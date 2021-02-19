Новини про коронавірус 19 лютого: унікальні дослідження про COVID-19 і його мутації

Джерело:24 канал
За минулу добу, 18 лютого, в Україні коронавірус зафіксували ще у 6 531 людини. Вчені дослідили те, що мутації COVID-19 зробили його у 8 разів заразнішим. Вчені з Колумбійського університету розробили назальний спрей проти коронавірусу. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 19 лютого.
Джерело: фейсбук Максима Степанова
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Станом на 19 лютого в Україні виявили 1 293 672 хворих на коронавірус. Серед нового 6 531 пацієнта – 418 дітей та 285 медпрацівників. Впродовж минулої доби, 18 лютого, в Україні померли ще 120 хворих на COVID-19. Загальна кількість летальних випадків внаслідок коронавірусу зросла до 24 972. Натомість одужали 1 139 977 людей, 5 857 з яких за минулу добу.
Від учора в Україні провели 61 215 тестів на коронавірус. З них:
Загалом станом на 19 лютого в країні здійснили 6 651 624 ПЛР-тестувань
Коронавірус в регіонах України: добовий приріст
За минулу добу найбільше нових хворих зафіксували в Івано-Франківській (753), Вінницькій (581), Чернівецькій (458) та Львівській (422) областях, а також у Києві (544).
Кількість нових хворих в регіонах:
Джерело: Інститут молекулярної біології і генетики
Науковці з Інституту молекулярної біології та генетики заявили, що готові досліджувати мутації SARS-CoV-2 на території України. Але вони не можуть цього зробити без співпраці з іншими структурами.
Мутації вірусів можна визначити за допомогою методу секвенування. Для цього використовують різні молекулярні технології. В Інституті молекулярної біології та генетики є секвенатори нового покоління, які підходять для проведення таких досліджень. А також відповідні фахівці, які можуть проаналізувати результати. Так, не вистачає дорогих реагентів, але їхня ціна не захмарна.
Що передбачає адаптивний карантин / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу
Джерело: Апарат РНБО України
Від початку пандемії у світі виявили понад 110 мільйонів випадків зараження коронавірусною інфекцією SARS-CoV-2. Понад 62 мільйони людей вже одужав, але 2 4441 953 хворих померли від ускладнень, спричинених COVID-19.
Джерело: Onet.pl
Польща має намір перепродати кільком країнам, які не входять до Євросоюзу, 4 мільйони доз вакцини AstraZeneca. Серед держав, які можуть отримати препарат, – і Україна. Проте це станеться лише тоді, коли виробники налагодять постачання до самої Польщі.
Наразі Варшава придбала у AstraZeneca 20 мільйонів доз вакцини. 16 мільйонів з них планують використати для імунізації самих поляків. Ще 4 мільйони хочуть перепродати Україні, Грузії та Албанії. У AstraZeneca обіцяли, що вакцини на польську територію надійдуть вже у першому півріччі 2021 року.
До слова, що українці можуть отримати щеплення і в самій Польщі. Таке передбачено на третьому етапі національного плану вакцинації. Стосуватиметься це лише тих людей, які перебувають у країні легально.
Джерело: New York University
Експерименти вчених з Нью-Йоркського університету демонструють, що одна з найпоширеніших нині мутацій SARS-CoV-2 зробила вірус значно заразнішим за початковий варіант, виявлений в Китаї. Такі самі висновки раніше робили й інші дослідники. Мова йде про мутацію D614G, яку виявили ще на початку 2020 року. Це лише одна з варіацій коронавірусу, але нині вона домінує в усьому світі.
Обидва варіанти вірусу вводили в клітини легенів, печінки й товстої кишки людини, після чого оцінювали швидкість зараження. Так, у порівнянні з вихідним варіантом SARS-CoV-2, мутація D614G зробила вірус у 8 разів заразнішим. Орім того, вірус став стійкішим, що пояснює можливий механізм підвищення здатності варіанта інфікувати клітини.
Ризик смерті від коронавірусу / Джерело: European Journal of Epidemiology / Інфографіка 24 каналу
Джерело: Columbia University Irving Medical Center
Вчені з Колумбійського університету розробили назальний спрей проти коронавірусу. Його дію перевірили на тхорах. Вчені запевняють, що спрей надає миттєвий захист від вірусу, який триває не менше ніж добу. Також розробники стверджують, що препарат ефективно захищає від мутованих варіантів SARS-CoV-2.
Розробники планують провести клінічні дослідження, але терміни закінчення випробувань поки що не оголошують.