Новини про коронавірус в Україні 17 травня

Статистика поширення вірусу в країні

Джерело: фейсбук Максима Степанова

Станом на 17 квітня впродовж доби в Україні інфікувались коронавірусом 2 136 людей, серед них 104 дитини та 47 медпрацівників. Найбільше інфікованих зареєстрували у Донецькій області.

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Госпіталізації потребували 1260 пацієнтів з симптомами COVID-19. Від ускладнень коронавірусу, на жаль, померли 109 хворих. Водночас видужали 6 869 пацієнтів (виписали з лікарень, отримали негативний ПЛР-тест, скінчився термін самоізоляції).

Темпи вакцинації

Від учора щеплення проти коронавірусу отримали 2 230 людей. Від початку вакцинальної кампанії щеплено 940 160 людей, з них отримали 1 дозу – 940 158 людей.

Втім, завершили вакцинацію, тобто отримали 2 дози – 18 394 громадяни України, із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном.

Щеплення проводили 41 мобільна бригада з імунізації та 83 пункти щеплення. Наразі до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 558 857 людей.

Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:

  • м. Київ – 102 випадки/ 58 щеплень;
  • Вінницька область – 37 випадків/ 111 щеплень;
  • Волинська область – 102 випадки/ 182 щеплення;
  • Дніпропетровська область – 134 випадки/ 15 щеплень;
  • Донецька область – 190 випадків/ 17 щеплень;
  • Житомирська область – 93 випадки/ 118 щеплень;
  • Закарпатська – 10 випадків/ 41 щеплення;
  • Запорізька область – 98 випадків/ 10 щеплень;
  • Івано-Франківська область – 42 випадки/ 104 щеплення;
  • Київська область – 97 випадків/ 17 щеплень;
  • Кіровоградська область – 4 випадки/ 0 щеплень;
  • Луганська область – 10 випадків/ 90 щеплень;
  • Львівська область – 104 випадки/ 37 щеплень;
  • Миколаївська область – 122 випадки/ 15 щеплень;
  • Одеська область – 134 випадки/ 130 щеплень;
  • Полтавська область – 62 випадки/ 42 щеплення;
  • Рівненська область – 182 випадки/ 78 щеплень;
  • Сумська область – 137 випадків/ 190 щеплень;
  • Тернопільська область – 59 випадків/ 110 щеплень;
  • Харківська область – 89 випадків/ 341 щеплення;
  • Херсонська область – 114 випадків/ 106 щеплень;
  • Хмельницька область – 12 випадків/ 162 щеплення;
  • Черкаська область – 113 випадків/ 56 щеплень;
  • Чернівецька область – 59 випадків/ 116 щеплень;
  • Чернігівська область – 30 випадків/ 84 щеплення.

* Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Як записатися на вакцинацію / Інфографіка 24 каналу
Як записатися на вакцинацію / Інфографіка 24 каналу

Скільки українців бояться коронавірусу

Джерело: Рейтинг

Половина опитаних українців більше бояться економічних наслідків епідемії коронавірусу для своєї родини, ніж самої хвороби. Третину – навпаки більше турбує захворювання, аніж фінансових труднощів, а 15% нічого не бояться.

Скільки українців думають, що хворіли на коронавірус

  • 25% зазначили, що особисто хворіли на коронавірус, 69% – не хворіли;
  • 64% тих, хто хворів на COVID-19, зверталися за допомогою до лікарів державних закладів охорони здоров’я з питанням лікування, 36% – не зверталися;
  • 52% тих, хто звернувся за допомогою до державної медицини під час хвороби, оцінили якість отриманої консультації, чи лікування на добре та відмінно;
  • 26% – на задовільно;
  • 22% – на погано та жахливо.

Ставлення до вакцини проти COVID-19

61% підтримують виробництво всіх вакцин в Україні, навіть, якщо вони будуть дорожчими за іноземні. 32% – не підтримують таку ідею. 74% вважають, що Україні потрібно почати розробку власної вакцини від коронавірусу COVID-19. Протилежну думку мають 21%.

У квітні 2021 року 43% українців були готові зробити щеплення від COVID-19 у найближчі декілька місяців. При цьому, відповіли, що не готові, 52% українських респондентів.

Чи треба приймати препарати для розрідження крові перед вакцинацією

Джерело: МОЗ

Голова Національної технічної групи експертів із питань імунопрофілактики, імунолог Федір Лапій зауважив, що перед вакцинацією проти COVID-19 чи після неї не потрібно приймати препарати, що розріджують кров.

Так за його словами, є три причини, чому не варто цього робити:

  • По-перше, питання безпеки: ці препарати мають побічні ефекти.
  • По-друге, якщо ви їх не приймали, не приймайте їх до чи після вакцинації.
  • По-третє: якщо ви їх приймали з приводу вашої супутньої патології, продовжуйте приймати.

Водночас лікар наголосив, якщо людина приймала такі препарати через свою супутню патологію, їй слід продовжувати їх приймати попри вакцинацію.

Все, що треба знати про профілактику коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Новини про коронавірус у світі 17 травня

Статистика поширення COVID-19

Джерело: РНБО України

Від початку пандемії COVID-19 у світі зафіксували понад 163 мільйони інфікованих коронавірусом SARS-CoV-2. Понад 99 мільйонів пацієнтів подолали хворобу. Натомість 3 378 455 хворих пішли з життя через ускладнення, спричинені недугою.

Приблизно 60 мільйонів людей по всьому світу нині продовжують своє лікування.

Відомо спосіб побороти постковідний синдром

Джерело: Sage

Слабкість, проблеми з пам'яттю, задишка – з цими та багатьма іншими наслідками COVID-19 стикаються мільйони людей у всьому світі. Специфічного лікування постковідного синдрому поки не існує, проте фахівці з Великої Британії зробили серйозний крок до розробки ефективної програми реабілітації для таких пацієнтів.

Вчені відзначили, що включили в програму тільки тих пацієнтів, у яких не було гострих симптомів, при яких протипоказані інтенсивні фізичні навантаження, і були стабільні з медичної точки зору. Протягом шести тижнів учасники двічі на тиждень займалися фізичними вправами під керівництвом фахівців. Програма реабілітації включала аеробні навантаження – ходьба і бігова доріжка, – силові тренування на різні групи м'язів. Також добровольці відвідували консультації, де лікарі розповідали, як боротися з задишкою, безсонням, тривогою та іншими поширеними наслідками COVID-19.

Результати показали, що у всіх добровольців спостерігалося статистично значуще поліпшення сприятливості до фізичного навантаження, респіраторних симптомів, стомлюваності та когнітивних здібностей у порівнянні з вихідними даними.

Пандемія викликала сплеск хвороб шлунка

Джерело:  MedPage Today

Під час першого локдауну з 23 березня по 23 травня 2020 року в гастроентерологічні відділення лікарень мережі надійшли 558 пацієнтів з патологіями, пов'язаними з алкоголем. З 1 червня по 19 липня – після локдауну – їх було вже 713.  

Перебіг захворювань також стало важчим, виходячи з даних аналізів крові та необхідності інвазивних процедур. Крім того, пацієнти з алкогольними розладами стали молодшими. У перший період дослідження, під час локдауну, їхній середній вік був 56 років, а в червні та липні – 51 рік. Після завершення локдауну кількість пацієнтів без алкоголізму набуло попереднього значення, проте "алкогольні" хворі надходили на 79% частіше. Кількість людей з алкогольними гепатитами збільшилася на 127% в порівнянні з 2019 роком.

Як втричі підвищити ефективність вакцин проти коронавірусу

Джерело: Nature

У Великій Британії на початку вакцинальної кампанії, у 2020 році через нестачу вакцин проти COVID-19 вирішили відтермінувати введення другої дози вакцини, щоб максимально збільшити число людей, які хоча б частково будуть захищені від важких форм коронавірусу. У випадку відтермінування другого щеплення – рівень імунної відповіді зріс більш ніж в три рази у порівнянні з тими людьми, які отримали препарат згідно з рекомендованою схемою. Найкращий імунітет отримали люди, яким вводили другу дозу вакцини Pfizer через 3 або через 12 тижнів після першої ін'єкції.

Пікові рівні антитіл були в 3,5 рази вище у тих, хто чекав близько 12 тижнів замість стандартних 3-4 тижнів. Рівень Т-клітинної відповіді у цій групи пацієнтів був нижче, ніж серед добровольців зі стандартною схемою введення. Водночас це не сприяло швидшому зниженню рівня антитіл впродовж 9 тижнів після введення другої дози.