Новини про коронавірус 19 квітня: ген, який вбиває вірус, невтішна статистика у світі

В Україні вдвічі зменшилась кількість госпіталізацій, водночас інфікувались від учора понад 6 тисяч людей. Втім, це не свідчить про спад захворюваності, у вихідні лабораторії проводять менше тестувань. Київщина та Львівщина розпочали вакцинацію препаратом Pfizer. В Індії рекордні показники поширення інфекції. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі.

Новини про коронавірус в Україні

Статистика поширення COVID-19

19 квітня міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив про 6 506 нових хворих на коронавірус в Україні. З них 253 дитини та 98 медпрацівників.

До лікарень госпіталізували 2 387 людей. Це майже удвічі менше, ніж днем раніше. Від ускладнень коронавірусу померло 214 хворих. Натомість видужали 5 598 пацієнтів.

Днем раніше Новини про коронавірус 18 квітня: старт вакцинації Pfizer, побічні ефекти від Covishield

Рівень тестування знизився

За минулу добу в Україні здійснили 27 488 різних видів тестів на коронавірус. З них методом ПЛР – 15 811, методом ІФА (дослідження на антитіла) – 4 037. Також було використано 7 640 експрес-тестів на антиген до SARS-CoV-2.Від початку пандемії в Україні:

Статистика поширення COVID-19 в Україні від початку епідемії:

інфікувались 1 953 016 людей;

одужали – 1 487 677 хворих;

померли від ускладнень хвороби – 40 000 пацієнтів;

Темпи вакцинації в країні

Впродовж вчорашнього дня від коронавірусу вакцинували всього 1 453 людини. Загалом від початку вакцинальної кампанії в Україні вакцинували 450 647 громадян. З них 450 645 отримали першу дозу препарату. А ось закінчили вакцинацію (тобто отримали 2 дози) – 5 людей (з них двоє отримали першу дозу за кордоном).

Станом на 18 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 468 490 людей.

Кількість інфікованих та вакцинованих в регіонах за добу

Київ – 447 випадків/ 0 щеплень;

Вінницька область – 122 випадки/ 60 щеплень;

Волинська область – 214 випадків/ 160 щеплень;

Дніпропетровська область – 761 випадок/ 15 щеплень;

Донецька область – 377 випадків/ 79 щеплень;

Житомирська область – 267 випадків/ 17 щеплень;

Закарпатська – 48 випадків/ 10 щеплень;

Запорізька область – 90 випадків/ 42 щеплення;

Івано-Франківська область – 48 випадків/ 20 щеплень;

Київська область – 428 випадків/ 216 щеплень;

Кіровоградська область – 164 випадки/ 0 щеплень;

Луганська область – 47 випадків/ 0 щеплень;

Львівська область – 490 випадків/ 169 щеплень;

Миколаївська область – 461 випадок/ 10 щеплень;

Одеська область – 372 випадки/ 65 щеплень;

Полтавська область – 164 випадки/ 59 щеплень;

Рівненська область – 150 випадків/ 40 щеплень;

Сумська область – 205 випадків/ 40 щеплень;

Тернопільська область – 219 випадків/ 50 щеплень;

Харківська область – 622 випадки/ 345 щеплень;

Херсонська область – 103 випадки/ 0 щеплень;

Хмельницька область – 100 випадків/ 0 щеплень;

Черкаська область – 273 випадки/ 26 щеплень;

Чернівецька область – 139 випадків/ 30 щеплень;

Чернігівська область – 195 випадків/ 0 щеплень.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Ситуація з COVID-19 в ЗСУ

Джерело: Командування Медичних сил ЗСУ

Коронавірус продовжує поширюватися у лавах Збройних сил України. Минулої доби від ускладнень інфекції померли двоє працівників ЗСУ.

Станом на 19 квітня коронавірусом інфіковані 2 267 українських військових. Від початку пандемії перемогти COVID-19 змогли 21 534 військовослужбовців. Смертельна хвороба забрала життя 74 людей.



Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

МОЗ оновило карантинні зони: 13 регіонів "червоних" і лише три "жовтих"

Джерело: сайт МОЗ

Міністерство охорони здоров'я оновило розподіл на карантинні зони. В актуальному переліку 13 "червоних" регіонів, 9 "помаранчевих" і 3 "жовтих".

У МОЗ звернули увагу на те, що пандемія коронавірусу найменше поширилася у Херсонській, Івано-Франківській та Закарпатській областях. До слова, дві останні вийшли з "червоного" рівня епідемічної небезпеки.

У міністерстві вважають, що станом на 19 квітня, "червоними" є Київ та ще 12 областей, а саме:

Київська область;

Житомирська область;

Запорізька область;

Львівська область;

Миколаївська область;

Одеська область;

Полтавська область;

Сумська область;

Харківська область;

Хмельницька область;

Чернівецька область;

Чернігівська область.

Регіони зі значним поширенням COVID-19 / Дані МОЗ

У Львові запрацювали початкові школи, непродовольчі ринки та літні майданчики

Джерело: Львівська міськрада

Локдаун у Львові триватиме до 4 травня. Проте, за рішенням міської комісії ТЕБ та НС, карантинні обмеження дещо послабили. З 19 квітня у місті починають працювати початкові школи, непродовольчі ринки та літні майданчики.

Міський голова Андрій Садовий розповів, що у Львові вирішили дещо послабити карантин. Проте ринки та літні майданчики повинні працювати з дотриманням усіх протиепідемічних вимог.

На Київщині та Львівщині почали робити щеплення Pfizer

Вакцинація в Київській області

Джерело: Київська ОДА

За добу на Київщині зробили 216 щеплень. Всі дози медики зробили вакциною Pfizer, а отримали їх мешканці та працівники двох психоневрологічних інтернатів.

