В Україні за минулу добу виявили 6 295 нових хворих на COVID-19. В Івано-Франківську розгортають мобільний госпіталь. У Росії зареєстрували третю вакцину проти коронавірусу, яка не пройшла третю фазу клінічних випробувань. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 20 лютого.

Новини про коронавірус в Україні 20 лютого

Статистика коронавірусу в Україні

Джерело: фейсбук Максима Степанова

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За минулу добу, 19 лютого, кількість підтверджених хворих на коронавірус збільшилася на 6 295. Очільник МОЗ Максим Степанов зазначив, що серед нових випадків – 429 дітей та 223 медпрацівники.

За весь час пандемії в Україні

захворіло – 1 299 967 осіб;

одужало – 1 144 516 осіб;

летальних випадків – 25 045;

проведено ПЛР-тестувань – 6 681 355.

Кількість захворювань на коронавірус в регіонах за добу:

м. Київ – 415 випадків;

Вінницька область – 554 випадки;

Волинська область – 166 випадків;

Дніпропетровська область – 290 випадків;

Донецька область – 168 випадків;

Житомирська область – 369 випадків;

Закарпатська область – 414 випадків;

Запорізька область – 132 випадки;

Івано-Франківська область – 738 випадків;

Київська область – 325 випадків;

Кіровоградська область – 42 випадки;

Луганська область – 45 випадків;

Львівська область – 420 випадків;

Миколаївська область – 163 випадки;

Одеська область – 144 випадки;

Полтавська область – 138 випадків;

Рівненська область – 142 випадки;

Сумська область – 143 випадки;

Тернопільська область – 203 випадки;

Харківська область – 280 випадків;

Херсонська область – 35 випадків;

Хмельницька область – 210 випадків;

Черкаська область – 127 випадків;

Чернівецька область – 522 випадки;

Чернігівська область – 110 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Коли в Україні розпочнеться нова хвиля коронавірусу

Джерело: OBOZREVATEL

Лікар-інфекціоніст, викладач школи охорони здоров'я НаУКМА Володимир Курпіта розповів, наскільки швидко нова хвиля COVID-19 пошириться іншими областями України і коли очікувати нові спалахи.

Інфекціоніст заявив, що в Україні вже розпочинається друга хвиля. Протягом наступних двох-трьох тижнів вона може дійти до східних кордонів.

І вкотре в Одесі та Харкові у нас буде той самий триндець, який був у листопаді. Виникає питання: лікарні готові, кисень є, тестування підвищиться, ліки є? Ми нічого не знаємо,

– сказав Володимир Курпіта.



Що передбачає адаптивний карантин / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

В Івано-Франківську розгортають мобільний госпіталь

Джерело: МВС

У лікарнях Івано-Франківщини бракує місць для хворих на коронавірус. Через це ввечері 19 лютого в область доставили мобільний госпіталь, зранку 20 лютого його почали облаштовувати.

Госпіталь розгортають на території коронавірусної Богородчанської центральної районної лікарні. Про це розповів міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Він складається з декількох модулів та має 120 ліжкомісць. Він також укомплектований необхідним медичним обладнання.

Зауважимо, роботи з розгортання госпіталю все ще тривають.

Аваков наголосив, що сили МВС працюють в області у посиленому режимі.



Госпіталь ДСНС на Івано-Франківщині / Фото ДСНС

Також в Івано-Франківській області призупинено роботу розважальної інфраструктури та закладів громадського харчування через збільшення кількості випадків інфікування коронавірусною інфекцією.

Новини про коронавірус у світі 20лютого

Статистика поширення COVID-19 у світі

Джерело: Апарат РНБО України

Від початку пандемії у світі виявили понад 110 мільйонів випадків зараження коронавірусною інфекцією SARS-CoV-2. Понад 62 мільйони людей вже одужав, але 2 452 983 хворих померли від ускладнень, спричинених COVID-19

У Росії зареєстрували третю вакцину проти коронавірусу

Джерело: Интерфакс

Прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін заявив, що у Росії зареєстрували третю російську вакцину від коронавірусу "КовіВак". Цікаво те, що ця російська вакцина, як і попередні дві, не пройшла третю фазу клінічних випробувань.

Тільки після отримання реєстрації в РФ заплановане випробування на 3 тисяч добровольців, паралельно вакцина буде надходити в цивільних обіг.

"КовіВак" є цільновіріонною вакциною, тобто містить в собі цілий, але вбитий вірус Sars-Cov-2, а не його частини.



Ризик смерті від коронавірусу / Джерело: European Journal of Epidemiology / Інфографіка 24 каналу

Глава МОЗ Аргентини подав у відставку після скандалу з вакцинацією

Джерело: Твіттер-сторінка очільника МОЗ Аргентини

Глава міністерства охорони здоров'я Аргентини Гінес Гонсалес Гарсія оголосив, що звільняється з посади. Нагадаємо, у країні почався скандал через вакцинацію наближених до уряду осіб позачергово.

Гарсія зазначив, що “всі вакциновані входять в групу осіб, яким віддається пріоритет в рамках кампанії” по вакцинації. На його думку, ситуація з позачерговим щепленням стала результатом "непорозуміння".