В Україні паралельно з безкоштовною вакцинацією проти COVID-19, буде проводитися й платна. Вчені провели нове дослідження щодо тривалості імунітету після коронавірусної хвороби. За минулу добу, 18 січня, COVID-19 підтвердили у 3 034 українців. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 18 січня.

Новини про коронавірус в Україні 18 січня

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Статистика поширення COVID-19

Станом на 18 січня впродовж минулої доби в Україні зареєстрували 3 034 випадків передачі коронавірусної хвороби. Натомість видужали від коронавірусу 5 236 пацієнтів.

Серед нових хворих 107 дітей та 87 медпрацівників. Від ускладнень померли 67 пацієнтів. Натомість видужали 5 236 людини з діагнозом COVID-19. Українські лабораторії здійснили 13 247 тестувань за добу – зокрема методом ПЛР – 10 401, методом ІФА – 2 846. Загалом станом на 18 січня провели уже 5 964 388 ПЛР-тестувань.

За весь час пандемії в Україні захворіли на коронавірус 1 мільйон 163 тисячі 716 людей. З них станом на 18 січня видужали 871 196 пацієнтів, померли внаслідок ускладненого перебігу недуги 20 869 хворих.

Кількість хворих в областях: добовий приріст

м. Київ – 301 випадок;

Вінницька область – 102 випадки;

Волинська область – 129 випадків;

Дніпропетровська область – 220 випадків;

Донецька область – 91 випадок;

Житомирська область – 111 випадків;

Закарпатська область – 91 випадок;

Запорізька область – 266 випадків;

Івано-Франківська область – 110 випадків;

Київська область – 240 випадків;

Кіровоградська область – 5 випадків;

Луганська область – 3 випадки;

Львівська область – 122 випадки;

Миколаївська область – 323 випадки;

Одеська область – 150 випадків;

Полтавська область – 92 випадки;

Рівненська область – 61 випадок;

Сумська область – 84 випадки;

Тернопільська область – 91 випадок;

Харківська область – 46 випадків;

Херсонська область – 78 випадків;

Хмельницька область – 1 випадок;

Черкаська область – 120 випадків;

Чернівецька область – 161 випадок;

Чернігівська область – 36 випадків.

Степанов нагадав, як оперативно протестуватись на коронавірус

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, що окрім тестування на ПЛР, в Україні є можливість тестування на антигени – це експрес-тести, тобто отримати результат можна оперативно. У МОЗ закликали українців діагностуватись на коронавірус при будь-яких симптомах ГРВІ.

Тест на антиген – це швидкий імунохроматографічний тест для якісного виявлення антигенів коронавірусу (SARS-CoV-2) у мазках з носогорла осіб з підозрою на коронавірусну інфекцію. Антигени коронавірусу виявляють у зразках з верхніх дихальних шляхів в гостру фазу інфекції впродовж 5-7 днів після появи перших симптомів гострого респіраторного захворювання.

В Україні паралельно з безкоштовною вакцинацією проти COVID-19, буде проводитися й платна

Вакцинація проти коронавірусу в Україні на комерційній основі буде проходити паралельно з державною. Перша партію надійде у лютому. Україна зараз проводить переговори з шістьма виробниками, розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, сьогодні є можливість вибирати з трьох вакцин, і швидше за все, в перших партіях будуть як раз три різних вакцини. Всі вони однозначно будуть ліцензовані в Україні, будуть схвалені ВООЗ та в інших країнах, тобто, це будуть вакцини з підтвердженим відсотком ефективності.



Етапи вакцинації в Україні / Інфографіка 24 каналу

COVID-19 у ЗСУ

Станом на 18 січня в Збройних Силах України на COVID-19 хворіє – 804 людини. Всього за час пандемії одужало – 14 158 військових, померли від ускладнень, на жаль, 38 військових.

На ізоляції перебуває 28 військовослужбовців, зокрема, у 8 з них ізоляція закінчується у найближчі 3 доби. Від учора на коронавірусну хворобу захворіли 23 військовослужбовці, з них госпіталізації потребували 3 хворих. Їх стан здоров'я задовільний, вони отримують необхідне лікування.



