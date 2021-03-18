Новини про коронавірус 18 березня: локдаун у Києві, універсальна вакцина проти всіх штамів
У Києві вводять локдаун. У ВООЗ назвали вакцину, яка ефективна проти мутованих штамів коронавірусу. Вперше народилась дитина з антитілами. Хворих на коронавірус у два рази більше, ніж повідомляють офіційні дані. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 18 березня.
Джерело:24 канал
Новини про коронавірус в Україні 18 березня
Статистика коронавірусу в Україні
Джерело: РНБО України
За минулу добу в Україні виявили 15 053 хворих на коронавірус. З них 744 дитини та 425 медпрацівників.
Днем раніше Новини про коронавірус 17 березня: рекорд смертності в Україні, локдаун у Львові
За цей самий період до лікарень госпіталізували 4 376 людей. Ще 267 пацієнтів померли, понад 6 тисяч – одужали.
Впродовж 17 березня в Україні провели 53 039 тестів методом ПЛР. Також 21 782 методом ІФА, а досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 43 959.
Статистика COVID-19 в регіонах за добу:
- Київ – 1 092 випадки;
- Вінницька область – 751 випадок;
- Волинська область – 330 випадків;
- Дніпропетровська область – 655 випадків;
- Донецька область – 651 випадок;
- Житомирська область – 1 398 випадків;
- Закарпатська – 614 випадків;
- Запорізька область – 428 випадків;
- Івано-Франківська область – 559 випадків;
- Київська область – 727 випадків;
- Кіровоградська область – 149 випадків;
- Луганська область – 74 випадки;
- Львівська область – 1 092 випадки;
- Миколаївська область – 424 випадки;
- Одеська область – 997 випадків;
- Полтавська область – 394 випадки;
- Рівненська область – 390 випадків;
- Сумська область – 570 випадків;
- Тернопільська область – 692 випадки;
- Харківська область – 732 випадки;
- Херсонська область – 96 випадків;
- Хмельницька область – 800 випадків;
- Черкаська область – 367 випадків;
- Чернівецька область – 596 випадків;
- Чернігівська область – 475 випадків.
Всього за весь час пандемії в Україні:
У Києві вводять локдаун
Джерело: 24 канал
У Києві з 20 березня запровадять локдаун, але обмеження можуть бути ще жорсткішими. Адже така ситуація стає схожою на ту, яка була рік тому.
Що зміниться у житі міста:
- заклади громадського харчування можуть працювати лише на виніс;
- освітні заклади припинять роботу, старшокласники навчатимуться дистанційно;
- відвідувати навчання можна буде лише молодшим класам та вихованцям дитячих садочків;
- закриються торговельно-розважальні комплекси;
- припинять роботу виставки, музеї, театри;
- транспорт курсуватиме у звичному режимі із завантаженням 50% на сидячі місця і з обов'язковим дотриманням маскового режиму.
Степанов відповів, чи введуть в Україні локдаун та коли впаде захворюваність
Джерело: ТСН
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов вважає, що весняна хвиля коронавірусу триватиме до кінця квітня. Водночас загальнонаціонального локдауну в Україні вводити поки не будуть. Очільник МОЗ вкотре наголосив, що українці повинні суворо дотримуватися карантинних вимог.
Компенсація за побічну реакцію на вакцину: в Україні можуть створити спецфонд
До теми Чи може людина захворіти на коронавірус після вакцинації: Ляшко пояснив нюанси
Новини про коронавірус у світі 18 березня
Статистика поширення COVID-19 у світі
Джерело: Апарат РНБО України
Від початку пандемії у світі зафіксували понад 121 мільйон хворих на COVID-19. Більш ніж 68 мільйонів людей вже подолали хворобу, але 2, 6 пацієнтів померли від ускладнень, спричинених COVID-19.
Джерело: DOMO tracker – including WHO, CDC, Johns Hopkins University, Worldometer, IHME, The COVID Tracking Project
Вперше народилась дитина з антитілами: щеплення отримала мама
Джерело: The Guardian
Вперше в історії зареєстрували народження дитини з антитілами до COVID-19. Її народила 36-річна мешканка Флориди, яка була вакцинована під час вагітності.
У ВООЗ назвали вакцину, яка ефективна проти мутованих штамів коронавірусу
Джерело: CGTN
У Всесвітній організації охорони здоров'я рекомендують вакцину виробництва Johnson& Johnson у країнах, де циркулюють штами коронавірусу – препарат ефективний проти мутованих версій SARS-CoV-2.
Японські вчені створили тест, який виявляє коронавірус і його мутації
Джерело: NHK
Один з найбільших японських виробників вимірювальних інструментів і засобів для проведення аналізів компанія "Сімадзу" розробила комплект для тестування, який допоможе миттєво виявляти коронавірусну інфекцію або її мутації. Новий набір реактивів призначений для ПЛР-тестування.
Дослідження коронавірусу
Літні люди дуже погано захищені від повторного зараження коронавірусом
Джерело: The Lancet
Більшість людей захищені від повторного інфікування SARS-CoV-2 не менше пів року. Однак вчені з'ясували, що у літніх людей високий ризик реінфекції. Так, захищеність людей віком від 65 років після перенесеного COVID-19 склала всього 47%. А молодше 65 років – 80%.
Хворих на коронавірус у два рази більше, ніж повідомляють офіційні дані
Джерело: JAMA
Поділитися новиною