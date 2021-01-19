Новини про коронавірус 19 січня: вакцинація "Спутником" у Білорусі, інтерактивна мапа від МОЗ
За минулу добу в Україні виявили 3 939 нових хворих на коронавірус. Також у нас запрацювала інтерактивна мапа пунктів безкоштовного тестування на COVID-19. У Німеччині зафіксували новий штам вірусу. У Білорусі почали вакцинувати медиків сумнівною російською вакциною. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 19 січня.
Новини про коронавірус в Україні 19 січня
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Статистика поширення COVID-19
Станом на 19 січня в Україні зареєстрували 1 167 655 випадків зараження COVID-19. Серед 3 939 нових хворих – 131 дитина та 238 медичних працівників.
Від початку пандемії в Україні виявили 1 167 655 випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2. 886 248 хворих вже одужали. Натомість 21 046 людей померли від ускладнень, спричинених хворобою. Станом на ранок 19 січня в Україні провели 5 983 122 тестування методом ПЛР.
Коронавірус в регіонах України: добовий приріст
- Київ – 637 випадків;
- Вінницька область – 73 випадки;
- Волинська область – 70 випадків;
- Дніпропетровська область – 201 випадок;
- Донецька область – 174 випадки;
- Житомирська область – 38 випадків;
- Закарпатська область – 94 випадки;
- Запорізька область – 449 випадків;
- Івано-Франківська область – 127 випадків;
- Київська область – 150 випадків;
- Кіровоградська область – 29 випадків;
- Луганська область – 64 випадки;
- Львівська область – 197 випадків;
- Миколаївська область – 115 випадків;
- Одеська область – 453 випадки;
- Полтавська область – 197 випадків;
- Рівненська область – 58 випадків;
- Сумська область – 61 випадок;
- Тернопільська область – 67 випадків;
- Харківська область – 237 випадків;
- Херсонська область – 26 випадків;
- Хмельницька область – 39 випадків;
- Черкаська область – 208 випадків;
- Чернівецька область – 172 випадки;
- Чернігівська область – 3 випадки.
Де можна зробити безкоштовний тест на коронавірус
В Україні запрацювала інтерактивна мапа пунктів безкоштовного тестування на COVID-19. На мапі позначені усі пункти, де можна безкоштовно зробити тест на коронавірус або експрес-тест на антиген. Вона функціонує на сайті МОЗ.
Всього в країні функціонує 2 373 пункти, куди можна здати зразки для діагностики коронавірусу SARS-CoV-2.
Інтерактивна мапа з пунктами тестування на COVID-19 в Україні / МОЗ
Як підготуватися до ПЛР-тесту на коронавірус
- За 6 годин до збору зразків не вживайте лікарські засоби для зрошення ротогорла та препарати для розсмоктування.
- За 3 – 4 години до тестування намагайтеся не їсти, пити та курити.
- Також не варто чистити зуби, полоскати рот та горло, жувати гумку й цукерки.
Чи в Україні використовують російські тести для діагностики COVID-19
МОЗ України не закуповує російські тести на коронавірус. У цьому питанні країна співпрацює з КНР, США, Кореєю, Польщею, Німеччиною, Великою Британією, Францією, Австрією, Канадою, Чехією, Туреччиною та Сінгапуром.
Але є приватні лабораторії, які їх використовують. Максим Степанов розповів, що від РФ в Україні є 3 зареєстрованих медичних вироби для діагностики коронавірусу. Юридичні особи, які зареєстровані в Росії, здійснюють свою діяльність через українських постачальників.
Етапи вакцинації в Україні / Інфографіка 24 каналу
Новини про коронавірус у світі 19 січня
Згідно з даними Worldometers, від початку пандемії у світі зафіксували понад 96 мільйонів хворих на коронавірус. Майже 52 мільйони людей вже одужали, але 2 051 776 пацієнтів померли внаслідок ускладнень.
Активних хворих в світі – понад 68 мільйонів.
Країни з найбільшою кількістю хворих на COVID-19
- США – 24 628 198;
- Індія – 10 582 647;
- Бразилія – 8 512 238;
- Росія – 3 612 800;
- Велика Британія – 3 433 494.
В ЄС до літа хочуть вакцинувати 70% дорослих
В Євросоюзі мають намір до літа вакцинувати від коронавірусу щонайменше 70% дорослих людей. Крім цього, вже до весни щеплення отримають близько 80% медиків та старших соцпрацівників.
Так, людей, старших 80 років, планують вакцинувати до березня, повідомляє Bloomberg, посилаючись на проєкт нової стратегії ЄС щодо вакцинації. Стратегію представлять 19 січня.
У Білорусі почали вакцинувати медиків російським "Спутником-V"
У Білорусі 19 січня почали вакцинацію від коронавірусу російським препаратом "Спутник V". Найперше щеплюватимуть медиків. У відомстві зауважили, що розподілили дози препарату по регіонах відповідно до заявок.
Додамо, російська вакцина "Спутник" досі не пройшла третього етапу клінічних випробувань. ВООЗ не підтвердила, що препарат можна використовувати. Однак в Росії на це не зважають та щеплюють людей. До речі, вже зафіксували повторні випадки інфікування коронавірусом після такої вакцинації.
Скільки медиків вакцинують
- Мінськ 2 тисячі 285 медпрацівників,
- Брестський регіон – 3 тисячі 460,
- Вітебський – 3 тисячі 260,
- Гомельський – 4 тисячі 365,
- Гродненський – 1 тисяча 735,
- Могильовський – 1 тисяча 610,
- Мінська область – 2 тисячі 485.
- Близько 800 доз виділили для медпрацівників республіканських установ.
Вакцинація проти коронавірусу у різних країнах світу / Інфографіка 24 канал
В Росії від коронавірусу померло майже 67 тисяч людей
Станом на 19 січня у Росії зареєстрували 3 612 800 хворих на коронавірус. За минулу добу виявили 21 734 випадків інфікувань.
Найбільше нових хворих виявили в Москві (+3115), Петербурзі (+3281), Підмосков'ї (+1072), а також у Нижньогородській (+471) і Свердловській областях (+378). За минулу добу внаслідок коронавірусу у Росії померла 586 людей. Загальна кількість летальних випадків в країні зросла до 66 623.
За цей період одужали 23 262 хворих. Загалом від початку пандемії хворобу подолали 3 002 026 громадян. За даними Росспоживнагляду, від початку 2020 року в Росії провели понад 97,3 мільйона тестів на коронавірус. Зараз в Росії хворіє 544 151 громадянин.
У Німеччині зафіксували новий штам COVID-19
У Німеччині виявили новий штам коронавірусу. Він відрізняється від мутацій, як раніше виявили у ПАР і Великій Британії.
- У 35 пацієнтів лікарні баварського міста Гарміш-Партенкірхен, що на півдні Німеччини, виявили нову варіацію SARS-CoV-2.
- Зразки пацієнтів відправили в берлінську лікарню "Шаріте" для подальшого дослідження.
- Поки що неможливо сказати, чи має нова мутація будь-яке клінічне значення.
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