Новини про коронавірус 20 березня: дослідження про AstraZeneca, вакцинація в Україні

В Україні за минулу добу, 19 березня, виявили понад 15 тисяч нових випадків інфікування коронавірусом. Станом на 20 березня вже вакциновано у понад 100 тисяч українців. Дослідники виявили можливий зв’язок між вакциною AstraZeneca і утворенням тромбів. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 20 березня.

Новини про коронавірус в Україні 20 березня

Статистика коронавірусу в Україні

Джерело: РНБО України

Днем раніше Новини про коронавірус 19 березня: 2 етап щеплення в Україні, нестача вакцин

За минулу добу, 19 березня, в Україні зафіксували 15 292 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19. За добу захворіло 797 дітей та 367 медпрацівників. 19 березня госпіталізовано 4 369 осіб. 260 людей померли від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією, одужало – 5 190 пацієнтів.

За весь час пандемії в Україні: захворіло – 1 535 218 осіб;

одужало – 1 253 972 особи;

летальних випадків – 29 775;

проведено ПЛР-тестувань – 7 624 537.

За минулу добу здійснено 114 719 тестувань (методом ПЛР – 50 800, методом ІФА – 23 398, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 40 521).



Правила адаптивного карантину / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

Кількість захворювань на коронавірус в регіонах за 19 березня:

м. Київ – 1 070 випадків;

Вінницька область – 823 випадки;

Волинська область – 240 випадків;

Дніпропетровська область – 1 104 випадки;

Донецька область – 583 випадки;

Житомирська область – 1 082 випадок;

Закарпатська – 366 випадків;

Запорізька область – 485 випадків;

Івано-Франківська область – 410 випадків;

Київська область – 1 036 випадків;

Кіровоградська область – 137 випадків;

Луганська область – 115 випадків;

Львівська область – 1 180 випадків;

Миколаївська область – 408 випадків;

Одеська область – 1 037 випадків;

Полтавська область – 400 випадків;

Рівненська область – 432 випади;

Сумська область – 564 випадки;

Тернопільська область – 598 випадків;

Харківська область – 754 випадки;

Херсонська область – 90 випадків;

Хмельницька область – 871 випадок;

Черкаська область – 582 випадки;

Чернівецька область – 539 випадків;

Чернігівська область – 386 випадків.

В Україні вже вакциновано проти коронавірусу понад 100 тисяч людей

Джерело: МОЗ України

В Україні першу дозу вакцини проти коронавірусу компанії AstraZeneca (торгова назва - Covishield ) за останню добу, 19 березня, отримали 11 628 людей. Загалом із початку кампанії з вакцинації перше щеплення зробили 104 341 людині, друге — одній особі. Нею стала лікарка, яка працювала за контрактом на Мальдівах.

Найбільше щеплень за добу зробили у Києві — 1 050. Також серед лідерів Київська та Дніпропетровська (по 820), Львівська (790), Донецька (620) області. Найменше щеплень за 19 березня зробили у Житомирській (160) та Вінницькій (210) областях.



Кількість вакцинованих проти коронавірусу людей по регіонах / Дані станом на 20 березня / МОЗ

За весь час кампанії з вакцинації найбільше щеплень зробили у Донецькій області (8 104), а найменше — у Житомирській (1 931). Нагадаємо, що кампанія стартувала 24 лютого. Першими у черзі на вакцину – медики, які працюють із хворими на COVID-19, та військові.



Як записатись на вакцинацію проти коронавірусу в Україні / Інфографіка 24 канал

Степанов пояснив, чому виробників COVID-вакцин звільнили від відповідальності

Джерело: Ефір "Свобода слова Савіка Шустера"

В Україні виробників вакцин проти коронавірусу, які беруть участь в програмі COVAX, позбавили відповідальності за можливі побічні ефекти після щеплення. Очільник МОЗ України Максим Степанов прокоментував це рішення.

Так, за словами глави МОЗ, відповідальність за непередбачувані наслідки вакцинації від COVID-19 відтепер лежатиме на державі в особі уряду, а не на виробниках.

"Якщо раптом настануть непередбачувані наслідки вакцинації, і щось з людиною трапиться через певний період, що призведе до інвалідизації, ще якихось речей – держава бере на себе окрім лікування зобов’язання компенсувати всі ці витрати, зрозуміло, в повному обсязі", – сказав Максим Степанов.

Новини про коронавірус у світі 20 березня

Статистика поширення COVID-19 у світі

Джерело: Апарат РНБО України

Від початку пандемії у світі зафіксували понад 122 мільйони хворих на COVID-19. Більш ніж 69 мільйонів людей вже подолали хворобу, але 2 701 914 пацієнтів померли від ускладнень, спричинених COVID-19.

Вчені виявили можливий зв’язок між вакциною AstraZeneca і утворенням тромбів

Джерело: The Wall Street Journal

Вчені з Норвегії та Німеччини незалежно один від одного провели дослідження і виявили, що вакцина компанії AstraZeneca в рідкісних випадках може викликати аутоімунні реакції.

Аутоімунна реакція може призводити до згортання крові і тромбоемболії вен мозку. Професор гематології та головний лікар університетської лікарні Осло Пол Андре Холм заявила, що його команда визначила створене вакциною антитіло, яке викликало побічну реакцію.

Через цю заяву МОЗ у Норвегії наразі вирішили не відновлювати вакцинацію препаратом AstraZeneca. Професор медицини Андреас Грайнахер додав, що реакціями організму на вакцину можуть бути головні болі, запаморочення, порушення зору, а також можливе утворення тромбів.

Глава МЗС Угорщини щепився російською вакциною "Супутник V"

Джерело: Фейсбук-сторінка Сійярто

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто отримав першу дозу російської вакцини від коронавірусу "Супутник V", яка ще не затверджена регулятором Євросоюзу.

"Тільки вакцинацією ми можемо перемогти пандемію! Прошу всіх реєструватися на щеплення. Поставка вакцин зі Сходу триває, і сьогодні вранці я та мій колега російський міністр промисловості та торгівлі Денис Мантуров завершили березневі поставки "Спутник V" (я також отримав цю вакцину сьогодні): 680 000 доз надійде протягом наступних двох тижнів", – написав Петер Сійярто у фейсбуці.

Нагадаємо, російську вакцину "Супутник V" офіційно заборонили в Україні. Кабінет Міністрів не дозволив використовувати препарати проти коронавірусу, які виготовила держава-агресор.