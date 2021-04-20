Новини про коронавірус 20 квітня: чи можна купити COVID-вакцину Україні, доля "Супутник V" в ЄС

У ВООЗ розповіли, коли людство візьме контроль над пандемією. Ляшко пояснив, чому до кінця року в Україні не буде платної вакцинації. Російський "Супутник V" може надійти в ЄС до кінця 2021 року Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 20 квітня.

Новини про коронавірус в Україні 20 квітня

Статистика коронавірусу в країні

Джерело: фейсбук Максима Степанова

Впродовж минулої доби, 19 квітня, в Україні виявили 8 940 хворих на коронавірус, серед них 414 дітей та 251 медпрацівник. Смертність залишається на високому рівні, від учора від ускладнень хвороби померли 367 пацієнтів.

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За цей самий період до лікарень госпіталізували 2 042 пацієнтів з підтвердженим COVID-19 чи підозрою на недугу. Водночас видужали від коронавірусу 12 075 хворих.

Лабораторії здійснили таку кількість тестувань:

методом ПЛР – 37 557,

методом ІФА – 16 815,

досліджень експрес-тестами на антиген – 23 306.

Ситуація з вакцинацією

Станом на 20 квітня в країні зафіксували 1 961 956 хворих на коронавірус. 1 499 752 з них вже одужали. А ось, померли від ускладнень, на жаль, 40 367 громадян країни.

Ві учора щеплення проти коронавірусу отримали 12 144 людини. Від початку вакцинальної кампанії вакцинували 462 791 українця. 462 789 громадян отримали 1 дозу, а ось завершили вакцинацію (тобто отримали 2 дози) – 5 людей. 2 з них отримали 1 укол за кордоном.

Станом на 19 квітня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 473 989 людей.

Кількість інфікованих та щеплених в регіонах за добу:

Київ – 892 випадки/ 821 щеплення;

Вінницька область – 211 випадків/ 338 щеплень;

Волинська область – 306 випадків/ 481 щеплення;

Дніпропетровська область – 596 випадків/ 512 щеплень;

Донецька область – 585 випадків/ 763 щеплення;

Житомирська область – 123 випадки/ 421 щеплення;

Закарпатська – 133 випадки/ 211 щеплень;

Запорізька область – 488 випадків/ 806 щеплень;

Івано-Франківська область – 44 випадки/ 558 щеплень;

Київська область – 647 випадків/ 445 щеплень;

Кіровоградська область – 129 випадків/ 289 щеплень;

Луганська область – 188 випадків/ 230 щеплень;

Львівська область – 477 випадків/ 1 770 щеплень;

Миколаївська область – 296 випадків/ 210 щеплень;

Одеська область – 691 випадок/ 529 щеплень;

Полтавська область – 725 випадків/ 281 щеплення;

Рівненська область – 416 випадків/ 377 щеплень;

Сумська область – 97 випадків/ 137 щеплень;

Тернопільська область – 191 випадок/ 320 щеплень;

Харківська область – 804 випадки/ 425 щеплень;

Херсонська область – 104 випадки/ 289 щеплень;

Хмельницька область – 198 випадків/ 794 щеплення;

Черкаська область – 402 випадки/ 341 щеплення;

Чернівецька область – 178 випадків/ 383 щеплення;

Чернігівська область – 19 випадків/ 413 щеплень.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Це кримінал: Ляшко пояснив, чому до кінця року в Україні не буде платної вакцинації

Джерело: 24 канал

Платної вакцини проти коронавірусу в Україні в цьому році не буде. За словами головного санлікаря країни Віктора Ляшка, у світі дефіцит вакцин – їх виробляють невеликими партіями. Всі виробники працюють з урядами країн. Головний санлікар наголосив, що якщо в Україні продають вакцину від коронавірусу – це кримінал, за це можна понести відповідальність.

На Вінниччині від COVID-19 померла трирічна дитина

Джерело: "Суспільне"

На Вінниччині від ускладнень коронавірусу померла дівчинка віком 3 роки й 8 місяців. У дитини був складний перебіг коронавірусної хвороби. Дівчинка у вкрай важкому стані потрапила до дитячої обласної лікарні. Її відразу підключили до апарату ШВЛ. Медики кілька днів намагалися врятувати юній пацієнтці життя, але, на жаль, вона померла. Відомо, що у неї був дитячий церебральний параліч.

У МОЗ пояснили, чи отримають українці другу дозу вакцини Covishield проти коронавірусу

Джерело: "Сніданок з 1+1"

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що українці, які отримали першу дозу вакцини від коронавірусу AstraZeneca (торгова назва – Covishield), зможуть отримати другу дозу препарату.

До теми У Києві стрімко збільшилася кількість нових випадків захворювання на COVID-19

Новини про коронавірус у світі 20 квітня

Поширення COVID-19 у світі

Джерело: РНБО України

Від початку пандемії у світі зареєстрували більш ніж 142 мільйони хворих на коронавірус. Понад 81 мільйон з них вже подолав хворобу, втім 3 031 072, на жаль, таки померли. Нині найгірша ситуація з COVID-19 в Індії, де за минулу добу виявили аж 259 170 нових випадків зараження.

Російський "Супутник V" може надійти в ЄС до кінця 2021 року

Джерело: Le Figaro

Якщо Європейське агентство лікарських засобів схвалить російську вакцину "Супутник V", то вона з'явиться в ЄС не раніше, ніж у кінці 2021 року. Регулятор ЄС має вивчити "російське досьє" в найближчі тижні. Однак там не вистачає даних, тому процес оцінки може зайняти більше часу. Єврокомісар зауважив, що треба буде знайти виробничі потужності, але наразі вони всі залучені до виробництва вже схвалених вакцин.



Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

У ВООЗ розповіли, коли людство візьме контроль над пандемією

Джерело: U.S. News

Всесвітня організація охорони здоров'я вважає, що у найближчі місяці світ може взяти під контроль глобальну пандемію коронавірусу. Але це станеться лише у тому випадку, якщо країни справедливо розподілять між собою необхідні ресурси.