Що відомо про карантин та локдаун в Україні / Інфографіка 24 каналу

Новини про коронавірус у світі 18 січня

Згідно з даними Worldometers, від початку пандемії у світі зафіксували понад 95 мільйонів хворих на коронавірус. Майже 52 мільйони людей вже одужали, але 2 041 317 пацієнтів померли внаслідок ускладнень.

Активних хворих в світі – понад 68 мільйонів.

Країни з найбільшою кількістю хворих на COVID-19

США – 24 482 050;

Індія – 10 572 672;

Бразилія – 8 488 099;

Росія – 3 591 066;

Велика Британія – 3 395 959.

Словаччина знову протестує на COVID-19 усіх громадян

У Словаччині 18 січня знову стартувало масове тестування на COVID-19. Таку практику країна використовує не вперше. Там запевнили, що спосіб дієвий, а тому використовують його ще раз. З 26 січня по 7 лютого у Словаччині також посилюють заборона на вихід з дому.

Перший етап загальнонаціонального тестування на коронавірус відбувся у Словаччині 31 жовтня. Вже 7 – 8 листопада провели друге масове тестування у Словаччині.

В Ізраїлі вакциновані не будуть дотримуватись карантину

Громадян Ізраїлю через тиждень після отримання другої дози вакцини від коронавірусу в рамках урядової програми "зеленого паспорта" звільнятимуть від необхідності дотримання карантинних заходів.

Вакциновані громадяни зможуть отримати сертифікат через онлайн-систему, яка нині час проходить фінальне тестування. Додамо, що загальні карантинні заходи в країні планують продовжити до 21 січня.

У Китаї зафіксували новий спалах COVID-19

У Китаї від початку пандемії зафіксували понад 88 тисяч випадків інфікування на COVID-19. Попри приховування знову стрімкого розповсюдження хвороби з грудня, китайцям вдалося швидко взяти епідемію під контроль. Китай планує вакцинувати 50 мільйонів людей до початку Місячного Нового Року, який припадає на 12 лютого.

"Сьогодні ми спостерігаємо нові спалахи коронавірусу у провінціях, що показує зимове посилення захворюваності по всьому світу. За рік боротьби з COVID-19 ми краще зрозуміли новий вірус", – запевнив заступник директора Китайського центру з контролю захворювань Фен Зіцзян.



Вакцинація проти коронавірусу у різних країнах світу / Інфографіка 24 канал

В Німеччині виявили абсолютно нову версію коронавірусу

На півдні Німеччини виявили нову мутацію коронавірусної інфекції. Виникнення штаму пов'язують зі спалахом COVID-19 в клініці міста Гарміш-Партенкірхен (Баварія).

Там коронавірус виявили у 73 людей, захворіли як співробітники, так пацієнти клініки. Невідому ж мутацію виявили у трьох людей. Зразки пацієнтів направили для подальшого дослідження в берлінську клініку "Шаріте".

Знайшли ліки, які в три рази зменшили смертність у діабетиків від коронавірусу

Метформін вважається препаратом першої лінії для лікування діабету 2 типу та багаторазово довів свою ефективність. Американські вчені з'ясували, що ці ліки можуть в буквальному сенсі врятувати життя діабетика, який захворів на COVID-19.

Так, у діабетиків, які приймали метформін до зараження, ймовірність померти від COVID-19 була в три рази нижчою і порівнянна з ризиком смертності серед пацієнтів без діабету.

Нові дані про імунітет до коронавірусу після хвороби

Згідно з результатами нового дослідження, люди, які перехворіли на COVID-19, можуть мати імунітет до вірусу впродовж 5 місяців. Це трохи менше, ніж обіцяли вчені попередньо. До слова, дослідження ще не пройшло рецензування.

У дослідженні, яке провела Громадська охорона здоров'я Англії, аналізували вплив інфекції на більш ніж 20 тисяч медичних працівників-добровольців з усієї Великої Британії.



Як підготуватися до ПЛР-тестування / Інфографіка 24 каналу