Понад половина українців не планують вакцинуватись проти коронавірусу. Тим часом у МОЗ закликали охочих вакцинуватись не поспішати купувати вакцину за власні кошти, держава начебто забезпечить препаратом усіх охочих. У світі за останній тиждень померла рекордна кількість хворих на коронавірус. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 20 січня.

Новини про коронавірус в Україні 20 січня

Станом на 20 січня в Україні зареєстрували 1 172 038 інфікованих коронавірусом. Серед нових 4 383 хворих – 161 дитина та 239 медпрацівників. Також в Україні залишається високий рівень смертності від COVID-19. За минулу добу померли ще 212 людей. Актуальну статистику озвучив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу, повідомляє 24 канал.

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Впродовж доби одужали 14 501 пацієнт з COVID-19 – це майже втричі більше, ніж інфікувались.

Загалом, від початку епідемії коронавірусу в Україні 900 749 людей вже подолали хворобу. Натомість 21 258 пацієнтів померли від ускладнень COVID-19.

Кількість проведених тестів в Україні недостатня. За період 19 січня в країні провели 45 790 тестів на коронавірус. З них методом ПЛР – 26 792, а методом ІФА – 18 998. Станом на ранок 20 січня в Україні провели 6 009 914 тестувань на коронавірус методом ПЛР.

Коронавірус в регіонах України: добовий приріст

Київ – 606 випадків;

Вінницька область – 178 випадків;

Волинська область – 103 випадки;

Дніпропетровська область – 157 випадків;

Донецька область – 208 випадків;

Житомирська область – 92 випадки;

Закарпатська область – 76 випадків;

Запорізька область – 423 випадки;

Івано-Франківська область – 149 випадків;

Київська область – 226 випадків;

Кіровоградська область – 39 випадків;

Луганська область – 76 випадків;

Львівська область – 195 випадків;

Миколаївська область – 114 випадків;

Одеська область – 223 випадки;

Полтавська область – 158 випадків;

Рівненська область – 111 випадків;

Сумська область – 103 випадки;

Тернопільська область – 120 випадків;

Харківська область – 335 випадків;

Херсонська область – 48 випадків;

Хмельницька область – 165 випадків;

Черкаська область – 200 випадків;

Чернівецька область – 198 випадків;

Чернігівська область – 80 випадків.

Ситуація з COVID-19 в ЗСУ: хвороба забрала життя ще одного військового

Коронавірус продовжує стрімко поширюватися у лавах Збройних сил України. За минулу добу захворіли на COVID-19 ще 30 військових. На жаль, впродовж минулої доби, 19 січня від ускладнень коронавірусу помер ще 1 військовослужбовець.

Окрім цього, минулої доби до закладів охорони здоров'я госпіталізували 3 осіб. Інші 27 нових інфікованих перебувають на лікуванні вдома під наглядом медичної служби. Стан пацієнтів задовільний, вони отримують необхідне лікування.

Станом на 20 січня коронавірусом хворіє 756 українських військових. Від початку пандемії перемогти інфекцію змогли 14 282 військовослужбовці. Смертельна хвороба забрала життя 39 людей.

Наразі на самоізоляції перебуває 30 осіб. У найближчі три дні термін ізоляції завершується у 8 бійців ЗСУ.

Понад половина українців не хочуть вакцинуватись проти COVID-19

Згідно з актуальним опитуванням соціологічної групи "Рейтинг", понад половина населення України не планують проводити вакцинацію проти коронавірусу.

Ось як відповіли українці:

всього 39% планують вакцинуватися;

56% – не готові цього зробити;

43% робитимуть щеплення, якщо воно буде безкоштовним;

52% не хочуть його робити за будь-яких умов.

Довідка: Підтримка безкоштовної вакцинації впала. Так, під час листопадового опитування безкоштовне щеплення підтримували 55% людей. А ось кількість тих людей, які готові прищепитися платною вакциною, дещо зросла.

