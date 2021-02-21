В Україні понад 4 тисячі інфікованих коронавірусом, найбільше хворих реєструють в Івано-франківській області, тут ситуація критична: усі ліжка в лікарнях зайняті, довелось розгорнути перший в Україні мобільний госпіталь. Степанов показав відправку вакцин з Індії – найближчим часом партія буде в Україні. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 21 лютого.

Новини про коронавірус в Україні 21 лютого

Актуально про ситуацію із захворюваністю

Станом на 21 лютого за добу в Україні захворіли на коронавірус 4 489 людей, зокрема інфікувались 323 дитини та 133 медпрацівники.

Госпіталізації потребували 2 445 хворих з підтвердженим діагнозом COVID-19 або характерними симптомами, які вимагали медичної допомоги. Померли від ускладнень коронавірусної хвороби 58 пацієнтів, натомість одужали 1 557 людей.

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Скільки провели тестувань

За добу лабораторії МОЗ здійснили 27 188 тестувань за добу, зокрема методом ПЛР – 19 616, методом ІФА – 4 697, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 2 875.

Від початку епідемії в Україні провели 6 700 971 ПЛР-тестування.

Кількість хворих на COVID-19 в регіонах за добу:

м. Київ – 200 випадків;

Вінницька область – 482 випадки;

Волинська область – 96 випадків;

Дніпропетровська область – 223 випадки;

Донецька область – 92 випадки;

Житомирська область – 365 випадків;

Закарпатська область – 281 випадок;

Запорізька область – 34 випадки;

Івано-Франківська область – 618 випадків;

Київська область – 243 випадки;

Кіровоградська область – 15 випадків;

Луганська область – 20 випадків;

Львівська область – 243 випадки;

Миколаївська область – 147 випадків;

Одеська область – 133 випадки;

Полтавська область – 49 випадків;

Рівненська область – 91 випадок;

Сумська область – 134 випадки;

Тернопільська область – 162 випадки;

Харківська область – 197 випадків;

Херсонська область – 42 випадки;

Хмельницька область – 171 випадок;

Черкаська область – 54 випадки;

Чернівецька область – 320 випадків;

Чернігівська область – 77 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Загалом в Україні хворобу COVID-19 підтвердили 1 304 456 мешканцям України. Станом на 21 лютого видужали 1 146 073 людини. Померли від ускладнень COVID-19 та супутніх захворювань – 25 103 пацієнти.

Коронавірус у ЗСУ: скільки військових потрапили на лікарняні ліжка

Джерело: Командування Медичних сил ЗСУ

У Збройних силах України станом на 21 лютого хворіє 556 людей. За останню добу зареєстрували 22 хворих на COVID-19 військовослужбовців, 5 з низ потребували госпіталізації. Ще 122 особи перебувають на ізоляції через контактування з хворими.

Загалом з початку пандемії у Збройних силах Україні вже одужали 15 684 особи. Хвороба забрала 44 життя військових.

Госпіталізували кисневозалежних дітей: лікарка про захворюваність на Прикарпатті

Джерело: Галка

В Івано-Франківській області критична захворюваність на COVID-19. В лікарні вперше поступили важкі пацієнти-діти, які потребують кисневої терапії.

Головна лікарка Городенківської лікарні Олександра Косовець розповіла, що лікування ускладнених випадків дороговартісне, деякі препарати доводиться збирати з усіх аптек.

Зверніть увагу! В регіоні фіксують найбільший добовий приріст хворих на COVID-19.З 22 лютого на Прикарпатті діятиме червона зона карантину, яка передбачає заборону проведення масових заходів та роботу закладів громадського харчування. Уроки в школі для учнів 5 – 11 класів скасували, заняття відбуватимуться дистанційно.



Що передбачає адаптивний карантин / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

На Прикарпатті розгорнули карантинні блокпости

Джерело: Поліція Івано-Франківської області

Правоохоронці разом з медиками розгорнули 16 контрольно-пропускних пунктів в Івано-Франківській області. Вони повинні зупинити стрімке поширення коронавірусу в регіоні.

Загалом 5 з 16 карантинних пунктів працюватимуть у цілодобовому режимі.

Більше про це Перелік карантинних блокпостів

Степанов показав уже відвантажені в Україну 500 тисяч доз вакцин AstraZeneca

Джерело: фейсбук Максима Степанова

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що проконтролював відвантаження першої партії доз вакцини проти коронавірусу індійського виробництва.

За його словами наразі вакцину транспортують до Мумбая. Далі її відправлять вантажним літаком з зупинкою в Стамбулі і вже днями вакцина прибуде до України.

Новини про коронавірус у світі 21 лютого

Статистика поширення COVID-19 у світі

Джерело: Апарат РНБО України

Від початку пандемії у світі виявили понад 111 мільйонів випадків інфікування коронавірусною інфекцією SARS-CoV-2. Понад 62 мільйони людей вже одужали, але 2 460 773 хворих померли від ускладнень, спричинених COVID-19.



Джерело: Джерело: DOMO tracker – including WHO, CDC, Johns Hopkins University, Worldometer, IHME, The COVID Tracking Project