Новини про коронавірус в Україні 17 травня

Статистика поширення вірусу в країні

Джерело: фейсбук Максима Степанова

Станом на 17 квітня впродовж доби в Україні інфікувались коронавірусом 2 136 людей, серед них 104 дитини та 47 медпрацівників. Найбільше інфікованих зареєстрували у Донецькій області.

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Госпіталізації потребували 1260 пацієнтів з симптомами COVID-19. Від ускладнень коронавірусу, на жаль, померли 109 хворих. Водночас видужали 6 869 пацієнтів (виписали з лікарень, отримали негативний ПЛР-тест, скінчився термін самоізоляції).

За весь час пандемії в Україні: захворіли – 2 156 000 людей;

одужали – 1 864 593 пацієнти;

померли від ускладнень – 48 184 хворих.

Темпи вакцинації

Від учора щеплення проти коронавірусу отримали 2 230 людей. Від початку вакцинальної кампанії щеплено 940 160 людей, з них отримали 1 дозу – 940 158 людей.

Втім, завершили вакцинацію, тобто отримали 2 дози – 18 394 громадяни України, із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном.

Щеплення проводили 41 мобільна бригада з імунізації та 83 пункти щеплення. Наразі до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 558 857 людей.

Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:

м. Київ – 102 випадки/ 58 щеплень;

Вінницька область – 37 випадків/ 111 щеплень;

Волинська область – 102 випадки/ 182 щеплення;

Дніпропетровська область – 134 випадки/ 15 щеплень;

Донецька область – 190 випадків/ 17 щеплень;

Житомирська область – 93 випадки/ 118 щеплень;

Закарпатська – 10 випадків/ 41 щеплення;

Запорізька область – 98 випадків/ 10 щеплень;

Івано-Франківська область – 42 випадки/ 104 щеплення;

Київська область – 97 випадків/ 17 щеплень;

Кіровоградська область – 4 випадки/ 0 щеплень;

Луганська область – 10 випадків/ 90 щеплень;

Львівська область – 104 випадки/ 37 щеплень;

Миколаївська область – 122 випадки/ 15 щеплень;

Одеська область – 134 випадки/ 130 щеплень;

Полтавська область – 62 випадки/ 42 щеплення;

Рівненська область – 182 випадки/ 78 щеплень;

Сумська область – 137 випадків/ 190 щеплень;

Тернопільська область – 59 випадків/ 110 щеплень;

Харківська область – 89 випадків/ 341 щеплення;

Херсонська область – 114 випадків/ 106 щеплень;

Хмельницька область – 12 випадків/ 162 щеплення;

Черкаська область – 113 випадків/ 56 щеплень;

Чернівецька область – 59 випадків/ 116 щеплень;

Чернігівська область – 30 випадків/ 84 щеплення.

* Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



Як записатися на вакцинацію / Інфографіка 24 каналу

Скільки українців бояться коронавірусу

Джерело: Рейтинг

Половина опитаних українців більше бояться економічних наслідків епідемії коронавірусу для своєї родини, ніж самої хвороби. Третину – навпаки більше турбує захворювання, аніж фінансових труднощів, а 15% нічого не бояться.

Скільки українців думають, що хворіли на коронавірус

25% зазначили, що особисто хворіли на коронавірус, 69% – не хворіли;

64% тих, хто хворів на COVID-19, зверталися за допомогою до лікарів державних закладів охорони здоров’я з питанням лікування, 36% – не зверталися;

52% тих, хто звернувся за допомогою до державної медицини під час хвороби, оцінили якість отриманої консультації, чи лікування на добре та відмінно;

26% – на задовільно;

22% – на погано та жахливо.

Ставлення до вакцини проти COVID-19

61% підтримують виробництво всіх вакцин в Україні, навіть, якщо вони будуть дорожчими за іноземні. 32% – не підтримують таку ідею. 74% вважають, що Україні потрібно почати розробку власної вакцини від коронавірусу COVID-19. Протилежну думку мають 21%.

У квітні 2021 року 43% українців були готові зробити щеплення від COVID-19 у найближчі декілька місяців. При цьому, відповіли, що не готові, 52% українських респондентів.

