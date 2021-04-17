Новини про коронавірус 17 квітня: старт вакцинації в МВС, причина смерті львів'янина

В Україні захворюваність все ще на високому рівні – за минулу добу інфікувались майже 15 тисяч людей. Водночас темпи вакцинації набирають обертів, сьогодні розпочали щеплювати працівників ВМС – використовуватимуть вакцину Pfizer та CoronoVac. У світі кількість жертв коронавірусу сягає 3 мільйонів людей. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 17 квітня.

Новини про коронавірус в Україні

Джерело: РНБО України

В Україні за минулу добу захворіли на коронавірус 14 984 людини, серед них 606 дітей та 276 медпрацівників. Госпіталізації потребували 4 100 людей з підтвердженим COVID-19 чи підозрою на захворювання.

Від ускладнень коронавірус, на жаль, померли – 440 хворих. Водночас видужали – 9 736 пацієнтів.

Днем раніше Новини про коронавірус 16 квітня: Pfizer в Україні, COVID-19 у молодих людей

Лабораторії провели 105 215 тестувань за добу: методом ПЛР – 45 875, методом ІФА – 20 127, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 39 213.

захворіли – 1 936 228 людей;

видужали – 1 475 556 хворих;

померли від ускладнень – 39 536;

Добовий приріст інфікованих та кількість щеплень в регіонах

м. Київ – 1 112 випадків/ 1 764 щеплення;

Вінницька область – 344 випадки/ 286 щеплень;

Волинська область – 342 випадки/ 584 щеплення;

Дніпропетровська область – 1 169 випадків/ 450 щеплень;

Донецька область – 741 випадок/ 500 щеплень;

Житомирська область – 439 випадків/ 921 щеплення;

Закарпатська – 187 випадків/ 554 щеплення;

Запорізька область – 666 випадків/ 420 щеплень;

Івано-Франківська область – 147 випадків/ 627 щеплень;

Київська область – 965 випадків/ 150 щеплень;

Кіровоградська область – 214 випадків/ 86 щеплень;

Луганська область – 248 випадків/ 320 щеплень;

Львівська область – 793 випадки/ 2 689 щеплень;

Миколаївська область – 432 випадки/ 141 щеплення;

Одеська область – 1 097 випадків/ 571 щеплення;

Полтавська область – 745 випадків/ 293 щеплення;

Рівненська область – 518 випадків/ 427 щеплень;

Сумська область – 586 випадків/ 163 щеплення;

Тернопільська область – 378 випадків/ 408 щеплень;

Харківська область – 1 386 випадків/ 217 щеплень;

Херсонська область – 294 випадки/ 146 щеплень;

Хмельницька область – 644 випадки/ 440 щеплень;

Черкаська область – 695 випадків/ 134 щеплення;

Чернівецька область – 248 випадків/ 450 щеплень;

Чернігівська область – 594 випадки/ 303 щеплення.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



Все, що треба знати про профілактику коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Актуально про вакцинальну компанію

Від початку вакцинальної кампанії вакцинували 445 861 людину, з них отримали 1 дозу – 445 859 людей, завершили вакцинацію, тобто отримали 2 дози – 5 людей (2 з них отримали 1 дозу закордоном).

За добу щеплення проти коронавірусу отримали 13 044 людини.

Щеплення проводили 212 мобільних бригад з імунізації та 484 пунктів щеплення.

Наразі до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 463 119 людей.

В Україні стартувала вакцинація проти COVID-19 співробітників МВС

У суботу, 17 квітня, стартувала вакцинація проти коронавірусної хвороби співробітників системи органів Міністерства внутрішніх справ.

Першими вакцинують:

гарнізони аеропортів Бориспіль та Жуляни,

підрозділи НГУ у зоні ООС,

працівників громадської безпеки,

підрозділи патрульної поліції.

Наступним етапом медики МВС будуть вакцинувати також родини їхніх співробітників. Загалом з родинами планують охопити близько 800 тисяч людей.

Вакцинацію проводитимуть препаратом CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech, та Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech.

Відома причина смерті львів'янина після вакцинації

Джерело: Максим Козицький

Львів'янин, який 16 квітня помер після вакцинації, мав важкі супутні захворювання, зокрема у померлого була атеросклеротична хвороба серця, cтенозуючий кардіосклероз та гостра серцево-судинна недостатність.

Попередню причину смерті 63 річного чоловіка повідомив очільник Львівської обласної державної адміністрації Максим Козицький.

Згідно з лікарським свідоцтвом про смерть, у померлого була атеросклеротична хвороба серця, cтенозуючий кардіосклероз та гостра серцево-судинна недостатність,

– зазначив Максим Козицький.

Ляшко пояснив, кому можна відтермінувати другу дозу вакцини

Джерело: інтерв'ю ЮНІСЕФ

Віктор Ляшко пояснив, для яких пацієнтів можна відтермінувати введення другої дози вакцини проти коронавірусу. Мовиться про тих осіб, які перехворіли COVID-19 після першого щеплення.

Україна використала майже всі 500 тисяч доз препарату Covishield.

Віктор Ляшко – головний санлікар “Якщо людина захворіла між першим і другим щепленням, то друге щеплення можна відтермінувати на 6 місяців, щоб дозу отримала людина, яка більше її потребує.”

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Новини про коронавірус в світі

Кількість померлих від коронавірусу в світі сягнула 3 мільйонів

Джерело: Worldometers

З початку пандемії COVID-19 в усьому світі померло понад 3 мільйони людей. Загальна ж кількість інфікованих у світі перевищила 140 мільйонів.

Упродовж останніх тижнів захворюваність на коронавірус особливо зросла в таких країнах як Індія, Туреччина та Італія.

Важкою залишається також ситуація в Бразилії – там за добу померло понад 3 тисячі хворих , загалом за час пандемії – 370 тисяч.

, загалом за час пандемії – 370 тисяч. Найбільш постраждали від коронавірусу США. З початку епідемії там померли майже 580 тисяч людей, інфікувались понад 32 мільйони.

Серед європейських країн найбільше хворих зареєстрували у Великобританії – понад 127 тисяч і Італії – понад 116 тисяч.

Moderna заявила про проблеми з поставками обіцяних доз COVID-вакцин

Джерело: The Guardian

Американська фармкомпанія Moderna попередила про ймовірне скорочення поставок вакцини від COVID-19 у квітні через проблеми зі збільшенням виробництва на її заводі у Швейцарії.

У повідомленні компанії йдеться, що низка країн, зокрема Велика Британія та Канада, можуть отримати менше доз препарату від коронавірусу, аніж було домовлено.

Moderna – як діє вакцина за даними ВООЗ mRNA-1273, або Moderna — вакцина проти COVID-19, розроблена американськими Національним інститутом алергії та інфекційних захворювань, Управлінням з удосконалення біомедичних досліджень (BARDA) та Moderna.

Препарат вводять двома внутрішньом'язовими ін'єкціями по 0,5 мл, з інтервалом у 4 тижні.



Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу