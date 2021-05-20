Коронавірус в Україні 20 травня

Статистика коронавірусу в країні

Джерело: 24 канал

Станом на 20 квітня в Україні за минулу добу захворіли на коронавірус 5 165 людей, натомість видужали – 16 748 пацієнтів. Померли від ускладнень коронавірусу 203 людини. Серед нових хворих 324 дитини та 109 медпрацівників. Госпіталізації потребували 1884 пацієнти з підтвердженим діагнозом COVID-19 чи вираженими симптомами хвороби.

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Загалом в Україні, від початку епідемії зареєстрували 2 170 398 хворих на COVID-19, з них 1 916 194 людини видужали. Втім, 48 899 пацієнтів померли.

Кількість захворювань на коронавірус в регіонах за 20 травня:

Київ – 433 випадки;

Вінницька область – 117 випадків;

Волинська область – 196 випадків;

Дніпропетровська область – 489 випадків;

Донецька область – 291 випадок;

Житомирська область – 164 випадків;

Закарпатська область – 96 випадків;

Запорізька область – 311 випадків;

Івано-Франківська область – 126 випадків;

Київська область – 295 випадків;

Кіровоградська область – 80 випадки;

Луганська область – 123 випадки;

Львівська область – 283 випадки;

Миколаївська область – 172 випадки;

Одеська область – 146 випадків;

Полтавська область – 137 випадків;

Рівненська область – 217 випадків;

Сумська область – 129 випадків;

Тернопільська область – 141 випадок;

Харківська область – 429 випадків;

Херсонська область – 240 випадків;

Хмельницька область – 152 випадки;

Черкаська область – 181 випадок;

Чернівецька область – 86 випадків;

Чернігівська область – 131 випадок.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Новий очільник МОЗ Віктор Ляшко розповів про вакцинацію

Джерело: 24 канал

Верховна Рада України підтримала призначення очільником міністерства охорони здоров'я Віктора Ляшка. Рішення було схвалене після відставки ексглави МОЗ Максима Степанова. За Ляшка на посаді міністра проголосували 262 народних депутати.

Новий глава МОЗ Віктор Ляшко заявив, що до кінця 2021 року всі, хто хоче отримати щеплення проти коронавірусної хвороби, зможуть це зробити.

Уже до осені в нас буде зовсім інша готовність системи охорони здоров'я. Будуть повністю переглянуті підходи реагування на радіаційні і хімічні загрози, але ми ніколи не будемо готовими до епідемій, якщо будемо стояти в черзі за вакцинами. Тому нам потрібно власне виробництво – це стане першим кроком фармацевтичної незалежності України,

– заявив Віктор Ляшко.

Ляшко додав, що МОЗ визначить перелік критично важливих ліків, запропонує стійке державне замовлення, щоб інвестори розгорнули виробництво в Україн. Він також вважає, що потрібно впровадити додаткову доплату лікарням за результати лікування. Також Ляшко каже, що до кінця року мають затвердити нові стандарти, зокрема зі скринінгу хвороб.

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За словами Ляшка, вакцинація, відповідальність і впевненість – ключові характеристики МОЗ на найближчий період.

Станом на 20 травня першу з двох доз вакцини проти коронавірусу отримали 957 346 людей, а 37 526 — повністю завершили вакцинацію. Кампанія з вакцинації триває з 24 лютого, тобто майже 3 місяці.

Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Новини про коронавірус у світі 20 травня

Поширення вірусу у світі

Джерело: РНБО України

Від початку пандемії COVID-19 у світі зафіксували понад 164 мільйони інфікованих коронавірусом SARS-CoV-2. Більш ніж 101 мільйон пацієнтів подолав хворобу. Натомість 3 416 602 хворих пішли з життя через ускладнення, спричинені вірусом.

Нині понад 60 мільйонів людей по всьому світу продовжують своє лікування.

Британія протестує 7 вакцин у трьох дозах

Джерело: Daily Record

У Великій Британії стартує перше у світі клінічне випробування трьох доз вакцин проти коронавірусу. Дослідження покаже, чи допоможе додаткова доза препарату створити надійніший захист проти COVID-19.

У рамках клінічного випробування, на яке уже виділили 19,3 мільйона фунтів стерлінгів, протестують вакцини Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Novavax, Johnson&Johnson, Valneva та CureVac. Три препарати зі списку також протестують в половинній дозі, таким чином вчені хочуть перевірити адекватну імунну відповідь при такому рівні.

Половинні дози дозволять визначити, чи зменшуються побічні ефекти при меншій дозі, і можуть надати інформацію країнам, де поставки вакцин недостатні. Крім того, після досліджень вчені опублікують дані про побічні ефекти, зокрема серед людей, у яких третя вакцина відрізняється від тієї, що застосовували для перших двох ін'єкцій.

Коронавірус передається через очі

Джерело: Science Direct

Відомо, що верхні дихальні шляхи – це далеко не єдина мішень для коронавірусу, ця інфекція може вражати слизові самих різних органів. У тому числі – очей, що підтверджує нове американське дослідження.

Вчені виявили в інфікованих зразках білки SARS-CoV-2, за допомогою яких вірус проникає в організм. Дослідники також підтвердили здатність патогену пригнічувати білок інтерферон-бета, який володіє противірусними та антибактеріальними властивостями.

Найбільш вразливими для коронавірусу виявилися клітини на поверхні ока, тобто ті, які найбільше стикаються з навколишнім середовищем. Найчутливішим виявився лімб рогівки – місце з'єднання рогівки зі склерою.

Франція не впускатиме в країну вакцинованих "Супутником V"

Джерело: ТСН

Греція – єдина країна ЄС, яка визнала російську вакцину на національному рівні. Але Франція не пускатиме до себе туристів, які вакцинувались "Супутник V".

Відповідну заяву оприлюднило французьке Міністерство закордонних справ. Таким чином у відомстві прокоментували запитання про те, чи готовий Париж піти шляхом грецьких Афін та відкрити кордони для туристів з Росії.