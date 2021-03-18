Новини про коронавірус 18 березня: локдаун у Києві, універсальна вакцина проти всіх штамів

Джерело:24 канал
У Києві вводять локдаун. У ВООЗ назвали вакцину, яка ефективна проти мутованих штамів коронавірусу. Вперше народилась дитина з антитілами. Хворих на коронавірус у два рази більше, ніж повідомляють офіційні дані. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 18 березня.
Джерело: РНБО України
За минулу добу в Україні виявили 15 053 хворих на коронавірус. З них 744 дитини та 425 медпрацівників.
Днем раніше Новини про коронавірус 17 березня: рекорд смертності в Україні, локдаун у Львові
За цей самий період до лікарень госпіталізували 4 376 людей. Ще 267 пацієнтів померли, понад 6 тисяч – одужали.
Впродовж 17 березня в Україні провели 53 039 тестів методом ПЛР. Також 21 782 методом ІФА, а досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 43 959.
Всього за весь час пандемії в Україні:
Джерело: 24 канал
У Києві з 20 березня запровадять локдаун, але обмеження можуть бути ще жорсткішими. Адже така ситуація стає схожою на ту, яка була рік тому.
Що зміниться у житі міста:
Джерело: ТСН
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов вважає, що весняна хвиля коронавірусу триватиме до кінця квітня. Водночас загальнонаціонального локдауну в Україні вводити поки не будуть. Очільник МОЗ вкотре наголосив, що українці повинні суворо дотримуватися карантинних вимог.
До теми Чи може людина захворіти на коронавірус після вакцинації: Ляшко пояснив нюанси
Джерело: Апарат РНБО України
Від початку пандемії у світі зафіксували понад 121 мільйон хворих на COVID-19. Більш ніж 68 мільйонів людей вже подолали хворобу, але 2, 6 пацієнтів померли від ускладнень, спричинених COVID-19.
Джерело: DOMO tracker – including WHO, CDC, Johns Hopkins University, Worldometer, IHME, The COVID Tracking Project
Джерело: The Guardian
Вперше в історії зареєстрували народження дитини з антитілами до COVID-19. Її народила 36-річна мешканка Флориди, яка була вакцинована під час вагітності.
Джерело: CGTN
У Всесвітній організації охорони здоров'я рекомендують вакцину виробництва Johnson& Johnson у країнах, де циркулюють штами коронавірусу – препарат ефективний проти мутованих версій SARS-CoV-2.
Джерело: NHK
Один з найбільших японських виробників вимірювальних інструментів і засобів для проведення аналізів компанія "Сімадзу" розробила комплект для тестування, який допоможе миттєво виявляти коронавірусну інфекцію або її мутації. Новий набір реактивів призначений для ПЛР-тестування.
Джерело: The Lancet
Більшість людей захищені від повторного інфікування SARS-CoV-2 не менше пів року. Однак вчені з'ясували, що у літніх людей високий ризик реінфекції. Так, захищеність людей віком від 65 років після перенесеного COVID-19 склала всього 47%. А молодше 65 років – 80%.
Джерело: JAMA