В Україні, де за минулу добу виявили коронавірус у понад 10 тисяч людей, розпочалася вакцинація препаратом Pfizer. 17 квітня щеплено проти коронавірусу 3 333 українців. У Канаді повідомили про другий випадок утворення тромбів після щеплення Covishield. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 18 квітня.

Новини про коронавірус в Україні 18 квітня

Джерело: РНБО України

За минулу добу, 17 квітня, в Україні зафіксували понад 10 тисяч нових випадків зараження коронавірусною інфекцією, Зокрема, захворіли 456 дітей та 161 медпрацівник.

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Очільник МОЗ Максим Степанов повідомив, що за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1 590), Дніпропетровській (1 114), Київській (597), Одеській (595) та Чернігівській (587) областях.

Також за минулу добу госпіталізовано – 4 274 особи. 250 людей, на жаль, померло від ускладнень, викликаних коронавірусом. 6 523 особи одужали.

Тестування на коронавірус: за минулу добу здійснено 60 380 тестувань (методом ПЛР – 27 278, методом ІФА – 6 558, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 26 544). З початку пандемії проведено 8 942 671 ПЛР-тестування.

За весь час пандемії в Україні

захворіло – 1 946. 510 осіб;

одужало – 1 482 079 осіб;

летальних випадків – 39 786.

Вакцинація в Україні: що відомо

За минулу добу, 17 квітня, в Україні щеплено проти коронавірусу 3 333 особи. 449 194 людини щеплено від початку вакцинальної кампанії.

З них отримали 1 дозу – 449 192 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 5 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу закордоном).

Щеплення проводилось 120 мобільними бригадами з імунізації та 102 пунктами щеплення. Станом на 17 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 466 230 людей.

Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:

м. Київ – 480 випадків/ 186 щеплень;

Вінницька область – 177 випадків/ 45 щеплень;

Волинська область – 197 випадків/ 133 щеплення;

Дніпропетровська область – 1 114 випадків/ 284 щеплення;

Донецька область – 511 випадків/ 620 щеплень;

Житомирська область – 379 випадків/ 36 щеплень;

Закарпатська – 106 випадків/ 24 щеплення;

Запорізька область – 151 випадок/ 56 щеплень;

Івано-Франківська область – 100 випадків/ 94 щеплення;

Київська область – 597 випадків/ 223 щеплення;

Кіровоградська область – 219 випадків/ 29 щеплень;

Луганська область – 65 випадків/ 50 щеплень;

Львівська область – 461 випадок/ 401 щеплення;

Миколаївська область – 468 випадків/ 48 щеплень;

Одеська область – 595 випадків/ 381 щеплення;

Полтавська область – 160 випадків/ 76 щеплень;

Рівненська область – 300 випадків/ 78 щеплень;

Сумська область – 540 випадків/ 15 щеплень;

Тернопільська область – 256 випадків/ 58 щеплень;

Харківська область – 1 590 випадків/ 50 щеплень;

Херсонська область – 215 випадків/ 56 щеплень;

Хмельницька область – 540 випадків/ 196 щеплень;

Черкаська область – 300 випадків/ 27 щеплень;

Чернівецька область – 174 випадки/ 145 щеплень;

Чернігівська область – 587 випадків/ 22 щеплення.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

В Україні розпочалася вакцинація препаратом Pfizer

Джерело: 24 канал

У неділю, 18 квітня, в Україні стартувала вакцинація громадян проти коронавірусу препаратом компанії Pfizer. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі одного з українських телеканалів підтвердив те, що вакцина Pfizer доїхала до всіх регіональних складів.

Так, 18 квітня першими вакцину Pfizer отримають близько 100 осіб на Київщині, які проживають в будинку-інтернаті для літніх, а також персонал установи.

Коли всі охочі українці зможуть вакцинуватися від COVID-19

Джерело: 24 канал

В Україні триває вакцинація проти коронавірусу з пріоритетністю для людей у групах ризику. У Міністерстві охорони здоров'я пояснили, коли українці зможуть за бажанням і без черг отримати можливість отримати щеплення.

Віктор Ляшко нагадав, що зараз у пріоритеті вакцинації люди віком від 60 років, які в групі ризику. Після цього робитимуть щеплення особам від 18, які виявлять бажання.

Однак, якщо буде черга людей, які хочуть отримати вакцину, пріоритет також спершу надаватимуть тим, хто має хронічні хвороби.



Все, що треба знати про профілактику коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Новини про коронавірус в світі 18 квітня

Джерело: Worldometers

З початку пандемії COVID-19 в усьому світі померло понад 3 мільйони людей. Загальна ж кількість інфікованих у світі перевищила 140 мільйонів, одужало – понад 80 мільйонів людей. Найбільше хворих у світі виявили у США, Індії та Бразилії.

У Канаді заявили про другий випадок утворення тромбів після щеплення Covishield

Джерело: МОЗ Канади

В суботу, 17 квітня, у Канаді підтвердили другий випадок утворення тромбів із низьким рівнем тромбоцитів після щеплення вакциною CoviShield. Нагадаємо, препарат виготовлений в Індії за ліцензією Oxford/AstraZeneca і саме ним розпочалася вакцинація в Україні.

Міністерство охорони здоров'я Канади заявило, що побічний ефект виявили у щепленого пацієнта з провінції Альберта. Пацієнт вже пройшов курс лікування і одужує. Система охорони здоров'я країни продовжує стежити за використанням всіх вакцин проти коронавірусної інфекції та продовжити моніторинг ризику утворення тромбів після імунізації препаратами від AstraZeneca.

Експерти вважають, що випадки утворення згустків крові "залишаються дуже рідкісними".



Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу