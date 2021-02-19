Новини про коронавірус 19 лютого: унікальні дослідження про COVID-19 і його мутації

За минулу добу, 18 лютого, в Україні коронавірус зафіксували ще у 6 531 людини. Вчені дослідили те, що мутації COVID-19 зробили його у 8 разів заразнішим. Вчені з Колумбійського університету розробили назальний спрей проти коронавірусу. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 19 лютого.

Новини про коронавірус в Україні 19 лютого

Статистика коронавірусу в Україні

Джерело: фейсбук Максима Степанова

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Станом на 19 лютого в Україні виявили 1 293 672 хворих на коронавірус. Серед нового 6 531 пацієнта – 418 дітей та 285 медпрацівників. Впродовж минулої доби, 18 лютого, в Україні померли ще 120 хворих на COVID-19. Загальна кількість летальних випадків внаслідок коронавірусу зросла до 24 972. Натомість одужали 1 139 977 людей, 5 857 з яких за минулу добу.

Ситуація з тестуванням

Від учора в Україні провели 61 215 тестів на коронавірус. З них:

методом ПЛР – 26 095,

методом ІФА – 15 567,

експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 19 553.

Загалом станом на 19 лютого в країні здійснили 6 651 624 ПЛР-тестувань

Коронавірус в регіонах України: добовий приріст

За минулу добу найбільше нових хворих зафіксували в Івано-Франківській (753), Вінницькій (581), Чернівецькій (458) та Львівській (422) областях, а також у Києві (544).

Кількість нових хворих в регіонах:

Київ – 544 випадки;

Вінницька область – 581 випадок;

Волинська область – 180 випадків;

Дніпропетровська область – 397 випадків;

Донецька область – 132 випадки;

Житомирська область – 260 випадків;

Закарпатська область – 397 випадків;

Запорізька область – 182 випадки;

Івано-Франківська область – 753 випадки;

Київська область – 365 випадків;

Кіровоградська область – 63 випадки;

Луганська область – 43 випадки;

Львівська область – 422 випадки;

Миколаївська область – 182 випадки;

Одеська область – 238 випадків;

Полтавська область – 133 випадки;

Рівненська область – 134 випадки;

Сумська область – 104 випадки;

Тернопільська область – 217 випадків;

Харківська область – 182 випадки;

Херсонська область – 34 випадки;

Хмельницька область – 197 випадків;

Черкаська область – 155 випадків;

Чернівецька область – 458 випадків;

Чернігівська область – 178 випадків.

Українські вчені зізналися, чому не досліджують нові штами коронавірусу

Джерело: Інститут молекулярної біології і генетики

Науковці з Інституту молекулярної біології та генетики заявили, що готові досліджувати мутації SARS-CoV-2 на території України. Але вони не можуть цього зробити без співпраці з іншими структурами.

Мутації вірусів можна визначити за допомогою методу секвенування. Для цього використовують різні молекулярні технології. В Інституті молекулярної біології та генетики є секвенатори нового покоління, які підходять для проведення таких досліджень. А також відповідні фахівці, які можуть проаналізувати результати. Так, не вистачає дорогих реагентів, але їхня ціна не захмарна.



Що передбачає адаптивний карантин / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

Новини про коронавірус у світі 19 лютого

Статистика поширення COVID-19 у світі

Джерело: Апарат РНБО України

Від початку пандемії у світі виявили понад 110 мільйонів випадків зараження коронавірусною інфекцією SARS-CoV-2. Понад 62 мільйони людей вже одужав, але 2 4441 953 хворих померли від ускладнень, спричинених COVID-19.

Коли Польща зможе перепродати Україні вакцину від коронавірусу

Джерело: Onet.pl

Польща має намір перепродати кільком країнам, які не входять до Євросоюзу, 4 мільйони доз вакцини AstraZeneca. Серед держав, які можуть отримати препарат, – і Україна. Проте це станеться лише тоді, коли виробники налагодять постачання до самої Польщі.

Наразі Варшава придбала у AstraZeneca 20 мільйонів доз вакцини. 16 мільйонів з них планують використати для імунізації самих поляків. Ще 4 мільйони хочуть перепродати Україні, Грузії та Албанії. У AstraZeneca обіцяли, що вакцини на польську територію надійдуть вже у першому півріччі 2021 року.

До слова, що українці можуть отримати щеплення і в самій Польщі. Таке передбачено на третьому етапі національного плану вакцинації. Стосуватиметься це лише тих людей, які перебувають у країні легально.

Мутації зробили коронавірус у 8 разів заразнішим

Джерело: New York University

Експерименти вчених з Нью-Йоркського університету демонструють, що одна з найпоширеніших нині мутацій SARS-CoV-2 зробила вірус значно заразнішим за початковий варіант, виявлений в Китаї. Такі самі висновки раніше робили й інші дослідники. Мова йде про мутацію D614G, яку виявили ще на початку 2020 року. Це лише одна з варіацій коронавірусу, але нині вона домінує в усьому світі.

Обидва варіанти вірусу вводили в клітини легенів, печінки й товстої кишки людини, після чого оцінювали швидкість зараження. Так, у порівнянні з вихідним варіантом SARS-CoV-2, мутація D614G зробила вірус у 8 разів заразнішим. Орім того, вірус став стійкішим, що пояснює можливий механізм підвищення здатності варіанта інфікувати клітини.



Ризик смерті від коронавірусу / Джерело: European Journal of Epidemiology / Інфографіка 24 каналу

Новий назальний спрей на 100% захищає від коронавірусу

Джерело: Columbia University Irving Medical Center

Вчені з Колумбійського університету розробили назальний спрей проти коронавірусу. Його дію перевірили на тхорах. Вчені запевняють, що спрей надає миттєвий захист від вірусу, який триває не менше ніж добу. Також розробники стверджують, що препарат ефективно захищає від мутованих варіантів SARS-CoV-2.

Результати дослідження на тхорах

Одній групі тхорів щодня вводили ліки через ніс.

Після цього їх поміщали у клітку до інфікованих тварин.

Під час дослідження жоден з піддослідних тварин не заразився після прямого контакту з інфікованою твариною. Окрім цього, вірусне навантаження було нульовим.

Натомість у групі контролю всі тварини тяжко захворіли.

Коли вчені протестували засіб на кількох варіантах SARS-CoV-2, зокрема B.1.1.7 (британський штам) і B.1.351 (південноафриканський штам), то виявилося, що з'єднання запобігало злиттю спайкового білка вірусу з мембраною клітин.

Розробники планують провести клінічні дослідження, але терміни закінчення випробувань поки що не оголошують.