Україна домовляється зі США про вакцину проти коронавірусу. У МОЗ розповіли, коли в аптеках з'явиться вакцина проти COVID-19. У ВООЗ пояснили алергічні реакції на вакцину проти COVID-19. Через "британський" штам коронавірусу Пекін запроваджує частковий локдаун. Угорщина схвалила російську вакцину "Спутник V". Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 21 січня.

Новини про коронавірус в Україні 21 січня

За минулу добу в Україні виявили 5 583 хворих на коронавірус. З них 173 дитини та 229 медпрацівників, повідомляє 24 канал.

Днем раніше Новини про коронавірус 20 січня: рекорд смертей у світі, 52% українців не хочуть вакцинуватись

Найбільше нових випадків зараження зафіксували у Києві (595), а також Запорізькій (358), Львівській (337), Харківській (302) та Дніпропетровській (295) областях.

Впродовж 20 січня до лікарень госпіталізували 1 811 хворих на COVID-19 або людей з підозрою на недугу. Від ускладнень коронавірусу помер ще 241 пацієнт. Натомість 13 981 хворий одужав.

Кількість проведених тестувань Від учора лабораторії здійснили 41 597 тестувань, зокрема методом ПЛР – 24 504, методом ІФА – 17 093. Від початку пандемії лабораторії МОЗ провели 6 034 418 ПЛР-тестувань.

COVID-19 в регіонах: добовий приріст хворих

Київ – 595 випадків;

Вінницька область – 186 випадків;

Волинська область – 154 випадки;

Дніпропетровська область – 295 випадків;

Донецька область – 280 випадків;

Житомирська область – 184 випадки;

Закарпатська область – 127 випадків;

Запорізька область – 358 випадків;

Івано-Франківська область – 177 випадків;

Київська область – 235 випадків;

Кіровоградська область – 41 випадок;

Луганська область – 124 випадки;

Львівська область – 337 випадків;

Миколаївська область – 170 випадків;

Одеська область – 223 випадки;

Полтавська область – 244 випадки;

Рівненська область – 251 випадок;

Сумська область – 261 випадок;

Тернопільська область – 150 випадків;

Харківська область – 302 випадки;

Херсонська область – 101 випадок;

Хмельницька область – 202 випадки;

Черкаська область – 162 випадки;

Чернівецька область – 209 випадків;

Чернігівська область – 215 випадків.

Від початку пандемії в Україні виявили 1 177 621 хворого на коронавірус. З них одужали 914 730 хворих. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли 21 499 мешканців України.



Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу

Україна домовляється зі США про вакцину проти коронавірусу

Україна продовжує вести переговори про постачання вакцин від коронавірусу з США. Міністерство охорони здоров'я проводить переговори з компаніями Pfizer, Moderna і Johnson&Johnson.

Чому "Медичні закупівлі" відсторонили від закупівлі вакцин проти COVID-19: пояснення МОЗ

Міністерство охорони здоров'я обрало для закупівлі вакцини від COVID-19 міжнародну організацію Crown Agents через досвід закупівлі вакцин та жорстку політику конфіденційності та нерозголошення. У МОЗ вважають, що державне підприємство "Медичні закупівлі України" не зможе виконати завдання стосовно політики конфіденційності.

До літа: у МОЗ розповіли, коли в аптеках з'явиться вакцина проти COVID-19

У Міністерстві охорони здоров'я вважають, що вакцина від коронавірусу з'явиться в українських аптеках до літа 2021 року. Це дозволить пришвидшити вакцинацію населення. Степанов пояснив, що якщо людина розуміє, що потрапляє в п’яту групу, тобто буде вакцинована наприкінці 2021 — на початку 2022 року, але хоче вакцинуватися раніше, вона зможе придбати вакцину на комерційному ринку

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Новини про коронавірус у світі 21 січня

Згідно з даними РНБО України, від початку пандемії у світі виявили майже 97 мільйонів хворих на коронавірус. Понад 53 мільйони людей вже одужали, але 2 076 073 пацієнтів померли.

Країни з найбільшою кількістю хворих на COVID-19

США – 24 438 938;

Індія – 10 610 883;

Бразилія – 8 638 249;

Росія – 3 616 680;

Велика Британія – 3 515 796.

У ВООЗ пояснили алергічні реакції на вакцину проти COVID-19

Всесвітня організація охорони здоров'я веде спостереження за процесом вакцинації проти COVID-19. На сьогодні у світі не зареєстровано летальних випадків внаслідок імунізації проти коронавірусу жодним із дозволених препаратів. Експерти ВООЗ зафіксували побічні ефекти у вигляді анафілактичного шоку. ні анафілактичний шок, ні алергічні реакції не становлять значної небезпеки для людей та їх здоров'я (щеплення проходить під наглядом лікарів). Анафілактична реакція означає, що тіло занадто сильно реагує на ліки, їжу або інші речовини.

Через "британський" штам коронавірусу Пекін запроваджує частковий локдаун

У китайській столиці Пекін запроваджують частковий локдаун на тлі поширення нового штаму коронавірусу. У країні виявили 2 випадки зараження мутованим COVID-19:

Усім місцевим жителям заборонено виїжджати з міста без спеціального дозволу та негативного тесту на коронавірус.

Мешканцям 5 районів Дасіна взагалі наказали залишатися вдома.

Місцева влада також зобов'язала учнів перейти на дистанційне навчання.

Заборонили зібрання понад 50 людей.

Наказали перенести дату запланованих весіль та обмежити кількість присутніх на похоронах.

Національна комісія з питань охорони здоров'я також ввела суворі правила для робітників-мігрантів, які повертаються до рідних сіл на святкування Китайського Нового року в лютому.

Угорщина схвалила російську вакцину "Спутник V"

Угорщина схвалила використання російської вакцини від коронавірусу "Спутник V". Тимчасовий дозвіл діятиме упродовж 6 місяців. Дозвіл можуть продовжити ще раз – на 6 місяців. Наразі невідомо, коли російська вакцина буде доступною для населення. Регулятор чекає висновку від Національного центру громадської охорони здоров'я. Його мають оприлюднити упродовж 2 тижнів.