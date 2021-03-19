Новини про коронавірус 19 березня: 2 етап щеплення в Україні, нестача вакцин

Джерело:24 канал
За минулу добу, 18 грудня, захворіли 15 850 українців. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що Україна перейшла до 2 етапу вакцинації, однак в кількох містах вже розповіли про нестачу вакцин. У Франції зізналися, що кожні 4 хвилини до реанімації потрапляє пацієнт з COVID-19. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 19 березня.
Джерело: РНБО України
Днем раніше Новини про коронавірус 18 березня: локдаун у Києві, ЄС визнав безпечність AstraZeneca
В Україні за добу захворіли на коронавірус 15 850 українців, найбільше інфікованих – в Києві. Водночас видужали від хвороби – 4 592 людини.
Від початку пандемії захворіли на коронавірус 1 519 926 мешканці України. Станом на 19 березня видужали – 1 248 782 людини, але померли від ускладнень, на жаль, – 29 515 хворих з діагнозом COVID-19.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Наразі до 30 квітня в Україні діє адаптивний карантин – країну поділили на епідеміологічні зони. У червоній зоні знаходяться 4 області: Закарпатська, Житомирська, Івано-Франківська і Чернівецька.
Водночас з 20 березня у Києві та з 19 березня у Львові впроваджують локдаун. Примітно, що в столиці жорсткі обмеження діятимуть 3 тижні – до 9 квітня включно. Натомість у Львові обмеження наразі ввели на тиждень – до 28 березня.
Джерело: 24 канал
Вакцинація тих, хто перехворів, є абсолютно безпечною і робити щеплення у таких випадках потрібно. Дитячий інфекціоніст, член Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій під час пресконференції "Антитіла COVID-19: чи варто розслаблятися?" розповів, що щеплення убезпечує від інфікування або ж значно полегшує перебіг хвороби, є підстави вважати, що це ще й сприяє сповільненню поширення вірусу.
Після того, як закінчився період заразності можна йти вакцинуватися проти коронавірусу. У залежності від того, як проявлявся COVID-19, йдеться про щонайменше 14 днів. Однак зараз фахівці рекомендують тим, хто вже перехворів, відтермінувати вакцинацію хоча б на 6 місяців з часу інфікування – випадки повторного зараження за цей період трапляються вкрай рідко.
Правила адаптивного карантину / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу
Джерело: РБК-Україна
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов поклав відповідальність за повільний темп проведення вакцинації проти коронавірусу в Україні на місцеву владу. Водночас пообіцяв прискорення з наступного тижня.
Очільник МОЗ зауважив, що вакцинація – це процес, який повинні виконати на всіх рівнях. Тому відповідальні за повільні темпи вакцинації – місцеві громади.
Джерело: 24 канал
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Україна перейшла до другого етапу вакцинації. Понад 290 тисяч українців очікують на щеплення проти коронавірусу.
За словами Максима Степанова, громадяни записуються на вакцинацію "попри інформаційну вакханалію та відверту брехню".
"Ми перейшли до другого етапу вакцинації. З наступного тижня розпочинається робота стаціонарних пунктів щеплення та вакцинації сімейних лікарів", – зазначив очільник МОЗ.
Джерело: 24 канал
Мер Львова Андрій Садовий заявив, що в області не вистачає вакцин проти коронавірусу. Саме тому вакцинація йде повільними темпами.
В ефірі радіостанції Люкс FM Андрій Садовий сказав, Львівська область отримала 42 тисячі доз вакцини, які дозволяють вакцинувати 21 тисячі людей. Дані пресслужби Львівської міської ради.
Джерело: 24 канал
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що найближчим часом Україна отримає нову партію вакцин проти коронавірусу. Прибудуть препарати від AstraZeneca та Novavax.
Джерело: 24 канал
Міністр охорони здоров'я заявив про це у ході години запитань до уряду у Верховній раді. В Івано-Франківській області ситуація стабілізувалась.
Джерело: Апарат РНБО України
Від початку пандемії у світі зафіксували понад 121 мільйон хворих на COVID-19. Більш ніж 69 мільйонів людей вже подолали хворобу, але 2 691 725 пацієнтів померли від ускладнень, спричинених COVID-19.
Джерело: CNN
У Франції кожні 4 хвилини до реанімаційного відділення потрапляє пацієнт із гострою респіраторною хворобою COVID-19. Французький прем'єр-міністр Жан Кастекс вважає, що пандемія коронавірусу "значно прискорилася" і "стає дедалі зрозуміліше, що це третя хвиля".
Він також відзначив, що фахівців турбує той факт, що до медзакладів все частіше госпіталізовують молодих пацієнтів, здоровіших за тих, які потребували лікування під час попередніх хвиль.