Новини про коронавірус 20 лютого: мобільний госпіталь в Україні, третя російська вакцина

Джерело:24 канал
В Україні за минулу добу виявили 6 295 нових хворих на COVID-19. В Івано-Франківську розгортають мобільний госпіталь. У Росії зареєстрували третю вакцину проти коронавірусу, яка не пройшла третю фазу клінічних випробувань. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 20 лютого.
Новини про коронавірус в Україні 20 лютого
Джерело: фейсбук Максима Степанова
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За минулу добу, 19 лютого, кількість підтверджених хворих на коронавірус збільшилася на 6 295. Очільник МОЗ Максим Степанов зазначив, що серед нових випадків – 429 дітей та 223 медпрацівники.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Джерело: OBOZREVATEL
Лікар-інфекціоніст, викладач школи охорони здоров'я НаУКМА Володимир Курпіта розповів, наскільки швидко нова хвиля COVID-19 пошириться іншими областями України і коли очікувати нові спалахи.
Інфекціоніст заявив, що в Україні вже розпочинається друга хвиля. Протягом наступних двох-трьох тижнів вона може дійти до східних кордонів.
І вкотре в Одесі та Харкові у нас буде той самий триндець, який був у листопаді. Виникає питання: лікарні готові, кисень є, тестування підвищиться, ліки є? Ми нічого не знаємо,
– сказав Володимир Курпіта.
Що передбачає адаптивний карантин / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу
Джерело: МВС
У лікарнях Івано-Франківщини бракує місць для хворих на коронавірус. Через це ввечері 19 лютого в область доставили мобільний госпіталь, зранку 20 лютого його почали облаштовувати.
Госпіталь розгортають на території коронавірусної Богородчанської центральної районної лікарні. Про це розповів міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Він складається з декількох модулів та має 120 ліжкомісць. Він також укомплектований необхідним медичним обладнання.
Зауважимо, роботи з розгортання госпіталю все ще тривають.
Аваков наголосив, що сили МВС працюють в області у посиленому режимі.
Госпіталь ДСНС на Івано-Франківщині / Фото ДСНС
Також в Івано-Франківській області призупинено роботу розважальної інфраструктури та закладів громадського харчування через збільшення кількості випадків інфікування коронавірусною інфекцією.
Джерело: Апарат РНБО України
Від початку пандемії у світі виявили понад 110 мільйонів випадків зараження коронавірусною інфекцією SARS-CoV-2. Понад 62 мільйони людей вже одужав, але 2 452 983 хворих померли від ускладнень, спричинених COVID-19
Джерело: Интерфакс
Прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін заявив, що у Росії зареєстрували третю російську вакцину від коронавірусу "КовіВак". Цікаво те, що ця російська вакцина, як і попередні дві, не пройшла третю фазу клінічних випробувань.
Тільки після отримання реєстрації в РФ заплановане випробування на 3 тисяч добровольців, паралельно вакцина буде надходити в цивільних обіг.
"КовіВак" є цільновіріонною вакциною, тобто містить в собі цілий, але вбитий вірус Sars-Cov-2, а не його частини.
Ризик смерті від коронавірусу / Джерело: European Journal of Epidemiology / Інфографіка 24 каналу
Джерело: Твіттер-сторінка очільника МОЗ Аргентини
Глава міністерства охорони здоров'я Аргентини Гінес Гонсалес Гарсія оголосив, що звільняється з посади. Нагадаємо, у країні почався скандал через вакцинацію наближених до уряду осіб позачергово.
Гарсія зазначив, що “всі вакциновані входять в групу осіб, яким віддається пріоритет в рамках кампанії” по вакцинації. На його думку, ситуація з позачерговим щепленням стала результатом "непорозуміння".