Чи треба приймати препарати для розрідження крові перед вакцинацією

Джерело: МОЗ

Голова Національної технічної групи експертів із питань імунопрофілактики, імунолог Федір Лапій зауважив, що перед вакцинацією проти COVID-19 чи після неї не потрібно приймати препарати, що розріджують кров.

Так за його словами, є три причини, чому не варто цього робити:

По-перше, питання безпеки: ці препарати мають побічні ефекти.

По-друге, якщо ви їх не приймали, не приймайте їх до чи після вакцинації.

По-третє: якщо ви їх приймали з приводу вашої супутньої патології, продовжуйте приймати.

Водночас лікар наголосив, якщо людина приймала такі препарати через свою супутню патологію, їй слід продовжувати їх приймати попри вакцинацію.



Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Новини про коронавірус у світі 17 травня

Статистика поширення COVID-19

Джерело: РНБО України

Від початку пандемії COVID-19 у світі зафіксували понад 163 мільйони інфікованих коронавірусом SARS-CoV-2. Понад 99 мільйонів пацієнтів подолали хворобу. Натомість 3 378 455 хворих пішли з життя через ускладнення, спричинені недугою.

Приблизно 60 мільйонів людей по всьому світу нині продовжують своє лікування.

Відомо спосіб побороти постковідний синдром

Джерело: Sage

Слабкість, проблеми з пам'яттю, задишка – з цими та багатьма іншими наслідками COVID-19 стикаються мільйони людей у всьому світі. Специфічного лікування постковідного синдрому поки не існує, проте фахівці з Великої Британії зробили серйозний крок до розробки ефективної програми реабілітації для таких пацієнтів.

Вчені відзначили, що включили в програму тільки тих пацієнтів, у яких не було гострих симптомів, при яких протипоказані інтенсивні фізичні навантаження, і були стабільні з медичної точки зору. Протягом шести тижнів учасники двічі на тиждень займалися фізичними вправами під керівництвом фахівців. Програма реабілітації включала аеробні навантаження – ходьба і бігова доріжка, – силові тренування на різні групи м'язів. Також добровольці відвідували консультації, де лікарі розповідали, як боротися з задишкою, безсонням, тривогою та іншими поширеними наслідками COVID-19.

Результати показали, що у всіх добровольців спостерігалося статистично значуще поліпшення сприятливості до фізичного навантаження, респіраторних симптомів, стомлюваності та когнітивних здібностей у порівнянні з вихідними даними.

Пандемія викликала сплеск хвороб шлунка

Джерело: MedPage Today

Під час першого локдауну з 23 березня по 23 травня 2020 року в гастроентерологічні відділення лікарень мережі надійшли 558 пацієнтів з патологіями, пов'язаними з алкоголем. З 1 червня по 19 липня – після локдауну – їх було вже 713.

Перебіг захворювань також стало важчим, виходячи з даних аналізів крові та необхідності інвазивних процедур. Крім того, пацієнти з алкогольними розладами стали молодшими. У перший період дослідження, під час локдауну, їхній середній вік був 56 років, а в червні та липні – 51 рік. Після завершення локдауну кількість пацієнтів без алкоголізму набуло попереднього значення, проте "алкогольні" хворі надходили на 79% частіше. Кількість людей з алкогольними гепатитами збільшилася на 127% в порівнянні з 2019 роком.

Як втричі підвищити ефективність вакцин проти коронавірусу

Джерело: Nature

У Великій Британії на початку вакцинальної кампанії, у 2020 році через нестачу вакцин проти COVID-19 вирішили відтермінувати введення другої дози вакцини, щоб максимально збільшити число людей, які хоча б частково будуть захищені від важких форм коронавірусу. У випадку відтермінування другого щеплення – рівень імунної відповіді зріс більш ніж в три рази у порівнянні з тими людьми, які отримали препарат згідно з рекомендованою схемою. Найкращий імунітет отримали люди, яким вводили другу дозу вакцини Pfizer через 3 або через 12 тижнів після першої ін'єкції.

Пікові рівні антитіл були в 3,5 рази вище у тих, хто чекав близько 12 тижнів замість стандартних 3-4 тижнів. Рівень Т-клітинної відповіді у цій групи пацієнтів був нижче, ніж серед добровольців зі стандартною схемою введення. Водночас це не сприяло швидшому зниженню рівня антитіл впродовж 9 тижнів після введення другої дози.