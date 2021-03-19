Новини про коронавірус 19 березня: 2 етап щеплення в Україні, нестача вакцин

За минулу добу, 18 грудня, захворіли 15 850 українців. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що Україна перейшла до 2 етапу вакцинації, однак в кількох містах вже розповіли про нестачу вакцин. У Франції зізналися, що кожні 4 хвилини до реанімації потрапляє пацієнт з COVID-19. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 19 березня.

Новини про коронавірус в Україні 19 березня

Статистика коронавірусу в Україні

Джерело: РНБО України

Днем раніше Новини про коронавірус 18 березня: локдаун у Києві, ЄС визнав безпечність AstraZeneca

В Україні за добу захворіли на коронавірус 15 850 українців, найбільше інфікованих – в Києві. Водночас видужали від хвороби – 4 592 людини.

Від початку пандемії захворіли на коронавірус 1 519 926 мешканці України. Станом на 19 березня видужали – 1 248 782 людини, але померли від ускладнень, на жаль, – 29 515 хворих з діагнозом COVID-19.

Ситуація з COVID-19 у регіонах:

м. Київ — 1 210 випадків;

Вінницька область — 948 випадків;

Волинська область — 348 випадків;

Дніпропетровська область — 716 випадків;

Донецька область — 671 випадок;

Житомирська область — 913 випадків;

Закарпатська — 546 випадків;

Запорізька область — 408 випадків;

Івано-Франківська область — 506 випадків;

Київська область — 1 134 випадки;

Кіровоградська область — 158 випадків;

Луганська область — 147 випадків;

Львівська область — 1 140 випадків;

Миколаївська область — 419 випадків;

Одеська область — 935 випадків;

Полтавська область — 543 випадки;

Рівненська область — 443 випадки;

Сумська область — 489 випадків;

Тернопільська область — 628 випадків;

Харківська область — 1 085 випадків;

Херсонська область — 141 випадок;

Хмельницька область — 855 випадків;

Черкаська область — 536 випадків;

Чернівецька область — 584 випадки;

Чернігівська область — 347 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Ймовірність локдауну

Наразі до 30 квітня в Україні діє адаптивний карантин – країну поділили на епідеміологічні зони. У червоній зоні знаходяться 4 області: Закарпатська, Житомирська, Івано-Франківська і Чернівецька.

Водночас з 20 березня у Києві та з 19 березня у Львові впроваджують локдаун. Примітно, що в столиці жорсткі обмеження діятимуть 3 тижні – до 9 квітня включно. Натомість у Львові обмеження наразі ввели на тиждень – до 28 березня.

Чи треба вакцинуватися від COVID-19, якщо вже перехворів

Джерело: 24 канал

Вакцинація тих, хто перехворів, є абсолютно безпечною і робити щеплення у таких випадках потрібно. Дитячий інфекціоніст, член Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій під час пресконференції "Антитіла COVID-19: чи варто розслаблятися?" розповів, що щеплення убезпечує від інфікування або ж значно полегшує перебіг хвороби, є підстави вважати, що це ще й сприяє сповільненню поширення вірусу.

Після того, як закінчився період заразності можна йти вакцинуватися проти коронавірусу. У залежності від того, як проявлявся COVID-19, йдеться про щонайменше 14 днів. Однак зараз фахівці рекомендують тим, хто вже перехворів, відтермінувати вакцинацію хоча б на 6 місяців з часу інфікування – випадки повторного зараження за цей період трапляються вкрай рідко.



Правила адаптивного карантину / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

Хто в Україні відповідальний за повільні темпи вакцинації

Джерело: РБК-Україна

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов поклав відповідальність за повільний темп проведення вакцинації проти коронавірусу в Україні на місцеву владу. Водночас пообіцяв прискорення з наступного тижня.

Очільник МОЗ зауважив, що вакцинація – це процес, який повинні виконати на всіх рівнях. Тому відповідальні за повільні темпи вакцинації – місцеві громади.

В Україні стартує другий етап вакцинації

Джерело: 24 канал

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Україна перейшла до другого етапу вакцинації. Понад 290 тисяч українців очікують на щеплення проти коронавірусу.

За словами Максима Степанова, громадяни записуються на вакцинацію "попри інформаційну вакханалію та відверту брехню".

"Ми перейшли до другого етапу вакцинації. З наступного тижня розпочинається робота стаціонарних пунктів щеплення та вакцинації сімейних лікарів", – зазначив очільник МОЗ.

У Львові бракує вакцин проти коронавірусу

Джерело: 24 канал

Мер Львова Андрій Садовий заявив, що в області не вистачає вакцин проти коронавірусу. Саме тому вакцинація йде повільними темпами.

В ефірі радіостанції Люкс FM Андрій Садовий сказав, Львівська область отримала 42 тисячі доз вакцини, які дозволяють вакцинувати 21 тисячі людей. Дані пресслужби Львівської міської ради.

Коли в Україну прибудуть нові партії вакцини проти коронавірусу

Джерело: 24 канал

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що найближчим часом Україна отримає нову партію вакцин проти коронавірусу. Прибудуть препарати від AstraZeneca та Novavax.

1,5 мільйона доз AstraZeneca (CoviShield) очікують відравляння в Україну від індійського інституту. Ми тільки чекаємо дозволу уряду Індії, – сказав Степанов.

COVID-госпіталь з Івано-Франківської області можуть перевезти до Києва

Джерело: 24 канал

Мобільний COVID-госпіталь з Івано-Франківської області можуть перевезти до Києва. У МОЗ пояснили це тим, що в області наразі спостерігають стабілізацію ситуації, в той час, як в Києві – навпаки.

Міністр охорони здоров'я заявив про це у ході години запитань до уряду у Верховній раді. В Івано-Франківській області ситуація стабілізувалась.

Новини про коронавірус у світі 19 березня

Статистика поширення COVID-19 у світі

Джерело: Апарат РНБО України

Від початку пандемії у світі зафіксували понад 121 мільйон хворих на COVID-19. Більш ніж 69 мільйонів людей вже подолали хворобу, але 2 691 725 пацієнтів померли від ускладнень, спричинених COVID-19.

У Франції кожні 4 хвилини до реанімації потрапляє пацієнт з COVID-19

Джерело: CNN

У Франції кожні 4 хвилини до реанімаційного відділення потрапляє пацієнт із гострою респіраторною хворобою COVID-19. Французький прем'єр-міністр Жан Кастекс вважає, що пандемія коронавірусу "значно прискорилася" і "стає дедалі зрозуміліше, що це третя хвиля".

Він також відзначив, що фахівців турбує той факт, що до медзакладів все частіше госпіталізовують молодих пацієнтів, здоровіших за тих, які потребували лікування під час попередніх хвиль.