Новини про коронавірус 18 лютого: Прикарпаття у червоній зоні карантину, новий штам COVID-19

Джерело:24 канал
Впродовж минулої добив в Україні виявили 6 237 хворих на коронавірус. Прикарпаття прибуло в червону зону карантину. У Фінляндії виявили нову мутацію коронавірусу, яка має властивості відразу декількох штамів. У Британії діти почали більше хворіти на коронавірус. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 18 лютого.
Джерело: фейсбук Максима Степанова
За минулу добу в Україні виявили 6 237 хворих на коронавірус. 5 225 пацієнтів одужали, а 163 померли від ускладнень, спричинених хворобою. До лікарень госпіталізували 2 222 людини.
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Від початку пандемії в Україні коронавірус діагностували у 1 287 141 українця. З них 1 134 120 пацієнтів одужали, а 24 852 — померли.
Найбільше нових випадків зараження зафіксували в Івано-Франківській (799), Вінницькій (514), Закарпатській (500) та Житомирській (438) областях, а також у Києві (513).
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Джерело: фейсбук Максима Степанова
За минулу добу в Україні здійснили 64 688 тестувань на коронавірус. Методом ПЛР – 28 941, методом ІФА – 15 056, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 20 691.
За весь час пандемії в Україні провели 6 625 529 ПЛР-тестувань.
Джерело: Кабінет Міністрів
В Україні з 24 лютого почне діяти адаптивний карантин, тобто відновлять поділ на зони. Загалом карантинні обмеження продовжили до 30 квітня. Детальніше про нові карантинні обмеження можна прочитати за посиланням.
Що передбачає адаптивний карантин / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу
Джерело: фейсбук Руслана Марцінківа
В Івано-Франківську продовжує зростати кількість хворих на коронавірус. Через це з понеділка, 22 лютого, в регіоні запроваджують жорсткі карантинні обмеження. Мер міста Руслан Марцінків пояснив, що зміниться для життя містян.
Обмеження не стосуються роботи освітніх закладів для дітей 1 – 4 класів та дитячих садочків. Діти можуть навчатися дистанційно, якщо так захочуть їхні батьки. Транспорт, магазини та промислові ринки продовжують працювати із дотриманням карантинних вимог.
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Джерело: Апарат РНБО України
Від початку пандемії у світі виявили понад 109 мільйонів випадків зараження коронавірусною інфекцією SARS-CoV-2. Понад 61 мільйон людей вже одужав, але 2 431 090 хворих померли від ускладнень, спричинених COVID-19.
Джерело: DOMO tracker – including WHO, CDC, Johns Hopkins University, Worldometer, IHME, The COVID Tracking Project
Джерело: Vita Laboratoriot Oy
У Фінляндії виявили новий варіант коронавірусної інфекції "Fin-796H", який навіть складно виявити за допомогою ПЛР-тестів. Дослідники з Інституту біотехнології Гельсінського університету та Vita Laboratoriot заявили, що новий штам містить мутації, подібні до "британського" та "південноафриканського" варіантів.
Джерело: ABC
ФБР і прокуратура нью-йоркського району Бруклін почали розслідування відносно адміністрації губернатора штату Нью-Йорк Ендрю Куомо. Їх підозрюють в приховуванні реальної кількості жертв COVID-19 в будинках для літніх навесні та влітку минулого року.
Джерело: The Guardian
У Великій Британії спостерігають активне поширення коронавірусної інфекції серед дітей від 5 до 12 років та молоді від 18 до 24 років. Автори вважають, що відносно висока поширеність серед дітей молодшого віку може бути пов'язана з тим, що більша частина цієї вікової групи впродовж карантину відвідувала школу. Крім того, професор Пол Елліот з Імперського коледжу Лондона висловив думку, що інфікування коронавірусу може відбуватися за межами навчальних класів.
Джерело: "Новини-Вірменія"
У Вірменії схвалили застосування вакцин проти коронавірусу компаній "Супутник-V", AstraZeneca і Pfizer. Масова вакцинація у країні запланована на початок березня.