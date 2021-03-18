У Києві вводять локдаун. У ВООЗ назвали вакцину, яка ефективна проти мутованих штамів коронавірусу. Вперше народилась дитина з антитілами. Хворих на коронавірус у два рази більше, ніж повідомляють офіційні дані. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 18 березня.

Новини про коронавірус в Україні 18 березня

Статистика коронавірусу в Україні

Джерело: РНБО України

За минулу добу в Україні виявили 15 053 хворих на коронавірус. З них 744 дитини та 425 медпрацівників.

Днем раніше Новини про коронавірус 17 березня: рекорд смертності в Україні, локдаун у Львові

За цей самий період до лікарень госпіталізували 4 376 людей. Ще 267 пацієнтів померли, понад 6 тисяч – одужали.

Впродовж 17 березня в Україні провели 53 039 тестів методом ПЛР. Також 21 782 методом ІФА, а досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 43 959.

Статистика COVID-19 в регіонах за добу:

Київ – 1 092 випадки;

Вінницька область – 751 випадок;

Волинська область – 330 випадків;

Дніпропетровська область – 655 випадків;

Донецька область – 651 випадок;

Житомирська область – 1 398 випадків;

Закарпатська – 614 випадків;

Запорізька область – 428 випадків;

Івано-Франківська область – 559 випадків;

Київська область – 727 випадків;

Кіровоградська область – 149 випадків;

Луганська область – 74 випадки;

Львівська область – 1 092 випадки;

Миколаївська область – 424 випадки;

Одеська область – 997 випадків;

Полтавська область – 394 випадки;

Рівненська область – 390 випадків;

Сумська область – 570 випадків;

Тернопільська область – 692 випадки;

Харківська область – 732 випадки;

Херсонська область – 96 випадків;

Хмельницька область – 800 випадків;

Черкаська область – 367 випадків;

Чернівецька область – 596 випадків;

Чернігівська область – 475 випадків.

Всього за весь час пандемії в Україні:

захворіли 1 504 076 людей,

з них 1 244 190 одужали,

померли – 29 253 пацієнтів.

У Києві вводять локдаун

Джерело: 24 канал

У Києві з 20 березня запровадять локдаун, але обмеження можуть бути ще жорсткішими. Адже така ситуація стає схожою на ту, яка була рік тому.

Що зміниться у житі міста:

заклади громадського харчування можуть працювати лише на виніс;

освітні заклади припинять роботу, старшокласники навчатимуться дистанційно;

відвідувати навчання можна буде лише молодшим класам та вихованцям дитячих садочків;

закриються торговельно-розважальні комплекси;

припинять роботу виставки, музеї, театри;

транспорт курсуватиме у звичному режимі із завантаженням 50% на сидячі місця і з обов'язковим дотриманням маскового режиму.

Степанов відповів, чи введуть в Україні локдаун та коли впаде захворюваність

Джерело: ТСН

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов вважає, що весняна хвиля коронавірусу триватиме до кінця квітня. Водночас загальнонаціонального локдауну в Україні вводити поки не будуть. Очільник МОЗ вкотре наголосив, що українці повинні суворо дотримуватися карантинних вимог.

Компенсація за побічну реакцію на вакцину: в Україні можуть створити спецфонд

В Україні можуть створити спеціальний фонд, який займатиметься компенсацією за побічні наслідки від вакцин проти коронавірусу. Глава МОЗ Максим Степанов повідомив, таке рішення може ухвалити Кабінет Міністрів.

До теми Чи може людина захворіти на коронавірус після вакцинації: Ляшко пояснив нюанси

Новини про коронавірус у світі 18 березня

Статистика поширення COVID-19 у світі

Джерело: Апарат РНБО України

Від початку пандемії у світі зафіксували понад 121 мільйон хворих на COVID-19. Більш ніж 68 мільйонів людей вже подолали хворобу, але 2, 6 пацієнтів померли від ускладнень, спричинених COVID-19.

Джерело: DOMO tracker – including WHO, CDC, Johns Hopkins University, Worldometer, IHME, The COVID Tracking Project

Вперше народилась дитина з антитілами: щеплення отримала мама

Джерело: The Guardian

Вперше в історії зареєстрували народження дитини з антитілами до COVID-19. Її народила 36-річна мешканка Флориди, яка була вакцинована під час вагітності.

У ВООЗ назвали вакцину, яка ефективна проти мутованих штамів коронавірусу

Джерело: CGTN

У Всесвітній організації охорони здоров'я рекомендують вакцину виробництва Johnson& Johnson у країнах, де циркулюють штами коронавірусу – препарат ефективний проти мутованих версій SARS-CoV-2.

Японські вчені створили тест, який виявляє коронавірус і його мутації

Джерело: NHK

Один з найбільших японських виробників вимірювальних інструментів і засобів для проведення аналізів компанія "Сімадзу" розробила комплект для тестування, який допоможе миттєво виявляти коронавірусну інфекцію або її мутації. Новий набір реактивів призначений для ПЛР-тестування.

Дослідження коронавірусу

Літні люди дуже погано захищені від повторного зараження коронавірусом

Джерело: The Lancet

Більшість людей захищені від повторного інфікування SARS-CoV-2 не менше пів року. Однак вчені з'ясували, що у літніх людей високий ризик реінфекції. Так, захищеність людей віком від 65 років після перенесеного COVID-19 склала всього 47%. А молодше 65 років – 80%.

Хворих на коронавірус у два рази більше, ніж повідомляють офіційні дані

За оцінками вчених, за станом на кінець вересня в США було не менше 15,9 мільйона випадків SARS-Cov-2 в США, включаючи безсимптомні. Однак Центри з контролю і профілактиці захворювань (CDC) повідомляли про 7,2 мільйона інфікованих.