Новини про коронавірус 20 січня: рекорд смертей у світі, 52% українців не хочуть вакцинуватись
Понад половина українців не планують вакцинуватись проти коронавірусу. Тим часом у МОЗ закликали охочих вакцинуватись не поспішати купувати вакцину за власні кошти, держава начебто забезпечить препаратом усіх охочих. У світі за останній тиждень померла рекордна кількість хворих на коронавірус. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 20 січня.
Новини про коронавірус в Україні 20 січня
Станом на 20 січня в Україні зареєстрували 1 172 038 інфікованих коронавірусом. Серед нових 4 383 хворих – 161 дитина та 239 медпрацівників. Також в Україні залишається високий рівень смертності від COVID-19. За минулу добу померли ще 212 людей. Актуальну статистику озвучив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу, повідомляє 24 канал.
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Впродовж доби одужали 14 501 пацієнт з COVID-19 – це майже втричі більше, ніж інфікувались.
Загалом, від початку епідемії коронавірусу в Україні 900 749 людей вже подолали хворобу. Натомість 21 258 пацієнтів померли від ускладнень COVID-19.
Коронавірус в регіонах України: добовий приріст
- Київ – 606 випадків;
- Вінницька область – 178 випадків;
- Волинська область – 103 випадки;
- Дніпропетровська область – 157 випадків;
- Донецька область – 208 випадків;
- Житомирська область – 92 випадки;
- Закарпатська область – 76 випадків;
- Запорізька область – 423 випадки;
- Івано-Франківська область – 149 випадків;
- Київська область – 226 випадків;
- Кіровоградська область – 39 випадків;
- Луганська область – 76 випадків;
- Львівська область – 195 випадків;
- Миколаївська область – 114 випадків;
- Одеська область – 223 випадки;
- Полтавська область – 158 випадків;
- Рівненська область – 111 випадків;
- Сумська область – 103 випадки;
- Тернопільська область – 120 випадків;
- Харківська область – 335 випадків;
- Херсонська область – 48 випадків;
- Хмельницька область – 165 випадків;
- Черкаська область – 200 випадків;
- Чернівецька область – 198 випадків;
- Чернігівська область – 80 випадків.
Ситуація з COVID-19 в ЗСУ: хвороба забрала життя ще одного військового
Коронавірус продовжує стрімко поширюватися у лавах Збройних сил України. За минулу добу захворіли на COVID-19 ще 30 військових. На жаль, впродовж минулої доби, 19 січня від ускладнень коронавірусу помер ще 1 військовослужбовець.
Окрім цього, минулої доби до закладів охорони здоров'я госпіталізували 3 осіб. Інші 27 нових інфікованих перебувають на лікуванні вдома під наглядом медичної служби. Стан пацієнтів задовільний, вони отримують необхідне лікування.
Наразі на самоізоляції перебуває 30 осіб. У найближчі три дні термін ізоляції завершується у 8 бійців ЗСУ.
Понад половина українців не хочуть вакцинуватись проти COVID-19
Згідно з актуальним опитуванням соціологічної групи "Рейтинг", понад половина населення України не планують проводити вакцинацію проти коронавірусу.
Ось як відповіли українці:
- всього 39% планують вакцинуватися;
- 56% – не готові цього зробити;
- 43% робитимуть щеплення, якщо воно буде безкоштовним;
- 52% не хочуть його робити за будь-яких умов.
У МОЗ закликали українців поки не поспішати купувати вакцину
Головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко порадив українцям не робити платне щеплення проти COVID-19 на перших етапах вакцинації. Він переконаний, що держава зможе сама забезпечити нею всіх охочих.
За його словами, МОЗ робить все можливе, аби всі українці віком від 18 років могли безкоштовно отримати 2 дози вакцини проти COVID-19.
Крім того, Віктор Ляшко розповів, що усіх вакцинованих громадян заноситимуть в електронну систему охорони здоров'я. І коли на міжнародному рівні запровадять обов'язкові паспорти вакцинації, то українські лікарі зможуть оперативно видати довідку про щеплення.
Етапи вакцинації в Україні / Інфографіка 24 каналу
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Новини про коронавірус у світі 20 січня
Згідно з даними РНБО України, від початку пандемії у світі зафіксували понад 96 мільйонів хворих на коронавірус. Понад 53 мільйони людей вже одужали, але 2 058 765 пацієнтів померли внаслідок ускладнень.
Активних хворих у світі – понад 41 мільйон.
Країни з найбільшою кількістю хворих на COVID-19
- США – 24 254 283;
- Індія – 10 595 639;
- Бразилія – 8 573 864;
- Росія – 3 595 136;
- Велика Британія – 3 476 824.
За тиждень від COVID-19 померла рекордна кількість людей
У період з 11 по 17 січня ВООЗ зареєструвала близько 94 тисячі смертей внаслідок COVID-19. Це найбільша кількість летальних випадків у світі від початку пандемії.
Таким чином, рівень смертності внаслідок коронавірусу за останній тиждень зріс на 9%.
- В Америці – 43,8 тисячі смертей;
- у Європі – 37,7 тисячі;
- в Африці – 5 тисяч;
- у Південно-Східній Азії – 3,4 тисячі.
Джерелом нового спалаху COVID-19 у Китаї став чоловік, який читає лекції про здоров'я
Більше сотні нових випадків зараження SARS-Cov-2 виявлені в Китаї. Епіцентром нового спалаху коронавірусу стала провінція Цзілінь на північному сході в країні. Органи охорони здоров'я заявили, що не менше 63 безсимптомних випадків пов'язані з одним 45-річним чоловіком. Він виявився безсимптомним носієм інфекції. Перш ніж система відстеження контактів вирахувала чоловіка, він встиг побувати в декількох містах, подорожуючи на поїзді.
Німців закликали працювати з дому аж до березня: перелік нових карантинних обмежень
Локдаун у Німеччині продовжили до 14 лютого 2021 року, але в офіси не можна повертатись до середини березня. Як заявила канцлерка Німеччини Ангела Меркель, завдяки посиленню карантинних обмежень значно знизилась кількість нових випадків зараження, а також зменшилась завантаженість лікарень.
Уряд також пропонує зобов'язати носити респіратори мешканців та працівників закладів для людей похилого віку.
Суми штрафів за порушення карантину / Інфографіка 24 каналу
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Дослідження та відкриття щодо COVID-19
У Китаї роботів навчили брати аналізи на коронавірус
Китайські інженери розробили робота Lingcai, який вміє брати мазки з горла для тесту на нуклеїнову кислоту. Роботів вже застосовують для тестування коронавірусу у китайському місті Шеньян.
Як виглядає процедура за участі робота:
- Робот приступає до роботи лише після того, коли пацієнт просканував свою ID-картку.
- Робот забирає мазок з горла людини у повністю ізольованому середовищі.
- Участь медичних працівників непотрібна. Він лише дистанційно керує роботизованою рукою, аби визначити правильну точку для взяття мазка.
- Коли процедура завершилася, робот поміщає паличку з мазком у спеціальну місткість та закриває її. Саму пляшечку після цього доправляють до лабораторії для подальших досліджень.
Робот Lingcai зменшує ризики зараження серед медичних працівників / Фото VGG
Чому це важлива інноваціяНаразі процес відбору зразків аналізу вимагає, аби медичний персонал носив захисні костюми та перебував у тісному контакті з пацієнтами. Роботи допоможуть мінімізувати ризики інфікування медичних працівників.
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