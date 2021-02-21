Новини про коронавірус 21 лютого: відправка вакцин Україні, нове дослідження ефективності Pfizer

В Україні понад 4 тисячі інфікованих коронавірусом, найбільше хворих реєструють в Івано-франківській області, тут ситуація критична: усі ліжка в лікарнях зайняті, довелось розгорнути перший в Україні мобільний госпіталь. Степанов показав відправку вакцин з Індії – найближчим часом партія буде в Україні. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 21 лютого.
Станом на 21 лютого за добу в Україні захворіли на коронавірус 4 489 людей, зокрема інфікувались 323 дитини та 133 медпрацівники.
Госпіталізації потребували 2 445 хворих з підтвердженим діагнозом COVID-19 або характерними симптомами, які вимагали медичної допомоги. Померли від ускладнень коронавірусної хвороби 58 пацієнтів, натомість одужали 1 557 людей.
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За добу лабораторії МОЗ здійснили 27 188 тестувань за добу, зокрема методом ПЛР – 19 616, методом ІФА – 4 697, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 2 875.
Від початку епідемії в Україні провели 6 700 971 ПЛР-тестування.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.Загалом в Україні хворобу COVID-19 підтвердили 1 304 456 мешканцям України. Станом на 21 лютого видужали 1 146 073 людини. Померли від ускладнень COVID-19 та супутніх захворювань – 25 103 пацієнти.
Джерело: Командування Медичних сил ЗСУ
У Збройних силах України станом на 21 лютого хворіє 556 людей. За останню добу зареєстрували 22 хворих на COVID-19 військовослужбовців, 5 з низ потребували госпіталізації. Ще 122 особи перебувають на ізоляції через контактування з хворими.
Загалом з початку пандемії у Збройних силах Україні вже одужали 15 684 особи. Хвороба забрала 44 життя військових.
Джерело: Галка
В Івано-Франківській області критична захворюваність на COVID-19. В лікарні вперше поступили важкі пацієнти-діти, які потребують кисневої терапії.
Головна лікарка Городенківської лікарні Олександра Косовець розповіла, що лікування ускладнених випадків дороговартісне, деякі препарати доводиться збирати з усіх аптек.Зверніть увагу! В регіоні фіксують найбільший добовий приріст хворих на COVID-19.З 22 лютого на Прикарпатті діятиме червона зона карантину, яка передбачає заборону проведення масових заходів та роботу закладів громадського харчування. Уроки в школі для учнів 5 – 11 класів скасували, заняття відбуватимуться дистанційно.
Що передбачає адаптивний карантин / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу
Джерело: Поліція Івано-Франківської області
Правоохоронці разом з медиками розгорнули 16 контрольно-пропускних пунктів в Івано-Франківській області. Вони повинні зупинити стрімке поширення коронавірусу в регіоні.
Загалом 5 з 16 карантинних пунктів працюватимуть у цілодобовому режимі.
Більше про це Перелік карантинних блокпостів
Джерело: фейсбук Максима Степанова
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що проконтролював відвантаження першої партії доз вакцини проти коронавірусу індійського виробництва.
За його словами наразі вакцину транспортують до Мумбая. Далі її відправлять вантажним літаком з зупинкою в Стамбулі і вже днями вакцина прибуде до України.
Джерело: Апарат РНБО України
Від початку пандемії у світі виявили понад 111 мільйонів випадків інфікування коронавірусною інфекцією SARS-CoV-2. Понад 62 мільйони людей вже одужали, але 2 460 773 хворих померли від ускладнень, спричинених COVID-19.