Новини про коронавірус 19 травня: відкриття кордонів для вакцинованих, рослинна вакцина

ЄС схвалив відкриття кордонів для вакцинованих. Коронавірус "з'їдає" сіру речовину в мозку. Вакцина від COVID-19 рослинного походження пройшла першу фазу випробувань. Жертви COVID-19: в індійській річці Ганг знайшли сотні трупів. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 19 квітня.
Коронавірус в Україні 19 травня
Статистика коронавірусу в країні
Джерело: 24 канал
За минулу добу в Україні виявили 5 138 нових хворих на коронавірус. Серед них – 260 дітей та 187 медпрацівників.
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Також за минулу добу️️ до лікарень госпіталізували 2 269 українців. Ще 3 174 виписали з лікарень.
На жаль, 227 людей померли від ускладнень, викликаних хворобою.
У МОЗ повідомили, що здійснено 77 685 тестувань за добу. З них методом ПЛР – 31 935, а методом ІФА – 13 094.За весь час пандемії в Україні
- виявили хворих – 2 165 233;
- одужало – 1 899 446 людей;
- померло – 48 696 хворих;
- проведено ПЛР-тестувань – 9 914 382.
Кількість захворювань на коронавірус в регіонах за 18 травня:
- Київ – 477 випадків;
- Вінницька область – 128 випадків;
- Волинська область – 193 випадки;
- Дніпропетровська область – 457 випадків;
- Донецька область – 336 випадків;
- Житомирська область – 115 випадків;
- Закарпатська область – 67 випадків;
- Запорізька область – 276 випадків;
- Івано-Франківська область – 98 випадків;
- Київська область – 336 випадків;
- Кіровоградська область – 84 випадки;
- Луганська область – 111 випадків;
- Львівська область – 239 випадків;
- Миколаївська область – 237 випадків;
- Одеська область – 130 випадків;
- Полтавська область – 131 випадок;
- Рівненська область – 309 випадків;
- Сумська область – 167 випадків;
- Тернопільська область – 108 випадків;
- Харківська область – 567 випадків;
- Херсонська область – 110 випадків;
- Хмельницька область – 178 випадків;
- Черкаська область – 169 випадків;
- Чернівецька область – 62 випадки;
- Чернігівська область – 53 випадки.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
До теми Рекорд хвилі: у Києві за добу зафіксували майже 2 тисячі людей, які одужали від COVID-19
Новини про коронавірус у світі 19 травня
Джерело: РНБО України
Від початку пандемії COVID-19 у світі зафіксували понад 164 мільйони інфікованих коронавірусом SARS-CoV-2. Більш ніж 100 мільйонів пацієнтів подолали хворобу. Натомість 3 404 298 хворих пішли з життя через ускладнення, спричинені вірусом.
Нині понад 60 мільйонів людей по всьому світу продовжують своє лікування.
ЄС схвалив відкриття кордонів для вакцинованих, – ЗМІ
Джерело: AFP
В Євросоюзі домовилися про відкриття кордонів для повністю вакцинованих від коронавірусу туристів. Тоді ж запрацюють і COVID-паспорти. Втім, поки немає деталей щодо рішення і коли саме воно почне діяти.
Жертви COVID-19: в індійській річці Ганг знайшли сотні трупів, – ЗМІ
Джерело: BBC
Сотні трупів були знайдені поблизу річки Ганг. Деякі тіла плавають у найсвятішій річці Індії, а чимало інших тіл знайшли закопаних в піску. Ті, хто живе недалеко від місця, куди вимило тіла – в штаті Уттар-Прадеш – побоюються, що мерці – це жертви коронавірусу.
Дослідження та розробки, пов'язані з COVID-19
Коронавірус "з'їдає" сіру речовину в мозку
Джерело: Science Direct
Надходить все більше даних про те, що коронавірус може викликати серйозні ураження мозку, і фахівці зосередилися на вивченні механізму цього впливу. Нове дослідження показало, що у пацієнтів з важким перебігом COVID-19 зменшується обсяг сірої речовини в лобно-скроневій ділянці мозку. А це має довгострокові негативні наслідки, зокрема лихоманка і дефіцит кисню.
Вакцина від COVID-19 рослинного походження пройшла першу фазу випробувань
Джерело: Nature Medicine
Вчені з Канади розробили вакцину від коронавірусу, яка складається з рослинних елементів. Наразі її ефективність вже перевірили на 200 добровольцях. Науковці розповіли, що вакцина рослинного походження являє собою набір з вірусоподібних частинок, які складаються з фрагментів оболонки COVID-19. Дослідження показали, що препарат не викликає суттєвих побічних ефектів. Лише один з добровольців відчув дискомфорт через утому.
Як часто люди вірять в міфи про коронавірус
Джерело: SSRN
Результати дослідження на 1737 людях показали, що 20% опитаних вірять як мінімум в один або кілька популярних міфів, в тому числі про ризик зараження та ускладнення. Такі люди не намагаються перевіряти її в наукових джерелах. Більш того, вони дуже неохоче змінюють свою думку, навіть якщо з'явилися надійні докази того, що їх ввели в оману.