Коронавірус в Україні 19 травня

Статистика коронавірусу в країні

Джерело: 24 канал

За минулу добу в Україні виявили ​​5 138 нових хворих на коронавірус. Серед них – 260 дітей та 187 медпрацівників.

Днем раніше Новини про коронавірус 18 травня: нова партія Pfizer в Україні, відставка Степанова

Також за минулу добу️️ до лікарень госпіталізували 2 269 українців. Ще 3 174 виписали з лікарень.

На жаль, 227 людей померли від ускладнень, викликаних хворобою.

У МОЗ повідомили, що здійснено 77 685 тестувань за добу. З них методом ПЛР – 31 935, а методом ІФА – 13 094.

За весь час пандемії в Україні виявили хворих – 2 165 233;

одужало – 1 899 446 людей;

померло – 48 696 хворих;

проведено ПЛР-тестувань – 9 914 382.

Кількість захворювань на коронавірус в регіонах за 18 травня:

Київ – 477 випадків;

Вінницька область – 128 випадків;

Волинська область – 193 випадки;

Дніпропетровська область – 457 випадків;

Донецька область – 336 випадків;

Житомирська область – 115 випадків;

Закарпатська область – 67 випадків;

Запорізька область – 276 випадків;

Івано-Франківська область – 98 випадків;

Київська область – 336 випадків;

Кіровоградська область – 84 випадки;

Луганська область – 111 випадків;

Львівська область – 239 випадків;

Миколаївська область – 237 випадків;

Одеська область – 130 випадків;

Полтавська область – 131 випадок;

Рівненська область – 309 випадків;

Сумська область – 167 випадків;

Тернопільська область – 108 випадків;

Харківська область – 567 випадків;

Херсонська область – 110 випадків;

Хмельницька область – 178 випадків;

Черкаська область – 169 випадків;

Чернівецька область – 62 випадки;

Чернігівська область – 53 випадки.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

До теми Рекорд хвилі: у Києві за добу зафіксували майже 2 тисячі людей, які одужали від COVID-19

Новини про коронавірус у світі 19 травня

Джерело: РНБО України

Від початку пандемії COVID-19 у світі зафіксували понад 164 мільйони інфікованих коронавірусом SARS-CoV-2. Більш ніж 100 мільйонів пацієнтів подолали хворобу. Натомість 3 404 298 хворих пішли з життя через ускладнення, спричинені вірусом.

Нині понад 60 мільйонів людей по всьому світу продовжують своє лікування.

ЄС схвалив відкриття кордонів для вакцинованих, – ЗМІ

Джерело: AFP

В Євросоюзі домовилися про відкриття кордонів для повністю вакцинованих від коронавірусу туристів. Тоді ж запрацюють і COVID-паспорти. Втім, поки немає деталей щодо рішення і коли саме воно почне діяти.

Жертви COVID-19: в індійській річці Ганг знайшли сотні трупів, – ЗМІ

Джерело: BBC

Сотні трупів були знайдені поблизу річки Ганг. Деякі тіла плавають у найсвятішій річці Індії, а чимало інших тіл знайшли закопаних в піску. Ті, хто живе недалеко від місця, куди вимило тіла – в штаті Уттар-Прадеш – побоюються, що мерці – це жертви коронавірусу.

Дослідження та розробки, пов'язані з COVID-19

Коронавірус "з'їдає" сіру речовину в мозку

Джерело: Science Direct

Надходить все більше даних про те, що коронавірус може викликати серйозні ураження мозку, і фахівці зосередилися на вивченні механізму цього впливу. Нове дослідження показало, що у пацієнтів з важким перебігом COVID-19 зменшується обсяг сірої речовини в лобно-скроневій ділянці мозку. А це має довгострокові негативні наслідки, зокрема лихоманка і дефіцит кисню.

Вакцина від COVID-19 рослинного походження пройшла першу фазу випробувань

Джерело: Nature Medicine

Вчені з Канади розробили вакцину від коронавірусу, яка складається з рослинних елементів. Наразі її ефективність вже перевірили на 200 добровольцях. Науковці розповіли, що вакцина рослинного походження являє собою набір з вірусоподібних частинок, які складаються з фрагментів оболонки COVID-19. Дослідження показали, що препарат не викликає суттєвих побічних ефектів. Лише один з добровольців відчув дискомфорт через утому.

Як часто люди вірять в міфи про коронавірус

Джерело: SSRN

Результати дослідження на 1737 людях показали, що 20% опитаних вірять як мінімум в один або кілька популярних міфів, в тому числі про ризик зараження та ускладнення. Такі люди не намагаються перевіряти її в наукових джерелах. Більш того, вони дуже неохоче змінюють свою думку, навіть якщо з'явилися надійні докази того, що їх ввели в оману.