірусу щепили 9 840 мешканців України. За весь період вакцинальної кампанії найбільша кількість щеплених у Донецькій області (6 284 щеплення), найменша – у Житомирській області (1 441 щеплення).

Як записатись на вакцинацію проти коронавірусу в Україні / Інфографіка 24 канал

Більш ніж половина українців не хочуть вакцинуватися проти COVID-19: деталі опитування

Джерело: Київський міжнародний інститут соціології

Лише третина українців (33%) готові робити щеплення проти COVID-19 у найближчі місяці. При цьому 61% населення не хочуть вакцинуватись, а 6% – ще не вирішили. Головна причина, чому опитані не хочуть робити щеплення – недовіра до вакцини. Загалом за це проголосувало 54% тих, хто відповів, що не готовий вакцинуватися. При цьому 7,3% вважають, що щеплення взагалі непотрібне. Понад 6% не робитимуть вакцинацію за станом здоров'я, а 3,4% – бо вже перехворіли і мають антитіла.

У Львові вводять локдаун: що буде закрито

Джерело: фейсбук Андрія Садового

У Львові з 19 березня запроваджують посилений карантин через критичну ситуацію з коронавірусом. У місті вводять дистанційне навчання, закривають ресторани, кінотеатри, у торгових центрах працюватимуть лише продуктові магазини. Обмеження триватимуть до 28 березня.

Що зміниться у житті міста:

Молодша школа (1 – 4 класи) переходить на канікули. Старші класи (5 – 11) продовжить навчання в дистанційному режимі.

Забороняється робота всіх закладів культури – театрів, кінотеатрів, музеїв, концертних майданчиків.

Всі заплановані масові заходи переносяться.

Заклади громадського харчування працюватимуть лише "на винос" та на доставку.

У торгових центрах зможуть працювати лише продуктові магазинам, аптеки та зоомагазини.

Господарські магазини працюватимуть лише на видачу за попереднім замовленням.

Всі салони краси та спортивні зали зможуть працювати лише за попереднім записом.

Дитячі садочки, ринки та громадський транспорт (лише з використанням сидячих місць) працюватимуть.

"Британський" штам коронавірусу з’явився на Закарпатті ще взимку, – епідеміолог

Джерело: Укрінформ

Завідувачка відділу епідеміологічного нагляду та профілактики інфекційних захворювань Закарпатського лабораторного центру МОЗ України Вікторія Тимчик заявила, що "британський" штам коронавірусу завезли за Закарпаття ще взимку. Приблизно від лютого спостерігається трохи інша клінічна картина перебігу хвороби.4

До теми Це мало навіть за день, – інфекціоністка про кількість щеплень від старту вакцинації в Україні

Новини про коронавірус у світі 17 березня

Статистика поширення COVID-19 у світі

Джерело: Апарат РНБО України

Від початку пандемії у світі зафіксували понад 121 мільйон хворих на COVID-19. Більш ніж 68 мільйонів людей вже подолали хворобу, але 2 678 382 інфікованих померли від ускладнень, спричинених недугою.

Джерело: DOMO tracker – including WHO, CDC, Johns Hopkins University, Worldometer, IHME, The COVID Tracking Project

Як буде працювати COVID-паспорт: Єврокомісія опублікувала рекомендації

Джерело: пресслужба ЄК

Цифровий зелений сертифікат буду видавати тим, хто вакцинувався, отримав негативний результат тесту або одужав від COVID-19. Документ планують запустити до літа. Він буде включати QR-код для забезпечення безпеки і достовірності сертифіката. Сертифікат міститиме: ім'я, дату народження, дату видачі, інформацію про вакцину/тест/одужання і унікальний ідентифікатор сертифіката. Цифровий зелений сертифікат буде дійсний у всіх країнах ЄС,а також відкритий для Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії, а також Швейцарії. Сертифікат також планують видавати і тим, хто не є громадянами країн ЄС. Цифровий зелений сертифікат є тимчасовим заходом. Його дію буде призупинено, якщо ВООЗ оголосить про закінчення міжнародної надзвичайної ситуації в галузі охорони здоров'я через COVID-19.

ВООЗ рекомендує продовжити вакцинацію препаратом АstraZeneca

Джерело: ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров’я рекомендувала продовжити вакцинацію від коронавірусу препаратом компанії АstraZeneca. У ВООЗ переконують, що переваги вакцини компанії AstraZeneca переважують її ризики.

Дослідження коронавірусу

Менше, ніж в AstraZeneca: ефективність першої дози COVID-вакцини Pfizer становить 63%

Джерело: СDC

Часткова вакцинація препаратом Pfizer-BioNTech ефективна проти SARS-CoV-2 на 63%. Про це йдеться у щотижневому звіті Центру США по контролю і профілактиці захворювань. Натомість середня ефективність вакцини AstraZeneca після введення першої дози становить 76%.

У 75% померлих від COVID-19 вірус проник у серце

Джерело: Science

Після розтину в серцях 75% померлих від COVID-19 (30 з 41 пацієнта) виявили коронавірус. Крім того, перед смертю у них фіксували порушення частоти серцевого ритму.

Висипання на шкірі може бути єдиним симптомом коронавірусу: фото

Джерело: BJD

Коронавірус може мати вельми незвичайні прояви. Наприклад – шкірні висипання, з якими людина скоріше піде до дерматолога, ніж здавати тест на SARS-Cov-2. Виявилося, що шкірні висипання при цій інфекції зустрічаються значно частіше, ніж раніше вважалося. Так, у 17% учасників онлайн-опитування такі прояви були першим симптомом, у 21% – єдиною клінічною ознакою інфекції.



Висипання під час коронавірусу / Фото: BJD

COVID-19 провокує серцеві хвороби, чи патології є фактором інфікування: який зв'язок

Джерело: WebMD Дослідники виявили, що люди, у яких раніше були хворі структури серця і погана серцева функція, мали більше шансів отримати позитивний результат тесту на COVID-19, ніж ті, у кого не було проблем із серцем. Водночас численні дослідження встановили згубний вплив COVID-19 на серце. Серцеві ускладнення COVID-19 включають серцеву недостатність, порушення серцевого ритму, а також зміни в структурі серця. Можливо, що пацієнти з захворюванням серця можуть мати ускладнений перебіг COVID-19, і саме тому їх частіше діагностують. Довели ефективність ультразвуку в руйнуванні коронавірусу Джерело: MIT News Вивчаючи фізичні характеристики вірусу SARS-CoV-2 вчені виявили, що вірус може бути уразливий до ультразвукових вібрацій на частотах, які використовуються в медичній діагностиці. При підвищенні амплітуди вібрацій коронавірус тріскається. При нижчих частотах у 25 або 50 МГц це відбувалося ще швидше, причому як у водному, так і повітряному середовищі.

Швидкість ходьби пов'язали з ризиком смерті від коронавірусу

Джерело: Nature

Аналіз показав, що люди, які повільно ходять, але при цьому мають вагу в межах норми, у 2,4 раза частіше хворіють на COVID-19 в порівнянні з їхніми більш енергійними однолітками. Ризик смерті від коронавірусу у них підвищений майже в 4 рази.