Як зазначили у Київській облдержадміністрації, за добу мобільні бригади використали фактично п'яту частину виділених на регіон вакцин. З 1170 доз залишилось лише 954.



На Київщині вже зробили щеплення майже 1/5 вакцин Pfizer / Фото Київської ОДА

Вакцинація у Львові Джерело: ЛОДА До Львова 18 квітня прибули 1170 доз вакцини Pfizer. Дві мобільні бригади розпочали робити щеплення жителям Львівщини. Вакцинацію у межах області проводитиме бригада діагностичного центру, а у Львові працюватиме бригада 4 міської клінічної лікарні. На Львівщині від коронавірусу вакцинувались майже 35 тисяч людей. Щеплення робили препаратами Covishield та CoronaVac.

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Зеленський провів нараду про Великдень в умовах COVID-19

Джерело: Офіс Президента

Володимир Зеленський провів нараду щодо третьої хвилі COVID-19 в Україні. Там оговорювали, зокрема, святкування Великодня в умовах пандемії.

Президент зауважив, що Україна вже має досвід відзначання важливих релігійних свят під час карантину. Попри те, що триває вакцинація, скупчення людей досі становлять загрозу.

Карантинні виплати: як отримати 8 тисяч для ФОП

Джерело: Дія

До 31 грудня ФОПи можуть отримати ще одну допомогу від держави у розмірі 8 тисяч гривень. Мовиться про підприємців, які постраждали від карантинних обмежень з лютого 2021 року.

З цих 8 тисяч ФОПам не доведеться платити податки ні підприємцю, ні найманим працівникам. Подати заявку на отримання допомоги необхідно упродовж 30 днів з моменту посилення у регіоні карантину.

Реєстрація на виплату грошей розпочалася 19 квітня.

Отримати допомогу можна 2 способами:

через мобільний додаток Дія; через портал Дія.

Новини про коронавірус в світі 18 квітня

Статистика поширення СOVID-19 у світі

Ознайомитися з повним списком людей, які можуть отримати 8 тисяч від держави, можна тут. До речі, тримати допомогу зможуть лише ФОПИ, державна реєстрація яких становить не менше ніж 3 місяці.

Джерело: Worldometers

За минулу добу у світі зафіксували майже 707 тисяч нових випадків COVID-19. Найбільше хворих виявили в Індії, Туреччині та США.

Зокрема, в Індії зафіксували рекордних 273 810 нових випадків коронавірусу. Наразі лікарні Індії борються з нестачею лікарняних ліжок та запасів кисню через великий наплив пацієнтів.

Кількість смертей від COVID-19 за добу зросла до рекордних 1619 і сягнула 178 769 за весь час пандемії.

Також складна ситуація в Туреччині , там зафіксували майже 56 тисяч, у США – понад 43 тисячі випадків. Окрім того, майже 43 тисячі хворих зареєстрували у Бразилії, а у Франції – понад 29 тисяч нових випадків.

, там зафіксували майже 56 тисяч, у США – понад 43 тисячі випадків. Окрім того, майже 43 тисячі хворих зареєстрували у Бразилії, а у Франції – понад 29 тисяч нових випадків. Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Іран і Колумбія.

Україна серед країн світу займає 12 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – 5 позицію.

У США коронавірус виявили у видр з океанаріума

Всього у світі за добу померло 9 323 осіб, у яких підтвердили коронавірус. Наразі у світі на коронавірус хворіють понад 18 мільйонів людей. З початку пандемії жертвами коронавірусу стали 3 032 638 людей.

Джерело: Georgia Aquarium

У США на коронавірус захворіли видри з океанаріума Джорджії. У тварин були чхання, нежить та незначна млявість. У деяких зі ссавців навіть з'явився кашель.

Океанаріум штату Джорджія розташований в Атланті. Там проживають тисячі тварин найрізноманітніших видів.

Через новий штам COVID-19 у Бразилії жінок просять не планувати вагітність

Джерело: CNN

Міністр охорони здоров'я Бразилії Рафаель Камара рекомендує відкласти планування вагітності через новий штам коронавірусу. Оскільки він небезпечніший для вагітних жінок, ніж оригінальний штам.

Рафаель Камара зауважив, що нова мутація коронавірусу, виявлена у Бразилії, "агресивніша" до вагітних. Тож, якщо є така можливість, потенційним мамам радять відкласти планування вагітності.

Дослідження про коронавірус

У людей виявили гени, які борються з коронавірусом

Джерело: Molecular Cell

Вчені з Sanford Burnham Prebys Medical Discovery Institute (SPB, США) ідентифікували набір людських генів, які борються коронавірусною інфекцією SARS-CoV-2. Розглянуті гени пов'язали з інтерферонами – передовими борцями з вірусами в організмі.

Дослідники заявили, що отримали нове уявлення про те, як вірус використовує людські клітини, в які проникає. Але вони все ще шукають його слабкі місця, аби розробити оптимальні противірусні препарати.

Противірусний препарат може бути ефективним проти COVID-19

Джерело: Nature Communications

Згідно з новим дослідженням, експериментальний противірусний препарат може значно знизити інфекційне навантаження SARS-CoV-2. Відповідно і шкоду, який вірус може завдати легеням.

Вчені з Національного інституту здоров'я США (NIH) і Університету Плімута виявили, що препарат MK-4482, який спершу розробили для лікування грипу, ефективний проти зараження коронавірусом.

Дослідники заявили, що лікування за допомогою MK-4482 потенційно може знизити схильність до високого ризику інфікування SARS-CoV-2. Також препарат може використовуватися для лікування підтвердженого COVID-19 окремо чи в поєднанні з іншими агентами.