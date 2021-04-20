Новини про коронавірус 20 квітня: чи можна купити COVID-вакцину Україні, доля "Супутник V" в ЄС

Джерело:24 канал
У ВООЗ розповіли, коли людство візьме контроль над пандемією. Ляшко пояснив, чому до кінця року в Україні не буде платної вакцинації. Російський "Супутник V" може надійти в ЄС до кінця 2021 року Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 20 квітня.
Джерело: фейсбук Максима Степанова
Впродовж минулої доби, 19 квітня, в Україні виявили 8 940 хворих на коронавірус, серед них 414 дітей та 251 медпрацівник. Смертність залишається на високому рівні, від учора від ускладнень хвороби померли 367 пацієнтів.
Днем раніше Новини про коронавірус 19 квітня: ген, який вбиває вірус, невтішна статистика у світі
За цей самий період до лікарень госпіталізували 2 042 пацієнтів з підтвердженим COVID-19 чи підозрою на недугу. Водночас видужали від коронавірусу 12 075 хворих.
Лабораторії здійснили таку кількість тестувань:
Ві учора щеплення проти коронавірусу отримали 12 144 людини. Від початку вакцинальної кампанії вакцинували 462 791 українця. 462 789 громадян отримали 1 дозу, а ось завершили вакцинацію (тобто отримали 2 дози) – 5 людей. 2 з них отримали 1 укол за кордоном.
Станом на 19 квітня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 473 989 людей.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
Джерело: 24 канал
Платної вакцини проти коронавірусу в Україні в цьому році не буде. За словами головного санлікаря країни Віктора Ляшка, у світі дефіцит вакцин – їх виробляють невеликими партіями. Всі виробники працюють з урядами країн. Головний санлікар наголосив, що якщо в Україні продають вакцину від коронавірусу – це кримінал, за це можна понести відповідальність.
Джерело: "Суспільне"
На Вінниччині від ускладнень коронавірусу померла дівчинка віком 3 роки й 8 місяців. У дитини був складний перебіг коронавірусної хвороби. Дівчинка у вкрай важкому стані потрапила до дитячої обласної лікарні. Її відразу підключили до апарату ШВЛ. Медики кілька днів намагалися врятувати юній пацієнтці життя, але, на жаль, вона померла. Відомо, що у неї був дитячий церебральний параліч.
Джерело: "Сніданок з 1+1"
Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що українці, які отримали першу дозу вакцини від коронавірусу AstraZeneca (торгова назва – Covishield), зможуть отримати другу дозу препарату.
До теми У Києві стрімко збільшилася кількість нових випадків захворювання на COVID-19
Джерело: РНБО України
Від початку пандемії у світі зареєстрували більш ніж 142 мільйони хворих на коронавірус. Понад 81 мільйон з них вже подолав хворобу, втім 3 031 072, на жаль, таки померли. Нині найгірша ситуація з COVID-19 в Індії, де за минулу добу виявили аж 259 170 нових випадків зараження.
Джерело: Le Figaro
Якщо Європейське агентство лікарських засобів схвалить російську вакцину "Супутник V", то вона з'явиться в ЄС не раніше, ніж у кінці 2021 року. Регулятор ЄС має вивчити "російське досьє" в найближчі тижні. Однак там не вистачає даних, тому процес оцінки може зайняти більше часу. Єврокомісар зауважив, що треба буде знайти виробничі потужності, але наразі вони всі залучені до виробництва вже схвалених вакцин.
Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу
Джерело: U.S. News
Всесвітня організація охорони здоров'я вважає, що у найближчі місяці світ може взяти під контроль глобальну пандемію коронавірусу. Але це станеться лише у тому випадку, якщо країни справедливо розподілять між собою необхідні ресурси.