Новини про коронавірус 17 квітня: старт вакцинації в МВС, причина смерті львів'янина
В Україні захворюваність все ще на високому рівні – за минулу добу інфікувались майже 15 тисяч людей. Водночас темпи вакцинації набирають обертів, сьогодні розпочали щеплювати працівників ВМС – використовуватимуть вакцину Pfizer та CoronoVac. У світі кількість жертв коронавірусу сягає 3 мільйонів людей. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 17 квітня.
Джерело:24 Канал
Новини про коронавірус в Україні
Джерело: РНБО України
В Україні за минулу добу захворіли на коронавірус 14 984 людини, серед них 606 дітей та 276 медпрацівників. Госпіталізації потребували 4 100 людей з підтвердженим COVID-19 чи підозрою на захворювання.
Від ускладнень коронавірус, на жаль, померли – 440 хворих. Водночас видужали – 9 736 пацієнтів.
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Лабораторії провели 105 215 тестувань за добу: методом ПЛР – 45 875, методом ІФА – 20 127, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 39 213.
Добовий приріст інфікованих та кількість щеплень в регіонах
- м. Київ – 1 112 випадків/ 1 764 щеплення;
- Вінницька область – 344 випадки/ 286 щеплень;
- Волинська область – 342 випадки/ 584 щеплення;
- Дніпропетровська область – 1 169 випадків/ 450 щеплень;
- Донецька область – 741 випадок/ 500 щеплень;
- Житомирська область – 439 випадків/ 921 щеплення;
- Закарпатська – 187 випадків/ 554 щеплення;
- Запорізька область – 666 випадків/ 420 щеплень;
- Івано-Франківська область – 147 випадків/ 627 щеплень;
- Київська область – 965 випадків/ 150 щеплень;
- Кіровоградська область – 214 випадків/ 86 щеплень;
- Луганська область – 248 випадків/ 320 щеплень;
- Львівська область – 793 випадки/ 2 689 щеплень;
- Миколаївська область – 432 випадки/ 141 щеплення;
- Одеська область – 1 097 випадків/ 571 щеплення;
- Полтавська область – 745 випадків/ 293 щеплення;
- Рівненська область – 518 випадків/ 427 щеплень;
- Сумська область – 586 випадків/ 163 щеплення;
- Тернопільська область – 378 випадків/ 408 щеплень;
- Харківська область – 1 386 випадків/ 217 щеплень;
- Херсонська область – 294 випадки/ 146 щеплень;
- Хмельницька область – 644 випадки/ 440 щеплень;
- Черкаська область – 695 випадків/ 134 щеплення;
- Чернівецька область – 248 випадків/ 450 щеплень;
- Чернігівська область – 594 випадки/ 303 щеплення.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Все, що треба знати про профілактику коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
Актуально про вакцинальну компанію
Від початку вакцинальної кампанії вакцинували 445 861 людину, з них отримали 1 дозу – 445 859 людей, завершили вакцинацію, тобто отримали 2 дози – 5 людей (2 з них отримали 1 дозу закордоном).
За добу щеплення проти коронавірусу отримали 13 044 людини.
Щеплення проводили 212 мобільних бригад з імунізації та 484 пунктів щеплення.
Наразі до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 463 119 людей.
В Україні стартувала вакцинація проти COVID-19 співробітників МВС
У суботу, 17 квітня, стартувала вакцинація проти коронавірусної хвороби співробітників системи органів Міністерства внутрішніх справ.
Першими вакцинують:
- гарнізони аеропортів Бориспіль та Жуляни,
- підрозділи НГУ у зоні ООС,
- працівників громадської безпеки,
- підрозділи патрульної поліції.
Вакцинацію проводитимуть препаратом CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech, та Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech.
Відома причина смерті львів'янина після вакцинації
Джерело: Максим Козицький
Львів'янин, який 16 квітня помер після вакцинації, мав важкі супутні захворювання, зокрема у померлого була атеросклеротична хвороба серця, cтенозуючий кардіосклероз та гостра серцево-судинна недостатність.
Попередню причину смерті 63 річного чоловіка повідомив очільник Львівської обласної державної адміністрації Максим Козицький.
Згідно з лікарським свідоцтвом про смерть, у померлого була атеросклеротична хвороба серця, cтенозуючий кардіосклероз та гостра серцево-судинна недостатність,
– зазначив Максим Козицький.
Ляшко пояснив, кому можна відтермінувати другу дозу вакцини
Джерело: інтерв'ю ЮНІСЕФ
Віктор Ляшко пояснив, для яких пацієнтів можна відтермінувати введення другої дози вакцини проти коронавірусу. Мовиться про тих осіб, які перехворіли COVID-19 після першого щеплення.
Україна використала майже всі 500 тисяч доз препарату Covishield.
Віктор Ляшко – головний санлікар
“Якщо людина захворіла між першим і другим щепленням, то друге щеплення можна відтермінувати на 6 місяців, щоб дозу отримала людина, яка більше її потребує.”
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Новини про коронавірус в світі
Кількість померлих від коронавірусу в світі сягнула 3 мільйонів
Джерело: Worldometers
З початку пандемії COVID-19 в усьому світі померло понад 3 мільйони людей. Загальна ж кількість інфікованих у світі перевищила 140 мільйонів.
- Упродовж останніх тижнів захворюваність на коронавірус особливо зросла в таких країнах як Індія, Туреччина та Італія.
- Важкою залишається також ситуація в Бразилії – там за добу померло понад 3 тисячі хворих, загалом за час пандемії – 370 тисяч.
- Найбільш постраждали від коронавірусу США. З початку епідемії там померли майже 580 тисяч людей, інфікувались понад 32 мільйони.
Серед європейських країн найбільше хворих зареєстрували у Великобританії – понад 127 тисяч і Італії – понад 116 тисяч.
Moderna заявила про проблеми з поставками обіцяних доз COVID-вакцин
Джерело: The Guardian
Американська фармкомпанія Moderna попередила про ймовірне скорочення поставок вакцини від COVID-19 у квітні через проблеми зі збільшенням виробництва на її заводі у Швейцарії.
У повідомленні компанії йдеться, що низка країн, зокрема Велика Британія та Канада, можуть отримати менше доз препарату від коронавірусу, аніж було домовлено.
Препарат вводять двома внутрішньом'язовими ін'єкціями по 0,5 мл, з інтервалом у 4 тижні.
Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу
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