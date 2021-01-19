За минулу добу в Україні виявили 3 939 нових хворих на коронавірус. Також у нас запрацювала інтерактивна мапа пунктів безкоштовного тестування на COVID-19. У Німеччині зафіксували новий штам вірусу. У Білорусі почали вакцинувати медиків сумнівною російською вакциною. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 19 січня.

Новини про коронавірус в Україні 19 січня

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Статистика поширення COVID-19

Станом на 19 січня в Україні зареєстрували 1 167 655 випадків зараження COVID-19. Серед 3 939 нових хворих – 131 дитина та 238 медичних працівників.

Від початку пандемії в Україні виявили 1 167 655 випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2. 886 248 хворих вже одужали. Натомість 21 046 людей померли від ускладнень, спричинених хворобою. Станом на ранок 19 січня в Україні провели 5 983 122 тестування методом ПЛР.

Коронавірус в регіонах України: добовий приріст

Київ – 637 випадків;

Вінницька область – 73 випадки;

Волинська область – 70 випадків;

Дніпропетровська область – 201 випадок;

Донецька область – 174 випадки;

Житомирська область – 38 випадків;

Закарпатська область – 94 випадки;

Запорізька область – 449 випадків;

Івано-Франківська область – 127 випадків;

Київська область – 150 випадків;

Кіровоградська область – 29 випадків;

Луганська область – 64 випадки;

Львівська область – 197 випадків;

Миколаївська область – 115 випадків;

Одеська область – 453 випадки;

Полтавська область – 197 випадків;

Рівненська область – 58 випадків;

Сумська область – 61 випадок;

Тернопільська область – 67 випадків;

Харківська область – 237 випадків;

Херсонська область – 26 випадків;

Хмельницька область – 39 випадків;

Черкаська область – 208 випадків;

Чернівецька область – 172 випадки;

Чернігівська область – 3 випадки.

Де можна зробити безкоштовний тест на коронавірус

В Україні запрацювала інтерактивна мапа пунктів безкоштовного тестування на COVID-19. На мапі позначені усі пункти, де можна безкоштовно зробити тест на коронавірус або експрес-тест на антиген. Вона функціонує на сайті МОЗ.

Всього в країні функціонує 2 373 пункти, куди можна здати зразки для діагностики коронавірусу SARS-CoV-2.



Інтерактивна мапа з пунктами тестування на COVID-19 в Україні / МОЗ

Як підготуватися до ПЛР-тесту на коронавірус

За 6 годин до збору зразків не вживайте лікарські засоби для зрошення ротогорла та препарати для розсмоктування.

За 3 – 4 години до тестування намагайтеся не їсти, пити та курити.

Також не варто чистити зуби, полоскати рот та горло, жувати гумку й цукерки.

Чи в Україні використовують російські тести для діагностики COVID-19

МОЗ України не закуповує російські тести на коронавірус. У цьому питанні країна співпрацює з КНР, США, Кореєю, Польщею, Німеччиною, Великою Британією, Францією, Австрією, Канадою, Чехією, Туреччиною та Сінгапуром.

Але є приватні лабораторії, які їх використовують. Максим Степанов розповів, що від РФ в Україні є 3 зареєстрованих медичних вироби для діагностики коронавірусу. Юридичні особи, які зареєстровані в Росії, здійснюють свою діяльність через українських постачальників.



Етапи вакцинації в Україні / Інфографіка 24 каналу

Новини про коронавірус у світі 19 січня

Згідно з даними Worldometers, від початку пандемії у світі зафіксували понад 96 мільйонів хворих на коронавірус. Майже 52 мільйони людей вже одужали, але 2 051 776 пацієнтів померли внаслідок ускладнень.

Активних хворих в світі – понад 68 мільйонів.

Країни з найбільшою кількістю хворих на COVID-19

США – 24 628 198;

Індія – 10 582 647;

Бразилія – 8 512 238;

Росія – 3 612 800;

Велика Британія – 3 433 494.

В ЄС до літа хочуть вакцинувати 70% дорослих

В Євросоюзі мають намір до літа вакцинувати від коронавірусу щонайменше 70% дорослих людей. Крім цього, вже до весни щеплення отримають близько 80% медиків та старших соцпрацівників.

Так, людей, старших 80 років, планують вакцинувати до березня, повідомляє Bloomberg, посилаючись на проєкт нової стратегії ЄС щодо вакцинації. Стратегію представлять 19 січня.

У Білорусі почали вакцинувати медиків російським "Спутником-V"

У Білорусі 19 січня почали вакцинацію від коронавірусу російським препаратом "Спутник V". Найперше щеплюватимуть медиків. У відомстві зауважили, що розподілили дози препарату по регіонах відповідно до заявок.

Додамо, російська вакцина "Спутник" досі не пройшла третього етапу клінічних випробувань. ВООЗ не підтвердила, що препарат можна використовувати. Однак в Росії на це не зважають та щеплюють людей. До речі, вже зафіксували повторні випадки інфікування коронавірусом після такої вакцинації.

Скільки медиків вакцинують

Мінськ 2 тисячі 285 медпрацівників,

Брестський регіон – 3 тисячі 460,

Вітебський – 3 тисячі 260,

Гомельський – 4 тисячі 365,

Гродненський – 1 тисяча 735,

Могильовський – 1 тисяча 610,

Мінська область – 2 тисячі 485.

Близько 800 доз виділили для медпрацівників республіканських установ.

У Китаї зафіксували новий епіцентр коронавірусу COVID-19 На північному сході Китаю виявили новий епіцентр зараження коронавірусом. Влада запровадила додаткові карантинні обмеження. 19 січня Китай повідомив про 118 нових випадків зараження коронавірусом. Більшість хворих зафіксували в провінціях Цзілінь і Хейлунцзян, а також у регіоні Хебей. У цих регіонах вже провели масове тестування на коронавірус. Влада наказала закрити школи на тиждень раніше й закликала громадян не подорожувати. Бразилія розпочала масову вакцинацію препаратом Sinovac Бразилія розпочала загальнонаціональну програму імунізації від COVID-19. Дози вакцини від Sinovac Biotech вже розподілені. 18 січня МОЗ Бразилії надало штатам країни дозвіл розпочати вакцинацію. Попри те, що деякі штати Бразилії почали робити щеплення трішки раніше, більшість штатів станом на понеділок ще не отримали вакцин. Це затримало початок імунізації людей похилого віку та медичних працівників.



Вакцинація проти коронавірусу у різних країнах світу / Інфографіка 24 канал

В Росії від коронавірусу померло майже 67 тисяч людей

Станом на 19 січня у Росії зареєстрували 3 612 800 хворих на коронавірус. За минулу добу виявили 21 734 випадків інфікувань.

Найбільше нових хворих виявили в Москві (+3115), Петербурзі (+3281), Підмосков'ї (+1072), а також у Нижньогородській (+471) і Свердловській областях (+378). За минулу добу внаслідок коронавірусу у Росії померла 586 людей. Загальна кількість летальних випадків в країні зросла до 66 623.

За цей період одужали 23 262 хворих. Загалом від початку пандемії хворобу подолали 3 002 026 громадян. За даними Росспоживнагляду, від початку 2020 року в Росії провели понад 97,3 мільйона тестів на коронавірус. Зараз в Росії хворіє 544 151 громадянин.

У Німеччині зафіксували новий штам COVID-19

У Німеччині виявили новий штам коронавірусу. Він відрізняється від мутацій, як раніше виявили у ПАР і Великій Британії.