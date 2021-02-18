Впродовж минулої добив в Україні виявили 6 237 хворих на коронавірус. Прикарпаття прибуло в червону зону карантину. У Фінляндії виявили нову мутацію коронавірусу, яка має властивості відразу декількох штамів. У Британії діти почали більше хворіти на коронавірус. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 18 лютого.

Новини про коронавірус в Україні 18 лютого

Статистика коронавірусу в Україні

Джерело: фейсбук Максима Степанова

За минулу добу в Україні виявили 6 237 хворих на коронавірус. 5 225 пацієнтів одужали, а 163 померли від ускладнень, спричинених хворобою. До лікарень госпіталізували 2 222 людини.

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Від початку пандемії в Україні коронавірус діагностували у 1 287 141 українця. З них 1 134 120 пацієнтів одужали, а 24 852 — померли.

Найбільше нових випадків зараження зафіксували в Івано-Франківській (799), Вінницькій (514), Закарпатській (500) та Житомирській (438) областях, а також у Києві (513).

Кількість захворювань на коронавірус в регіонах за добу:

Київ – 513 випадків;

Вінницька область – 514 випадків;

Волинська область – 163 випадки;

Дніпропетровська область – 205 випадків;

Донецька область – 171 випадок;

Житомирська область – 438 випадків;

Закарпатська область – 500 випадків;

Запорізька область – 88 випадків;

Івано-Франківська область – 799 випадків;

Київська область – 231 випадок;

Кіровоградська область – 31 випадок;

Луганська область – 34 випадки;

Львівська область – 300 випадків;

Миколаївська область – 119 випадків;

Одеська область – 201 випадок;

Полтавська область – 156 випадків;

Рівненська область –167 випадків;

Сумська область – 194 випадки;

Тернопільська область – 215 випадків;

Харківська область – 289 випадків;

Херсонська область – 44 випадки;

Хмельницька область – 202 випадки;

Черкаська область – 140 випадків;

Чернівецька область – 436 випадків;

Чернігівська область – 87 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Ситуація з тестуванням

Джерело: фейсбук Максима Степанова

За минулу добу в Україні здійснили 64 688 тестувань на коронавірус. Методом ПЛР – 28 941, методом ІФА – 15 056, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 20 691.

За весь час пандемії в Україні провели 6 625 529 ПЛР-тестувань.

Кабмін офіційно запровадив в Україні нові карантинні заходи

Джерело: Кабінет Міністрів

В Україні з 24 лютого почне діяти адаптивний карантин, тобто відновлять поділ на зони. Загалом карантинні обмеження продовжили до 30 квітня. Детальніше про нові карантинні обмеження можна прочитати за посиланням.



Що передбачає адаптивний карантин / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

На Прикарпатті – червона зона карантину: коли та яких обмежень чекати

Джерело: фейсбук Руслана Марцінківа

В Івано-Франківську продовжує зростати кількість хворих на коронавірус. Через це з понеділка, 22 лютого, в регіоні запроваджують жорсткі карантинні обмеження. Мер міста Руслан Марцінків пояснив, що зміниться для життя містян.

З 22 лютого в Івано-Франківську заборонено:

Робота закладів громадського харчування. Їм можна буде працювати тільки на виніс;

робота спортзалів, кінотеатрів, нічних клубів та інших розважальних закладів;

проведення культурних та релігійних заходів;

робота шкіл для учнів 5 – 11 класів. Вони мають продовжувати навчання у дистанційному форматі.

Обмеження не стосуються роботи освітніх закладів для дітей 1 – 4 класів та дитячих садочків. Діти можуть навчатися дистанційно, якщо так захочуть їхні батьки. Транспорт, магазини та промислові ринки продовжують працювати із дотриманням карантинних вимог.

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Новини про коронавірус у світі 18 лютого

Статистика поширення COVID-19 у світі

Джерело: Апарат РНБО України

Від початку пандемії у світі виявили понад 109 мільйонів випадків зараження коронавірусною інфекцією SARS-CoV-2. Понад 61 мільйон людей вже одужав, але 2 431 090 хворих померли від ускладнень, спричинених COVID-19.

Джерело: DOMO tracker – including WHO, CDC, Johns Hopkins University, Worldometer, IHME, The COVID Tracking Project

У Фінляндії виявили нову мутацію коронавірусу, яка має властивості відразу декількох штамів

Джерело: Vita Laboratoriot Oy

У Фінляндії виявили новий варіант коронавірусної інфекції "Fin-796H", який навіть складно виявити за допомогою ПЛР-тестів. Дослідники з Інституту біотехнології Гельсінського університету та Vita Laboratoriot заявили, що новий штам містить мутації, подібні до "британського" та "південноафриканського" варіантів.

Приховування кількості жертв коронавірусу в Нью-Йорку: ФБР почало розслідування

Джерело: ABC

ФБР і прокуратура нью-йоркського району Бруклін почали розслідування відносно адміністрації губернатора штату Нью-Йорк Ендрю Куомо. Їх підозрюють в приховуванні реальної кількості жертв COVID-19 в будинках для літніх навесні та влітку минулого року.

У Британії діти почали більше хворіти на коронавірус

Джерело: The Guardian

У Великій Британії спостерігають активне поширення коронавірусної інфекції серед дітей від 5 до 12 років та молоді від 18 до 24 років. Автори вважають, що відносно висока поширеність серед дітей молодшого віку може бути пов'язана з тим, що більша частина цієї вікової групи впродовж карантину відвідувала школу. Крім того, професор Пол Елліот з Імперського коледжу Лондона висловив думку, що інфікування коронавірусу може відбуватися за межами навчальних класів.

Вірменія схвалила російську вакцину

Джерело: "Новини-Вірменія"

У Вірменії схвалили застосування вакцин проти коронавірусу компаній "Супутник-V", AstraZeneca і Pfizer. Масова вакцинація у країні запланована на початок березня.