У МОЗ закликали українців поки не поспішати купувати вакцину

Головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко порадив українцям не робити платне щеплення проти COVID-19 на перших етапах вакцинації. Він переконаний, що держава зможе сама забезпечити нею всіх охочих.

За його словами, МОЗ робить все можливе, аби всі українці віком від 18 років могли безкоштовно отримати 2 дози вакцини проти COVID-19.

Крім того, Віктор Ляшко розповів, що усіх вакцинованих громадян заноситимуть в електронну систему охорони здоров'я. І коли на міжнародному рівні запровадять обов'язкові паспорти вакцинації, то українські лікарі зможуть оперативно видати довідку про щеплення.



Етапи вакцинації в Україні / Інфографіка 24 каналу

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Новини про коронавірус у світі 20 січня

Згідно з даними РНБО України, від початку пандемії у світі зафіксували понад 96 мільйонів хворих на коронавірус. Понад 53 мільйони людей вже одужали, але 2 058 765 пацієнтів померли внаслідок ускладнень.

Активних хворих у світі – понад 41 мільйон.

Країни з найбільшою кількістю хворих на COVID-19

США – 24 254 283;

Індія – 10 595 639;

Бразилія – 8 573 864;

Росія – 3 595 136;

Велика Британія – 3 476 824.

За тиждень від COVID-19 померла рекордна кількість людей

У період з 11 по 17 січня ВООЗ зареєструвала близько 94 тисячі смертей внаслідок COVID-19. Це найбільша кількість летальних випадків у світі від початку пандемії.

Таким чином, рівень смертності внаслідок коронавірусу за останній тиждень зріс на 9%.

В Америці – 43,8 тисячі смертей;

у Європі – 37,7 тисячі;

в Африці – 5 тисяч;

у Південно-Східній Азії – 3,4 тисячі.

Джерелом нового спалаху COVID-19 у Китаї став чоловік, який читає лекції про здоров'я

Більше сотні нових випадків зараження SARS-Cov-2 виявлені в Китаї. Епіцентром нового спалаху коронавірусу стала провінція Цзілінь на північному сході в країні. Органи охорони здоров'я заявили, що не менше 63 безсимптомних випадків пов'язані з одним 45-річним чоловіком. Він виявився безсимптомним носієм інфекції. Перш ніж система відстеження контактів вирахувала чоловіка, він встиг побувати в декількох містах, подорожуючи на поїзді.

Німців закликали працювати з дому аж до березня: перелік нових карантинних обмежень

Локдаун у Німеччині продовжили до 14 лютого 2021 року, але в офіси не можна повертатись до середини березня. Як заявила канцлерка Німеччини Ангела Меркель, завдяки посиленню карантинних обмежень значно знизилась кількість нових випадків зараження, а також зменшилась завантаженість лікарень.

Зверніть увагу! При пересуванні у громадському транспорті та у магазинах німцям необхідно носити маску або ж респіратор FFP2.

Уряд також пропонує зобов'язати носити респіратори мешканців та працівників закладів для людей похилого віку.



Суми штрафів за порушення карантину / Інфографіка 24 каналу

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Дослідження та відкриття щодо COVID-19

У Китаї роботів навчили брати аналізи на коронавірус

Китайські інженери розробили робота Lingcai, який вміє брати мазки з горла для тесту на нуклеїнову кислоту. Роботів вже застосовують для тестування коронавірусу у китайському місті Шеньян.

Як виглядає процедура за участі робота:

Робот приступає до роботи лише після того, коли пацієнт просканував свою ID-картку.

Робот забирає мазок з горла людини у повністю ізольованому середовищі.

Участь медичних працівників непотрібна. Він лише дистанційно керує роботизованою рукою, аби визначити правильну точку для взяття мазка.

Коли процедура завершилася, робот поміщає паличку з мазком у спеціальну місткість та закриває її. Саму пляшечку після цього доправляють до лабораторії для подальших досліджень.



Робот Lingcai зменшує ризики зараження серед медичних працівників / Фото VGG