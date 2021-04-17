Новини про коронавірус 17 квітня: старт вакцинації в МВС, причина смерті львів'янина

Джерело:24 Канал
В Україні захворюваність все ще на високому рівні – за минулу добу інфікувались майже 15 тисяч людей. Водночас темпи вакцинації набирають обертів, сьогодні розпочали щеплювати працівників ВМС – використовуватимуть вакцину Pfizer та CoronoVac. У світі кількість жертв коронавірусу сягає 3 мільйонів людей. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 17 квітня.
Джерело: РНБО України
В Україні за минулу добу захворіли на коронавірус 14 984 людини, серед них 606 дітей та 276 медпрацівників. Госпіталізації потребували 4 100 людей з підтвердженим COVID-19 чи підозрою на захворювання.
Від ускладнень коронавірус, на жаль, померли – 440 хворих. Водночас видужали – 9 736 пацієнтів.
Днем раніше Новини про коронавірус 16 квітня: Pfizer в Україні, COVID-19 у молодих людей
Лабораторії провели 105 215 тестувань за добу: методом ПЛР – 45 875, методом ІФА – 20 127, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 39 213.Статистика СOVID-19 в Україні від початку пандемії:
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Все, що треба знати про профілактику коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
Від початку вакцинальної кампанії вакцинували 445 861 людину, з них отримали 1 дозу – 445 859 людей, завершили вакцинацію, тобто отримали 2 дози – 5 людей (2 з них отримали 1 дозу закордоном).
За добу щеплення проти коронавірусу отримали 13 044 людини.
Щеплення проводили 212 мобільних бригад з імунізації та 484 пунктів щеплення.
Наразі до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 463 119 людей.
У суботу, 17 квітня, стартувала вакцинація проти коронавірусної хвороби співробітників системи органів Міністерства внутрішніх справ.
Першими вакцинують:
Наступним етапом медики МВС будуть вакцинувати також родини їхніх співробітників. Загалом з родинами планують охопити близько 800 тисяч людей.
Вакцинацію проводитимуть препаратом CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech, та Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech.Детально про вакцину Pfizer – читайте в матеріалі 24 каналу – Що треба знати про вакцину, яку всі так чекали.
Джерело: Максим Козицький
Львів'янин, який 16 квітня помер після вакцинації, мав важкі супутні захворювання, зокрема у померлого була атеросклеротична хвороба серця, cтенозуючий кардіосклероз та гостра серцево-судинна недостатність.
Попередню причину смерті 63 річного чоловіка повідомив очільник Львівської обласної державної адміністрації Максим Козицький.
Згідно з лікарським свідоцтвом про смерть, у померлого була атеросклеротична хвороба серця, cтенозуючий кардіосклероз та гостра серцево-судинна недостатність,
– зазначив Максим Козицький.
Джерело: інтерв'ю ЮНІСЕФ
Віктор Ляшко пояснив, для яких пацієнтів можна відтермінувати введення другої дози вакцини проти коронавірусу. Мовиться про тих осіб, які перехворіли COVID-19 після першого щеплення.
Україна використала майже всі 500 тисяч доз препарату Covishield.
“Якщо людина захворіла між першим і другим щепленням, то друге щеплення можна відтермінувати на 6 місяців, щоб дозу отримала людина, яка більше її потребує.”
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Джерело: Worldometers
З початку пандемії COVID-19 в усьому світі померло понад 3 мільйони людей. Загальна ж кількість інфікованих у світі перевищила 140 мільйонів.
Серед європейських країн найбільше хворих зареєстрували у Великобританії – понад 127 тисяч і Італії – понад 116 тисяч.
Джерело: The Guardian
Американська фармкомпанія Moderna попередила про ймовірне скорочення поставок вакцини від COVID-19 у квітні через проблеми зі збільшенням виробництва на її заводі у Швейцарії.
У повідомленні компанії йдеться, що низка країн, зокрема Велика Британія та Канада, можуть отримати менше доз препарату від коронавірусу, аніж було домовлено.
Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу