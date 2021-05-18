Новини про коронавірус 18 травня: нова партія Pfizer в Україні, 90 мільйонів від Світового банку

В Україні понад 4 тисячі людей захворіли на коронавірус впродовж останньої доби, близько тисячі пацієнтів потребували госпіталізації. Країна отримала нову партію вакцин проти коронавірусу від Pfizer, однак просить у США ще вакцин. У Франції розглядають ймовірність вакцинації дітей. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 18 квітня.

Новини про коронавірус в Україні

Статистика поширення COVID-19

Джерело: фейсбук Максима Степанова

Станом на 18 травня в Україні зафіксували понад 2,1 мільйона випадків зараження коронавірусом. 4 095 з них виявили за минулу добу. Серед нових хворих – 235 дітей та 162 медпрацівники. До лікарень госпіталізували 999 людей з підтвердженим COVID-19 або з підозрою на наявність хвороби.

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Смертність залишається досить високою. Впродовж 17 травня від ускладнень коронавірусу померли 285 пацієнтів. Натомість одужала 17 751 людина.

За минулу добу в Україні провели 61 110 тестів на коронавірус, з них:

методом ПЛР – 30 693,

методом ІФА – 13 378,

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 17 039.

Від початку пандемії в Україні зареєстрували 2 160 095 хворих на COVID-19, з них одужали – 1 882 344 пацієнти, померли – 48 469 хворих.

Темпи вакцинації в Україні

Впродовж минулої доби проти коронавірусу вакцинували 17 232 мешканців України. Щеплення проводилось 266 мобільними бригадами з імунізації та 406 пунктами щеплення.

Від початку вакцинальної кампанії щеплення зробили 948 332 українцям. Лише 27 454 з них отримали 2 дози препарату, тобто повністю закінчили вакцинацію. Станом на 17 травня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 564 929 людей.

Кількість нових хворих та щеплень в регіонах:

Київ – 425 випадків/ 1 963 щеплення;

Вінницька область – 44 випадки/ 400 щеплень;

Волинська область – 135 випадків/ 481 щеплення;

Дніпропетровська область – 220 випадків/ 893 щеплення;

Донецька область – 428 випадків/ 1 072 щеплення;

Житомирська область – 30 випадків/ 571 щеплення;

Закарпатська – 58 випадків/ 628 щеплень;

Запорізька область – 265 випадків/ 818 щеплень;

Івано-Франківська область – 73 випадки/ 726 щеплень;

Київська область – 229 випадків/ 582 щеплення;

Кіровоградська область – 40 випадків/ 531 щеплення;

Луганська область – 111 випадків/ 372 щеплення;

Львівська область – 118 випадків/ 1 091 щеплення;

Миколаївська область – 186 випадків/ 682 щеплення;

Одеська область – 148 випадків/ 725 щеплень;

Полтавська область – 275 випадків/ 422 щеплення;

Рівненська область – 425 випадків/ 428 щеплень;

Сумська область – 113 випадків/ 447 щеплень;

Тернопільська область – 65 випадків/ 714 щеплень;

Харківська область – 259 випадків/ 962 щеплення;

Херсонська область – 28 випадків/ 379 щеплень;

Хмельницька область – 103 випадки/ 792 щеплення;

Черкаська область – 180 випадків/ 616 щеплень;

Чернівецька область – 74 випадки/ 522 щеплення;

Чернігівська область – 63 випадки/ 415 щеплень.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Світовий банк дасть МОЗ України 90 мільйонів доларів: на що підуть гроші

Джерело: МОЗ

Міністерство охорони здоров'я та Міжнародний банк реконструкції та розвитку (Світовий банк) уклали угоду про початок в Україні проєкту "Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні".

Близько 1,1 мільярда гривень (40 мільйонів доларів) – на підтримку закупівлі вакцин,

Близько 850 мільйонів гривень (30 мільйонів доларів) – на розгортання вакцинації проти COVID-19,

Ще понад 550 мільйонів гривень (20 мільйонів доларів) – на зміцнення спроможності проведення тестування на коронавірус в Україні.

В Україну прибула друга партія вакцини проти коронавірусу від Pfizer

У вівторок, 18 травня, в Україну прибула друга партія вакцини від коронавірусу виробництва компанії Pfizer. Спецрейс доставив ще 122 тисяч доз препарату. Вакцину від коронавірусу доставили в Україну в рамках глобальної ініціативи COVAX. Очікується, що нова партія препарату буде використана для вакцинації працівників сфери освіти.

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Новини про коронавірус у світі 18 травня

Статистика поширення COVID-19

Джерело: РНБО України

Від початку пандемії COVID-19 у світі зафіксували понад 163 мільйони інфікованих коронавірусом SARS-CoV-2. Близько 100 мільйонів пацієнтів подолали хворобу. Натомість 3 389 573 хворих пішли з життя через ускладнення, спричинені недугою.

Приблизно 60 мільйонів людей по всьому світу нині продовжують своє лікування.

Жінка прокинулась напередодні власної кремації: її вважали померлою від COVID-19

Джерело: Insider

На початку травня у 76-річної жінки Гайквад діагностували COVID-19. 10 травня її стан погіршився, тож діти відвезли її до лікарні. Всі палати були заповнені, тому сім'я залишилася чекати на вільне ліжко. В приміщенні хвора втратила свідомість, а налякані родичі вирішили, що вона померла.

Діти відвезли непритомну матір додому і почали готуватися до кремації. За мить до того, як похоронні носилки підпалили, Гайквад відкрила очі й розплакалась.

У Франції роздумують про вакцинацію дітей від COVID-19

Джерело: Le Figaro

У Франції влада планує вакцинувати дітей та підлітків від COVID-19. Однак робитимуть це не відразу, адже спочатку у пріоритеті – дорослі. Міністр охорони здоров'я Олів'є Веран зауважив, що питання вакцинації дітей турбує багатьох. Наразі це питання розглядають та обговорюють.

Дослідження про коронавірус

Який ризик підхопити коронавірус у стоматолога

Джерело: SAGE

На початку пандемії стоматологічні клініки в Україні та інших країнах були змушені зачинитися через побоювання, що під час лікування збільшується ризик передачі вірусу. Автори нового дослідження поставили крапку в цьому питанні: за їхніми словами, прийти до стоматолога так само безпечно, як випити склянку води.

Вчені зробили висновок, що ризик зараження на прийомі у стоматолога украй невеликий, особливо з урахуванням якісних систем вентиляції та дезінфекції, які використовуються в таких кабінетах.